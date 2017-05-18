Новости Алматы

За брак в укладке дорожного покрытия строителей лишат лицензий

Такие меры предпримут к организациям, возводящим или ремонтирующим инженерные сети мегаполиса. Об этом заявил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов в ходе объезда участков, где велось строительство с гарантией последующего восстановления дорог.

– Все места, где наблюдается просадка грунта, должны быть восстановлены в кратчайшие сроки. Иначе в отношении подрядчиков примут соответствующие меры, вплоть до лишения лицензии на производство строительных работ, – сказал Ерлан Аукенов.

Санкции уже в ближайшие дни могут быть применены к одной из компаний. Осенью прошлого года ее рабочие некачественно уложили грунт, асфальт и тротуарную плитку после прокладки 40-метровой трубы от кафе до городской канализационной сети в районе пр. Абая и ул. Розыбакиева. В свою очередь представитель частной организации пообещал в течение суток устранить недоделки в полном объеме.

Между тем, по предварительным данным Управления архитектуры и градостроительства, в городе зафиксировано порядка 20 подобных фактов.

В этой связи городским и районным госструктурам поручено оперативно восстановить дорожное покрытие в местах строительства инженерных сетей во всех районах Алматы.

Кроме того, по всем вопросам благоустройства города и в частности некачественной укладки дорожного покрытия жители и гости мегаполиса могут обращаться в управление архитектуры и градостроительства по телефону доверия 272-79-25.

Юрий КАШТЕЛЮК

Лучшие алматинские школьники и учителя бесплатно посетят EXPO-2017

Предприниматели города подарят 1000 билетов на выставку Expo-2017 школьникам, студентам, преподавателям школ и вузов Алматы. «Счастливый билет» позволит бесплатно посетить выставку в один из будних дней и приобщиться к современным технологиям.

– Билеты передадут победителям международных олимпиад, а также школьникам и студентам, которые активно занимаются научными работами. Кроме того, бесплатно посетят выставку учителя года и преподаватели, курирующие научные проекты. Данной категории граждан крайне необходимо изучение передовых разработок техники и совершенствование научного потенциала. Меценаты дают им такую возможность, – отметил руководитель оперативного штаба «Астана Экспо-2017» по Алматы Самгат Ермекбаев.

По его словам, предприниматели обратились в алматинский штаб «Астана Экспо-2017» с инициативой выкупить 200 билетов для школьников, 300 – для учителей, 500 – для студенческой молодежи и преподавателей вузов. Стоимость одного билета составляет 4000 тенге.

Бахыт АМАНОВ

В акимате города прошло заседание клуба лидеров религиозных объединений города

– Деятельностью информационно-разъяснительной группы мы хотим усилить профилактическую работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Это одна из форм работы госорганов с населением, направленной на формирование и укрепление гармонизации межконфессиональных отношений в стране, повышение религиозной грамотности населения и профилактику религиозного экстремизма, – сказал руководитель управления по делам религии Алматы Айдар Есенбеков.

Целью клуба является создание диалоговой площадки для обсуждения актуальных вопросов в сфере государственно-конфессиональных и межрелигиозных отношений.

В ходе заседания были внесены предложения и рекомендации по вопросам государственной политики в сфере обеспечения прав граждан Казахстана на свободу вероисповедания, укрепления духовного согласия в обществе и гармонизации межконфессиональных отношений. В заседании клуба лидеров приняли участие более 30 руководителей и лидеров религиозных объединений города и страны. Организатором совещания выступил ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан» совместно с Центром изучения и анализа Управления по делам религий Алматы.

Юлия ЖОРОВА

В Алматы прошёл обучающий семинар с субъектами МСБ по вопросу применения норм антикоррупционного законодательства

Встреча состоялась в рамках реализации социального проекта «Создание атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции и продвижения антикоррупционной культуры в обществе». Занятие провел главный специалист управления Агентства Департамента государственной службы и противодействия коррупции Сайла Оразов.

Эксперт рассказал о существующих видах поддержки и стимулирования бизнеса, осветил отдельные положения антикоррупционной стратегии и ответил на вопросы присутствующих.

