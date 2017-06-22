Новости Алматы

Завершены работы по укреплению берега реки Каргалы, ведется благоустройство ее прилегающей территории

Ход подготовки к празднованию трехлетия Наурызбайского района оценил аким города. Бауыржан Байбек проинспектировал процесс строительства административного центра и социальных объектов.

Общая протяженность берегоукрепительных конструкций на русле реки составила 7,7 км. В данный момент уже возведены три мостовых перехода, ведутся работы по обратной засыпке грунтом берегов. Наряду с этим благоустраивается прибрежная территория. Силами предпринимателей в рамках социальной ответственности бизнеса на площади 1 га высаживаются зеленые насаждения, устанавливаются цветочные клумбы, малые архитектурные формы и альпийские горки. Обустраиваются детские игровые площадки, декоративные опоры освещения, пешеходные тротуары.

Как доложили главе города, уже в начале июля откроется новое здание районного акимата. Сейчас здесь завершается внутренняя отделка, завозится технологическое оборудование, благоустраивается прилегающая территория. Перед пятиэтажным зданием планируется разбить сквер площадью 1 га.

На стадии завершения строительства находятся и здание РУВД, а также школы на 1200 мест. Готовиться встретить первых пациентов поликлиника на 500 посещений. Все эти объекты сдадут в эксплуатацию уже в начале следующего месяца. А в августе – комплекс административных зданий, в который войдут районный ЦОН, почтамт, суд, прокуратура, управление юстиции.

Хорошими темпами в районе возводится жилье, пробиваются магистральные улицы, прокладываются дороги в мкр. Калкаман и Алтын Алаш протяженностью 17,3 км. Кроме того, производится капитальный ремонт ул. Жандосова, от ул. Саина до пос. Таусамалы, протяженностью 2,08 км, предусматривающий расширение проезжей части до четырех полос, реконструкцию моста через р. Каргалы, устройство велодорожек протяженностью 2 км и 4 км тротуаров.

Виктор АНДРЕЕВ

V Международный конгресс «Здоровье для всех» впервые проходит в Казахстане, в Алматы

Целью его проведения является реализация Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2019 годы в рамках внедрения системы обязательного социального медицинского страхования.

В работе конгресса приняли участие генеральный директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Жужанна Якоб, министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов, заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев, эксперты ВОЗ и более 20 ведущих ученых зарубежных стран, свыше 2000 ведущих казахстанских специалистов, практических врачей, организаторов здравоохранения, научных и педагогических работников со всех регионов Казахстана.

По словам Елжана Биртанова, конгресс призван объединить усилия казахстанских и зарубежных специалистов для обмена опытом в сфере общественного здравоохранения, школьной медицины.

Сегодня нам как никогда нужен мозговой штурм с участием всех топовых специалистов и экспертов, рядовых врачей и руководителей системы здравоохранения для выработки совместных рекомендаций.

Есть ряд вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Они связаны с профилактикой заболеваний. Как вы знаете, в стране начато создание службы общественного здравоохранения. Создан Комитет по охране общественного здоровья, будет создаваться Национальный центр охраны общественного здоровья. В нее войдут не только госорганы и ученые. Это предусматривает прежде всего вовлечение всей общественности, населения для тесного контакта со специалистами первичного звена здравоохранения. Мы должны создать в стране индустрию здоровья.

Сегодня власти Алматы ведут успешную политику в этом плане. Всемирная организация здравоохранения поддержала статус Алматы как здорового города.

– Форум посвящен актуальным для Казахстана и Алматы вопросам – интеграция всех служб во благо здоровья населения на основе модернизации практической медицины и общественного здоровья, – со своей стороны подчеркнул Арман Кырыкбаев. – Сегодня в городе создаются условия, чтобы каждый житель города ответственно относился к своему здоровью. Для этого имеется значительный потенциал. Мы ежегодно свыше 90 млрд тенге тратим на сферу здравоохранения, это условно пятая часть всего бюджета нашего города. Что касается профилактики и здорового образа жизни – принимаются меры по созданию специальной инфраструктуры. При ремонте дорог и автомагистралей мы ставим условие расширения тротуаров и сужения пространства для машин, строительство велосипедных дорожек, которых в городе становится все больше и больше. Также нами ведется работа по созданию службы общественного здоровья, при акимате работает Координационный совет по межведомственному взаимодействию в этом вопросе, в районах действуют комитеты общественного здоровья.

На Конгрессе так же шла речь о применении симуляционных технологий в подготовке специалистов на уровне первичной медико-санитарной помощи, а также развитие ПМСП в условиях внедрения в Казахстане обязательного социального медицинского страхования.

