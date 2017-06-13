Новости Алматы

Выявлены недостатки в организации парковочных мест для людей с ограниченными возможностями

Рейд провели представители городского филиала партии «Нур Отан», ДВД, общественного объединения «Алматинское городское общество инвалидов», Управления занятости и социальных программ, ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак», депутаты маслихата.

– В рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» – «Будущее без барьеров» мы регулярно проводим мероприятия для того, чтобы в нашем городе были предоставлены равные возможности для всех категорий граждан. Организация парковок для транспорта, которым управляют люди с инвалидностью I и II группы, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, либо сопровождающие их лица, – одна из мер, способствующих решению проблемы доступности городских объектов для всех без исключения, – сказал заместитель председателя городского филиала «Нур Отан» Кайым-Мунар Табеев.

Проверяющие обнаружили целый ряд недостатков. С одной стороны, водители часто не соблюдают правила парковки и занимают места, специально отведенные для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. С другой – сами парковочные места зачастую оборудованы ненадлежащим образом. Так, на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Айтеке би знак, указывающий на специальную стоянку, водители могут просто не заметить, если решат припарковать свой автомобиль, двигаясь не по ходу движения, а против него. Лишь несколько мест обозначены специальными знаками, хотя для парковки спецтранспорта отведено 20 метров. Что же касается водителей, то среди явных нарушителей встречаются те, кто не стесняется клеить на свой автомобиль специальный значок, не имея на это достаточных оснований.

– Считаю, что проведение рейдов, постоянные регулярные объезды, к сожалению, на данный момент остаются необходимой мерой для того, чтобы у горожан постепенно выработалась культура понимания того, что у людей с инвалидностью определенных категорий есть затруднения и им нужно создавать равные возможности. Надеюсь, что, как и во многих странах, со временем и у нас эти парковки будут стоять свободными и постоянно доступными именно для тех, кому они предназначены. А сейчас, пока необходимо вести постоянный мониторинг, предупреждать, выписывать штрафы для того, чтобы эту культуру привить, – поделилась депутат маслихата Ляззат Калтаева.

В Департаменте внутренних дел напомнили, что занимать специальные парковочные места чревато крупным штрафом в размере 50 МРП.

Тем временем аким Медеуского района Ержан Жилкибаев проинспектировал социальные объекты на предмет беспрепятственного доступа инвалидов.

Для проведения инвентаризации, паспортизации и адаптации социальных объектов и предприятий для посещения и пребывания в них людей с ограниченными возможностями создана рабочая группа.

– Деятельность рабочей группы носит ежедневный характер. Это не акция и не кампания, а напряженный труд во благо наших горожан, – сказал руководитель района.

Он пояснил, что в целях эффективной организации работы по ратификации Конвенции о правах инвалидов в соответствии с постановлением Правительства РК в районе поэтапно реализуется план мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов. Напомним, Закон РК «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» требует: «...физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а таже юридические лица в соответствии с государственными стандартами обязаны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа».

– В настоящее время мы проводим паспортизацию и адаптацию районных объектов, для чего было направлено более 300 уведомлений первым руководителям предприятий, учреждений, юридических лиц других форм о необходимости организовать и обеспечить в их здания и на територии доступ людям с ограниченными возможностями. Причем делать это надо в соответствии с государственными стандартами, – уточнил Ержан Жилкибаев.

Еще в 2013 году в районе началась работа по паспортизации образовательных, медицинских, социальных, торговых, банковских, почтовых и спортивных обьектов. За четыре года паспортизировано 397 точек, из которых адаптировано 313 (государственных – 30, частных – 283). За І квартал 2017 года было вручено 1000 уведомлений юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Из них на данный момент адаптировано 42 обьекта, паспортирован 31.

Нынешним летом особое внимание медеусцы уделили социальным объектам. В районе два парка и 18 скверов. Их територии полностью обследованы на предмет доступности для инвалидов. Увы, здесь выявлены нарушения. Руководителям подрядных организаций было поручено устранить их до конца июля 2017 года. Не остаются в стороне и многоэтажные жилые дома, здесь тоже проводится инвентаризация.

