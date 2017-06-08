Новости Алматы

Свое недовольство состоянием инфраструктуры главного легкоатлетического центра Бауыржан Байбек высказал в рамках рабочего обхода Бостандыкского района. В результате некачественно проведенной реконструкции инженерных сетей перед Центральным стадионом стал проваливаться асфальт, который недобросовестной подрядной организации теперь необходимо восстановить в течение двух-трех дней. Для удобства пешеходов прилегающую к стадиону территорию избавят от обветшалых заборов и стихийной парковки автотранспортных средств, а вместо них установят новые вазоны для цветов, клумбы и урны. Кроме того, аким распорядился разобраться в рамках законодательства с участками вокруг Центрального стадиона, напоминающими бесхозные заброшенные пустыри. Обновлению подлежат также крытый манеж и запасное поле Центрального стадиона, которое находится в аварийном состоянии.

Сауле Рахметова

Аким Алматы встретился с министром иностранных дел Доминиканской Республики

Бауыржан Байбек и Мигельм Октавио Варгас Мальдонадо обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области культуры, туризма и инвестиций.

В ходе встречи было отмечено, что первый визит главы МИД Доминиканской Республики в Казахстан будет способствовать активизации взаимоотношений двух стран. В свою очередь М. Варгас выразил уверенность в успешном проведении выставки EXPO-2017 в Астане, где будет представлена и Доминиканская Республика.

– Алматы известен как региональный финансовый центр, город частного капитала, торговли, и, поскольку в составе нашей делегации банкиры, промышленники, есть возможность обсудить конкретные инвестиционные проекты, – сказал глава МИД.

Также он пригласил акима Алматы посетить с официальным визитом Доминиканскую Республику и выразил надежду, что Санто-Доминго и Алматы станут городами-побратимами, что позволит установить более тесные культурные связи, повысить узнаваемость городов, обмениваться опытом в области устойчивого развития, реализации программ в рамках проекта Smart City.

В ходе визита участникам иностранной делегации был представлен потенциал индустриальной зоны в Алатауском районе, СЭЗ «Парк инновационных технологий» и Центра обслуживания инвесторов, работающего по принципу одного окна.

Алия КАЗБАЕВА

В мегаполисе появилась зона зеленых технологий

Находится она на территории КазНУ имени аль-Фараби. Здесь представлены новейшие разработки студентов вуза: гидроэлектростанция, солнечные батареи и ветряные мельницы.

– Кроме того, на территории кампуса мы открыли казахстанско-корейскую лабораторию клонирования, которая уже успешно работает, – сказал профессор КазНУ имени аль-Фараби Тлек Кетегенов.

В дальнейшем в зоне зеленых технологий также планируется обустроить экоуголок. Студенты активно предлагают свои разработки. Например, Еркебулан Марал вместе с друзьями придумал способ выращивания зерновых культур в домашних условиях с помощью ваты и поролона.

– На самом деле все просто, только в материал необходимо добавлять микроэлементы для роста. При этом все работает автоматически, человеческий фактор исключен. Этот проект принесет большую пользу сельскому хозяйству, – отметил Еркебулан Марал.

Кстати, с этой разработкой молодой человек примет участие в выставке EXPO в Астане. Всего же преподаватели и студенты КазНУ имени аль-Фараби представят на международной площадке шесть научных проектов.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

Завтра – городская ярмарка вакансий

Алматинцев, ищущих работу, ждут в 12.30 в мечети «Әл-Мәдина» по адресу: Жетысуский район, ул. Федорова, 1, уг. ул. Гончарова. Реальную возможность трудоустройства горожанам предоставляет Центр занятости населения городского Управления занятости и социальных программ.

Для встречи с соискателями на ярмарку вакансий приглашены представители банков, страховых и аудиторских компаний, производственных предприятий, государственных учреждений, телекоммуникационных, продовольственных, транспортных и других компаний.

По вопросам содействия в трудоустройстве обращайтесь по телефонам: 279-03-76 и 279-95-53 или по адресу: ул. Макатаева, 117, уг. ул. Масанчи, блок «Б».

