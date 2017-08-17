Новости Алматы

В Алматы взялись за перевоспитание пешеходов-нарушителей

С 15 по 18 августа в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Полицейские экипажи действуют в тандеме с блогерами, задача у них общая – не наказать нарушителей, а предупредить возможную трагедию. Первые дни рейда доказали: дисциплина участников движения достаточно низкая.

– Мероприятие «Пеше-

ход» направлено на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, допускаемых пешеходами, а также иных грубых нарушений ПДД РК, влияющих на состояние аварийности. Список участков, где пешеходы чаще всего нарушают ПДД, был составлен заранее с учетом откликов и сообщений жителей, – отметил начальник местной полицейской службы ДВД Алматы Жасулан Байкенов.

Фокус мобильных групп направлен и на нарушения ПДД со стороны водителей автотранспортных средств. В их числе управление в состоянии опьянения, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, выезд на встречную полосу движения, создание аварийной ситуации и другие факты.

По статистике только за 7 месяцев текущего года в Алматы произошло почти 2700 ДТП, в которых погибли 56 человек, 3219 – пострадали. Между тем за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 3227 происшествий. По вине пешеходов произошло 29 ДТП. За нарушение ПДД около 10,5 тысячи пешеходов привлечены к административной ответственности.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Назначен новый аким Турксибского района

По согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом города им стал Павел Кулагин. Нового руководителя административной единицы представил на активе Турксибского района аким Алматы Бауыржан Байбек. Глава города поблагодарил за проведенную работу ранее возглавлявшего Турскибский район и достигшего пенсионного возраста Владимира Устюгова.

Трудовую деятельность на государственной службе Павел Кулагин начал в 2008 году ведущим специалистом Департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области. В разные годы он работал инспектором, советником, заведующим организационно-инспекторским отделом аппарата акима Астаны. С 2016 года Павел Кулагин занимал должность госинспектора Администрации Президента РК.

Бауыржан Байбек поставил перед вступившим в должность руководителем адмединицы ряд задач, требующих принципиальных и системных подходов.

Турксибский район имеет большой экономический потенциал. Здесь расположен ряд таких крупных предприятий, как ТОО «АЗМК», ТОО «ЭФКО», ТОО «Бижан», и другие. В целом насчитывается 46 крупных и средних промышленных предприятий, на базе которых произведено продукции на 93,4 миллиарда тенге. Предстоит обеспечить их загрузку, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в связке с промышленными предприятиями.

Сегодня в Турксибском районе расположено 508 домов, или около 50% от общего объема ветхого жилья города. В текущем году планируется приступить к реализации программы «Ветхое жилье» в микрорайоне Алтай-2 и обеспечить строительство 40 новых жилых домов с 2500 квартирами. Павлу Кулагину также предстоит дополнительно проработать вопрос о дальнейшем строительстве еще 48 многоквартирных жилых домов с 2062 квартирами по ул. Глазунова.

Нелли СТАСОВА

Бауыржан Байбек поручил принять все меры по реализации государственных программ

Глава города дал ряд конкретных поручений по достижению целевых индикаторов программ и решению проблемных вопросов. Особое внимание руководителей районов и профильных ведомств аким обратил на необходимость усиления контроля за качеством производственных работ и соблюдением своевременности сдачи объектов. Он подчеркнул, что по итогам 7 месяцев текущего года по всем программам достигнуты ключевые значения в области развития здравоохранения, образования, в том числе по реализации программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

В Алматы работа в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» ведется по трем направлениям – модернизация, реконструкция и строительство инфраструктуры ЖКХ и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. С 2015 года построено 81 км инженерных сетей для обеспечения необходимой инфраструктурой микрорайонов Саялы, Жас Канат, Алгабас-1 и объектов Универсиады, реконструировано 13,9 км инженерных сетей. В текущем году реконструируются объекты на 9,9 миллиарда тенге, что снизит износ на 1,5%, потери – на 2,3%, аварийность – на 3,2% в сравнении с 2016 годом. За время реализации программы создано более 2,4 тысячи рабочих мест. В рамках реализации «Нұрлы жер» в текущем году будет введено 85 домов на 4198 квартир.

В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития в Карту поддержки предпринимательства Алматы включено 100 проектов на 190 миллиардов тенге с созданием 12 тысяч рабочих мест. С 2015 года запущено 33 проекта на 35,6 миллиарда тенге. Загрузка предприятий составляет 70% и более. До конца года планируется запустить еще 22 проекта на 59 миллиардов тенге с созданием более 2000 рабочих мест.

В 2015–2016 гг. по программе поддержки бизнеса «ДКБ-2020» было поддержано 448 проектов с созданием 2,5 тысячи рабочих мест. В текущем году выделено 4,4 миллиарда тенге на субсидирование, гарантии и гранты. С 2015 года на региональную программу «Жибек жолы» выделено на паритетной основе с фондом «Даму» 10,7 миллиарда тенге с поддержкой 175 проектов. Участниками программы за 2016–2017 гг. уже уплачено 1,2 миллиарда тенге налогов, создано 550 рабочих мест. В результате по итогам 7 месяцев количество действующих субъектов МСБ в городе выросло на 7,3% и составило 172,9 тысячи.

