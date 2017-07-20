Новости Алматы

Назначен новый заместитель акима Алматы

По согласованию с Администрацией Президента РК заместителем главы города стал Мурат Дарибаев. Ранее занимавший эту должность Румиль Тауфиков переходит на другую работу.

Аким Алматы Бауыржан Байбек высоко оценил труд Румиля Тауфикова и пожелал ему дальнейших успехов.

Румиль Тауфиков активно проводил работу по организации транспортной реформы в городе, курировал вопросы труда и миграции, снизив общую задолженность по заработной плате в городе более чем на 1 млрд тенге. Совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям контролировал сферу предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А также занимался организацией внедрения системы обязательного социального медицинского страхования.

В свою очередь Мурат Дарибаев ранее занимал должность председателя правления АО «НК «СПК «Алматы». Новый заместитель главы города по специальности инженер-строитель, экономист, окончил Алматинский автодорожный институт и Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

В разные годы работал заместителем акима Костанайской области, государственным инспектором Администрации Президента РК, заместителем председателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК, заведующим сектором отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК.

Под руководством Мурата Дарибаева впервые АО «НК «СПК «Алматы» получена прибыль в размере 3,4 млрд тенге по итогам прошлого года. За последний год уплачено налогов на сумму 423,8 млн тенге, тогда как за 2015 год сумма налогов составила всего 41,7 млн тенге.

За последние два года в СПК активно реализуются инвестиционные проекты в таких сферах, как экология (перевод автотранспорта на газ), обеспечение безопасности дорожного движения (видеокамеры), благоустройство и другие.

Виктор Андреев

В Медеуском районе провели передвижную общественную приемную граждан

Во встрече с населением приняли участие аким района Ержан Жилкибаев, его заместители, сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов, представители фонда «Даму», ЦОНа, центра занятости и ЧС. Местом для диалога выбрали прилегающую территорию городской поликлиники № 2. В ходе приема жители и гости района напрямую обратились к первым руководителям районных служб и получили от них подробную информацию по волнующим их вопросам.

Так, например, 21-летняя Бахыт Жарасова поинтересовалась, может ли она оформить опеку над 16-летней сестрой, так как их родители умерли. На что представитель органа опеки и попечительства ответил:

– Можете, но вам необходимо предоставить документы, подтверждающие то, что она нигде не состоит на учете, имеет постоянное местожительство и положительные характеристики.

Много поступило обращений, касающихся опеки над детьми их бабушками-пенсионерками. Кроме того, жителей интересовали вопросы ЖКХ, сноса жилья, завершения ремонта школы. На каждый из них люди получили исчерпывающие ответы.

Около 500 гражданам представители органов власти разъяснили те или иные действующие в городе программы и проекты, раздали информационные буклеты по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Юлия ЖОРОВА

За первое полугодие в Алматы наблюдается рост во всех отраслях экономики

Об этом красноречиво говорит статистика, предоставленная акиматом города. Так, в прошлом году рост валового регионального продукта мегаполиса составил 2,6%, или 10,3 трлн тенге.

По итогам шести месяцев розничная торговля выросла на 6,8%, оптовая – 0,7%, промышленность – 4,7%, строительство – 0,7%, связь – 4,9%, сельское хозяйство – 62,8%. Площадь вводимого в эксплуатацию жилья увеличилась на 15,6%, объем инвестиций насчитывает 235,7 млрд тенге с ростом на 12,2%. Инфляция составила 3,6%, по республике – 3,7%.

Количество действующих субъектов МСБ составило 171,5 тыс. и выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обеспечен рост налоговых поступлений в бюджет города.

В республиканский бюджет собрано налогов на 645,2 млрд тенге, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. В местную казну поступило 184,2 млрд тенге, что также больше на 9%. В этой связи в условиях стабилизации ожидается умеренный рост в экономике города до конца года.

В целом бюджет Алматы на текущий год составляет 542,4 млрд тенге. За счет экономии прошлого года он увеличился на 33 млрд тенге, или на 50%. На ремонт и строительство дорог выделено в 2,8 раз больше, чем в прошлом году, инженерных сетей – в 1,9, благоустройство – почти в 2,7 раза.

Алия КАЗБАЕВА

Открываются продажи школьной одежды казахстанского производства

Сегодня приобрести школьную форму можно уже на территории торгово-развлекательного комплекса GRAND PARK. Как сообщили в городском Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, работа сектора «Легкая промышленность», организованная в преддверии нового учебного года, продлится по 10 сентября. В проекте принимают участие такие известные производители школьной формы, как академия моды «Сымбат», «Ак Бота», Altex, «Казлегпром-Алматы» и «КазСПО-N».

Изготавливая единую форму для алматинских школьников, местные швейные предприятия получают торговые места на льготных условиях, что способствует увеличению объемов их производств и повышению в товарах доли местного содержания.

В преддверии нового учебного года торговая акция организована по инициативе акимата Алматы. Она нацелена на максимальное удовлетворение спроса покупателей на качественную и безопасную школьную форму по приемлемым ценам, а также оказание помощи отечественному производителю.