– За І квартал на отсутствие доступности к тем или иным объектам поступило четыре жалобы, все они рассмотрены своевременно, по каждой приняты соответствующие меры, – сообщил Ержан Жилкибаев.

Аким района осмотрел въезд в ТОО «PitaGreen» и сквер «Дружба» на углу улиц Зенкова и Курмангазы, интернет-клуб, что на проспекте Абая, 17, и гостиницу «Достық». По двум последним объектам у членов рабочей группы при практическом подъеме колясочника в эти заведения возникли претензии. Руководители пообещали устранить недостатки в ближайшее время.

Алия КАЗБАЕВА

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

В мегаполисе модернизируют систему ливневой канализации

Подготовлены предложения на 2018–2020 годы по возведению 448,5 км арычных сетей со строительством очистных сооружений на реке Есентай в нижней части города. Об этом сообщил заместитель руководителя городского Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Айдын Темешев.

– Это позволит сбрасывать дождевые осадки в реку. Таким образом полностью решится вопрос отвода ливневых вод в центральной части города, улучшится ситуация в остальных районах, особенно на присоединенных территориях, – сообщил Айдын Темешев.

По данным ведомства, с 2010 по 2016 год было построено и реконструировано 128 км арычной сети. Помимо этого районными акиматами, выступающими администраторами бюджетной программы по эксплуатации и содержанию арычных сетей, в прошлом году отремонтировано 26 км водоотводных сетей и арычных переходов под дорогами.

Георгий ХИНИЧ

Более 500 соискателей посетили городскую ярмарку вакансий

На этот раз участников Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы и всех желающих найти работу пригласили в мечеть «Әл-Мәдина», расположенную в Жетысуском районе.

Организатором мероприятия выступили городской Центр занятости населения и его районные отделы. В ярмарке вакансий приняли участие представители региональной Палаты предпринимателей, городское Управление по делам религии, партии «Нур Отан», около 40 работодателей, среди которых сотрудники сферы здравоохранения, образования, банков, предложившие около 300 вакантных мест.

Работодатели представили свои предприятия, провели собеседования с соискателями, рассказали об условиях приема на работу. По итогам встречи они собрали 173 резюме, выдали 28 направлений на работу, одно – на молодежную практику, три – на профессиональное обучение.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Санитарные врачи просят соблюдать осторожность, чтобы избежать в горах укуса клеща

Эпидемиологи советуют носить светлую одежду. Рубашка должна быть с длинными рукавами, шортам рекомендуется предпочесть брюки. Для похода в горы лучше всего надеть обувь, закрывающую ноги выше щиколотки. Голову и шею также следует прикрыть.

Если все же не получается закрыть руки, ноги, шею, то существуют специальные репелленты от клещей, которыми можно обработать открытые участки тела в целях профилактики. Их можно приобрести в аптеке. Очень важно после прогулок на природе осматривать одежду и кожу.

На территории Алматинской области эндемичными являются Аксуский, Алакольский, Енбекшиказахский, Ескельдинский, Карасайский, Кербулакский, Райымбекский, Сарканский, Талгарский, Уйгурский районы и города Талдыкорган, Текели. Ежегодно регистрируется около 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

В преддверии эпидсезона, зимой, медики советуют прививаться от энцефалита. Но даже это не должно быть причиной игнорирования мер предосторожности в горах. Помимо энцефалита клещи переносят другие опасные инфекции.

Если все же на теле обнаружен клещ, то нужно как можно скорее обращаться в пункты серопрофилактики, где пострадавшему введут иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

По городу их пять:

1) больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбек би, 96, тел. 292-31-01) – взрослое население Алмалинского района;

2) городская клиническая больница № 4 (ул. Папанина, 220, тел. 300-37-01) – взрослое население Жетысуского и Турксибского районов;

3) Городская клиническая больница № 7 (мкр. Калкаман, пр. Райымбека, тел. 270-86-31, вн. 138) – взрослое население Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов;

4) Центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40, тел. 274-83-19) – дети в возрасте до 14 лет (включительно) всех районов города.

