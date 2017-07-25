Новости Алматы

В Атлетической деревне открылся Центр обслуживания населения Алатауского района

Новый ЦОН с пропускной способностью до 1,5 тысячи человек в день посетил аким города Бауыржан Байбек.

Центр обслуживания населения состоит из восьми секторов: операционного зала, самообслуживания, накопительный, социальных услуг, документирования, регистрации граждан, выдачи готовых документов, консультации.

По словам директора городского филиала ЦОН Данияра Ахметова, в секторе самообслуживания Connection Point можно получить все электронные услуги, включая постановку ребенка в очередь в детский сад, выдачу адресной справки, о пенсионных отчислениях, подать заявление на регистрацию брака.

Просторные и удобные залы оснащены новой мебелью, доставшейся Атлетической деревне в рамках проекта «Наследие Универсиады». Само здание оснащено удобными пандусами, лифтом и кнопкой вызова для посетителей с ограниченными возможностями.



Алия КАЗБАЕВА

В Алматы состоялись кадровые назначения

Новым председателем правления СПК «Алматы» стал Мухит Азирбаев. Прежний руководитель АО «НК «Социально-пред­принимательская корпорация «Алматы» Мурат Дарибаев назначен заместителем акима города.

Под руководством Мурата Дарибаева впервые за последние годы корпорация получила прибыль в 3,4 млрд тенге по итогам прошлого года. За последний год уплачено налогов на сумму 423,8 млн тенге, тогда как за 2015 год – всего 41,7 млн тенге. По предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие текущего года СПК получила прибыль в размере 611,4 млн тенге благодаря эффективному управлению имеющимися активами, а также оптимизации расходов.

За последние два года усилена работа по реализации инвестиционных проектов в таких сферах, как экология, обеспечение безопасности дорожного движения, благоустройство и другие.

Нового председателя правления Мухита Азирбаева коллективу АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» представил аким города Бауыржан Байбек.

Мухит Азирбаев родился в Алматы, он окончил Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова по специальности «менеджер экономики».

Имеет большой опыт работы в частном секторе, в том числе генеральным директором агрохолдинговой компании «Куат-Агро». В разное время работал в «АБН АМРО Банк» и АО «Казкоммерцбанк». С 2009 года является председателем наблюдательного совета ТОО «Global Building Contract».

Активно занимается общественной деятельностью, является вице-президентом ОЮЛ «Союз градостроителей Казахстана», независимым директором АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына», членом комитета по строительству и ЖКХ НПП «Атамекен», президентом ОЮЛ «Национальная ассоциация строительной отрасли РК». В прошлом году избран депутатом городского маслихата VI созыва. С мая нынешнего года возглавляет Федерацию легкой атлетики Алматы.

Тем временем председателем совета директоров Tokyo Rope Almaty назначен Румиль Тауфиков.

Ранее он занимал должность заместителя акима города.

На новом посту помимо непосредственного управления компанией и реализации проекта строительства Алматинского метизного завода в Индустриальном парке мегаполиса он займется осуществлением программы по поставкам продукции завода в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Саудовскую Аравию, Узбекистан, Кыргызстан, Россию и Норвегию.

Запуск первого японского завода по производству металлических высокопрочных сеток и панелей Tokyo Rope Almaty состоялся в ноябре прошлого года с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Во время встречи Главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ стороны договорились об усилении двусторонних отношений.

Таким образом, в Алматы созданы японский деловой клуб и индустриальный парк, а уже в июле японская транснациональная корпорация Tokyo Rope Manufacturing заложила капсулу, ознаменовавшую начало строительства второго высокотехнологичного завода у нас по производству инженерных систем защиты.

Инвестиции иностранной компании для запуска завода, который расположится на 4 га в Индустриальной зоне, составят порядка 3,6 млрд тенге. Здесь будут выпускать высококачественные металлические тросы, стальные оцинкованные сетки для горных работ со значительной долей казахстанского содержания, что позволит значительно снизить ее себестоимость. Объем производства составит порядка 17 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию завода запланирован на 2018 год.

Виктор АНДРЕЕВ

В Алматы пройдет форум, посвящённый личным и семейным отношениям Lovefest

Инициаторами столь важного события, призванного повысить престиж института семьи, выступили молодые активисты Анель Утегенова и Нурзат Раимкулова.

- Мы давно мечтали организовать подобные тренинги, но не знали, где найти для этого деньги, рассказывает Анель Утегенова. - В конце концов нам пришла идея обратиться к людям через крауфандинговую платформу Baribirge.kz. Пока мы набрали лишь четыре процента от общей суммы, но при этом благодарны за поддержку каждому человеку, откликнувшемуся на призыв.

Форум запланирован на 15 августа. В нем примут участие финансисты, сексологи, психологи и тренеры по ведической философии и психологии. Они помогут гостям встречи разобраться в тонкостях отношений, дадут ценные советы, как правильно построить семью, ответят на все вопросы присутствующих.За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-778-551-03-29.

Леля ВЕРЕСОВА

В акимате Бостандыкского района обсудили ход реализации Послания Президента Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее»

Открывая совещание, аким района Беккали Торгаев заметил, что Казахстан является неотъемлемой частью мира. Поэтому может оперативно реагировать на негативные тенденции и последствия происходящих глобальных процессов. Глава государства поставил ряд задач по дальнейшему преобразованию экономики и модернизации всех систем жизнедеятельности нашего народа.

- Большинство экспертов сходятся в том, что нынешняя программа является конкретизированным руководством дальнейших действий по достижению поставленных целей, - говорит Беккали Торгаев. - Особая роль в достижении поставленных задач отводится Алматы, поскольку наш мегаполис – это не только донор по бюджетным и налоговым поступлениям. Здесь проживает самая активная часть населения страны.

Депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции партии «Нур Отан» Гульжан Карагусова перечислила нововведения и изменения в существующих законах и отметила, насколько важны встречи депутатов с населением.

- Очень много зависит от того, как донесут новшества до народа, - уверена депутат. – Нурсултан Назарбаев постоянно думает о том, как будет жить народ. Говорит, что у нас есть возможность войти в тридцатку наиболее развитых стран мира. Самый главный здесь критерий - это уровень жизни проживающего в этих странах населения. Поэтому госуслуги, образование, здравоохранение и культура должны быть качественными, для того чтобы это была необходимая экономическая основа. Нам повезло, что у нас есть нефть, но мы не можем постоянно зависеть от ее стоимости. Это наш последний шанс сделать экономику не зависящей от нефти. Начать производить на экспорт то, что мы можем, основываясь на национальных традициях. Или мы так и останемся в хвосте и из нас, как из некоторых других стран, будут просто выкачивать нефть. Чтобы этого не случилось, нам необходимо развивать все сферы экономики.

В завершение спикеры, среди которых была и первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» Жулдыз Омарбекова, ответили на все интересующие жителей района вопросы.

Ирина ТУЛИНОВА

На улицах города открылся «Летний читальный зал»

Дважды в неделю восемь городских библиотек будут разворачивать мобильные читальные залы в городских парках, скверах и на бульварах. Ассортимент литературы достаточно широк, он рассчитан как на взрослых, так и на юных читателей.

Несмотря на то что с каждым днем все больше места в нашей жизни занимают цифровые сервисы и электронные гаджеты, алматинцы по-прежнему любят читать печатные книги.

– В прошлом году по централизованной библиотечной системе Алматы зарегистрировано 125 тысяч человек. Посещений читальных залов – более миллиона в год. Очень важно, чтобы наша республика была читающей. Необходимо поддерживать данное развитие. В рамках Послания Президента страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» мы проводим ряд проектов, – сказала заместитель директора централизованной библиотечной системы Алматы Алма Конарова.

Следующая акция пройдет 28 июля на алматинском терренкуре. Здесь откроется «Библиотечный городок на свежем воздухе».

В целом проект «Летний читальный зал» продлится до сентября этого года. Кроме выездных сессий, запланированы литературные конкурсы, тематические лекции, встречи с писателями, поэтами, художниками. Кроме этого желающие смогут бесплатно посещать кружки робототехники, шахмат, иностранных языков и изобразительного искусства.

Наталья ГЛУШАЕВА

В Казахстане стартовал II фестиваль творческой молодёжи «Дети в ритме мира»

Он посвящен 70-летию с момента основания Клубного движения ЮНЕСКО. Фестиваль организован при поддержке Фонда Первого Президента РК. По словам организаторов, будут определены 18 наиболее одаренных юных исполнителей. В октябре текущего года в финале проекта в Алматы ребятам будет предоставлена уникальная возможность пройти занятия под руководством ведущих деятелей искусства и культуры, а также выступить на одной из лучших площадок страны вместе со звездами Казахстана в живом сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. По итогам финала выберут девять победителей, которые поедут в Париж 15–18 октября для участия в гала-концерте фестиваля «Дети в ритме мира» в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Принять участие в фестивале приглашаются дети и молодежь с 12 до 17 лет. Подать заявку можно до 15 августа на сайте ЮНЕСКО: www.kazfuca.kz.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В Алматы успешно стартовала программа управления неинфекционными хроническими заболеваниями

На опыте трех пилотных поликлиник программа, впоследствии, будет внедряться во всех объектах первичной медико-санитарной помощи.

Пока она проводится по трем нозологиям: артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность.

В программе участвуют 201 пациент в возрасте от 36 до 78 лет. Командой проекта успешно контролируется их артериальное давление, участников консультируют, они сдают анализы, проходят обследование на холестерин, креатинин и так далее. Работает регистр пациентов. С участниками программы заключены соглашения, пациентам выданы дневники самоконтроля, которые они ведут самостоятельно. При поликлиниках работают школы здоровья, где пациентов обучают принципам оказания самопомощи, правильному отношению к собственному здоровью, обеспечивают информационным материалом по самообразованию и здоровому образу жизни. Это позволяет им контролировать факторы, влияющие на здоровье, корректировать свое поведение, повышать свою ответственность за собственное здоровье. Таким образом, программа дает возможность пациентам вместе с медработниками управлять своим заболеванием и предотвращать осложнения.

Благодаря проекту уже имеются положительные изменения у 75 процентов пациентов с артериальной гипертензией, отмечается снижение числа случаев госпитализации пациентов с хронической сердечной недостаточностью в два раза.

Нэлли СТАСОВА

В мегаполисе обсудили вопросы госзакупок

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы КВГА МФ РК провел круг­лый стол с администраторами бюджетных программ, заказчиками, представителями потенциальных поставщиков, а также организаторами государственных закупок по вопросам профилактики нарушений в сфере бюджетного законодательства и государственных закупок, в том числе приобретения товаров, услуг у организаций, создаваемых общественными объединениями инвалидов в части приобретения технических вспомогательных (компенсаторных) средств, приобретения услуг или товаров по организации питания обучающихся в организациях образования, а также по предупреждению правонарушений коррупционного характера.

По вышеуказанным вопросам выступили: руководитель отдела аудита государственных закупок, разъяснивший участникам круглого стола отдельные положения, регулирующие участие общественных организаций инвалидов в государственных закупках; руководитель отдела кадровой и организационной работы, рассказавший о мерах по предупреждению правонарушений коррупционного характера; руководитель отдела аудита государственного сектора № 1, который провел разъяснения по вопросам профилактики нарушений в сфере бюджетного законодательства, по организации питания обучающихся в организациях образования.