По Программе развития образования и науки в Алматы в 2016 году достигнуто 100-процентное обеспечение бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами школьников первых классов. В 2017 году – для 2-х, 5-х, 7-х классов по обновленному содержанию программы образования.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Из Алматы начали курсировать поезда до Узынагаша и Капшагая

На официальной церемонии запуска поездов Алматы II – Казыбек-бек (Узынагаш) и Алматы I – Капшагай заместитель акима Алматы Мурат Дарибаев сообщил, что основная цель открытия пригородных поездов – это улучшение экологической обстановки. Стоимость проезда – 80 тенге.

– Ежедневно на работу в Алматы прибывает около 500 тысяч человек из близлежащих поселков, – говорит Мурат Дарибаев. – В город заезжает более 200 тысяч автомобилей, что негативно отражается на транспортной загруженности и экологической обстановке города. На 2017 год городским акиматом выделено на данный проект 340 миллионов тенге. Он рассчитан на ближайшие пять лет. Частный инвестор вкладывает средства, приобретает составы, а город субсидирует перевозки. Решение о реализации маршрутов до Капшагая и Узынагаша было принято акимом города. В перспективе – новые направления. Это первые шаги по развитию алматинской агломерации по поручению Президента страны.

Поезда обоих направлений оснащены сидячими комфортабельными вагонами с кондиционерами, телевизорами и биотуалетами. Остановки осуществляются практически по всем станциям следования.

Предыдущий маршрут Алматы – Капшагай, по словам генерального директора ТОО «ПК «Туран Экспресс» Романа Ботабекова, открывали трижды, но проект оказался убыточным.

– Для того чтобы маршрут был рентабельным, билеты нужно было продавать по 600–800 тенге. Стоимость нынешнего маршрута 80 тенге. Недостающая часть будет покрываться за счет госсубсидий, – сказал гендиректор.

Замакима также добавил, что в мегаполисе продолжается работа по внедрению системы ЛРТ по улице Толе би. К строительству приступят после завершения разработки технико-экономического обоснования.



Ирина ТУЛИНОВА

Казахстанцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на базе НПО

– Сегодня в странах Европы и Центральной Азии в среднем каждый третий человек, живущий с ВИЧ, не знает о своем статусе и каждый второй живущий с вирусом поздно диагностируется, – говорит генеральный директор Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Бауыржан Байсеркин. – Для изменения ситуации в развитых странах мира внедряются передовые методики тестирования, включая самотестирование и тестирование в неправительственных организациях.

Решение направлено на увеличение количества тестируемых из уязвимых групп населения – главных распространителей ВИЧ-инфекции. До этого тестирование на ВИЧ в Казахстане могли проводить только центры СПИД, такие учреждения есть в каждом областном центре. Однако провериться приходят далеко не все. НПО, работая по принципу «равный – равному», обеспечивают лучший доступ в эту среду, способствуя большему доверию со стороны населения. Еще одно преимущество – возможность выявления ВИЧ-инфекции на ранней стадии. Это в свою очередь обеспечит своевременное начало лечения, сохранение здоровья и трудоспособности пациента, а также предотвратит новые случаи заражения.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Департамент госимущества Алматы пополнил республиканский бюджет более чем на 331,5 миллиона тенге за счёт конфискации имущества с начала года

Департаментом государственного имущества и приватизации г. Алматы в сумму заложены результаты работы не только по реализации имущества, но и его безвозмездной передаче городским госучреждениям. Так, в скором времени нескольким медицинским организациям будет передано более 2800 наборов посуды на общую сумму 36 миллионов тенге. Чайные сервизы были изъяты таможенными органами при ввозе из Китая по факту контрабанды. Товары народного потребления и автомобили составляют топ конфискуемой продукции. Только с начала года в республиканскую собственность было передано 16 единиц транспорта. К большей части изымаемой продукции также относятся алкогольные напитки, табачные изделия, оргтехника, автозапчасти, строительные материалы, одежда.

Совместная работа государственных органов ведется в рамках реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» по аспекту экономической безопасности, а именно по пресечению коррупционных и экономических правонарушений. В ходе выявления таких правонарушений решениями судебных органов конфискуется имущество, добытое преступным путем, имущество, ввезенное на территорию Республики Казахстан контрабандным путем, а также контрафактная продукция.

