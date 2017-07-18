Новости Алматы

В мегаполисе продолжают возводить жильё и детские сады

На заседании Градостроительного совета утверждено пять проектов на общую сумму свыше 51 млрд тенге инвестиций с созданием 2750 рабочих мест на период строительства.

В частности, будет построено более 145 тыс. кв. м жилой площади и пять детских дошкольных учреждений на 265 мест. При обсуждении проектов особое внимание уделялось благоустройству прилегающих к новым зданиям территорий, обустройству детских и дворовых площадок, созданию пешеходной инфраструктуры с беспрепятственным и удобным доступом для маломобильных групп.

Так, в городе начнется строительство четырех многоквартирных жилых комплексов. В Бостандыкском районе севернее ул. Торайгырова, восточнее

ул. Саина появится жилой массив из четырех 12-этажных корпусов на 370 квартир с объектами обслуживания и подземным паркингом. Срок их возведения рассчитан на 30 месяцев.

В Жетысуском районе утвержден проект Kokzhiek City. Девятиэтажные дома на 1608 квартир построят за 24 месяца в рамках программы «Нұрлы жер» по направлению «Стимулирование строительства жилья частными застройщиками». При этом из республиканского бюджета выделяются субсидии в размере 7% годовых от ставки вознаграждения по кредитам застройщиков, направляемые через финансового агента АО «ФРП «Даму».

В Турксибском районе на улицах Коминтерна – Федосеева – Жас Канат в течение 36 месяцев возведут 7- и 9-этажные дома с подземным паркингом, спортивными площадками.

Кроме того, в Ауэзовском районе в мкр-не Жетысу-1 утвержден проект жилого массива из четырех секций «Жана Жетысу» на 276 квартир со встроенными помещениями и подземным паркингом. Новый комплекс появится через 18 месяцев.

Столько же времени займет строительство 9-этажного бизнес-центра с двухуровневым подземным паркингом в Бостандыкском районе. Проектирование и возведение здания будут осуществляться в рамках стандарта экоэффективного проектирования BREEAM Very GOOD.



Виктор АНДРЕЕВ

В Алматы пройдёт очередной конкурс стартапов

Свои креативные идеи парку инновационных технологий «Техгарден» могут предложить все желающие. Участники конкурса представят свои проекты в автономном кластерном бюро в сентябре. Победители конкурса получат поддержку от «Техгарден». Они разместят свои разработки на территории этого парка инновационных технологий и смогут рассчитывать на господдержку. Авторам проектов на безвозмездной основе предоставят рабочие павильоны и все необходимые коммуникации. Кроме того, у начинающих предпринимателей появится возможность пройти программу ускоренного развития.

– Эта схема сегодня успешно работает. По ней уже получили инвестиции около двадцати проектов. Сумма варьируется в среднем от 10 до 500 миллионов тенге, – говорит управляющий директор кластерного фонда Аскар Айтуов. – Сегодня эти разработчики стоят в шаге от воплощения своих проектов в жизнь. Некоторые уже готовятся к запуску массового производства в специальной экономической зоне «Алатау». Здесь тоже созданы все условия для молодых предпринимателей. А именно – сниженные налоги, таможенные ставки и невысокая стоимость аренды помещений.

Начинающий предприниматель алматинец Малик Билал со своими единомышленниками уже два месяца работает в кластерном фонде над воплощением в жизнь авторской идеи – созданием финансового онлайн-супермаркета.

– Это делается для того, чтобы максимально облегчить процесс получения кредита или ипотеки, – рассказывает Малик Билал. – Скоро это можно будет легко сделать на специальном сайте. Кроме того, здесь же или через мобильное приложение можно будет оформить банковские карты. Клиенту останется только обратиться в финансовую организацию для того, чтобы завершить сделку.

Заявка будет обрабатываться за считаные секунды. Соответственно, клиент может получить ответ очень быстро, понять, где ему смогут выдать заем и на каких условиях, а где откажут.

Елена СОКОЛОВА

Ремонтные работы по реконструкции тепловых сетей завершились раньше срока

По информации ТОО «Алматинские тепловые сети» в Алмалинском районе возобновлено движение автотранспорта по улице Наурызбай батыра от улицы Маметовой до Макатаева. А также по проспекту Райымбека на пересечении с улицей Утеген батыра по южной стороне и от улицы Фурманова до Абылай хана.

Напомним, ремонтные работы по реконструкции тепловых сетей были начаты вечером 14 июля и должны были завершиться вчера утром. Однако поздним вечером 16 июля движение транспорта уже было возобновлено.

По информации специалистов компании, реконструкция инженерных сетей, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные необходима для предупреждения аварийных ситуаций в мегаполисе.

Анастасия МАЛЫШЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Для охраны правопорядка полицейские используют 97 666 камер видеонаблюдения

Всевидящее око отслеживает оперативную обстановку в городе, также видеокамеры служат для обеспечения охраны общественного порядка, дорожной безопасности, а также профилактики и раскрытия правонарушений.