Сауле РАХМЕТОВА

В Алматы открылся новый спортивный комплекс

В первую очередь этой приятной новости порадовались жители микрорайона Кулагер, где располагается спортивный объект, построенный в соответствии с международными стандартами. Он рассчитан на массовые посещения, здесь могут заниматься как любители, так и профессиональные спортсмены. На территории комплекса расположен бассейн, тренажерный зал, а также оздоровительный центр, где можно заниматься аэробикой и фитнесом. Для посетителей предусмотрена удобная парковка на 40 мест.

– Я давно мечтал открыть спортивный центр, так как сам имею отношение к спорту, раньше занимался дзюдо, – говорит директор спортивного комплекса Арман Накисбеков. – Профессиональные спортсмены могут тренироваться у нас бесплатно. В частности, дзюдоисты уже занимаются. И это только начало. Вообще, у меня большие планы по развитию спорткомплекса. Например, оборудовать здесь футбольные поля.

Новый спортивный комплекс работает ежедневно с 10.00 до 22.00.

Елена СОКОЛОВА

Людей, потерявших работу, приглашают пройти курсы профобучения

Занятия проводятся в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательствана 2017-2021 годы. Ее особенности и принцип работы разъяснила руководитель отдела профессионального обучения Центра занятости Алматы Лаура Жуманова.

- Участниками программы могут стать алматинцы в возрасте до 29 лет, а именно безработные, самозанятые и сокращаемые работники. Они обеспечиваются государственной поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом, - пояснила специалист.

Она отметила, что для сокращаемых работников обучение осуществляется по заявке работодателей при условии сохранения за участником его рабочего места до конца обучения.

Переподготовка сокращаемых работников осуществляется при условии софинансирования работодателями не менее 30% стоимости курсов переподготовки и не более 70% Центром занятости населения.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 279-03-38 или по адресу: ул. Макатаева 117, уг. ул. Масанчи, бизнес центр «Лотос».

Вероника ЛЮБИМОВА

В Алматы проходит семинар для работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента

Иностранный лектор – доктор Австрийского института стандартов ASI, эксперт в области гражданского строительства Йохен Ханс Форнатер рассказывает нашим специалистам о последних мировых разработках в сфере производства строительных материалов. В частности, о новых направлениях и особенностях технического регулирования в Казахстане и Евросоюзе, об основных определениях законодательной метрологии.

Семинар организован на бесплатной основе в целях совершенствования и повышения уровня профессиональной компетенции специалистов различного уровня.

После завершения тренинга всем его участникам выдадут сертификаты.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

Сегодня в мегаполисе открывается Фестиваль европейского кино - 2017

Ежегодный праздник киноленты в рамках празднования Дня Европы в Казахстане организован Европейским союзом в РК. Бесплатные кинопоказы пройдут с 20 по 22 июля в кинотеатре Kinopark 11 IMAX Esentai.

В этом году широкой публике будут представлены лучшие кинофильмы государств – членов Европейского союза. В программу фестиваля вошли 11 кинокартин. Свои работы представят лучшие режиссеры Чехии, Австрии, Швеции, Эстонии, Испании, Словении, Германии, Франции, Румынии, Словакии и Латвии.

На открытии фестиваля зрителям будет продемонстрирован фильм «Завтра море» казахстанского режиссера Катерины Суворовой, также состоится ее встреча со зрителями. Документальный фильм повествует о жизни жителей бывших берегов Аральского моря, является призером гранта немецкого Фонда Роберта Боша. Премьера состоялась на кинофестивале в Локарно в августе 2016 года.

Среди лент фестиваля призеры и номинанты международных кинопремий разных жанров, такие как номинант на премию «Оскар» 1987 года как лучший иностранный фильм – «Деревенька моя центральная» (Чехия), призер европейской киноакадемии, 10 премий «Гойя» – «Миниатюрный остров» (Испания), обладатель премии Союза кинематографистов Румынии – «Обезглавленный петух» и многие другие.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Вход на кинопоказы свободный.

Милана БАРАБАШ

Международные эксперты посетят Алматы в рамках International Mountain Sports Festival

С 28 по 30 июля в мегаполисе состоится ежегодный международный фестиваль International Mountain Sports Festival, посвященный развитию горного туризма в Казахстане. Праздник организуют акимат Алматы совместно с ГК «Шымбулак».

Ведущие специалисты отрасли обсудят глобальный рынок мирового горнолыжного туризма, место Алматы в нем и влияние туристической отрасли на экономику города. Помимо форума в рамках фестиваля состоятся музыкальный спортивный марафон, Шымбулак family day и массовая альпиниада на пик Молодежный.

Представители акимата Алматы расскажут о дальнейших планах развития города как горнолыжного мегаполиса. В рамках фестиваля пройдут международные соревнования по спортивному скалолазанию на естественном рельефе, открытые чемпионаты и кубки Алматы по паркуру, воркауту и кроссфиту, а также альпиниада на пик Молодежный по маршруту 1Б категории сложности с привлечением детей и подростков – участников программ «Спорт в моем дворе», «Спорттык Алматы» и других социально-спортивных направлений.

