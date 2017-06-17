Новости Алматы

При организации ремонта дорожного полотна важен комплексный подход

Обновляться должны не только асфальтное покрытие и бордюры, но и прокладываться тротуары, арычные лотки, демонтироваться незаконные ограждения, производиться озеленение прилегающей территории. Об этом заявил аким города Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда.

В качестве примера успешной реконструкции дорожной инфраструктуры была приведена территория на улице Абдуллиных от Богенбай батыра до Толе би. Здесь до проведения среднего ремонта улицы с восточной стороны дороги полностью отсутствовал тротуар, а общественная территория использовалась для парковки автомобилей. Теперь на этом участке полностью демонтированы ограждения, создана и благоустроена пешеходная зона, упорядочена площадь парковки.

Как доложил главе города руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов, на данный момент в мегаполисе отремонтировано 29 улиц, продолжаются работы на 25, в следующем месяце начнется ремонт еще 114 магистральных и районных улиц протяженностью 83,7 км.

Кроме того, начался ремонт 18 перекрестков с демонтажом трамвайных рельсов. Обновление асфальтобетонного покрытия осуществляют 20 бригад, из запланированных 250 тыс. кв. м они завершили уже 69 тыс. кв. м. На 47 участках общей протяженностью 18 км рабочие обустраивают и ремонтируют тротуары, пройдено уже 8,5 км, также в поле их зрения 130 остановочных комплексов.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт улиц Байтурсынова от Тимирязева до Абая, а также Жандосова – от Саина до пос. Таусамалы протяженностью 2,08 км. Ведется строительство 10,9 км дорог в мкр. Алгабас и Акбулак Алатауского района, мкр. Калкаман и Алтын Алаш в Наурызбайском районе протяженностью 17,3 км. Также в текущем году в Алматы реконструируют 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток.

В Алмалинском районе благоустроят участки ул. Дуйсенова от Аренского до Гайдара, а также Карасай батыра от Абылай хана до Масанчи. В Бостандыкском районе начнутся работы на Тимирязева от реки Есентай до Байтурсынова протяженностью 2,5 км.

В целом в текущем году обустроят 16 пешеходных зон в каждом районе, а также реконструируют с приоритетом для пешеходов улицы Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, пр. Жибек жолы и площадь «Астана».

Таким образом, в мегаполисе продолжается системная работа по созданию комфортных условий для горожан, благоустройству парков и скверов, реконструкции пешеходных зон, организации велодорожек, демонтажу заборов, ограждающих общественное пространство.

Виктор АНДРЕЕВ

В городском филиале партии «Нур Отан» прошла республиканская акция по разъяснению системы обязательного медицинского страхования

В совещании приняли участие депутаты партии, руководители различных городских ведомств, представители медицинских учреждений, общественные деятели. Собравшиеся подчеркнули важность акции, состоящей из двух частей – разъяснительных совещаний и работы информационных групп, которые будут повсеместно проводить встречи, лекции и презентации на эту тему.

Между тем прикрепиться к поликлинике очень просто. Для этого нужно выбрать учреждение и представить туда всего два документа: заявление в произвольной форме и удостоверение личности. При этом обязательно указать свой статус, например: наемный работник, предприниматель, студент и так далее. Изменить прикрепление возможно при переезде в другой населенный пункт, в случае реорганизации и закрытия поликлиники или ежегодно в период прикрепительной кампании с 15 сентября по 15 ноября. Важно отметить, что прикрепиться можно только к одной поликлинике, от предыдущей система открепит вас автоматически.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

Заслуги врачей, медсестёр в преддверии их профессионального праздника были отмечены почетными грамотами акима Медеуского района

По традиции среди персонала больниц и поликлиник ежегодно организуется районный конкурс. Вот и на этот раз в ходе проведения торжества аким района Ержан Жилкибаев вручил грамоты и призы победителям.