Виктор АНДРЕЕВ

Первая в стране мобильная почта будет работать по зеленым технологиям EXPO-2017

Отделение связи в Боралдае полностью обеспечивает себя энергией, оно оснащено 16 солнечными батареями, ветряным генератором, который разработали отечественные инноваторы. Как нам рассказал глава «Казпочты» Сакен Сарсенов, мощность генераторов порядка 5 киловатт-часов позволяет обеспечить работоспособность всей оргтехники круглосуточно. Особенность отделения еще и в том, что специальное оборудование в холодное время года отапливает отделение тепловой энергией Земли, а в жаркое – создает прохладу.

Мобильное отделение связи собрано из трех контейнеров. В случае необходимости его можно легко демонтировать и перевезти на другой участок.

– Стоимость сооружения вместе с инфраструктурой составляет 17 млн тенге, а цена существующих ныне аналогов колеблется от 22 до 23 млн, таким образом в финансовом плане наш проект экономичен, – подчеркнул Сакен Сарсенов.

В свою очередь управляющий директор центрального аппарата АО «Казпочта» Владислав Байгожин отметил, что почтовые отделения оснащаются электроскутерами, которые заряжаются от обычной сети 220 вольт.

Почтальоны с десятилетним стажем работы Ольга Литки, Людмила Орешкова, а также их начинающая коллега Елена Акулова довольны инфраструктурой мобильного отделения.

– В день мы разносим большое число корреспонденции, это банковские уведомления, служебная корреспонденция, обычные письма, газеты, и комфортабельный, экологически чистый двухколесный транспорт для нас – хорошее подспорье, – сказала Людмила Орешкова.

Отделение рассчитано на ежедневное обслуживание 300 посетителей. Оно оказывает весь спектр почтовых услуг, в том числе прием и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, финансовые операции, включая прием коммунальных платежей.

Глава «Казпочты» отметил, что сейчас большинство отделений в отдаленных райцентрах и сельских поселениях находится в зданиях, не приспособленных для комфортного оказания услуг, без ремонта, со старыми коммуникациями.

– В Боралдае и на близлежащих дачных участках сегодня проживают около 80 тысяч жителей, ежедневно наши отделения посещают до 200 человек, а в дни выдачи пенсий их число возрастает вдвое. Поэтому мы стараемся создать для них комфортные условия, устанавливаем мобильные отделения, которые не требуют согласований на установку, – подчеркнул он.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Алматинцам напомнили о важности медстрахования велопробегом

Широкомасштабная акция прошла под девизом «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования» в рамках месячника качества и в преддверии Международной выставки EXPO-2017. Мероприятие организовано специалистами городского Управления здравоохранения совместно с сотрудниками поликлиник № 9 и № 17, а также Станции скорой медицинской помощи. Идею поддержали акимат Турксибского района, Бостандыкский районный филиал партии «Нур Отан», Городской центр формирования здорового образа жизни, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» и Ассоциация клиник Алматы.

Маршрут «Велотура здоровья» охватил практически весь город, старт состоялся на ж/д вокзале Алматы І, финиш – в Парке Первого Президента РК. Промежуточные остановки участники велотура осуществляли в Парке культуры и отдыха имени С. Сейфуллина, возле Дворца спорта имени Б. Шолака и станции метро «Байконыр», а также перед «Триумфальной аркой» Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Перед стартом в зале ожидания ж/д вокзала Алматы І для жителей и гостей города сотрудники службы «103» дали мастер-класс по проведению сердечно-легочной реанимации и оказанию первой доврачебной помощи в различных ситуациях. Горожанам разъяснили механизм внедрения обязательного социального медицинского страхования и получения госуслуг в области здравоохранения в электронном формате через портал egov.kz.

В поддержку предстоящей международной выставки EXPO-2017 состоялся флешмоб с изображением сердца и трехцветного логотипа «Энергия ветра». В небо запустили воздушные шары в виде множества красных сердец и белых голубей.

Завершилось мероприятие праздничным концертом в ТРЦ МEGA Park от звезд казахстанской эстрады и медработников мегаполиса. Всего в акции приняло участие более 9000 человек.