Принятое имущество на безвозмездной основе мы предлагаем в первую очередь государственным органам. Заявки принимаются в течение 15 календарных дней. Любой госорган может подготовить обоснование в потребности того или иного имущества. Обязательное условие – гарантия эффективного использования. В случае отсутствия заявок мы выставляем продукцию на торги. Все 100% вырученных средств направляются в республиканский бюджет. С целью поддержки конкурентоспособности субъектов предпринимательства, охраны здоровья потребителей конфискованная контрафактная продукция и несоответствующая требованиям нормативных документов алкогольная продукция неустановленного происхождения, а также иное имущество, не пригодное для дальнейшего использования, утилизируется на специальных полигонах.

Громкое уголовное дело по факту хищения бюджетных средств Министерства обороны РК и один из крупнейших фактов конфискации за последние полгода связаны с именем алматинского жилого комплекса AFD Plaza. Судебные исполнители передали в департамент 21 офисное помещение и 10 парковочных мест на общую сумму более 350 миллионов тенге. Вопрос о передаче имущества находится на стадии рассмотрения.

Мирлан БАЙДАУЛЕТОВ,

руководитель отдела по работе с имуществом, поступившем по отдельным основаниям ДГИП г. Алматы

В КазНУ имени аль-Фараби прошла встреча общественной приёмной «Гражданский контроль»

Мероприятие приурочено к реализации антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы. Семинар-совещание был посвящен результатам мониторинга государственных закупок местных госорганов на предмет завышения закупочных цен. Встреча прошла по социальному заказу Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.

О проблемах совершенствования законодательства о государственных закупках доложил заместитель руководителя департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы Геннадий Данияров. Отметив важность правового регулирования госзакупок, спикер выступил с предложениями в разрезе возможных путей совершенствования закона.

Участниками встречи также были подняты вопросы мониторинга госзакупок местных госорганов, о видах процедур госзакупок, проблемах в сфере реализации законодательства, коррупционных рисках.

По итогам семинара спикеры подготовили ряд рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства.

Юлия ЖОРОВА

В Жетысуском районе прошла детская благотворительная акция в рамках проекта «Бақытты балалық шақ»

На праздник, посвященный подготовке к новому учебному году, пригласили 20 детей из малообеспеченных и многодетных семей района. Школьникам, чьи родители не имеют возможности приобрести для учебы самое необходимое, вручили рюкзаки и форму от бренда отечественного товаропроизводителя «Алматы Казлегпром».

– Политика партии «Нур Отан», политика нашего государства направлена на улучшение качества жизни всех граждан. Родителям детей, которых мы решили поддержать, приходится особенно сложно, ведь они не могут отправить малышей в школу из-за слабой материальной обеспеченности, – отметили представители партии. – Мы надеемся, что смогли помочь жителям района и их детям, которые в сентябре смогут сесть за парты вместе со своими сверстниками.

Нелли СТАСОВА

Алматинцам облегчат бумажную волокиту, а ЦОНы избавят от очередей

Отныне представители госорганов или работодатели смогут получить прямой доступ к интересующим документам физических лиц, самостоятельно запросив их через портал «Правительство для граждан» gov4c.kz. Функция, нацеленная на снижение загрузки ЦОНов, будет введена в начале следующего года в рамках проекта «Цифровой Казахстан».

– Гражданину, на имя которого сделан запрос, придет соответствующее SMS-уведомление. Он сможет ответить на запрос либо так же через SMS, либо с помощью электронной цифровой подписи, – пояснил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов.

– Сегодня мы прорабатываем технические моменты и просим всех услугополучателей «привязать» свой ИИН и получить электронную цифровую подпись. Это избавит от лишней потребности приходить в ЦОН, когда услуга заработает. Запустить ее планируем в первом квартале будущего года.

Глава корпорации также подчеркнул: отныне операторам запрещается выдавать адресные справки.

– Ежегодно мы оказываем восемь миллионов консультаций, и наша задача в том, чтобы граждане после консультации получили здесь услуги и уже не приходили к нам в будущем, а пользовались ими из дома и на работе, – отметил он.

Маргарита НЕЖДАНОВА

Водителям общественного транспорта за провоз безбилетников выписаны штрафы более чем на 1,4 миллиона тенге

По итогам второй недели рейдов сотрудниками контрольно-ревизионного управления ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» было выявлено 198 нарушений при перевозке пассажиров водителями общественного транспорта. Из них 58 случаев – провоз пассажиров без выдачи билетов и 140 зафиксированных фактов пропуска остановки автобусом.

За первую неделю введения дифференцированного тарифа было выявлено 144 нарушения при перевозке пассажиров водителями общественного транспорта. Из них 66 случаев – это провоз пассажиров без выдачи билетов и 78 зафиксированных фактов пропуска остановки автобусом. На сумму более 800 тысяч тенге были оштрафованы 186 безбилетников.

Рейдовые проверки будут проводиться до 31 декабря этого года при участии Управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы, административной полиции и контрольно-ревизионного управления ТОО «Транспортный холдинг города Алматы», инспекции транспортного контроля во всех районах города, автовокзалах, крупных пассажиро-образующих остановках.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