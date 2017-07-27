Новости Алматы

Аким Алматы проинспектировал ход реконструкции городских улиц с приоритетом для пешеходов
В рамках рабочего объезда Бауыржан Байбек побывал на улицах Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, проспекте Жибек жолы и площади «Астана». Глава города обратил особое внимание подрядных организаций на необходимость соблюдения сроков и качества работ.
Сегодня здесь завершается замена тепловых сетей, устанавливаются арычные лотки, готовятся основания для брусчатки, проводятся кабели для освещения, возводятся сухие фонтаны. Уже на следующей неделе рабочие приступят к обновлению фасадов зданий в рамках единого архитектурного стиля. При этом вырубка зеленых насаждений не предусматривается. Наоборот, для увеличения затененных пространств на более 330 тыс. кв. м
земли дополнительно высадят высокорослые деревья: березы, дубы, липы и осины, а также более тысячи различных видов кустарников.
В рамках реконструкции проспекта Жибек жолы от Кунаева до Желтоксан предполагается максимально благоустроить Арбат, сохранить его прежний дух и разбить на отдельные функциональные зоны. Обновленная достопримечательность обогатится местами для отдыха, спортивными и детскими площадками, по-новому заиграют фонтаны, а вместо брусчатки будет использован высококачественный гранит.
Гранитными плитами выложат и пешеходную зону на улице Панфилова от Кабанбай батыра до Жибек жолы. В этом уютном уголке мегаполиса появятся площадки для отдыха, игровые и спортивные зоны, скамейки и велосипедные дорожки.
Очень важным для жителей стало решение городских властей сохранить и облагородить гранитными плитами обнаруженные фрагменты брусчатки старого города.
Что касается площади «Астана», то здесь уменьшится количество полос проезжей части. Высвободившееся пространство украсят два сухих фонтана. Пешеходные и транспортные потоки будут разделены, северную сторону площади покроют экологически чистыми гранитными плитами.
А вот на улицах Кабанбай батыра и Гоголя сужение проезжей части не планируется, но по длине всех пешеходных зон парковки не предусматривается. Оставить автомобиль можно будет только в специально оборудованных карманах. Сейчас эти улицы застилают гранитными и бетонными плитами, высаживают кустарники, для маленьких алматинцев создают детские площадки.
Виктория ИЗБИЦКАЯ
Фото Даурена ИСАЕВА
Юные жители Алмалинского района побывали на EXPO-2017
Для 60 одаренных в учебе школьников экскурсию на международную выставку в Астану инициировали аппарат акима Алмалинского района, районный филиал партии «Нур Отан» и ТОО «Metal Prom Group».
По словам главного специалиста районного отдела культуры и развития языков Мустафы Аблайхан, помимо выставки ребята посетили красивые места и достопримечательности столицы.
– Столь знаменательное событие, которое проходит в нашей стране, важно не только для детей, но и для меня, в частности. Ознакомление с инновационными проектами, действующими во многих развитых странах, технологическими достижениями закладывает большой потенциал в развитии нашего государства. В этом и заключалась главная цель спонсирования экскурсии для детей, – сказал директор ТОО «Metal Prom Group» Абдулхалил Долкунтай.
Особую благодарность предпринимателям выразили родители учеников за то, что они вкладывают силы и средства в развитие подрастающего поколения и надеются на то, что в будущем подобных инициатив станет больше.
Сауле РАХМЕТОВА
В Турксибском районе прошли соревнования по плаванию среди пенсионеров
Несмотря на преклонный возраст, участники соревнований показали в плавательном бассейне вагоноремонтного завода высокие спортивные навыки. Судейскую бригаду возглавил главный судья соревнований, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр 2005 года в Токио, чемпион Азии и Азиатских игр Артур Дильман.
Лучшие результаты среди женщин показали Н. Б. Акманова (1-е место), И. Л. Глебова (2-е) и А. Ф. Ершова (3-е). Победителями среди мужчин стали: А. Н. Голубинский (1-е место), М. К. Нурамбетов (2-е) и М. М. Баянов (3-е).
Соревнования прошли при поддержке филиала партии «Нур Отан», общественного фонда по развитию физкультуры и спорта и комитетов местного самоуправления. Совет ветеранов Турксибского района выразил благодарность руководству общественного фонда, депутату маслихата Дмитрию Петрухину за помощь, оказанную в организации соревнований, и еженедельном предоставлении ветеранам-пловцам плавательного бассейна для тренировочных занятий.
