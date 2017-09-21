Новости Алматы

Школьники посетили мультимедийный центр традиционной музыки

Сохранение и передача богатого культурного наследия нашей страны – одна из основных задач, поставленных Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Для ее реализации для детей регулярно проводятся различные экскурсии. Так, недавно ученики четвертых, пятых и шестых классов школы № 114 побывали в мультимедийном центре традиционной музыки, узнали много нового и интересного. Ребята внимательно осмотрели коллекцию инструментов, отвечали на вопросы экскурсоводов в мультимедийном зале. Также смогли послушать кюи великих казахских музыкантов, таких как Жаксылык Нуркаев, Кенен Азербаев, Алтынбек Коразбаев и других. Школьники увидели уникальные экспонаты. Например, кобыз музыканта Аукена Байбосына.

– Мне очень понравилась экскурсия. Нам рассказали много интересного и полезного. Здорово, что во время экскурсии можно было переместиться в разные эпохи, глубоко окунуться в богатейшую историю нашей страны, – поделилась впечатлением ученица 6 «Г» класса Ирина Каминская.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

В Алматы презентовали книгу Мухтара Ауэзова «Красавица в трауре» на английском языке

Произведение впервые издано в Англии в издательстве The Russell Press Ltd. Над его переводом работали известные английские писатели-переводчики Саймон Холлингсворт и Саймон Гейган. Они лично прилетели в наш город, чтобы принять участие в представлении книги казахстанской аудитории.

– Мы давно хотели побывать в Казахстане, очень много слышали и читали о вашей прекрасной стране. После работы над книгой Мухтара Ауэзова наше желание увеличилось многократно. Это замечательное произведение, работать с которым было настоящим удовольствием, – сказал Саймон Холлингсворт.

В издание вошли лучшие произведения Ауэзова, написанные автором в 20–30-е годы прошлого века, такие как «Сиротская доля», «Красавица в трауре», «Серый лютый», «Выстрел на перевале», «Лихая година».

Книга вышла в свет для англоязычных читателей под руководством президента международного Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллина. Это не первый его подобный проект. Переведены на английский язык и изданы литературные шедевры шести казахских классиков.

– Проект задуман для осуществления большой творческой идеи – издать на английском языке в США и Англии лучшие произведения казахской литературы, чтобы они стали доступны читателям всего мира. Эта работа, соответствующая задачам программы Главы государства «Рухани жангыру», будет продолжаться. Это очень важная миссия, раскрывающая мировому сообществу драгоценное культурное наследие казахского народа, – сказал Бигельды Габдуллин.

Кроме того, участники встречи отметили, что переход казахского алфавита на латиницу откроет новые горизонты для знакомства мировой общественности с культурным достоянием нашей страны.

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Наталья ГЛУШАЕВА

В Доме дружбы прошел фестиваль «Қазақстан – ортақ шаңырағым», посвященный Дню языков народа Казахстана

В торжественной встрече приняли участие члены Совета АНК, Ассамблеи народа Казахстана, депутаты городского маслихата, представители этнокультурных объединений, студенты.

– 22 сентября мы отмечаем День языков народа Казахстана, и это большой праздник для всех нас. Глава государства всегда говорит о том, что мы должны приложить все усилия для развития казахского языка, а также создать благоприятные условия всем этносам, проживающим в республике, – отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Абилфас Хамедов.

Он добавил, что благодаря мудрой государственной политике мы достигли гармонизации межэтнических отношений. Сегодня каждый этнос Казахстана имеет возможность свободно развивать свою культуру, язык, обычаи.

Участники встречи обратили особое внимание на то, что с каждым годом роль государственного языка возрастает. В современный век модернизации очень важным нововведением станет переход казахского алфавита на латиницу.

– Глава государства уделяет большое внимание развитию языков народа Казахстана и в целом объединению этносов, проживающих на территории страны. Язык является основой культуры нашего народа. А то, что в Казахстане проживает множество народностей и существует столько языков – все это тоже вносит вклад в усовершенствование и развитие казахского языка. Кроме того, в последнее время проводится большая работа по латинизации казахского алфавита. В различных организациях, общественных объединениях проходят активные обсуждения этого вопроса, и все выражают поддержку данного решения. Ведь это позволит вывести казахский язык на новый современный уровень, – сказал советник посольства РК в Российской Федерации, постоянный представитель Ассамблеи народа Казахстана в Москве Нурлан Жанабилов.

