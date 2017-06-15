Новости Алматы

Вопросы развития инфраструктуры и бизнес-климата обсудили участники инвестиционного форума Наурызбайского района

В частности, сотрудники ТОО «Timus Construction» презентовали проекты по застройке административного центра района на территории 153 га. Здесь

имеется ряд земельных участков, отведенных под строительство торговых центров, культовых сооружений, банков, больничных комплексов, спортивных объектов и других объектов.

Об уникальном музейном демонстрационно-развлекательном комплексе «Планетарий Алматы», который появится вдоль пробиваемого проспекта Абая, сообщили специалисты ТОО «Design Strategy Group». А представители АО «Жилстройсбербанк» рассказали участникам «Nauryzbay Invest» о возведении многоквартирных жилых комплексов на территории района.

В свою очередь с ходом реализации проекта по пробивке проспекта Абая и строительства станций метро собравшихся ознакомил руководитель отдела дорожной инфраструктуры городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Ернур Абжахан.

По его словам, проект осуществляется в рамках увеличения пропускной способности, разгрузки транспортного потока и обеспечения сообщения с центром города. Строительство проспекта состоит из двух очередей: первая охватывает участок от улицы Ауэзова в микрорайоне Калкаман до западной границы города, вторая – от улицы Момышулы до улицы Ауэзова в микрорайоне Калкаман.

– В текущем году мы планируем начать строительство третьего участка по первому этапу – это отрезок от улицы Ашимова до административного центра. На их пересечении предполагается построить транспортную развязку. Этот проект будет реализован до 2019 года, в декабре текущего года завершится строительство дорожного участка на территории административного центра, – сказал Ернур Абжахан.

Он также сообщил, что новая дорога будет иметь шесть полос движения, велодорожки и тротуары, также предусмотрено строительство двух надземных пешеходных переходов. А ближе к 2020 году по завершении строительства станций метрополитена на пересечении проспекта Абая с улицей Момышулы планируется соединить проспект Абая от улицы Момышулы до границы города.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

В городе продолжается системная работа по искоренению несанкционированной торговли

Только с начала этого года демонтировано и вывезено на штрафстоянки более половины всех имеющихся на территории города различных мини-маркетов – киосков. Всего же их осталось чуть более 400.

В очередной рейд по местам несанкционированной торговли мы отправились в Жетысуский район. Как известно, и об этом мы писали ранее, в этом районе мегаполиса три проблемных территории. Наиболее остро вопрос стоял раньше с бывшим автовокзалом «Саяхат», с прилегающими к рынкам парковочными местами вдоль улицы Северное кольцо и с некоторыми кварталами в микрорайоне Айнабулак. Теперь здесь чисто.

– Мы в корне изменили подход к проблеме, вернее, к ее решению, – делится опытом аким района Талгат Разаков. – Вы помните, раньше собирались комиссии и раз-два в неделю ходили по местам, где народ торговал всем и вся без всякого на то разрешения. Система убеждения работала, но очень слабо. Затем рейды стали чаще, но торговцы приспособились и к этому – переезжали с места на место. В настоящее время мы ежедневно обходим и объезжаем вместе с сотрудниками природоохранной полиции все места, где возможна несанкционированная торговая деятельность. Освобожденные от «торговых точек» места превращаем в клумбы, газоны, альпийские горки. Тем самым не остается мест, где выставлялись ящики вместо прилавков, а под продаваемую снедь стелилась газетка. В июне только в микрорайоне Айнабулак мы убрали 14 киосков, 15 – на проспекте Райымбека, а всего в этом году ликвидировали 62 подобных заведения. Перестали торговать и на 21 остановочном комплексе.

Остановка «Рынок», что напротив поликлиники № 11 в микрорайоне Айнабулак, – яркая иллюстрация словам районного руководителя. Здесь еще в начале весны тротуары и сам остановочный комплекс оккупировали торговки. Крик, ор, мусор – вот постоянный антураж этого и похожих «торговых мест». Сегодня здесь мы видим ухоженную территорию с цветами и зеленой травой на альпийских горках.

Впрочем, несколько по­одаль все же нашлась бабулька, предлагающая прохожим семечки. Полицейские вежливо выпроводили ее с оккупированного места, но вздохнули: придет назад!

– А что ей делать?! – тут же с криком набросилась на них торгующая цветами женщина, представившаяся как Тангуль. – Мне тоже, кроме торговли, нечем заниматься, а детей кормить надо, я же одна их воспитываю…

Как правило, уговоры типа «торгуйте, только на рынке» на подобных дамочек не действуют, у них настолько мелкий опт, что аренду торгового места на оборудованном рынке они не потянут.

Как быть с теми же инвалидами и одинокими пенсионерами, получающими мизерные пособия и минимальные пенсии? А может быть, поступить по принципу: то, что невозможно искоренить, надо возглавить?! Мы по выходным дням организовали ярмарки, давайте в будни выставлять красивые палатки для торговли всякой всячиной, естественно, кроме продовольствия.