– По принципу «Безопасный двор» на 5515 дворовых территориях многоквартирных домов установлено 34 362 видеокамеры и 7 115 частных дворов охраняются 19 727 видеокамерами. Всего количество видеокамер, установленных в жилом массиве, составляет 54 089 единиц. С их помощью раскрыто 529 уголовных правонарушений, выявлено 11 059 административных правонарушений и 10 487 нарушений правил дорожного движения, – сообщила официальный представитель ДВД города подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Кроме того, руководители и собственники 6682 объектов различных форм собственности, в том числе увеселительных заведений, установили 36 камер видеонаблюдения.

Сауле Рахметова

Предприниматели обязаны принимать оплату платёжными карточками

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что законодательством РК утвержден перечень отдельных видов деятельности, при осуществлении которых необходимо обеспечить установку POS-терминалов вне зависимости от формы собственности и выбранного режима налогообложения.

Данное обязательство не распространяется на лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной и рыбной продукцией собственного производства, а также продажу товаров через нестационарные торговые объекты.

За отсутствие POS-терминала и отказ в принятии платежей с использованием платежных карточек на первый раз предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение влечет административный штраф в размере от 40 до 80 МРП (1 МРП – 2269 тенге) при отсутствии оборудования и до 100 МРП за отказ в принятии платежа с использованием платежной карточки.

Сегодня почти каждый взрослый житель страны является держателем платежной карточки. По информации, размещенной на сайте Национального банка РК, по состоянию на 1 июня текущего года в Казахстане в обращении находится 16,6 млн платежных карточек, а количество их держателей составило 14,9 млн человек. Данные цифры показывают, что с каждым годом казахстанцы все больше и больше используют в повседневной жизни преимущества безналичных расчетов, в том числе расчетов с использованием платежных карточек.

Сауле РАХМЕТОВА

В Алматы продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей

В связи с этим при опрессовке труб возможен выход теплоносителя на поверхность земли, предупреждают в ТОО «Алматинские тепловые сети».

А потому на период испытаний все оперативные службы переведены на особый порядок работы. В режиме постоянной готовности трудятся оперативные бригады теплосетей. Все выявленные повреждения устраняются в экстренном режиме. При этом во время проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение полностью сохраняется.

Напомним, испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей, выявления образовавшихся в ходе прошедшего отопительного периода скрытых дефектов и потенциально ненадежных участков трубопроводов.

В случае возникновения нештатной ситуации, выброса воды или пара не стоит предпринимать самостоятельных действий, а немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по телефону 378-06-65.

Правила безопасности

1. Не приближайтесь к месту парения.

2. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждение, предупреждающие знаки, линию оцепления.

3. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам, поскольку в облаках пара под слоем воды промоину не увидеть.

4. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Под асфальтом может находиться промоина с кипятком диаметром до 10 метров.

Алия КАЗБАЕВА

Продолжается трудоустройство выпускников вузов и колледжей из числа детей-сирот

Об этом сообщили на брифинге молодежного крыла «Жас Отан», который состоялся в городском филиале партии «Нур Отан».

Для того чтобы помочь детям-сиротам, партия «Нур Отан» с 2016 года запустила партийный проект «Сэттi кадам», с помощью которого удается трудоустроить выпускников из числа детей-сирот.

– В течение четырех лет по проекту поступило более 5600 заявок. 2000 молодых людей было трудоустроено. А после стажировок около 200 студентов имеют постоянное место работы, – отметил председатель МК «Жас Отан» Мади Ахметов. – Алматинский городской филиал МК «Жас Отан» заключил меморандумы с 22 организациями. Благодаря этому в прошлом году было трудоустроено 78 молодых людей, которые обратились к нам за помощью. В 2016 году для участия в первом направлении проекта «Стажировка» было принято 116 заявок. После двух этапов отбора в национальные компании и госорганы были направлены 40 человек. В первые месяцы этого года нами уже подписано семь меморандумов, четыре из них – с госпредприятиями, есть соглашения с библиотеками, Палатой предпринимателей РК, Ассоциацией бухгалтеров, кондитерской фабрикой «Рахат». Проблемы возникают с банками, которые охотно берут молодых людей на бесплатную трехмесячную стажировку. Но вот в дальнейшем трудоустраивать их не спешат. А некоторые компании предъявляют к молодым претендентам повышенные требования – блестящее знание английского, казахского и русского языков, владение всеми компьютерными программами. Понятно, что такие кадры на рынке труда нарасхват. Нужно учитывать, что к нам обращаются ребята из малообеспеченных семей, дети-сироты, у которых есть проблемы в учебе. Поэтому мы стараемся найти компромисс с работодателями, чтобы эти ребята не остались за бортом.

– После окончания факультета востоковедения КазНУ я не знала, куда идти работать, – поделилась участница проекта Асемгулъ Серикбай. – Друзья пригласили меня на семинар, где организаторы партийного проекта информировали о проекте «Cэттi кадам». Я сразу же послала нужные документы. Они меня направили на собеседование в Палату аудиторов РК. Оно прошло успешно, и я устроилась на работу.

Узнать о программе стажировки можно через центр занятости молодежи. Прием заявок от участников продлится до 25 июля. Это можно сделать в режиме онлайн через сайт www.zhasotan.kz. Заявки распределяются сотрудниками по городам Казахстана, и согласно базе данных работодателей с претендентами созваниваются и направляют их на стажировку.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