В свою очередь предприниматели отметили, что в Алматы приняты значительные меры, направленные на поощрение предпринимательской активности, создание благоприятных условий ведения бизнеса и увеличения объема инвестиционных вложений, минимизации излишних административных процедур. При этом они посетовали на то, что в настоящее время все же сталкиваются с нарушением своих прав на ведение предпринимательской деятельности, с административными барьерами, коррупцией.

Тем временем в рамках реализации социального проекта проведено лекционное занятие со студентами Алматинского полиграфического колледжа.

С лекцией на тему «Правовые основы борьбы с коррупцией» выступил юрист ОО «Международный правозащитный центр» А. Смагулов. Он подробно остановился на целях антикоррупционной стратегии РК, ключевых направлениях противодействия коррупции, профилактики и предупреждении, вопросах антикоррупционного воспитания и образования. Спикер рассказал о принимаемых Правительством РК законодательных актах, положениях, направленных на минимизацию коррупционных рисков. Мероприятие провел городской филиал РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» по заказу Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

Юлия НИКОЛАЕВА

В мегаполисе проводится бесплатная стерилизация домашних животных

Мероприятие продлится по ноябрь текущего года. Об этом нам сообщили в Управлении сельского хозяйства и ветеринарии Алматы. Стоит отметить, что все процедуры проводятся на добровольной основе с согласия владельцев животных. По предварительным подсчетам, планируется охватить до 13 тысяч собак и кошек.

Для прохождения процедуры владельцу необходимо предоставить адресную справку, а также ветеринарный паспорт животного. В случае его отсутствия документ можно оформить прямо на месте – в ветеринарной клинике.

Адресная справка требуется для подтверждения места проживания хозяина животного, так как мероприятие проходит только на территории Алматы.

Напомним, возрастное ограничение на стерилизацию и кастрацию собак и кошек составляет от 6 месяцев до 9 лет.

Хозяин животного имеет право подать заявку на процедуру в любую из указанных ниже ветеринарных клиник города независимо от района проживания.

В управлении подчеркивают, что подобные акции уже давно применяются в мировой практике для предотвращения беспорядочного размножения животных.

Бесплатную кастрацию и стерилизацию домашних животных можно провести в клиниках: ТОО «Акита Ину» (пр. Жамакаева, 198), тел.: 264-54-25, 243-63-55; ТОО «Прима Вет Мастерс», ветеринарная клиника «Мастино» (ул. Есенберлина, 217), тел.: 327-44-88, 317-87-16; ТОО «Ветстанция» (пр. Сейфуллина, 49), тел.: 242-74-17, 223-44-22; ТОО «Империя Био» (мкр. 8, 10а), тел.: 249-85-19, 327-53-80.

Георгий ХИНИЧ

Занятость молодёжи – ключ к социально-экономическому продвижению

Безработица среди молодежи – актуальная и острая проблема нынешнего времени. В связи с этим в Алмалинском районном филиале партии «Нур Отан» состоялось заседание МК «Жас Отан» с участием рабочей и самозанятой молодежи на тему «Занятость молодежи и возможность получения бесплатного профтех­образования».

В ходе обсуждения гости поделились своим личным опытом в поиске работы, процессе трудоустройства и рассказали о подводных камнях, с которыми сталкиваются молодые и неопытные специалисты. По словам гостей, основная причина молодежной безработицы кроется: в излишне завышенных ожиданиях, низкой информированности о состоянии рынка труда и спроса, отсутствии какого-либо производственного опыта, высокой конкуренции, несоответствующей профессиональной подготовке и высоких финансовых запросах.

Для решения данной проблемы государство приняло решение о предоставлении бесплатного профтехобразования.

– Благодаря программе предоставления бесплатного профтехобразования тысячи молодых людей, не сумевших поступить в высшие учебные заведения, смогут получить рабочую специальность. Это в свою очередь поможет сократить уровень безработицы в нашей стране, а также повысит производительность рынка, – сказал исполняющий обязанности председателя молодежного крыла «Жас Отан» Мади Ахмет.