Юрий ЮРОВ

Бесплатные уроки плавания для маленьких алматинцев продолжаются

После успешного завершения социального проекта «1000 добрых дел» в мегаполисе стартовал очередной цикл бесплатного обучения плаванию детей от 8 до 12 лет. В рамках масштабной программы «Спорттық Алматы» количество учеников увеличено еще на 1000 человек. В первую очередь уникальную возможность предоставили детям из малообеспеченных и многодетных семьей, а также льготникам и воспитанникам детских домов города.

Тренировки в группах проходят два-три раза в неделю под руководством квалифицированных инструкторов в бассейнах пяти спортивных комплексов. Плавательная школа будет работать до 31 августа.

– Этого времени вполне достаточно, чтобы организм получил заряд бодрости, – отметил инструктор проекта Вячеслав Горев. – Новичков первым делом обучаем технике дыхания, на основные упражнения переходим постепенно. Самый сложный стиль – баттерфляй. Мы сделаем все возможное, чтобы к завершению программы все дети научились уверенно плавать. Это отличная возможность научиться плавать профессионально.

Ранее под эгидой проекта «Спорттық Алматы» были проведены обучающие программы по катанию на коньках и верховой езде.

Аида МАМЕТОВА

В Наурызбайском районе полным ходом идет подготовка к празднованию трехлетия

В канун этого события с особой заботой здесь облагораживают улицы, приводят в порядок «слабые места», решают транспортные и другие хозяйственные вопросы. В частности, вдоль улицы Карьерная в

микрорайоне Акжар высадили цветы. Украшением некогда невзрачной улицы занялся районный отдел охраны окружающей среды и экологии. Для этой цели было привезено несколько КамАЗов грунта и выровнен участок для посадки цветов. В озеленении приняли участие сотрудники службы пробации.

Большое внимание уделяют в районе проблемам общественного транспорта.

На совещании под председательством акима района Сайрана Сайфеденова поднимались вопросы дальнейшего развития автобусных маршрутов. Участники встречи рассмотрели возможность изменения схем действующих маршрутов в связи со скорым открытием нового административного центра района. В него войдут акимат, ЦОН, РОВД, прокуратура и другие государственные учреждения.

Тем временем представителей садоводческих обществ ознакомили с правилами поведения населения при возникновении угрозы подтопления, эвакуации из опасных зон и местом сбора людей. Специалисты отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками отдела благоустройства аппарата акима района напомнили собравшимся о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в населенных пунктах и очистке русел рек. По итогам работы совещания даны соответствующие рекомендации по оповещению населения о чрезвычайных ситуациях природного характера, присутствующим раздали памятки, разработанные Департаментом по ЧС Алматы.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Весь мир устремит свой взор на Казахстан

В Астане прошла пресс-конференция, на котором заместитель генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрий Керкентзес ответил на вопросы журналистов.

Господин Керкентзес отметил, что выставки EXPO – это мощнейшие международные платформы, на которых обсуждаются глобальные вызовы. Мероприятия такого масштаба дарят возможность не только укрепить отношения между государствами, но и сплотить народы мира для поиска оптимального решения той или иной международной проблемы. Как утверждает представитель МБВ, тема выставки в Казахстане – это будущее всей планеты: «Весь мир устремит свой взор на Казахстан, так как не секрет, что республика обладает значительными запасами углеводорода». Он также высоко оценил уровень подготовительных работ к международной специализированной выставке EXPO-2017, которая уже открыла свои двери для жителей и гостей столицы.

Директор Департамента по работе с международными участниками Илья Уразаков в рамках пресс-конференции сообщил, что персонал, который долгие месяцы готовился именно к этой работе, приступил к своим обязанностям весьма профессионально». Такие крупные проекты, как гастрольное шоу Cirque du Soleil, специализированные Национальные дни, тематический форум «Энергия будущего», концерты мировых звезд, только предстоят. На протяжении 93 дней EXPO-2017 будет дарить своим посетителям незабываемые моменты и красочные зрелища.