Новости Алматы

Аким Алматы проинспектировал ход реконструкции городских улиц с приоритетом для пешеходов

В рамках рабочего объезда Бауыржан Байбек побывал на улицах Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, проспекте Жибек жолы и площади «Астана». Глава города обратил особое внимание подрядных организаций на необходимость соблюдения сроков и качества работ.

Сегодня здесь завершается замена тепловых сетей, устанавливаются арычные лотки, готовятся основания для брусчатки, проводятся кабели для освещения, возводятся сухие фонтаны. Уже на следующей неделе рабочие приступят к обновлению фасадов зданий в рамках единого архитектурного стиля. При этом вырубка зеленых насаждений не предусматривается. Наоборот, для увеличения затененных пространств на более 330 тыс. кв. м

земли дополнительно высадят высокорослые деревья: березы, дубы, липы и осины, а также более тысячи различных видов кустарников.

В рамках реконструкции проспекта Жибек жолы от Кунаева до Желтоксан предполагается максимально благоустроить Арбат, сохранить его прежний дух и разбить на отдельные функциональные зоны. Обновленная достопримечательность обогатится местами для отдыха, спортивными и детскими площадками, по-новому заиграют фонтаны, а вместо брусчатки будет использован высококачественный гранит.

Гранитными плитами выложат и пешеходную зону на улице Панфилова от Кабанбай батыра до Жибек жолы. В этом уютном уголке мегаполиса появятся площадки для отдыха, игровые и спортивные зоны, скамейки и велосипедные дорожки.

Очень важным для жителей стало решение городских властей сохранить и облагородить гранитными плитами обнаруженные фрагменты брусчатки старого города.

Что касается площади «Астана», то здесь уменьшится количество полос проезжей части. Высвободившееся пространство украсят два сухих фонтана. Пешеходные и транспортные потоки будут разделены, северную сторону площади покроют экологически чистыми гранитными плитами.

А вот на улицах Кабанбай батыра и Гоголя сужение проезжей части не планируется, но по длине всех пешеходных зон парковки не предусматривается. Оставить автомобиль можно будет только в специально оборудованных карманах. Сейчас эти улицы застилают гранитными и бетонными плитами, высаживают кустарники, для маленьких алматинцев создают детские площадки.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Фото Даурена ИСАЕВА

Юные жители Алмалинского района побывали на EXPO-2017

Для 60 одаренных в учебе школьников экскурсию на международную выставку в Астану инициировали аппарат акима Алмалинского района, районный филиал партии «Нур Отан» и ТОО «Metal Prom Group».

По словам главного специалиста районного отдела культуры и развития языков Мустафы Аблайхан, помимо выставки ребята посетили красивые места и достопримечательности столицы.

– Столь знаменательное событие, которое проходит в нашей стране, важно не только для детей, но и для меня, в частности. Ознакомление с инновационными проектами, действующими во многих развитых странах, технологическими достижениями закладывает большой потенциал в развитии нашего государства. В этом и заключалась главная цель спонсирования экскурсии для детей, – сказал директор ТОО «Metal Prom Group» Абдулхалил Долкунтай.

Особую благодарность предпринимателям выразили родители учеников за то, что они вкладывают силы и средства в развитие подрастающего поколения и надеются на то, что в будущем подобных инициатив станет больше.

Сауле РАХМЕТОВА

В Турксибском районе прошли соревнования по плаванию среди пенсионеров

Несмотря на преклонный возраст, участники соревнований показали в плавательном бассейне вагоноремонтного завода высокие спортивные навыки. Судейскую бригаду возглавил главный судья соревнований, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр 2005 года в Токио, чемпион Азии и Азиатских игр Артур Дильман.

Лучшие результаты среди женщин показали Н. Б. Акманова (1-е место), И. Л. Глебова (2-е) и А. Ф. Ершова (3-е). Победителями среди мужчин стали: А. Н. Голубинский (1-е место), М. К. Нурамбетов (2-е) и М. М. Баянов (3-е).

Соревнования прошли при поддержке филиала партии «Нур Отан», общественного фонда по развитию физкультуры и спорта и комитетов местного самоуправления. Совет ветеранов Турксибского района выразил благодарность руководству общественного фонда, депутату маслихата Дмитрию Петрухину за помощь, оказанную в организации соревнований, и еженедельном предоставлении ветеранам-пловцам плавательного бассейна для тренировочных занятий.