Также состоялась церемония награждения почетных профессоров Казахстанского медицинского университета «Высшей школы общественного здравоохранения» за вклад в развитие образования и науки Жужанны Якоб и президента Казахской академии питания академика НАН РК Турегельды Шарманова.

В рамках форума организована выставка по высокотехнологичным медицинским услугам и медицинскому туризму.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Новые условия кредитования пищепрома установили в мегаполисе

Их предоставляет региональная программа «Алматы өнім». Как отмечают в акимате города, в этом году поменялись условия, изменены сроки и целевое назначение кредитов. Происходит возобновление годовых кредитных линий.

– Допустим, у предприятия на открытой кредитной линии есть определенная сумма. Предприниматели могут использовать ее в течение года. Например, закупать сою или что-то еще. В итоге появилась возможность просубсидировать ту сумму, которая была использована, – сказал руководитель отдела пищевой промышленности Управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы Дамир Тазабек.

Таким образом, программа стала более гибкой для переработчиков пищевой продукции.

Напомним, региональная программа «Алматы өнім» направлена на дополнительное кредитование малых и средних предприятий пищевой промышленности. Финансирование производится акиматом города и фондом развития предпринимательства «Даму». Общая сумма финансирования составляет

1 миллиард тенге.

В целом пищевое производство занимает более 40 процентов обрабатывающей промышленности мегаполиса. На 1 июня в городе зарегистрировано более 200 действующих предприятий пищевой промышленности. Ими произведено продукции на сумму

109,1 млрд тенге.

В текущем году из бюджета страны на поддержку субъектов АПК было выделено более 4 млрд тенге. Обновленная программа создана по принципу невмешательства во внутренние процедуры, таким образом, риски минимальны.

Юрий ЮРОВ

Вопросы повышения качества медицинского обслуживания обсудили в Алматы

Аким города Бауыржан Байбек и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов встретились с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Жужанной Якаб.

Стороны рассмотрели также ход подготовки к Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая пройдет в Алматы в октябре текущего года.

– Роль мегаполисов в устойчивом развитии здравоохранения постоянно растет, поскольку идет урбанизация населения. В Европе более 20 лет реализуется инициатива «Здоровые города», которая служит платформой для продвижения интересов общественного здравоохранения. Данная программа уже стала международной, и я безмерно рада, что первым в Центральной Азии мегаполисом, к ней присоединившимся, стал именно Алматы. Это говорит о политической приверженности руководства страны принципам Всемирной организации здравоохранения, – сказала Жужанна Якаб.

Вводимая в Казахстане система обязательного медицинского страхования, по ее словам, является еще одним важным шагом к повышению качества медицинских услуг.

– Именно в Алматы 40 лет назад была принята Международная декларация первичной медико-санитарной помощи. Уверена, что предстоящая юбилейная конференция пройдет на самом высоком уровне. Она соберет передовых экспертов и будет действительно глобальной. Ее проведение не только послужит трансферту знаний, но и явится дополнительным экономическим стимулом, – добавила директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

В 2015 году в Алматы был открыт первый в мире офис Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, Казахстан стал центром ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи для Европейского региона. Офис в Алматы призван играть лидирующую роль в области развития первичного звена здравоохранения как на глобальном уровне, так и для всего Европейского региона ВОЗ, куда входят 54 страны.

Ника ИЛЮШИНА

Активисты партии «Нур Отан» от Алматы поехали на выставку EXPO-2017

Торжественные проводы 15 человек состоялись в Ауэзовском филиале партии. От имени

44 700 пенсионеров района выставку посетят председатель районного совета ветеранов Батима Ибраева, участница трудового фронта Надежда Непомилуева, председатель общественной комиссии по охране памятников Бекжан Махметов и другие.

– На выставку EXPO-2017 поехали самые активные представители партии. В ближайшее время по проекту «Забота о старшем поколении» отправим еще 50 человек, – отметил первый заместитель председателя районного филиала «Нур Отан» Мурат Омаров.

В ходе встречи он вручил благодарственные письма и подарки представителям СМИ к их профессиональному празднику. Среди них обозреватель газеты «Вечерний Алматы» Василий Шупейкин, корреспондент республиканского журнала «Игiлiк» Меруерт Айтенова, работники пресс-службы районного акимата и другие.

Юлия ЖОРОВА

«Театр соседей» приглашает на творческий субботник

24 июня с 17.00 до 20.00 на аллее, расположенной на пересечении улиц Дуйсенова и Брусиловского, совместными усилиями артисты и волонтеры будут строить летнюю сцену театра. Они приглашают присоединиться к ним всех желающих, в первую очередь жителей микрорайона Тастак. Чтобы работать было веселее, инициаторы проекта устроят для всех праздник с концертом и вкусным угощением.

