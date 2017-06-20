Новости Алматы

Алматинцев проверили на экологическую сознательность

Социальный эксперимент под названием «Герой чистоты» прошел в Центральном парке культуры и отдыха. Всего за четыре часа его участниками стали свыше 500 человек, перед которыми стоял выбор: подобрать бутылку, брошенную волонтерами на аллее, или пройти мимо. Тест был нацелен на привлечение внимания общественности к важности соблюдения чистоты в родном городе.

Реакцию прохожих на встретившийся под ногами мусор фиксировали скрытые камеры. Героев чистоты, донесших реквизит до урны, встречали аплодисментами, грамотами и призами – экопакетами Life Bag. Рекордсменами «зеленой» акции оказались ее самые маленькие участники. Проявили сознательность и представители старшего поколения, студенты вузов и колледжей.

Видеоматериал о ходе эксперимента с комментариями участников организаторы планируют оформить в социальный ролик «Мы за чистый город!». Транслировать его будут в общественном транспорте, в том числе на станциях метрополитена.

Акция организована Государственным фондом развития молодежной политики по заказу городского Управления по вопросам молодежной политики.

Марина ПЕСТРЯКОВА

У Алматы появится 3D-модель

Разработка проекта сейчас ведется в городском Управлении архитектуры и градостроительства. Эта 3D-модель позволит подробно рассмотреть город со всех ракурсов, «заглянуть» в каждый двор. Проект реализуется в рамках введения единого стандарта благоустройства Алматы по европейским стандартам. Например, паспортизация зданий будет происходить по принципу канадского Торонто, где еще несколько лет назад разработали сайт, на котором размещена подробная карта мегаполиса. Желающие могут получить информацию о любой улице, доме, состоянии ливневой канализации и так далее.

– Разработка аналогичной 3D-модели для Алматы позволит облегчить работу по благоустройству города. Можно будет получить исчерпывающую информацию о состоянии любого городского объекта, просто зайдя на сайт, – сказал исполняющий обязанности Управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Он отметил, что у центральных улиц мегаполиса электронные паспорта появятся уже этой осенью. В дальнейшем планируется сделать такой электронный документ для каждого здания и разместить всю информацию на одном сайте.

Мы будем видеть, что на эксплуатацию и содержание такой-то улицы выделено столько-то денег, а также кто ее обслуживает, какой срок гарантии работ. Это повысит ответственность подрядчиков. Кроме всего прочего, 3D-модель Алматы позволит создать единую систему инженерных коммуникаций, – сказал Алмасхан Ахмеджанов.

Леля ВЕРЕСОВА

В прокат вышла третья часть популярного мультфильма «Тачки» на казахском языке

Это уже 20-я кинолента, которая дублируется на казахский язык при поддержке фонда «Болашак». Кстати, именно вторая часть мультфильма «Тачки», вышедшая в 2011 году, положила начало дубляжу голливудских фильмов на казахский язык. Работа в этом направлении успешно ведется уже на протяжении шести лет. Предпоказ фильма «Тачки-3» посетил председатель попечительского совета фонда «Болашак», аким Алматы Бауыржан Байбек.

– Главным фактором модернизации общества в своей статье Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал не только сохранение национального кода и культуры, но и способность эффективно перенимать передовой опыт. В связи с этим для фонда «Болашак» развитие казахского языка, культуры и традиций является приоритетом. Благодаря высококачественному дубляжу формируется фонд зарубежного кино на казахском языке. Также важно, что дети сегодня имеют возможность смотреть лучшие мировые фильмы на родном языке, – сказал глава мегаполиса.

Режиссером дубляжа стала Айжан Жамшитова. Она отметила, что в целом работать над мульт-

фильмом «Тачки-3» оказалось гораздо легче, чем над второй частью картины.

– Это естественно, ведь дубляж картины «Тачки-2» положил начало нашему проекту, – говорит она. – Сейчас же за шесть лет мы набрались опыта. Запись актеров на студии заняла две недели. Моя первостепенная задача как режиссера – сделать так, чтобы диалоги на казахском языке совпадали с оригиналом по стилистике, длине фраз и так далее. Не менее важно отработать стилистику каждого персонажа. Например, один экспрессивный и говорит быстро, другой мелахнолик – говорит медленнее, все персонажи разные. Все эти детали необходимо учесть при дубляже.

Всего в дубляже приняли участие более 30 актеров. Так, главного героя, Молнию Маккуина, озвучил Нышанбек Жубанов. Мэтру свой голос подарил Азамат Канапия. Также в проекте задействованы Сая Токмангалиева (Круз Рамирез), Сырым Кашкабаев (Джексон Шторм) и многие другие. Все диалоги перевел на казахский язык Нурдаулет Затилла.

Дубляж голливудских фильмов получил высокую оценку от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Проект удостоен премии Союза кинематографистов РК «За вклад в киноискусство Казахстана». Важность таких проектов состоит не только в том, что зрители могут смотреть голливудские фильмы на казахском языке, но и в том, что дублированные фильмы также помогают в изучении языка.

Елена СОКОЛОВА

Вчера в городе начались дезинсекционные мероприятия против личинок малярийных комаров

В Департаменте охраны общественного здоровья Алматы сообщили, что для предупреждения заболевания малярией среди населения и ограничения численности переносчиков болезни обработке подвергнется территория общей площадью 14,4 га на семи водоемах мегаполиса. Анофелогенные водоемы находятся в Алатауском, Жетысуском и Турксибском районах. Противомалярийные обработки проводит Центр дезинфекции по Алматы под непосредственным контролем специалистов городской службы охраны общественного здоровья. Всего они проведут шесть туров по энтомологическим показаниям.