Виктор АНДРЕЕВ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Открыт текущий счёт для приёма отчислений и взносов в фонд медстрахования

С 1 июля в Казахстане внедряется система обязательного социального медицинского страхования. Все работодатели и индивидуальные предприниматели будут перечислять отчисления и взносы за себя и своих сотрудников в Фонд обязательного социального медицинского страхования. Оператором по учету отчислений и взносов определена государственная корпорация «Правительство для граждан».

Для удобства работодателей разработана автоматизированная система «Учет обязательных социальных отчислений и пенсионных взносов», которая поможет плательщикам в формировании платежных поручений по обязательным отчислениям и взносам. Ее можно бесплатно установить, пройдя по ссылке https://gov4c.kz/programmnye-produkty/.

Реквизиты текущего счета:

БИК: GCVPKZ2A

ИИК: KZ92009MEDS368609103

БИН: 160440007161

Кроме того, при перечислении отчислений и взносов по системе социального медицинского страхования предусмотрено использование следующих кодов назначения платежей (КНП): 121 – отчисления на обязательное социальное медицинское страхование; 122 – взносы на обязательное социальное медицинское страхование; 123 – пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование; 124 – пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Сауле Рахметова

Близится сдача в эксплуатацию двух линий канализационного напорного коллектора, строительство которых было начато в Турксибском районе в июле прошлого года

Мы уже сообщали о том, что старые коммуникации для сбора и эвакуации канализационных вод обветшали и требуют замены. Городские власти пришли к выводу, что реконструкция имеющейся сети коллекторов канализации нецелесообразна, так как залегающие здесь трубы диаметром 600 миллиметров не отвечают потребностям сегодняшнего дня. Было решено строить новые сети размером 1200 миллиметров. Генеральным подрядчиком в строительстве выступило ТОО «Агидель-АС».

– Работы ведутся в строгом соответствии с графиком производства работ, – доложил депутатской комиссии генеральный директор компании Алексей Брискин. – Каждый день – проходка, укладка, монтаж и обратная засыпка трассы составляет 28–30 метров. В настоящее время нам осталось одолеть расстояние в 50 метров.

Депутатская комиссия увиденным осталась удовлетворена.

Вместе с тем ее представитель – депутат гормаслихата Амиржан Набиев отметил, что бюджетные средства, а это 2 миллиарда и более 300 миллионов тенге, выделенные на строительство объекта, расходуются в строгом соответствии намеченных работ. Завершение планируется на конец июня, что соответствует договорным обязательствам. Уже сделаны расчеты, свидетельствующие о том, что новая девятикилометровая трасса ровно в два раза увеличит пропускную способность канализационной сети.

– Мы беспокоились, что местные жители микрорайона Коянкус, где работы ведутся вдоль дворовых территорий, станут выражать недовольство, но строители сумели тактично решить все вопросы, возникающие в связи с неудобствами. Они оперативно проходили участки и всего за пару-тройку дней успевали приводить разрытую территорию в первоначальный вид. Так что социальной напряженности не возникало.

Город растет, увеличиваются потребности населения. И они удовлетворяются в плановом порядке.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

У памятника Пушкину алматинцы отметили День русского языка

Пушкинские чтения состоялись при поддержке Генерального консульства РФ. По традиции взрослые ценители русской поэзии и школьники возложили цветы к памятнику поэту.

Консул РФ Ирина Переверзева отметила, что пушкинская поэзия ценится во всем мире. Книги с произведениями Пушкина издаются многотысячными тиражами. В России и в Казахстане, в других странах СНГ каждый ребенок может процитировать его строки.

– Это красноречиво говорит о том, что Пушкин – наше всё, он дорог и важен нам, – подчеркнула она.

Пушкинские чтения открыла ученица третьего класса Казахстанско-Российской школы-гимназии № 54 Софья Филимонова. Она прочитала поэтическое вступление к поэме «Руслан и Людмила» «У Лукоморья дуб зеленый». Вместе с юной любительницей поэзии эти строки подхватили все присутствующие.

