Новости Алматы

В Алматы стартовал проект «Парк языков»

Бесплатные занятия по казахскому, русскому и английскому языкам проводятся на лужайках Центрального парка отдыха. Уроки на свежем воздухе могут посещать все жители мегаполиса от 6 до 60 лет. Занятия в «Парке языков» начинаются в 15.00. Такую возможность алматинцам предоставил аппарат акима Медеуского района при поддержке академии образования AlphaAcademy.

С запуском курса «Тілдер саябағы – Парк языков – Language Park» собравшихся поздравил аким Медеуского района Ержан Жилкибаев. Он отметил, что проект организован в рамках осуществления 79-го шага «Плана нации» Президента страны и Государственной программы развития и функционирования языков на 2011–2020 годы. А актуальность программы продиктована временем. Ожидается, что бесплатные курсы посетят 600 человек.

Например, английский и казахский языки в течение трех недель будут преподавать горожанам выпускники КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Всего планируется два уровня подготовки – Elementary и Beginner. По окончании всем участникам выдадут сертификаты о прохождении курсов.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В Алматы продолжается строительство жилья по программе «Нұрлы жер»

С ходом работ по возведению домов в микрорайонах Айгерим-2 и Саялы ознакомился аким города Бауыржан Байбек. Строящееся жилье 4-го класса комфортности предназначено для очередников, зарегистрированных в местных исполнительных органах, и для вкладчиков «Жилстройсбербанка».

В нынешнем году 1784 алматинских вкладчика «Жилстройсбербанка», накопивших 30 процентов от стоимости жилья, смогут приобрести квартиры по ставке пять процентов годовых сроком до 23 лет. А до конца года свыше 5 тыс. квартир сдадут в эксплуатацию по программе «Нұрлы жер». Большая часть из них по программе «Арендное жилье» с последующим выкупом как по линии КИК, так по программам АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

В настоящее время ко всем жилым домам подведены газ, водопровод, электричество. Во дворах предусмотрено строительство детских игровых и спортивных площадок, хозяйственных зон и автомобильных стоянок. Помимо этого в рамках программы «Туған жер» компания-застройщик ТОО «Артемида ЛТД» возведет два детских сада на 640 мест, которые позже передаст в коммунальную собственность.

Также аким проинспектировал строительство мечети на 7000 мест и открытого легкоатлетического стадиона, расположенных в Алатауском районе. Стадион находится за ледовым дворцом «Алматы Арена». Спортивное сооружение возводится на средства предпринимателей. Объект сдадут в эксплуатацию 1 сентября текущего года. Стадион оснащен футбольным полем, шестью круговыми беговыми дорожками на 400 м, шестью 100-метровыми дорожками, секторами для прыжков в длину и высоту, с шестом, полем для толкания ядра и метания копья. Предусмотрены удобные трибуны на 300 посадочных мест.

Виктор АНДРЕЕВ

В юбилейном турнире «Кожаный мяч – 2017» приняло участие 600 юных футболистов

Отборочные игры турнира на приз акима Турксибского района проводились на стадионах «Жулдыз-1», «Авиатор», средней школы №115. Финал соревнований состоялся на новой базе футбольного клуба «Кайрат». Футбольное поле здесь соответствует современным международным стандартам.

Приветствуя юных спортсменов, аким района Владимир Устюгов отметил, что ежегодно участие в турнире принимают все больше и больше детей.

Нынешний, 10-й по счету турнир, вызвал интерес во всех школах района.

– Руководство средних учебных заведений, учителя физической культуры пропагандируют здоровый образ жизни, прививают любовь к физкультуре, к футболу, и это очень здорово, – подчеркнул аким.

Он сделал акцент на том, что развитие массового спорта – один из важнейших сегментов реализации Третей модернизации Казахстана, проводимой в рамках поручения Главы государства.

Победу в турнире одержали юные футболисты из школы

№ 31. Второе место в упорной борьбе завоевала команда школы № 84, третье – № 49.

Юрий ЮРОВ

В Алматы возведут теплицу по выращиванию более 5000 тонн томатов в год

Проект получил одобрение регионального координационного совета на включение в реестр участников «Индустриальной зоны Алматы». Наряду с ним утверждены проекты на строительство здесь еще пяти производств.

Тепличный комплекс по выращиванию томатов на основе технологии «гидропоника», то есть без использования грунта, расположится на площади 8 га. Высокое качество томатов, выращенных в теплице, гарантирует голландское оборудование и ряд инновационных решений, таких как: дополнительное досвечивание рассады, затуманивание, система зашторивания, капельное орошение. Также предусмотрена система очистки использованной воды, позволяющая экономить ее расход почти вдвое. Благодаря запуску нового предприятия будет создано 105 постоянных рабочих мест. До сих пор во многих действующих теплицах, построенных в 1970–1990-х годах прошлого века, на 86% применяются устаревшие технологии. Это приводит к тому, что большая часть продукции выращивается с апреля по октябрь, а зимой приходится ограничиваться импортом.