Мы подсчитали: сегодня цветочных палаток в городе меньше, чем автозаправочных станций…

Василий ШУПЕЙКИН

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

472 дворовые территории намечено обустроить в городе в нынешнем году

Об этом стало известно во время акции «Безопасный двор», организованной администрацией города, правоохранительными органами и Алматинским филиалом партии «Нур Отан».

– В 2015 году благоустройство дворов осуществлялось за счет бизнеса. Начиная с прошлого года полностью отремонтированы и обустроены 290 дворов с охватом 650 тысяч жителей, а уже в текущем году – 472 за счет бюджетных средств, – рассказывает заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» Кайым-Мунар Табеев. – В рамках программы модернизации ЖКХ заменят лифты в 64 домах, уже разработано ПСД по комплексному ремонту 30 домов и ремонту кровли 33 домов. Во дворах произведут текущий ремонт, установят новые урны, скамейки, детские и спортивные площадки, заасфальтируют дорожки.

Зампред подчеркнул, что большая часть этих проектов реализована в рамках ГЧП. Социально значимые объекты возводят бизнесмены, в том числе депутаты – члены партии «Нур Отан». Вместе с тем проблемы в городе еще остаются. По заверению полицейских, в высотных домах по-прежнему совершаются квартирные кражи. Это связано в основном с тем, что жители домов практически не знают в лицо своих соседей, а это позволяет ворам осуществлять свою преступную деятельность. Поэтому было бы целесообразным при строительстве новых жилых домов определить на первых этажах комнаты для консьержей с установкой камер видеонаблюдения. Это сведет к минимуму количество краж в жилых помещениях.

В то же время полицейский анализ показал, что сегодня лишь 2% квартир в городе сдаются под сигнализацию. В результате малого числа субъектов и больших капиталовложений по установке и обслуживанию оборудования частные охранные структуры не могут сами развивать эту систему. Поэтому стражи порядка предлагают разработать концепцию развития охранной деятельности жилых объектов.

В рамках акции также была проведена проверка на наличие видеокамер, освещения, благоустройства дворовых территорий, ведения ремонтных работ и заявок КСК на проведение ремонтных работ. Каждый конкретный случай несоответствия будет разбираться отдельно, а решение проблемных вопросов останется на контроле у партии.

Виктор АНДРЕЕВ

Лагерь для онкобольных детей открывается в окрестностях Алматы

Он расположен в живописном местечке, в поселке Кыргаулды, по адресу: ул. Самал, 40. Отдых на лоне природы для детишек организовали активисты фонда «Здоровая Азия». Все лето в лагере проведут ребята, которые проходят реабилитацию в Центре развития и психологической поддержки «Я с тобой». Здесь дети смогут набраться сил и здоровья, позаниматься творчеством. Для них разработана специальная программа. Планируется, что в лагере весело проведут время более ста мальчишек и девчонок. Они не могут ходить в школу, общаться со сверстниками, так как проводят все время в больничных стенах. В лагере для них устроят настоящий праздник с подарками. Поздравить детей приедут представители известной международной турецкой клиники Acibadem, которая успешно занимается лечением онкологических заболеваний.

– Ежегодно сотни детей со всего мира обращаются в нашу клинику за лечением онкологии, в том числе приезжают юные казахстанцы, – сказала директор представительства Acibadem в Казахстане Фируза Алиева. – Помогая маленьким пациентам в борьбе с этим страшным заболеванием, мы, как никто другой, знаем о том, через что им приходится пройти на пути к выздоровлению. Мы понимаем, насколько для них важна дальнейшая реабилитация и социализация. В связи с этим наша деятельность не ограничивается лечением. Мы проводим благотворительные акции по поддержке онкобольных детей. Лагерь будет работать в шесть смен по 15 дней.

Дополнительная информация по телефону: 327-13-75.

Вероника ЛЮБИМОВА

В Алматы прошла республиканская акция «Твой день, донор»

Она проводится в городе уже десятый год. В текущем году девиз акции – «Спаси жизнь – сдай кровь». В честь юбилея во Всемирный день донора крови, который традиционно отмечается 14 июня, организаторы устроили флешмоб на площади перед Дворцом Республики.

Также в этот день в Республиканском центре крови состоялся праздник для людей, отдававших свою кровь нуждающимся в течение месяца. Донорам вручили сертификаты на фотосессии, бесплатные билеты в кинотеатр Chaplin, подарочный сертификат на покупку книг от издательства «Аруна» и другие подарки.

– Акция «Твой день, донор!» доказала свою эффективность. В ней принимают активное участие политики, общественные деятели, звезды казахстанской эстрады. Благодаря этому их поклонники узнают о проблеме нехватки доноров и тоже активно сдают кровь. Таким образом они дарят многим людям надежду на выздоровление, – сказала координатор проекта Гульзат Сахова.

В акции приняли участие телеведущая и актриса Майя Веронская, политолог Досым Сатпаев и многие другие. Цель мероприятия – увеличение числа регулярных добровольных доноров. И она дает ощутимые результаты. Например, в прошлом году только в Научном центре педиатрии и детской хирургии кровь сдали более 15 000 человек. По данным республиканского мониторинга службы крови, количество доноров возросло с 181 795 в 2008 году до 221 910 человек в 2016-м.

Вероника ЛЮБИМОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА