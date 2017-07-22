Новости Алматы

10 тысяч алматинских семей улучшат свои жилищные условия с 2017 до 2024 года

Аким города Бауыржан Байбек провел выездное совещание по реализации программы сноса ветхого жилья на 2017–2024 годы. В рамках программы на территории мегаполиса планируется реновациировать 1034 ветхих жилых строения. Для горожан дополнительно введут более 30 тысяч квартир по доступным ценам. Рядом с жилыми массивами предусмотрены объекты социального назначения, в том числе школы, детские сады, поликлиники, а также модернизация инженерных коммуникаций и благоустройство территории. Для этого в ближайшие семь лет в экономику города вольются инвестиции на общую сумму порядка 400 млрд тенге с созданием более 70 тысяч новых рабочих мест.

– Наша цель не только в обновлении жилого фонда, но и в снижении цен на жилье, открытии новых рабочих мест и привлечении инвестиций. Глава государства дал поручение о необходимости строительства как в рамках программы «Нурлы жер», так и за счет привлечения внебюджетных средств. У нас в городе для этого есть все условия, и мы продолжим работать в этом направлении, – сказал Бауыржан Байбек.

Аким подчеркнул, что при проектировании и строительстве нового жилья необходимо соблюдать нормативы с учетом возрастающей нагрузки на коммуникации и сети. Он также акцентировал внимание уполномоченных органов на обеспечении надлежащей инфраструктуры на придомовых территориях новостроек.

При этом глава города подверг критике качество строительства жилых домов, уже возведенных в рамках программы «Ветхое жилье», по улице Жандосова между Сулейменова и Щепкина.

– Это пример того, как нельзя строить. Если возводится недорогое жилье, то это не значит, что оно должно быть некачественным, – отметил аким города. Он поручил исправить все выявленные недостатки, а также обеспечить благоустройство прилегающей территории с высадкой деревьев и строительством детских и спортивных площадок, организацией доступной среды для маломобильных групп населения.

Виктор АНДРЕЕВ

Самозанятые алматинцы обсуждают статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Одну из встреч организовали члены информационной группы городского филиала партии «Нур Отан» на территории универсального торгового комплекса «Барлык».

Во встрече также приняли участие представители государственных органов и неправительственных организаций, жители Наурызбайского района.

Собравшихся приветствовал первый заместитель председателя районного филиала партии Самат Туякбаев.

– В программной статье Глава государства, председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев четко обозначил путь дальнейшего развития и преобразования нашей страны. Мы собрались для обсуждения хода реализации главных задач и направлений данного программного документа, – подчеркнул он.

Присутствующие на встрече проявили неподдельный интерес к программному документу. На свои заданные вопросы они получили исчерпывающие разъяснения от членов информационной группы.

В рамках диалога директор рынка «Барлык» Садырдин Ахатов подчеркнул, что статья Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» дает оценку нашему прошлому и открывает перспективы на будущее, являясь программой духовного обновления нации.

– Мы должны искать новые пути и механизмы, которые нас выведут на качественно новый уровень развития и модернизации, – подчеркнул Ахатов.

Алия КАЗБАЕВА

Для удобства водителей вводятся новые системы уплаты штрафов

В их числе онлайн-оплата через банки второго уровня, электронные протоколы и прочее. Но до сих пор в многочисленных комментариях в Интернете горожане высказывают свои возмущения по поводу того, что они своевременно оплачивая штрафы, продолжают числиться в должниках. Почему это происходит и что делать в этом случае, рассказала начальник отдела административной практики при Управлении административной полиции ДВД Алматы Салтанат Рахимбаева:

– Например, человек заплатил штраф 4 июля, а к нам в базу эта проплата до сих пор не поступила. Это не от нас зависит. Из-за сбоев в Интернете или других средств связи выплата зависает. Перебои с техникой всегда были и будут, бывают и отключения электроэнергии. По этим причинам мы не можем обеспечить человеку необходимый комфорт. Дело в том, что наша база была интегрирована с банками только в 2015 году, и она продолжает совершенствоваться. До этого люди ходили в Управление дорожной полиции и предоставляли квитанции об оплате. Обычно человек оплачивает штрафы через кассу интегрированного с нами банка в режиме онлайн, и информация сразу поступает к нам. Но бывает и такое, что база обновляется или не работает по техническим причинам. В этом случае люди оплачивают квитанции в режиме оффлайн и по закону должны предоставить квитанцию об оплате.

Ирина ТУЛИНОВА

Управление здравоохранения Алматы подвело итоги работы за нынешнее полугодие

В коллегии, которая прошла в рамках государственной программы развития здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016–2019 годы, приняли участие вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, главные врачи медорганизаций города, представители медобщественности.

– В стране началась первая фаза внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, – отметила Лязат Актаева. – Сейчас формируется реестр поставщиков медуслуг. Алматы отличается тем, что здесь доля частных медучреждений велика, и эту тенденцию нужно поддерживать в связи с введением ОСМС. Ведь сейчас идет работа над тем, чтобы число прикрепленного к лечебному учреждению населения не превышало 100 тысяч и наши врачи могли без лишней нагрузки качественно обслуживать пациентов.

