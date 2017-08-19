Новости Алматы

Алматы поддержал международную социальную кампанию по безопасности дорожного движения «Золотые правила»

В Казахстане только за прошедшее полугодие произошло 7127 ДТП, в которых пострадали 9992 человека, из них 738 погибли. Статистика подвигла ДВД Алматы, ассоциацию безопасности дорожного движения «Общая дорога» и Глобальный альянс НПО по дорожной безопасности объединить усилия по обеспечению безопасности дорожного движения и поддержать «Золотые правила FIA» в нашей стране.

– Задачей кампании является повышение информированности и пропаганды безопасности дорожного движения среди населения, так как это один из ключевых факторов, влияющих на дорожную безопасность, – говорит начальник Управления административной полиции ДВД Алматы Нурлан Алмасбеков. – Очень важно эффективно донести эти правила до всех участников дорожного движения – от детей до старшего поколения.

Главная проблема высокой смертности на дорогах Казахстана, подчерквивают в полиции, – несоблюдение ПДД участниками дорожного движения. Как водителями, пешеходами, так и велосипедистами.

– Немногие граждане задумываются о том, что сами зачастую являются инициаторами аварийных ситуаций, отступая от ПДД. Это касается и пешеходов, которые переходят дорогу в неположенных местах, и водителей, превышающих скорость. Большая проблема – родители, которые не пристегивают детей в машинах, – добавил г-н Алмасбеков. – В рамках кампании «Золотые правила» мы запускаем ряд социальных проектов и активностей в целях усилить пропаганду в области обеспечения безопасности дорожного движения. В их числе «Безопасно в школу, безопасно домой», «Education pack – Образовательные материалы», Kiss and Go, «Видеоконкурс по БДД», а также создание серии видеоуроков.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Алматинские железнодорожники отправились на международную выставку «Астана ЭКСПО – 2017»

Свыше 500 сотрудников городского филиала АО «НК «Қазақстан темiр жолы» проводили в столицу на железнодорожном вокзале Алматы II. Расходы коллектива на дорогу компания взяла на себя. Работников КТЖ в торжественной обстановке напутствовал заместитель акима Алматы Мурат Дарибаев.

– Вы должны понимать, что представляете одну из крупнейших компаний в Казахстане – «Қазақстан темiр жолы». Вы представляете Алматы, наш мегаполис, поэтому посещение выставки EXPO-2017 – ответственная миссия, равно как и ваша работа, – сказал Мурат Дарибаев. – Казахстанские железные дороги – это кровеносная система нашей экономики, связь между регионами, соседними государствами. Это все благодаря вашему труду.

В двухдневную командировку железнодорожники отправились на специальном поезде № 231 с предоставлением всех 17 вагонов.

– Запуск дополнительного поезда сообщением Алматы – Астана был непосредственно приурочен к открытию EXPO-2017, курсировать он будет до окончания выставки. Воспользоваться услугой может каждый пассажир, расписание поезда комфортное. Состав отправляется ежедневно в 14.10 со станции Алматы II и прибывает в столицу в 9.40. Билеты пользуются большим спросом, заполняемость – 100-процентная, – сообщил заместитель председателя по организационно-массовой работе и социально-правовой защите первичной профсоюзной организации филиала АО «КТЖ – Грузовые перевозки» Талгат Карабалаев.

Стоимость билетов – стандартная: плац-карт – 7000 тенге, купе – 9200 тенге.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Внимание!

В Алматы временно перекроют для движения автотранспорта участок проспекта Абая

В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай в период с 20 августа (0.00) по 24 августа (6.00) движение по проспекту Абая от улицы Байтурсынова в западном направлении будет перекрыто.

В Алматы торжественно отметили День спорта Республики Казахстан

В преддверии национального Дня спорта, пришедшегося в этом году на 20 августа, в театре традиционного искусства «Алатау» чествовали лучших атлетов города, заслуженных тренеров и ветеранов спорта, руководителей спортивных объектов и фитнес-клубов. Благодарственными письмами были также отмечены руководители спортивных федераций, партнеры городских спортивных проектов, победители и призеры республиканских и международных первенств, спортивные журналисты.