Юлия ЖОРОВА

В Казахстане увеличилось количество образовательных грантов

В нынешнем году гранты увеличились на шесть тысяч мест на бакалавриат и на три тысячи в магистратуру. Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе пресс-конференции.

– С 31 до 37 тысяч выросло количество мест в бакалавриат и с 7 до 10 тысяч мест в магистратуру, также в два раза увеличилось число грантов на PhD. В основном мы постарались, чтобы гранты повысились равномерно по всем направлениям и специальностям. Предпочтения отданы педагогическим специальностям, прирост на 20% больше, чем у других. В целом гранты распределены по специальностям одинаково, – отметил Ерлан Сагадиев.

Кроме того, министр рассказал о подготовке Казахстана к переходу на латиницу.

– Это важный проект, и здесь главное быть осторожным и не ошибиться. В этом году единственное, что нужно сделать, взять какой-то приемлемый для всех алфавит, то есть подготовить несколько вариантов, обсудить и принять какой-то один. Потом уже нужно выстроить план работы по переходу на латиницу. По этому вопросу создана специальная комиссия, и она сейчас активно работает, – пояснил Ерлан Сагадиев.

Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до конца нынешнего года принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.

Ника Илюшина

На территории турбазы «Алматау» стартовала международная детско-юношеская туристская экспедиция «Мой город – Алматы»

Мероприятие в рамках программы «Рухани Жаңғыру» организовали городские Управление туризма и внешних связей и Федерация спортивного туризма и туристского многоборья.

Для участия в экспедиции были приглашены школьники, учащиеся колледжей, спортивных школ, высших учебных заведений, учреждений системы дополнительного образования, представители общественных туристских объединений регионов Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья. В программе – спортивные категорийные походы, соревнования, турниры в сфере спортивного, краеведческого, оздоровительного туризма на территории Алматы и Алматинской области в районе хребта Заилийского Алатау и предгорных территорий.

Торжественное закрытие мероприятия состоится 6 августа.

Команды-участницы получат соответствующие сертификаты, победители – дипломы и грамоты.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Продолжается профосмотр населения на городских универсальных рынках

В рамках государственной программы «Денсаулық» городское Управление здравоохранения проводит осмотр до 31 августа.

Ши­ро­ко­мас­штабная акция под девизом «Мы за здоровый образ жизни» уже состоялась на рынках «Ялянь», «Рахат», «Кенжехан», «Казына», «Ар­лан», «Арыстан», «Бар­лык».

Сегодня в 10.00 алматинцы могут пройти профосмотр на Зеленом базаре.

Кампания сопровождается выездом мобильных медицинских бригад с привлечением специалистов терапевтической, кардиологической, онкологической служб, центра по борьбе со СПИДом, флюромашины, экспресс-лаборатории.

Горожане могут получить информацию от специалистов о правильном питании и достаточной физической активности с целью снижения риска избыточной массы тела и ожирения.

В организациях ПМСП города 17-18 августа пройдут дни открытых дверей с проведением экспресс-диагностики и консультацией узких специалистов и психологов.

Цель акции – формирование солидарной ответственности за свое здоровье, что актуально в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования.

Нелли СТАСОВА

НИИ кардиологии и внутренних болезней презентовал результаты исследований по хроническим заболеваниям печени

Мероприятие «Саубауыр – сауөмiр» организовано в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом. Его инициаторами выступили НИИ кардиологии и внутренних болезней совместно с Казахской ассоциацией по изучению печени при поддержке «Санофи Казахстан» и лабораторий INVIVO.

Результаты исследований представили врач высшей категории, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и гепатологии, председатель Казахской ассоциации по изучению печени Александр Нерсесов и магистр общественного здравоохранения, главный внештатный гепатолог городского Управления здравоохранения Алмагуль Джумабаева.

Итоги анализа, проведенного компанией «Санофи» (2016), показали, что из 1446 человек, включенных в исследование в пяти городах Казахстана (Астана, Алматы, Караганда, Шымкент, Актобе), у 484 пациентов (32,2%) выявлена первичная неалкогольная жировая болезнь печени. Из них у 388 человек (25,8%) болезнь проявилась в результате ожирения, у 220 пациентов (14,6%) – вследствие сахарного диабета 2-го типа, и у 241 человека (16%) – из-за хронического вирусного гепатита. В целом у 1024 из 1505 пациентов (68,0%) отмечен диагноз стеатоз печени (жировая дистрофия печени), включая все возможные варианты патологии в результате ожирения и вследствие сахарного диабета 2-го типа.

– Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) характеризуется чрезмерным накоплением жира в клетках печени. НАЖБП – наиболее распространенное заболевание печени в западных странах: 17–46% взрослого населения. В 2011 году в РК данная патология была у 41%, а в прошлом повысилась до 68%. Высококалорийное питание, избыток насыщенных жиров, рафинированные углеводы, подслащенные напитки, высокое потребление фруктозы, вестернизация питания (фастфуд), малоподвижный образ жизни могут приводить к повышению массы тела, ожирению и развитию НАЖБП, – отметил Александр Нерсесов.

В свою очередь Алмагуль Джумабаева добавила, что с ростом НАЖБП повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и смертности от них, риск развития сахарного диабета, а также изменения со стороны самой печени вплоть до развития опухоли печени. Одним из механизмов увеличения риска ССЗ при НАЖБП считается усиление тромбообразования. Наиболее распространенными факторами риска в популяции НАЖБП являются артериальная гипертензия и абдоминальное ожирение.

В продолжение темы врач высшей категории, к.м.н., заведующая отделением терапии НИИ кардиологии и внутренних болезней Айгуль Раисова рассказала о проблемах ожирения и правильном питании, а врач спортивной медицины и реабилитации Дмитрий Киреев подчеркнул пользу спорта в профилактике заболеваний печени.

В рамках презентации всем участникам была предоставлена возможность бесплатно пройти неинвазивное высокоточное аппаратное исследование печени при поддержке компании Дельрус и ТОО «ADHARA» (OMRON), сделать тест ИМТ (индекс массы тела – соотношение роста и веса) и измерить артериальное давление.

Виктор АНДРЕЕВ

В рейтинге должников по налогам лидируют военные и полицейские

С нынешнего года изменены сроки уплаты налогов на имущество и землю. Теперь налоги на собственность необходимо уплачивать до 1 октября, следующего за отчетным годом. То есть налоги за текущий год нужно оплатить до 1 октября 2018 года. Срок уплаты налога на транспорт не изменился – не позднее 31 декабря отчетного года.

В данный момент Департамент государственных доходов по Алматы проводит работу по взысканию налоговой задолженности прошлых лет.

В порядке очередности отработке подлежат люди, имеющие наибольшие суммы задолженности, превышающие 300 тысяч тенге, таких в нашем городе насчитывается около двух тысяч человек. Но и в отношении тех, кто имеет задолженность меньше указанной суммы, также принимают меры по взысканию, вплоть до исков в суд.

Итак, в списке должников по налогам на собственность лидирующую позицию занимают 496 военнослужащих с общей суммой неуплаченных налогов более 8,3 млн тенге. На следующей ступеньке рейтинга находится 361 сотрудник ДВД Алматы с задолженностью 11,3 млн тенге. Далее 74 работника местных исполнительных органов с 2,5 млн тенге, и 47 сотрудников Нацбанка имеют задолженность в размере 1,4 млн тенге.

Всем им направлены извещения о необходимости погашения долга по месту работы.

Алия КАЗБАЕВА

Торг за морг уместен

Довольно пикантное предложение о продаже морга появилось в одном из рекламных приложений города. Однако, по утверждению продавца, единственный в республике частный морг отчего-то не стал навеки вечным у нынешнего владельца. Захотелось ему избавиться от бизнеса, связанного с оказанием специфических услуг.

По его словам, объект прежде принадлежал государству, а деятельность осуществляло частное предприятие.

– Мы здание выкупили, сделали капитальный ремонт. С прошлого сентября оно не функционирует, – пояснил владелец.

Объект расположен в районе многопрофильной больницы и Республиканского центра переливания крови, на пересечении улиц Жарокова и Утепова. К слову, реализуется на участке 15 соток не просто двухэтажное здание площадью 300 кв. м с соответствующим оборудованием, но и ТОО, имеющее лицензию на проведение патолого-анатомических исследований: вскрытие, хранение тел, проведение медэкспертизы. И за все это состояние владелец просит каких-то 110 млн тенге.

Надо полагать, как и в любой сделке, между продавцом и покупателем торг уместен. Тем более когда речь идет о таком специфическом предмете торговли, как морг.

Семен ДОССОР