Участники заседания также одобрили выделение земельного участка ТОО «КЗТА – Казахстанский завод трубопроводной арматуры». Завод перенесет в индустриальную зону свои производственные мощности из Турксибского района. Основным видом выпускаемой продукции предприятия является запорная арматура. Реализация проекта на территории индустриальной зоны позволит увеличить объем производимой продукции в два раза, а также создать дополнительные 150 рабочих мест.

Вместе с тем одобрен проект по производству замороженного теста ТОО GROUPNAK-8. Предприятие нацелено на изготовление хлебобулочных изделий первой свежести на европейском оборудовании с использованием немецких технологий и отечественного сырья. Предприятие планирует выпускать 720 тонн замороженного теста в год. В ассортимент продукции войдут хлеб темный и светлый, итальянский хлеб Ciabata, французские багеты, хлебцы, булочки с начинкой, французские круассаны, кексы и маффины.

На включение в реестр участников индустриальной зоны также вошли цех по производству пластиковых окон «Үлгі Құрылыс», завод по выпуску автоклавного газобетона ТОО «Гарант Бетон», цех по производству металлических воздуховодов ТОО «КазМонолит Групп».

Виктор АНДРЕЕВ

Более 500 соискателей посетили городскую ярмарку вакансий

На этот раз участников «Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы» и всех желающих найти работу пригласили в мечеть «Әл-Мәдина», расположенную в Жетысуском районе.

Организатором мероприятия выступили городской Центр занятости населения и его районные отделы. В ярмарке вакансий приняли участие представители региональной Палаты предпринимателей, городского Управления по делам религии, партии «Нұр Отан», около 40 работодателей, среди которых сотрудники сферы здравоохранения, образования, банков, предложившие около 300 вакантных мест.

Работодатели представили свои предприятия, провели собеседования с соискателями, рассказали об условиях приема на работу. По итогам встречи они собрали 173 резюме, выдали 28 направлений на работу, одно – на молодежную практику, три – на профессиональное обучение.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Более 1000 соискателей заполнили анкеты в мобильном центре занятости

Передвижной пункт с рекламой актуальных вакансий развернулся на этот раз на территории универсального рынка «Тастак». В консультационном центре горожанам предложили заполнить анкеты для устройства на работу. Здесь же участники акции смогли узнать, как грамотно составить резюме, успешно пройти собеседование, какие документы могут понадобиться при трудоустройстве и где они оформляются. Кроме того, желающим была предоставлена возможность заявить о поиске работы на страницах газеты «Срочно требуются».

– Вопрос трудоустройства сегодня является одной из острых проблем, в особенности для приезжей молодежи из прилегающих поселков и других городов. Касается это, конечно, выпускников вузов и колледжей, – отметила директор Государственного фонда развития молодежной политики Алматы Алма Ауганбаева. – Мобильный центр занятости – это надежный инструмент в содействии трудоустройству молодежи. Мы сделали подборку вакансий для рабочих специальностей, не требующих диплома о высшем образовании или многолетнего стажа, для тех, кто хочет найти временную подработку на лето. По числу обращений видно, что большая часть молодежи не владеет элементарными навыками составления резюме и оформления документов.

Одна из соискательниц смогла устроиться на работу оператором интернет-магазина прямо во время ярмарки.

Проект «Мобильный центр занятости» был запущен в 2013 году, за это время прошло свыше 20 акций.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Городское Управление занятости и социальных программ и общественный фонд «Ниет» подписали меморандум о сотрудничестве

В документе оговорен механизм оказания благотворительной помощи малообеспеченным горожанам в рамках реализации программы «Туған жер».

Напомним, фонд разработал онлайн-платформу, через которую любой желающий может вносить пожертвования в пользу нуждающихся граждан. Планируется, что управление передаст фонду список из 68 тысяч нуждающихся алматинских детей и инвалидов.

На начальном этапе представлены списки 818 детей из малоимущих семей. Из них помощь в виде денежных сертификатов на сумму от 15 до 35 тысяч тенге оказана 350 семьям на общую сумму 7,5 млн тенге.

– На данной платформе опубликован список нуждающихся детей. Вы сами можете выбрать, кому и какой суммой помочь. Интерфейс очень удобный и практичный, при этом в ближайшем будущем платформа будет усовершенствоваться, – сказала президент ОФ Niyet Charitable Foundation Айнур Темирханкызы.

На первом этапе с мая этого года общественный фонд «Ниет» оказывает помощь по программе «Продуктовая корзина». Перечисленные деньги будут выдавать нуждающимся семьям в виде сертификата волонтеры. Закупить все необходимое можно в супермаркетах «Метро» или «Арзан», предъявив сертификат.