Открывая торжественное собрание, руководитель Управления физической культуры и спорта Алматы Абил Донбаев подчеркнул: городская программа «Спорттық Алматы» и спецпроект «Спорт в моем дворе» реализуются успешно и уже доказали свою эффективность.

– Глава государства поставил задачу к 2020 году привлечь не менее 30 процентов населения страны к занятиям физической культурой и спортом. И сегодня мы можем смело заявить, что Алматы имеет все шансы исполнить поручение досрочно. Уже в конце прошлого года, по официальной статистике, число занимающихся физической культурой и спортом достигло 29 процентов. Эти результаты позволяют объективно оценить высокий уровень подготовки спортсменов и тренерского состава, – сказал Абил Донбаев. – Также хочу отметить выступление алматинцев на респуб­ликанских соревнованиях. Так, в этом году сборная города заняла первое общекомандное место на IV Молодежных спортивных играх РК.

Глава ведомства подчеркнул значимость роли государственно-частного партнерства в сфере развития спорта и поддержания на должном уровне спортивной инфраструктуры.

– На сегодняшний день два из трех проектов уже проходят завершающую стадию. Это реконструкция и управление велотреком вместе с содержанием городской велокоманды Apple Team и реанимирование футбольного стадиона «Спутник». Кроме того, городом произведена приватизация восьми профессиональных спортивных клубов, которые сегодня успешно работают в частном секторе, – добавил г-н Донбаев. – Касательно финансирования управления стоит отметить, что в текущем году выделено более 10 миллиардов тенге, что на 35% больше в сравнении с прошлогодним объемом. Из них 562,1 миллиона будут направлены на завершение работы по Всемирной зимней универсиаде – 2017. На 16 процентов больше средств направлено на содержание 16 спортивных школ – 2 миллиарда 49 миллионов 900 тысяч тенге.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Для маленьких алматинцев продолжается благотворительная акция «Дорога в школу»

В Алмалинском районе помощь в подготовке к новому учебному году оказали детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

К настоящему времени уже свыше 200 школьников района обеспечены формой, рюкзаками и комплектами канцтоваров.

– Поддержку благотворительной акции «Дорога в школу» в этом году оказали крупные компании, бизнес-структуры, а также государственные учреждения и частные предприниматели, – отметили в районном акимате. – В их числе депутат маслихата города Рахман Алшанов, компании «Абди», «На100ящий мед» и многие другие. С каждым годом количество желающих принять участие в акции увеличивается. Мы заботимся и оказываем поддержку всем нуждающимся детям из малообеспеченных семей. Родители и опекуны детей, получивших помощь, выражают свою благодарность неравнодушным гражданам, проявившим милосердие и оказавшим посильную помощь нуждающимся в поддержке детям.

Социальный проект продолжается и в Бостандыкском районе. Акцию «Дорога в школу» поддержал Международный университет информационных технологий.

Лучшие подарки к Дню знаний получили учащиеся общеобразовательной школы № 10. Акция прошла при поддержке партии «Нур Отан». Участие в ней приняли первый заместитель председателя районного филиала Баймурат Джамбулов и директор Алматинского колледжа строительства и народных промыслов Камал Жамангозов.

В подарочных пакетах – школьная форма, рубашки, блузки.

В рамках проекта «Бақытты отбасы – Ба­­қыт­ты балалық шақ» бла­готворительная акция «Дорога в школу» прошла и в филиале партии «Нур Отан» Ауэзовского района.

– В ходе акции будут приняты меры по обеспечению доступа к обучению всех детей школьного возраста, в том числе проживающих в малообеспеченных, многодетных, неблагополучных и неполных семьях, а также детей с особыми нуждами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детей с девиантным поведением, из группы риска и других социально уязвимых групп, – подчеркнул первый заместитель председателя районного филиала партии «Нур Отан» Мурат Омаров.

В мероприятии приняли участие многодетные матери и матери-одиночки, семья, воспитывающая детей-инвалидов.