В целом беседа участников встречи получилась плодотворной и навела молодежь на переосмысление подхода и приоритетов в поиске работы. Собравшиеся были проинформированы о положении и условиях государственной программы и текущем состоянии рынка труда в Казахстане.

Алия КАЗБАЕВА

В Министерской конференции на EXPO-2017 примут участие официальные представители более 50 стран. В том числе около 20 министров и вице-минстров энергетики

На брифинге, прошедшем в Службе центральных коммуникаций, объявили о проведении Министерской конференции и Восьмого международного форума по энергетике под общим названием «Обеспечение устойчивого развития энергетики», которое откроет свои двери в первые дни выставки EXPO, с 11 по 14 июня

– Это без преувеличения крупное международное событие в энергетической сфере включено в график наиболее значимых мероприятий EXPO. Министерская конференция и Восьмой международный форум проводятся под эгидой Правительства Республика Казахстан совместно с пятью региональными комиссиями ООН, – сказал генеральный директор ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков. – Мероприятие пройдет в новом конгресс-центре EXPO.

В центре дискуссии Восьмого форума и Министерской конференции будут вопросы взаимосвязи использования ископаемого топлива, развития возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности. Участники обратят внимание на возможности содействия системы ООН странам и бизнес-сообществу в достижении и реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

По словам Болата Акчулакова, ожидается, что в Министерской конференции примут участие официальные представители более 50 стран. В том числе около 20 министров и вице-минстров энергетики, также более 10 глав международных организаций.

– На площадке Минис­терской конференции мы ожидаем вице-президента по вопросам энергетического союза Европейской комиссии Мароша Шевчовича, генерального директора UNIDO Ли Йонга, генерального секретаря GECF С. М. Хуссейна Адели, генерального директора SE4ALL Рэйчел Кайт и многих других, – подчеркнул он.

Министерскую конференцию откроет премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Основным итогом работы этой конференции станет принятие Министерского заявления, содержащего ряд конкретных мер по обеспечению достижения целей новой глобальной повестки дня на период до 2030 года.

Министерское заявление войдет в основу Манифеста ценностей EXPO – основного итогового документа выставки.

Что касается информационного освещения Министерской конференции, на официальном сайте мероприятия www.energyministerial.kz ведется регистрация представителей средств массовой информации. К настоящему времени аккредитацию прошли журналисты Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Малайзии, Канады, России и других стран. Ожидается порядка 50 зарубежных СМИ. Надеемся, что большой интерес к мероприятию проявят и казахстанские журналисты.

– В целом ассоциацией KAZENERGY совместно с Министерством энергетики и Министерством иностранных дел Республики Казахстан ведется большая работа. Думаю, что первое мероприятие EXPO внесет вклад в глобальный диалог в области устойчивого развития энергетики и задаст правильное позитивное настроение и хороший ритм всем последующим событиям международной выставки, – подчеркнул Болат Акчулаков.

Азат АЛТЫБАЕВ

Объявления

В целях предотвращения конфликта интересов Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы сообщает, что в случае выявления фактов конфликта интереса в деятельности государственных служащих государственных органов рекомендуем информировать Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы по адресу:

проспект Сейфуллина, 555,

тел.: 254-90-20, 254-90-05.

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Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» объявляет о проведении тендера по теме «Выбор лучшего предложения по обустройству остановочных пунктов на улицах дорожной сети города Алматы».

К тендеру допускаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и юридические лица за исключением государственных учреждений.

Копию тендерной документации можно получить по адресу: город Алматы, площадь Республики, 4, кабинет № 470.

Пакет тендерной документации предоставляется бесплатно.

Срок представления заявки на участие в тендере – 15 календарных дней.

Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) участниками тендера в коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» по адресу: 050001, город Алматы, площадь Республики, 4, кабинет № 470.

Вскрытие заявок состоится по истечении 15 календарных дней со дня выхода настоящего объявления в коммунальном государственном учреждении «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» по адресу: город Алматы, площадь Республики, 4, кабинет № 470.

Дополнительную информацию можете получить по телефону 8 (727) 271-66-05.