Юлия ЖОРОВА
В Казахстане увеличилось количество образовательных грантов
В нынешнем году гранты увеличились на шесть тысяч мест на бакалавриат и на три тысячи в магистратуру. Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе пресс-конференции.
– С 31 до 37 тысяч выросло количество мест в бакалавриат и с 7 до 10 тысяч мест в магистратуру, также в два раза увеличилось число грантов на PhD. В основном мы постарались, чтобы гранты повысились равномерно по всем направлениям и специальностям. Предпочтения отданы педагогическим специальностям, прирост на 20% больше, чем у других. В целом гранты распределены по специальностям одинаково, – отметил Ерлан Сагадиев.
Кроме того, министр рассказал о подготовке Казахстана к переходу на латиницу.
– Это важный проект, и здесь главное быть осторожным и не ошибиться. В этом году единственное, что нужно сделать, взять какой-то приемлемый для всех алфавит, то есть подготовить несколько вариантов, обсудить и принять какой-то один. Потом уже нужно выстроить план работы по переходу на латиницу. По этому вопросу создана специальная комиссия, и она сейчас активно работает, – пояснил Ерлан Сагадиев.
Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до конца нынешнего года принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.
Ника Илюшина
На территории турбазы «Алматау» стартовала международная детско-юношеская туристская экспедиция «Мой город – Алматы»
Мероприятие в рамках программы «Рухани Жаңғыру» организовали городские Управление туризма и внешних связей и Федерация спортивного туризма и туристского многоборья.
Для участия в экспедиции были приглашены школьники, учащиеся колледжей, спортивных школ, высших учебных заведений, учреждений системы дополнительного образования, представители общественных туристских объединений регионов Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья. В программе – спортивные категорийные походы, соревнования, турниры в сфере спортивного, краеведческого, оздоровительного туризма на территории Алматы и Алматинской области в районе хребта Заилийского Алатау и предгорных территорий.
Торжественное закрытие мероприятия состоится 6 августа.
Команды-участницы получат соответствующие сертификаты, победители – дипломы и грамоты.
Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ
Продолжается профосмотр населения на городских универсальных рынках
В рамках государственной программы «Денсаулық» городское Управление здравоохранения проводит осмотр до 31 августа.
Широкомасштабная акция под девизом «Мы за здоровый образ жизни» уже состоялась на рынках «Ялянь», «Рахат», «Кенжехан», «Казына», «Арлан», «Арыстан», «Барлык».
Сегодня в 10.00 алматинцы могут пройти профосмотр на Зеленом базаре.
Кампания сопровождается выездом мобильных медицинских бригад с привлечением специалистов терапевтической, кардиологической, онкологической служб, центра по борьбе со СПИДом, флюромашины, экспресс-лаборатории.
Горожане могут получить информацию от специалистов о правильном питании и достаточной физической активности с целью снижения риска избыточной массы тела и ожирения.
В организациях ПМСП города 17-18 августа пройдут дни открытых дверей с проведением экспресс-диагностики и консультацией узких специалистов и психологов.
Цель акции – формирование солидарной ответственности за свое здоровье, что актуально в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования.
Нелли СТАСОВА
НИИ кардиологии и внутренних болезней презентовал результаты исследований по хроническим заболеваниям печени
Мероприятие «Саубауыр – сауөмiр» организовано в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом. Его инициаторами выступили НИИ кардиологии и внутренних болезней совместно с Казахской ассоциацией по изучению печени при поддержке «Санофи Казахстан» и лабораторий INVIVO.
Результаты исследований представили врач высшей категории, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и гепатологии, председатель Казахской ассоциации по изучению печени Александр Нерсесов и магистр общественного здравоохранения, главный внештатный гепатолог городского Управления здравоохранения Алмагуль Джумабаева.
Итоги анализа, проведенного компанией «Санофи» (2016), показали, что из 1446 человек, включенных в исследование в пяти городах Казахстана (Астана, Алматы, Караганда, Шымкент, Актобе), у 484 пациентов (32,2%) выявлена первичная неалкогольная жировая болезнь печени. Из них у 388 человек (25,8%) болезнь проявилась в результате ожирения, у 220 пациентов (14,6%) – вследствие сахарного диабета 2-го типа, и у 241 человека (16%) – из-за хронического вирусного гепатита. В целом у 1024 из 1505 пациентов (68,0%) отмечен диагноз стеатоз печени (жировая дистрофия печени), включая все возможные варианты патологии в результате ожирения и вследствие сахарного диабета 2-го типа.
– Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) характеризуется чрезмерным накоплением жира в клетках печени. НАЖБП – наиболее распространенное заболевание печени в западных странах: 17–46% взрослого населения. В 2011 году в РК данная патология была у 41%, а в прошлом повысилась до 68%. Высококалорийное питание, избыток насыщенных жиров, рафинированные углеводы, подслащенные напитки, высокое потребление фруктозы, вестернизация питания (фастфуд), малоподвижный образ жизни могут приводить к повышению массы тела, ожирению и развитию НАЖБП, – отметил Александр Нерсесов.
В свою очередь Алмагуль Джумабаева добавила, что с ростом НАЖБП повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и смертности от них, риск развития сахарного диабета, а также изменения со стороны самой печени вплоть до развития опухоли печени. Одним из механизмов увеличения риска ССЗ при НАЖБП считается усиление тромбообразования. Наиболее распространенными факторами риска в популяции НАЖБП являются артериальная гипертензия и абдоминальное ожирение.
В продолжение темы врач высшей категории, к.м.н., заведующая отделением терапии НИИ кардиологии и внутренних болезней Айгуль Раисова рассказала о проблемах ожирения и правильном питании, а врач спортивной медицины и реабилитации Дмитрий Киреев подчеркнул пользу спорта в профилактике заболеваний печени.
В рамках презентации всем участникам была предоставлена возможность бесплатно пройти неинвазивное высокоточное аппаратное исследование печени при поддержке компании Дельрус и ТОО «ADHARA» (OMRON), сделать тест ИМТ (индекс массы тела – соотношение роста и веса) и измерить артериальное давление.
Виктор АНДРЕЕВ
В рейтинге должников по налогам лидируют военные и полицейские
С нынешнего года изменены сроки уплаты налогов на имущество и землю. Теперь налоги на собственность необходимо уплачивать до 1 октября, следующего за отчетным годом. То есть налоги за текущий год нужно оплатить до 1 октября 2018 года. Срок уплаты налога на транспорт не изменился – не позднее 31 декабря отчетного года.
В данный момент Департамент государственных доходов по Алматы проводит работу по взысканию налоговой задолженности прошлых лет.
В порядке очередности отработке подлежат люди, имеющие наибольшие суммы задолженности, превышающие 300 тысяч тенге, таких в нашем городе насчитывается около двух тысяч человек. Но и в отношении тех, кто имеет задолженность меньше указанной суммы, также принимают меры по взысканию, вплоть до исков в суд.
Итак, в списке должников по налогам на собственность лидирующую позицию занимают 496 военнослужащих с общей суммой неуплаченных налогов более 8,3 млн тенге. На следующей ступеньке рейтинга находится 361 сотрудник ДВД Алматы с задолженностью 11,3 млн тенге. Далее 74 работника местных исполнительных органов с 2,5 млн тенге, и 47 сотрудников Нацбанка имеют задолженность в размере 1,4 млн тенге.
Всем им направлены извещения о необходимости погашения долга по месту работы.
Алия КАЗБАЕВА
Торг за морг уместен
Довольно пикантное предложение о продаже морга появилось в одном из рекламных приложений города. Однако, по утверждению продавца, единственный в республике частный морг отчего-то не стал навеки вечным у нынешнего владельца. Захотелось ему избавиться от бизнеса, связанного с оказанием специфических услуг.
По его словам, объект прежде принадлежал государству, а деятельность осуществляло частное предприятие.
– Мы здание выкупили, сделали капитальный ремонт. С прошлого сентября оно не функционирует, – пояснил владелец.
Объект расположен в районе многопрофильной больницы и Республиканского центра переливания крови, на пересечении улиц Жарокова и Утепова. К слову, реализуется на участке 15 соток не просто двухэтажное здание площадью 300 кв. м с соответствующим оборудованием, но и ТОО, имеющее лицензию на проведение патолого-анатомических исследований: вскрытие, хранение тел, проведение медэкспертизы. И за все это состояние владелец просит каких-то 110 млн тенге.
Надо полагать, как и в любой сделке, между продавцом и покупателем торг уместен. Тем более когда речь идет о таком специфическом предмете торговли, как морг.
Семен ДОССОР