Гостей ожидают концертные и развлекательные шоу-программы, флешмобы, встреча рассвета в горах под живую музыку, дегустация национальных напитков. В «Школе выживания» подросткам предоставят возможность познать основы техники горного туризма.

Программа международного горного спортивного фестиваля:

28 июля – Международный горный форум;

29 июля – музыкально-спортивный марафон (ГК «Шымбулак»); соревнования по скалолазанию (лесничество Большого Алматинского ущелья); по кроссфиту и воркауту (ВК «Медеу»);

30 июля – альпиниада на пик Молодежный (Шымбулак); День семьи (Шымбулак).

Сауле РАХМЕТОВА

В Казахстане стартовал проект по созданию масложирового кластера с вертикально интегрированной бизнес-моделью – от поля до конечного продукта, инвестиции в который уже превысили 11 млрд тенге

Об этом сообщил директор ТОО «ЭФКО Алматы» Нуржан Кожамуратов на рабочем совещании с экспертами продовольственной и сельскохозяйственной Организации ООН ФАО. Специалисты прибыли в Алматы в рамках подготовки исследования по производству в Казахстане масличных и зерновых культур, их переработки и экспорта.

Глава компании отметил, что благодаря модернизации производства и трансферу мировых технологий компании «ЭФКО Алматы» в кратчайшие сроки удалось наладить производство специализированных жиров и маргаринов. Это позволило Казахстану сменить статус с нетто-импортера на нетто-экспортера масложировой продукции.

Отдельно коснувшись вопроса, направленного на увеличение валового сбора масличных культур, глава «ЭФКО Алматы» рассказал о программе авансирования производителей высококачественными семенами и средствами защиты растений. Она стартовала в апреле прошлого года. Тогда же в Алматинскую область было завезено более 550 тыс. тонн элитных семян сои на сумму около 2 млн тенге, которые передали сельхозтоваропроизводителям с отсрочкой платежа до уборочной страды. В текущем году им выделили 860 тонн семян сои, что позволит засеять около 7160 гектаров. А также предоставили доступ к новейшим агротехнологиям с помощью опытных агрономов, предлагающих эффективные и экономически обоснованные решения на каждом отдельно взятом поле.

– Такой научно-обоснованный подход к ведению сельского хозяйства позволяет почти на четверть увеличить валовую прибыль с каждого гектара земли, – сказал Нурлан Кожамуратов.

Он также отметил, что масложировая отрасль Казахстана имеет колоссальный потенциал с точки зрения развития экспорта в страны Центральной Азии, в том числе и Китай. При этом экспорт растительных масел и продуктов их переработки, как товаров с дополнительной добавленной стоимостью, является более интересной экспортной позицией, чем экспорт маслосемян.

Вместе с тем есть ряд сдерживающих факторов, тормозящих развитие масложировой отрасли республики. Среди них Нуржан Кожамуратов назвал острую нехватку сырья, связанную с низкой урожайностью семян и небольшим валовым сбором, а также нулевую пошлину на маслосемена, которая создает предпосылки для их экспорта в сопредельные государства. Возможным решением проблемы могла бы стать господдержка только на те объемы выращенных маслосемян, которые подлежат переработке на территории Казахстана. Определенные шаги в этом направлении государство уже делает.

– В рамках реформирования сферы АПК по поручению Главы государства с нынешнего года решено отказаться от субсидии «на гектар» в растениеводстве с переходом на меры поддержки в рамках «зеленой корзины», способствующие технологической модернизации и росту производительности в сельском хозяйстве. Это определенным образом защитит от вывоза сырья на экспорт, – сказал глава компании.

Сейчас ТОО «ЭФКО Алматы» приняло решение использовать новый подход и бизнес-модель в решении данного вопроса и начать реализацию проекта по строительству сети сервисно-заготовительных центров в Алматинской области. Цель проекта – оказание качественных услуг по организации эффективного производства, а также централизованному хранению и реализации сельскохозяйственной продукции.

По итогам совещания в Алматы эксперты ООН пригласили руководство ТОО «ЭФКО Алматы» 4 августа в Астану на семинар, где будут представлены предварительные результаты исследования по производству в Казахстане масличных и зерновых культур, их переработки и экспорта.

Разия ЮСУПОВА

Перечень бесплатных лекарств дополнен 59 новыми наименованиями

Министерство здравоохранения РК вынесло приказ «Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного или льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) на амбулаторном уровне». Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в новом приказе утвержден перечень лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне. В списке 48 нозологий, в том числе социально значимые заболевания: артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, туберкулез, гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию, детский церебральный паралич, психические заболевания, ВИЧ-инфекция и другие. Также перечень расширен заболеванием «анкилозирующий спондиллит» (болезнь Бехтерева), характеризующимся тяжелым течением.

Внесенные изменения направлены на снижение уровня инвалидизации, показателей смертности от социально значимых заболеваний, предупреждение осложнений, рецидивов и госпитализации при заболеваниях.

Новый перечень состоит из 256 лекарственных препаратов, он дополнен 59 новыми наименованиями с доказанной эффективностью, в том числе 385 лекарственными формами. Таким образом планируется охватить более двух миллионов диспансерных больных.

Наталья ГЛУШАЕВА