– Наши врачи и медсестры не только работают, но и соревнуются, оттачивая свое мастерство, чтобы стать лучшими из лучших, – отметил он. – Вы действительно становитесь настоящими профи в своем благородном деле, демонстрируя мастерство в подобных, но уже городских конкурсах. Вам люди доверяют самое дорогое, что у них есть, – свое здоровье, а это большая ответственность, требующая от них глубоких знаний, высокой самоотдачи и доброты души. Миссия врача трудна и благородна, она невозможна без большой отдачи сил, постоянной творческой инициативы, высокого профессионализма и поддержки, – сказал аким района.

Не только участники конкурса, но все врачи района в этот день получили поздравления и слова благодарности за свой нелегкий труд. Именно для них состоялся праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Тем временем в Турксибском районе врачи-фтизиатры Межрайонного противотуберкулезного диспансера провели в парке имени Сейфуллина флешмоб на тему «Почему я выбрал профессию доктора?», посвященный Дню медицинских работников.

Магрипа ТУЛЕБАЕВА

Подведены итоги Министерской конференции и Восьмого международного форума «Обеспечение устойчивого развития энергетики»

В итоговый день эксперты, в числе которых директор департамента международных отношений и связей с общественностью Национального банка РК Айдар Казыбаев, старший специалист по энергетике Международной финансовой корпорации Педро Робиу, руководитель подразделения частного сектора Азиатского банка развития Томас Миннич и другие специалисты, обсудили вопросы финансирования возобновляемых источников энергии.

Спикеры затронули такие вопросы, как финансирование проектов по возобновляемым источникам энергии на развивающихся рынках и в регионе, обсудили основные риски и барьеры, ограничивающие развитие проекта и доступ к местному капиталу для проектов в области возобновляемых источников энергии. Также высказали свое мнение о роли государственных финансовых институтов в мобилизации инвесторов и банков частного сектора.

В число участников дискуссий вошли представители правительственных организаций, международных финансовых центров, финансовых институтов, отраслевых ассоциаций, разработчики проектов RE и эксперты области.

Также особый интерес участников форума вызвало заседание, организованное ЕЭК ООН совместно со швейцарскими университетами и C2E2, под названием Smart Cities/Умные города. Организаторами были представлены различные решения и инновации на уровне городов, связанные с энергоэффективностью, которые могут стать моделью вдохновения для других городов, стремящихся к развитию энергоэффективности. Так, например, исследователь Копенгагенского центра Ксения Петриченко представила вниманию участников проекты уличного освещения на основе LED-ламп и новых зданий, которые снизят потребление энергии в 2,5 раза по сравнению с нынешней ситуацией.

Также спикеры уделили внимание системе управления отходами, а именно переработке, утилизации и альтернативной энергии, получаемой из отходов. Глава администрации города Астрахани Олег Полумординов отметил, что на выставке EXPO представлены очень эффективные варианты управления отходами.

В завершение итогового дня директора отдела устойчивой энергетики Скот Фостер, энергетического отдела ESCAP Хонгпенг Лю, отдела политики устойчивого развития ESCWA Рула Майдалани и исполнительный директор ассоциации KAZENERGY Рамазан Жампиисов подвели итоги и озвучили результаты работы форума.

Подводя итоги, спикеры отметили, что Министерская конференция и Восьмой международный форум по энергетике помогли повысить важность регионального аспекта в достижении цели обеспечения устойчивого развития энергетики, укрепить понимание роли ископаемого топлива в энергетических системах будущего в крат-

косрочной и среднесрочной перспективах и повысить осведомленность стран о различных возможных путях развития.

– Форум позволил услышать мнение стран Центральной Азии и Кавказа по вопросам энергетики и климата, а также инициировал создание Международного центра по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН в городе Астане, – сказал в своем итоговом выступлении Скот Фостер.

Павел ВОЛОДИН

Состоялась презентация Интегрированной программы дошкольного воспитания и обучения (ДВиО), внедряемая в детских садах «Мирас»

Она прошла в рамках международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию дошкольного образования в РК. Инициаторами конференции выступили Республиканский центр «Дошкольное детство» совместно с общественным фондом «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» при поддержке Министерства образования и науки РК.

В обсуждении аспектов реализации предложенной программы ДВиО приняли участие около 250 делегатов – представителей научных и педагогических организаций Казахстана, России, Беларуси и Турции.