Детям вручили портфели с наборами школьных принадлежностей.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Юлия ЖОРОВА

Камерные театры мегаполиса выходят на большую сцену

Арт-убежище BUNKER и «Ка­зах­концерт» запускают сов­местный проект, направленный на развитие независимых театральных коллективов. Его суть заключается в том, что малым творческим объединениям представится шанс выступить на большой сцене и показать себя более широкой публике.

– Мы привыкли играть на своей площадке на 50 посадочных мест. Зал на 400 зрителей – совсем другая аудитория, – говорит директор и актриса арт-убежища BUNKER Ксения Кутелева. – Мы хотим, чтобы о независимых коллективах узнало как можно больше людей, потому что уверены: в маленьких театрах есть на что посмотреть.

Первый показ на сцене «Казахконцерта» состоится уже 19 августа в 19.00. Желающим представится возможность увидеть спектакль в постановке режиссера Азама Абдильдинова. История о войне двух женщин за собственное счастье появилась в репертуаре театра в январе прошлого года. За время своего существования спектакль пережил почти полную смену актерского состава и продолжает собирать полные залы на каждом показе.

Продажа билетов в кассах «Казахконцерта» и на сайте ticketon.kz, стоимость – 2000 тенге.

Леля ВЕРЕСОВА

Состоится II фестиваль «Алматы Кок-Тобе Opera – 2017»

В рамках празднования Дня города 25–26 августа в парке Коктобе состоится второй ежегодный фестиваль музыки под открытым небом. Это один из значимых фестивалей мегаполиса, благодаря которому гости смогут услышать голоса лучших солистов и приглашенных звезд оперы, а также увидеть мировые номера балета. Кроме того, под руководством дирижера, заслуженного деятеля Республики Казахстан Алана Бурибаева Симфонический оркестр Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая исполнит произведения из мирового классического репертуара.

Первый фестиваль состоялся в 2016 году в рамках празднования 1000-летия города Алматы, а в этом году двухдневная концертная программа приурочена к празднованию Дня города, а также к Международной выставке EXPO-2017.

Стоимость билетов – 5000 тенге, включая подъем-спуск на фуникулере. Приобрести билеты можно уже сейчас в кассах Коктобе.

Наталья ГЛУШАЕВА

В окрестностях Алматы вновь спасли туристов

Группа туристов отправилась в поход на пик Букреева и заблудилась под Бутаковским перевалом в Талгарском районе. На помощь молодым людям пришли сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС МВД РК.

– Оперативная группа выехала на место, в итоге потерявшихся туристов удалось отыскать довольно быстро. Группе помогли спуститься и добраться до города, где их уже ждали друзья, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам спасателей, в последнее время подобные случаи участились и в связи с этим всем любителям долгих прогулок в горах напоминают: собираясь в поход, обязательно нужно сообщить близким о количестве участников, маршруте и предполагаемом времени возвращения. Туристам настоятельно рекомендуют не задерживаться в пути и следовать маршрутным картам.

Елена СОКОЛОВА

Представители городского Совета ветеранов и Уйгурского культурного центра обсудили программную статью Главы государства «Рухани жаңғыру»

Круглый стол, посвященный вопросам реализации документа «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания», состоялся в Национальной библиотеке РК.

– Все мероприятия в поддержку инициатив Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получают активный отклик среди членов нашего сообщества, – отметила заместитель председателя Уйгурского культурного центра Алматы Махинур Исраилова. – Мы стараемся своевременно доносить до общественности идеи Главы государства. Кроме того, наш центр активно поддерживает деятельность Ассамблеи народа Казахстана. Представители уйгурской диаспоры регулярно участвуют во всех мероприятиях, проводимых городским и районными акиматами. Своей основной задачей мы считаем воспитание подрастающего поколения в добрых народных традициях. Все мероприятия проводятся с участием молодежи. Все это делается для сохранения преемственности поколений, мира и согласия в нашей стране.

Участники встречи подчеркнули: подлинный патриотизм выражается не в словах, а в поступках. Ответственность за реализацию обозначенных Президентом задач, убеждены спикеры, лежит на современниках.

Завершилось мероприятие выступлением коллективов творческой самодеятельности Уйгурского культурного центра.

Ирина ТУЛИНОВА