Не отставали в знании поэзии Пушкина и другие ребята. Так, ученики гимназии № 4, носящей имя великого поэта, подготовили программу из стихов классика русской литературы.

– Для меня стихи Пушкина – это прежде всего красивый русский язык, – сказал гимназист Артем Тамбовцев.

С ним солидарна его одноклассница Далила Якубова.

– Пушкин мастерски владел словом, он как никто другой смог передать красоту человека, красоту природы, – сказала она.

Учитель гимназии Наталья Щербулова подчеркнула, что интерес детей к творчеству Пушкина высок.

– Они изучают стихи и прозу Пушкина в рамках школьной программы, пишут сочинения по его произведениям, любят пушкинские строки, ученики младших классов читают сказки, а старшеклассники – взрослую поэзию и прозу, в школьной библиотеке томики Пушкина всегда востребованы, – отметила педагог.

У фронтовика, гвардии-полковника, члена АНК Леонида Гирша к творчеству Пушкина особое отношение, он пронес пушкинские строки через всю войну, знает многие стихи поэта наизусть.

– Я ушел на фронт, когда мне было 17 лет, мы отступали, шли через Запорожье, другие города Украины. В руинах находились библиотеки Кривого Рога, среди обгоревших книг я увидел томик Пушкина, взял его и положил в вещмешок и в перерывах между сражениями читал, – рассказал фронтовик.

В память о той находке Леонид Гирш написал стихотворение «Томик Пушкина», которое он прочитал присутствующим у памятника великому поэту. В ходе поэтических чтений желающие декламировали поэзию, причем не только пушкинские строки, но и свои собственные стихи. Прозвучали и романсы на стихи Пушкина.

Напомним, День русского языка – международный праздник, входящий в список памятных дат ООН. Он отмечается 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина. Алматинцы ежегодно проводят поэтические чтения у памятника великому поэту. Памятник А. С. Пушкину был установлен в Алматы 29 октября 1999 года в честь 200-летия со дня рождения классика русской литературы. Его создали российский скульптор Анатолий Бичуков и казахстанские архитекторы Анатолий Анчугов и Тохтар Ералиев.

Юрий КАШТЕЛЮК

В Казахстане запустили единый номер для жалоб пассажиров

Пилотный проект «Единая система учета обращений» инициировало АО «Пассажирские перевозки» совместно с главной транспортной прокуратурой и АО «Транстелеком». Он нацелен на улучшение сервиса в пассажирских поездах и поддержание обратной связи с пассажирами.

Как передает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», эта система будет работать через единый call-центр на базе «Транстелекома» для оперативного принятия мер по удовлетворению требований пассажиров и периодического анализа поступающих жалоб.

Механизм работы данной системы заключается в том, что пассажир звонит на номер 14-33, регистрирует обращение и оставляет оператору свои контактные данные. Срочные обращения рассматриваются оперативно, вплоть до проверки в пути следования поезда. По остальным обращениям – в течение 7 рабочих дней сотрудники компании-перевозчика предоставят ответ заявителю в удобной для него форме.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

В Казахстане дан старт II фестивалю творческой молодёжи «Дети в ритме мира»

Проект посвящен 70-летию с момента основания клубного движения ЮНЕСКО и направлен на выявление и поддержку одаренных молодых исполнителей, популяризацию национальной культуры через детское творчество. Традиционно к участию приглашаются дети и молодежь в номинациях «Музыка», «Хореография» и «Вокал» по трем возрастным категориям: 12–13, 14–15 и 16–17 лет.

В октябре текущего года в финале проекта в Алматы ребятам предоставят уникальную возможность пройти занятия под руководством ведущих деятелей искусства и культуры. А также вместе со звездами Казахстана выступить на одной из лучших площадок страны в живом сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. По итогам финала проекта девять победителей поедут в Париж для гала-концерта фестиваля «Дети в ритме мира» в штаб-квартире ЮНЕСКО, который состоится 15–18 октября.

Заявки принимаются по 1 августа текущего года. Подробности на сайте: www.kazfuca.kz

Ника ИЛЮШИНА