Было отмечено, что современная система дошкольного образования строится на принципах динамизма, вариативности организационных форм, гибкого реагирования на потребности общества и личности, характеризуется возникновением и развитием новых видов воспитательно-образовательных учреждений для детей, их разнообразием. Сегодня дошкольное воспитание играет важную роль в развитии нации и общества. Современная интегрированная программа дошкольного воспитания и обучения получила возможность впитать в себя весь опыт прошлых лет, объединить самые лучшие методики и представить это в единой концепции, соответствующей стратегии развития Казахстана до 2050 года.

Александра ВОЛОСКОВА

Дмитрий ВОРОНЦОВ

16 июня 2017 года в здании АО «Тартып» прошла встреча кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Б. Шуакова от г. Алматы с выборщиками

В мероприятии приняли участие депутаты маслихата г. Алматы И. Байрамуков, З. Касанов, С. Козлов, А. Котенев, В. Ли, Н. Ниязова и другие.

В ходе встречи с депутатами городского маслихата Б. Шуаков ознакомил присутствующих с предвыборной программой, которая включает цели и задачи реализации Послания Президента Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и некоторые аспекты развития г. Алматы.

Краткий вариант предвыборной программы Шуакова Б. С.:

Как уже было отмечено, основной целью программы является исполнить в полном объеме цели и задачи, обозначенные в Послании Президента Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и некоторые аспекты развития

г. Алматы. Своей программой я хочу реализовать следующие задачи:

– оказать поддержку перехода на трехъязычное образование, сохраняя при этом особое внимание к государственному языку;

– оказать максимальное содействие в трудоустройстве безработной молодежи с внесением изменений и дополнений в государственные программы и проекты для большего охвата занятости молодежи;

– медицина должна быть ориентирована на профилактику заболеваний. Построить новые поликлиники и больницы в селах. Восстановить раздельное обслуживание детей и взрослых. Снизить цены на лекарственные препараты;

– создание условий для развития и разнообразного досуга для подрастающего поколения путем открытия новых частных и государственных детских садов, спортивных площадок и домов детского творчества. Данные учреждения должны в первую очередь пропагандировать здоровый образ жизни;

– безопасность граждан и профилактика правонарушений. Безопасность и профилактика правонарушений должна будет выстроена на принципах сотрудничества между ДВД и гражданами. Такое сотрудничество должно выражаться не только в форме общения по телефонам доверия, но и в виде привлечения самих граждан к участию в обеспечении правопорядка, формируя из числа наиболее сознательных, социально активных и подготовленных граждан под управлением Министерства внутренних дел РК;

– поддержка материнства и детства, молодых семей, повышение статуса семьи и семейных ценностей, а также социальная поддержка и защита старшего поколения, ветеранов, лиц с ограниченными возможностями.

Я приложу все свои силы, знания и опыт для улучшения жизни каждого гражданина нашей страны.

Статья оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Условия публикации агитационных материалов

Газета «Вечерний Алматы» информирует кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан о следующих условиях публикации материалов предвыборной агитации.

Тексты материалов готовят политические партии или кандидаты.

Предоставление газетных площадей осуществляется на основании заключенного письменного договора между газетой и кандидатом.

Обращения от кандидатов о предоставлении газетной площади принимаются в письменном виде. Обращения от кандидатов принимаются по адресу: 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 106а, 1-й этаж, каб. 15.

Очередность публикации материалов устанавливается редакцией в порядке поступления письменных обращений, зарегистрированных в журнале регистрации. Месторасположение материалов на страницах газеты редакция определяет самостоятельно.

Публикация материалов осуществляется после 100-процентной предоплаты стоимости публикации.

Кандидаты или их доверенные лица предоставляют тексты материалов заместителю главного редактора (каб. 15) не позднее, чем за два дня до планируемого дня публикации.