По словам начальника Управления здравоохранения Алматы Валихана Ахметова, бюджет здравоохранения города на 1 июля этого года составил 98,5 млрд тенге. Только 10 процентов этой суммы – местный бюджет, который был сокращен в связи с подготовкой к внедрению обязательного социального медстрахования и централизацией многих видов расходов на республиканском уровне. В целом за первое полугодие 2017 года Управлением здравоохранения достигнуты хорошие результаты по 27 индикаторам из 36 плановых показателей Госпрограммы развития здравоохранения. В то же время по общей смертности на 100 тысяч населения наблюдается рост на 1 процент. Это, в частности, Ахметов объяснил ежегодным (8,3 процента) приростом граждан в городе. Индекс Алматы по итогам последнего года по соотношению числа жителей старше 65 лет к 100 детям до 15 лет один из высоких по стране, он в полтора раза выше среднереспубликанского.

– По младенческой смертности показатель по шести месяцам тоже достаточно тревожный, – сказал Ахметов. – Но мы надеемся, что меры, которые предпринимаются, дали конкретные результаты. Что касается материнской смертности, то мы имеем два таких случая, по которым были проведены расследования с привлечением комитета по контролю в сфере меддеятельности. Оба инцидента были признаны непредотвратимыми.

В то же время доходы от платных услуг в Алматы демонстрируют уверенный рост (на 44%). Управление здравоохранения планирует оградить население от неправомерно назначаемых дорогостоящих диагностических процедур.

К положительным тенденциям можно отнести рост в городе медучреждений. В данный момент ведется строительство девять объектов здравоохранения, среди которых Центр психического здоровья, радиологический комплекс – пристройка к алматинскому онкоцентру, ряд поликлиник, современное патологоанатомическое бюро. Часть из них будет введена в действие в этом году, остальные начнут работать в 2018 году.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В Казахском университете международных отношений и мировых языков впервые выпускаются офицеры запаса по специальности «военная журналистика»

В данное время проходят учебные сборы для студентов, обучающихся по специальностям «военный переводчик» и «военный журналист».

Как сообщили в пресс-службе Де­партамента обороны по Алматы, сейчас студенты отрабатывают свои практические навыки по общевоенным дисциплинам. Например, недавно для всех будущих офицеров запаса были проведены стрельбы на полигоне Военного института сухопутных войск. После выполнения упражнений по огневой подготовке прошла церемония принятия военной присяги. Завершающим этапом учебных сборов станет выпускной экзамен по специальности.

С 2015 года студенты изучали азы военной журналистики, экстремальной журналистики, основы международного гуманитарного права, а также основную военную терминологию.

Кроме военных журналистов на военной кафедре также продолжается подготовка военных переводчиков, и многие студенты, получившие указанные военные специальности, продолжают свою карьеру в Вооруженных силах Республики Казахстан.

– Ежегодно около 120 офицеров запаса выпускается на нашей военной кафедре и из ниx 17 человек – военные журналисты. Их количество зависит от того, сколько потребует наше государство. В связи с неспокойной обстановкой в мире, где постоянно ведется информационная война, думаю что такая профессия, как военный журналист, очень востребована, – сказал начальник военной кафедры полковник Руслан Абесинов.

Ника ИЛЮШИНА

Спасатели продолжают опорожнять моренные озера

Это делается для того, чтобы снизить уровень воды и обеспечить безопасность мегаполису. Работы ведутся по утвержденному графику на девяти озерах. От валунов и камней очищены эвакуационные каналы, предназначенные для естественного сброса воды. Затем на шести озерах установили насосы. В итоге благодаря принятым мерам объем воды в водоемах снизился с 1400 до 1230 кубических метров. При этом средний ежесуточный приток воды из ледников составляет более 600 литров в секунду, а средний ежесуточный отток воды через насосы, сифоны и эвакуационные каналы – 1640 литров.

За состоянием озер ведется постоянное наблюдение. Для этого помимо девяти постоянно работающих пунктов мониторинга открыты еще восемь сезонных точек в бассейнах рек Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы. Все посты обеспечены гидрометеорологическим оборудованием, приборами и средствами связи.

Для кардинального обеспечения безопасности населения Алматы от селевых потоков городской администрацией еще в прошлом году разработана проектно-сметная документация на строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улкен Алматы ниже устья реки Аюсай и селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай. Также планируется реконструкция плотины Мынжылки для удержания объема воды до 500 тысяч кубических метров. Завершить реконструкцию планируется в следующем году.

К слову, в прошлом году специалисты «Казселезащиты» провели работы по опорожнению на шести озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы на сумму 61 миллион тенге.

Елена СОКОЛОВА

Инвалиду первой группы, участнице испытаний на Семипалатинском полигоне подарили инвалидное кресло

В Жетысуском районе 79-летней Макен Нурпеисовой вручили функциональное инвалидное кресло, для того чтобы она могла выходить на улицу. Спонсором в его приобретении выступил медицинский центр «Тау Сункар».

По словам руководителя социального отдела акимата Жетысуского района Ерлана Давова, Макен Нурпеисова родилась и выросла в Семипалатинске. Когда проводились ядерные испытания, в их домах вылетали двери и окна, а военные потом ходили и интересовались самочувствием окружающих. В какой-то момент у женщины начала болеть нога. Первую операцию ей сделали в 1996 году, но это не помогло, и в 2002 году из-за опухоли ей ампутировали ногу.

Мать пятерых детей Макен Нурпеисова 35 лет проработала медицинским работником.

Ирина ТУЛИНОВА