– Мы наконец-то подходим к финишной прямой в строительстве нашей сцены, – говорит координатор проекта Алеся Нугаева. – В эту субботу будем вбивать последний гвоздь. Приглашаем присоединиться всех желающих сделать свой маленький вклад в проект.

Открытая театральная площадка будет работать все лето. Все желающие смогут бесплатно посещать различные культурные события на летней площадке «Театра соседей». В частности, мастер-классы, лекции, встречи, спектакли, концерты и кинопоказы.

Елена СОКОЛОВА

Партия «Нур Отан» реализует проект «Бақытты отбасы – бақытты балалықшақ»

В его рамках в городе проведен ряд мероприятий. Так, сотрудники первичной партийной организации при городской поликлинике № 3 поздравили родителей, у которых в нынешнем году родились близнецы. Мамы и их малыши прошли комплексный медицинский осмотр, получили рекомендации по преимуществам грудного вскармливания. Заведующая женской консультацией Гульнара Кажибекова поздравила счастливых родителей и вручила им небольшие подарки в виде игрушек и предметов первой необходимости.

А в городском детском психоневрологическом доме-интернате комплексный медицинский осмотр детей провели члены ППО «Денсаулық-3». Психологи провели анкетирование детей для последующей разработки индивидуальной психокоррекции в зависимости от выявленных проблем. В рамках акции также Алмалинский районный филиал партии при поддержке Республиканского академического немецкого драматического театра организовал благотворительный показ спектакля «Жили-были» для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Во всех районных филиалах в этот день прошли приемы, на которых рассматривались вопросы обеспечения жильем, льготы многодетным семьям на жилье и трудоустройство. Решались проблемы с постановкой на очередь в детские сады и выбора школы для первоклашек.

– Когда я участвовал в первом мероприятии по проекту, то был поражен, насколько мало многодетные матери знают о своих правах, пособиях, льготах, правилах оформления документов. Поэтому считаю, что «Бақыттыотбасы – бақыттыбалалықшақ» – важный проект, – сказал первый заместитель председателя Турксибского районного филиала партии Нурланбек Ажибаев.

За время проведения акции не только многодетные мамы, но и все обратившиеся в партийные организации «Нұр Отан» получили консультации и разъяснения.

Сауле РАХМЕТОВА

В стране стартовало единое национальное тестирование

Экзамен пройдет в новом формате, в текущем году ЕНТ сдают 92 827 выпускников, из них 69 209 с казахским языком обучения и 23 618 – с русским.

– Тестирование продлится до 1 июля в 165 пунктах страны. В нем принимают участие те выпускники, которые собираются поступать в казахстанские вузы, – пояснили в Министерстве образования и науки РК. – Остальным достаточно было сдать итоговую аттестацию в школе.

В целом на ЕНТ выделяется 3,5 часа. Абитуриентам предстоит пройти тестирование по пяти дисциплинам. Из них три обязательные и две профильные. В обязательные входят: история Казахстана, грамотность чтения и математическая грамотность. Все по 20 вопросов. Еще два предмета по выбору, каждый из которых содержит по 30 вопросов. Пороговый уровень остался прежним – 50 баллов. Этого достаточно, чтобы абитуриент смог поступить в вузы на платной основе. Максимальное количество баллов, которые возможно набрать, – 140.

Поступающие, не согласные с результатом тестирования, имеют право подать заявление в апелляционную комиссию, созданную при каждом пункте проведения ЕНТ до 13.00 следующего дня. Апелляционные заявления принимаются как по содержанию тестовых заданий, так и по техническим причинам.

Поступающие, не преодолевшие пороговый уровень для зачисления на платные отделения в высшие учебные заведения, имеют право пройти повторное ЕНТ. Прием заявлений на участие в данном виде тестирования будет осуществляться приемными комиссиями вузов с 1 по 8 августа, проведение тестирования – с 19 по 24 августа. Пересдать тесты можно будет и в январе следующего года, правда уже на платной основе.

Одно из новшеств нынешнего ЕНТ в том, что теперь за экзаменом можно наблюдать в режиме онлайн. Для этого необходимо зайти на сайт облачного сервиса www.ivideon.com/tv/map. Пункты проведения ЕНТ здесь представлены на карте Казахстана, где их можно найти по их географическому местоположению и выбрать камеру интересующей вас аудитории. Кроме того, заменены глушители мобильной связи с формата 3G на 4G.

Нелли СТАСОВА