Второй этап «Дорога в школу» планируется начать в августе этого года. Он подразумевает обеспечение нуждающихся детей в канцтоварах и школьной форме.

Третий этап – ноябрь текущего года – направлен на оказание помощи всем нуждающимся, которые зарегистрируются на сайте общественного фонда «Ниет».

Юлия ЖОРОВА

Кандидаты в депутаты Сената Парламента РК от Алматы начали предвыборную кампанию

Этап выдвижения кандидатов завершился 28 мая, после чего избирательные комиссии по всей республике приступили к работе. Сами выборы в верхнюю палату парламента пройдут 28 июня. От Алматы заявки подали восемь человек, пятеро из которых выбыли из предвыборной гонки.

– Все кандидатуры были представлены путем самовыдвижения. Лиц, выдвинутых от партийных фракций в маслихате, в этом году нет. Этап регистрации завершился 7 июня в полночь, и на сегодняшний день от Алматы три зарегистрированных кандидата, – сообщила председатель городской избирательной комиссии Жанна Асанова. – Двое были сняты за недостоверность сведений, представленных в декларации о доходах. Трем кандидатам отказали в регистрации за непредставление определенных документов. Есть конкретные требования. Кандидат должен быть старше 30 лет и проживать последние три года в соответствующей территориальной единице, не менее 10 лет быть гражданином Казахстана. Кандидаты обязаны представить декларации о доходах на себя и своих супругов в налоговые органы, оплатить избирательный взнос в размере 366 тысяч тенге, представить подписные листы.

В официальный список кандидатов, по словам главы территориальной комиссии, вошли ректор КазгосженПУ Динар Нукетаева, генеральный директор ТОО «Элитстрой Алматы» Алексей Балаганский и генеральный директор ТОО «Stamp Service» Бекзат Шуаков. Агитация кандидатов продлится до полуночи 27 июня. В тайном голосовании примут участие выборщики – депутаты маслихата.

Агитационная кампания осуществляется как за счет кандидата, создающего избирательный фонд, так и за счет госбюджета. На проведение предвыборной агитации государство гарантированно выделяет кандидату 420 тысяч тенге.

Аида МАМЕТОВА

В акимате Алматы прошёл круглый стол «Всеобщее неприятие коррупции – залог единства и стабильности»

В его работе приняли участие заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, заместитель председателя, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Дархан Мынбай, руководитель депутатской группы АНК, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Сауытбек Абдрахманов, представители этнокультурных объединений, члены Совета матерей и Совета общественного согласия, медиаторы и другие.

Заседание состоялось в режиме видеоконференции.

– Ответственность за противодействие коррупции лежит не только на государстве. Только сообща – государство и общество – смогут искоренить это социальное зло. Необходимо активизировать работу по пропаганде борьбы со взяточничеством. В борьбе с таким социальным злом особую роль играет просветительская работа, необходимо чаще проводить совместные мероприятия на эту тему, – отметил Алик Шпекбаев.

Участники встречи обсудили роль Ассамблеи народа Казахстана в формировании антикоррупционной культуры и значение семьи в воспитании духовно-нравственных ценностей, рассмотрели идеи гражданственности и гуманизма в формировании высокого уровня антикоррупционной среды.

Диалог сопровождался показом видеороликов на антикоррупционную тематику.

В завершение встречи были внесены предложения по совместной работе Ассамблеи народа Казахстана с Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. А также выработаны подходы по превенции коррупции в соответствии с задачами, обозначенными в Послании Главы государства.

Тем временем в колледже транспорта и коммуникаций подписана Хартия сотрудничества Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы с 82 средними учебными заведениями и колледжами города.

Юлия НИКОЛАЕВА

С 1 июля владельцев незарегистрированной спецтехники будут привлекать к ответственности

Рейды, направленные на выявление не зарегистрированных в налоговых органах лиц, проводит Управление государственных доходов по Медеускому району совместно с местной полицейской службой.

– Только за один день работы выявлено 12 человек, всем им вручены памятки о порядке регистрации в налоговых органах и дано 10 дней для самостоятельной постановки на учет в качестве индивидуальных предпринимателей без штрафных санкций. В противном случае материалы будут направлены в суд для привлечения к административной ответственности, – говорится в сообщении УГД.

По словам специалистов, регистрируясь в налоговом органе, предприниматель может официально заключать договоры, подтвердить свои доходы и в случае возникновения споров гражданско-правового характера подавать иски в суд. Сейчас регистрация в качестве индивидуального предпринимателя максимально упрощена. Теперь достаточно представить в ЦОН уведомление о начале предпринимательской деятельности или направить уведомление через «электронное правительство». При этом ставка налога составляет 2 процента от дохода.

Алия КАЗБАЕВА