Сауле Рахметова

На летних каникулах школьников ждёт активный досуг

В рамках проекта «Счастливое детство» специалисты аппарата Алмалинского района в сотрудничестве с местным филиалом партии «Нур Отан» организовали для детей из малообеспеченных семей экскурсию в Республиканский музей спортивной и олимпийской славы. Здесь экспонируются кубки, медали, фотографии и иные раритеты казахстанских спортсменов, завоеванные на чемпионатах мира, Европы, крупнейших международных турнирах. Центральное место занимает Кубок Баркера, завоеванный боксером Василием Жировым на Олимпийских играх в Атланте (США) и присуждаемый лучшему боксеру олимпийского цикла.

Кроме того, в музее работает специальный зал для экспонатов, связанных с национальными видами спорта.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

В аппарате акима Жетысуского района обсудили Послание Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкуренция» и Антикоррупционную стратегию на 2015–2025 годы

В совещании приняли участие заместитель акима района Манапхан Канситов, руководители районных служб, работники здравоохранения, образования, представители бизнес-структур, информационно-пропагандистских групп, НПО, этнокультурных объединений, СМИ.

Заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы Геннадий Данияров рассказал о нововведениях в сфере госслужбы, привел статистику коррупционных правонарушений высокопоставленных лиц, разъяснил Антикоррупционную стратегию с демонстрацией видеороликов.

Всемерно внедрять в жизнь предложенную Президентом программу присутствующих призвал философ-публицист, член Совета журналистов Абдрашит Абдраимов.

В свою очередь руководитель ОО «Общественный проект» Александр Братенков отметил важность вовлечения всего общества в противодействие коррупции, а также необходимость создания новых институтов для более эффективной работы.

Юлия НИКОЛАЕВА

В Астане в рамках выставки проходит Всемирный конгресс инженеров и учёных WSEC-2017

Данный конгресс проводится впервые в Центральной Азии.

Более 1000 участников из 51 страны мира, из них 300 зарубежных ученых и инженеров, изъявили желание принять участие в работе WSEC-2017.

В их числе четыре лауреата Нобелевской премии: Рае Квон Чунг (Южная Корея), Мохан Мунасингхе (Шри-Ланка), Жорес Алферов (Россия) и Раджендра Кумар Пачаури (Индия). Также восемь лауреатов международной премии «Глобальная энергия», известные казахстанские и зарубежные ученые, экологи, эксперты, министр охраны окружающей среды ОАЭ, министр энергетики и горнодобывающей промышленности штата Сан-Паулу Федеративной Республики Бразилия, ведущие ученые и известные эксперты, руководители крупных энергетических компаний мира.

Это еще раз подтверждает высокий статус конгресса и важность обсуждаемых вопросов.

Конгресс поддержали свыше 20 авторитетных международных энергетических организаций.

Участники конгресса в рамках темы «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации» обсудят перспективы и сценарии развития мировой энергетики до 2050 года, баланс энергетической трилеммы: безопасность, доступность и экологическая устойчивость, тренды развития мировых энергоресурсов и другие вопросы.

Также планируется проведение ряда круглых столов на темы: «Новаторские разработки в сфере энергии будущего Казахстана», «REmap: Глобальная перспектива в области возобновляемой энергетики», Инновации и проблемы при строительстве и эксплуатации оснований и фундаментов сооружений возобновляемых источников энергии».

Павел ВОЛОДИН

Олжас Сулейменов: «Казахстан устремлён в будущее вечных энергий»

В национальном павильоне Франции EXPO-2017 состоялась встреча с писателем, послом и основателем международного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» Олжасом Сулейменовым.

Писатель признался, что, посетив выставку, он испытал чувство восхищения:

– Посетив EXPO-2017, я испытал удивительное ощущение восторга и гордости за свою страну. Я уверен, что для Казахстана это очень важное событие, которое подчеркивает, насколько республика устремлена в будущее вечных энергий. Пусть выставка принесет большую пользу не только Казахстану, но и всему человечеству на пути поиска энергии будущего.

По словам О. Сулейменова, Франция близка ему по духу, а тематика гелиоэнергетики актуальна и должна быть широко применена на пути перехода к возобновляемым источникам энергии.

«Солнце – основной поставщик энергии, и когда удастся превратить энергию светила в доступную для всех, человечество наконец достигнет своей окончательной победы над решением проблемы энергии будущего. Мы перестанем сжигать уголь, газ, нефть, не будет атомной энергии. Это будет большим облегчением и для Франции, на территории которой достаточное количество атомных электростанций».

Основатель международного антиядерного движения также считает, что человечество уже назначает сроки, когда цивилизация прекратит свое существование. Причиной этого станут в первую очередь экологические катастрофы.

«Каждый гражданин этой земли, я говорю не только о Республике Казахстан, должен быть экологом, тогда мы спасем нашу природу и энергия будущего станет реальностью», – подчеркнул О. Сулейменов.

В свою очередь директор внешних коммуникаций комиссариата Франции Малгожата Туард поблагодарила писателя за встречу на территории павильона Франции и выразила свое восхищение его активной социальной и гуманитарной деятельностью.

На сегодняшний день поэт, ученый и дипломат Олжас Сулейменов является президентом фонда «Культура», в рамках которого занимается исследовательской деятельностью в области антропологии.

Азат АЛТЫБАЕВ