Тексты агитационных материалов должны быть предоставлены в печатном варианте с подлинной подписью кандидата или его доверенного лица и продублированы в электронном виде (диск, флешка, электронная почта). Печатные варианты материалов предоставляются в двух экземплярах с указанием даты, времени подачи и источника средств, оплачивающего материал. Сотрудник редакции на двух экземплярах предоставляемого материала делает отметку о приеме с указанием даты и времени приема и проставляет свою подпись, указывая должность и фамилию. Соответствующая отметка делается и в журнале регистрации, в котором кандидат или его доверенное лицо также проставляет свою подпись. Один экземпляр материала остается в редакции, второй возвращается кандидату или его доверенному лицу.

Тексты агитационных материалов, содержание которых не соответствует требованиям Закона РК «О выборах в Республике Казахстан», к публикации не принимаются.

Кандидат или его доверенное лицо оплачивает стоимость публикации не позднее, чем за два дня до дня публикации этого материала по счету, выставленному редакцией.

Размер оплаты за предоставление дополнительной газетной площади, оплачиваемой из избирательного фонда кандидата, в черно-белом исполнении составляет 600 (шестьсот) тенге за 1 кв. см с учетом НДС, в цветном исполнении – 800 (восемьсот) тенге за 1 кв. см с учетом НДС.

Данные расценки действительны на внутренних газетных страницах, на первой и последней страницах действуют расценки согласно утвержденному прейскуранту цен на 2017 год.

В случае принятия Правительством РК или Центризбиркомом РК нормативно-правовых актов по условиям публикации агитационных материалов будут действовать нормы соответствующих актов.

Директор (главный редактор) ТОО «Газета «Вечерний Алматы» Евгений Грюнберг

Кайрат Абдрахманов: «Энергия будущего» – девиз, который полностью соответствует развитию глобальной экономики

На международной специализированной выставке состоялось празднование Национального дня Организации по безо-

пасности сотрудничеству в Европе. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, глава делегации организации ОБСЕ Вук Жугич, а также председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил важность выбранной тематики выставки в Астане. По словам Кайрата Абдрахманова, тема «Энергия будущего» актуальна для всего мирового сообщества.

«Девиз «Энергия будущего» полностью соответствует развитию глобальной экономики посредством интенсивного развития возобновляемой и альтернативной энергии. Я уверен, что наша экспозиция и многие другие павильоны выставки вместе с архитектурой столицы и перспективными взглядами руководства Казахстана, рядовых граждан станут стимулом для внесения лепты в экономическую и экологическую корзину ОБСЕ».

В свою очередь президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен подчеркнула, что в последние годы международная организация уделяет особое внимание проблемам изменения климата. Она отметила, что усилия мирового сообщества должны быть направлены на развитие «зеленой» модели экономики.

Бернадетт Герлингер: «Тематика выставки EXPO-2017 «Энергия будущего» важна для всего мира»

На выставке состоялось празднование Национального дня Австрийской Республики. В мероприятии приняли участие заместитель министра науки, исследований и экономики Австрийской Республики Бернадетт Герлингер, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, чрезвычайный и полномочный посол Австрии в РК Герхард Сайллер, а также первый заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Алишер Пирметов.

В своем выступлении Бернадетт Герлингер отметила важность выбранной тематики выставки в Астане. По ее словам, в настоящее время тема «Энергия будущего» актуальна для всего мирового сообщества.

«Казахстан для проведения EXPO выбрал очень актуальную тему. Тема «Энергия будущего» имеет большую значимость в экономическом и экологическом направлениях. Эффективное использование энергетики, а именно возобновляемых источников энергии, играют важную роль во всем мировом сообществе», – рассказала Бернадетт Герлингер.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко сообщил, что Астана является единственным городом, принимающим международную выставку среди стран СНГ. Также он отметил важность проведения EXPO-2017 в столице Казахстана.

«Проведение EXPO-2017 в Казахстане – это не только большая честь, но и ответственная задача. Тематика выставки – энергия будущего совпадает с глобальной логикой экономического роста, в основе которого лежит улучшение использования возобновляемых и альтернативных источников энергии. Я уверен, что наша выставка станет новым направлением в современном мировозрении, которое будет продвигать новые идеи, касающиеся использования чистой энергии в глобальном масштабе», – подытожил Роман Василенко.

Бахыт АМАНОВ