В рамках фестиваля творческие коллективы разных молодежных и этнокультурных центров выразили свою любовь к родине и языку в стихах, музыке и танцах. В завершение праздничной встречи самые активные творческие коллективы и этнокультурные центры получили грамоты и подарки.

Наталья ГЛУШАЕВА

При поддержке акима Алматы в городе проходит акция «Дорога в школу»

Городской и районные акиматы проводят благотворительные акции, которые продлятся до 30 сентября.

В рамках данного проекта детишкам из малообеспеченных семей в гимназии № 83 будет оказана материальная помощь.

– В этом году в гимназии обучаются 2243 ребенка, – говорит директор Ажар Нургалиева. – Дети из 22 семей относятся к социально уязвимому слою населения. Мы стараемся их поддержать с помощью спонсоров. Ежегодно помощь оказывает ИП «Пальчиковы». Эта организация приобрела для нуждающихся ребят 35 комплектов канцелярских товаров. А городская поликлиника № 9 подарила гимназистам 100 билетов в кинотеатр «Глобус».

Также не остаются в стороне педагогический коллектив и родительская общественность. С их помощью оказана материальная помощь 43 учащимся из малообеспеченных семей на сумму 355 250 тенге. На эти средства для ребятишек приобретена школьная форма.

Акция проводится уже 10-й год. С помощью администрации гимназии и районного отделения образования оказана помощь 121 ученику на 564 650 тенге. Акция продолжается, желающих оказать спонсорскую помощь приглашают присоединиться.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В Алматы открыли мемориальную доску народному писателю Казахстана Сакену Жунусову

Ее установили на стене многоэтажного дома, расположенного по улице Зенкова, 25, где долгие годы жил писатель, лауреат госпремии КазССР, директор казахского отделения литературного фонда Советского Союза.

Присутствующие на торжественном мероприятии родные Сакена Жунусова, коллеги по перу отметили, что он является одним из ярких представителей казахской литературы второй половины ХХ века. Созданные Сакеном Нурмаковичем произведения внесли большой вклад в развитие казахской литературы и культуры. Поэтому открытие мемориальной доски в его память стало знаком большого уважения к нашей культуре и искусству в целом.

Жунусов был известен не только своими произведениями, но и замечательными переводами. Писатель также увлекался пением и искусно играл на музыкальных инструментах. Он автор 17 пьес и знаменитых романов: «Дом в степи», «Ақан Сері», ряда критических статей и более 40 научных трудов, был также хорошим карикатуристом.

– Он был великим писателем, яркой неординарной личностью, – отметил на церемонии заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев. – Читатели и критики высоко оценивают его слог. Его романы и рассказы актуальны и для нашего времени. Сакен Жунусов замечательно играл на домбре. А недавно семья Жунусовых в дар городу преподнесла легендарную домбру Ақана Сері. Сейчас она хранится в музее имени Ыхласа.

Нелли СТАСОВА

Борьба с коррупцией – главная задача общества

Об этом шла речь на встрече, прошедшей в аппарате акима Алатауского района совместно с городским Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. В совещании приняли участие руководители районных служб, работники сфер здравоохранения и образования, представители бизнес-структур, члены совета по борьбе с коррупцией Алатауского района, представители госучреждений.

Собравшиеся обсудили программную статью Президента страны «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также план мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации антикоррупционной стратегии РК на 2015 – 2025 годы.

Заседание открыл заместитель акима района Саят Агыбаев. О снижении уровня коррупции путем профилактики внедрения антикоррупционной политики в обществе присутствующим рассказали руководитель управления профилактики коррупции департамента Елнар Игиликов и заместитель председателя партии «Нұр Отан» Мукан Алмасаев.

Для повышения антикоррупционной культуры участникам встречи показали тематический видеоролик.

Алия КАЗБАЕВА

British Council (Британский совет) совместно с компанией «Шеврон» провели опрос о состоянии социального предпринимательства в Казахстане

В опросе, который проходил в рамках проекта «I-SEED: социальное предпринимательство и образование», приняли участие более 200 человек. Основной проблемой социального предпринимательства в Казахстане респонденты считают нехватку информации по данной теме и низкую осведомленность общественности о соответствующей концепции.

На вопрос о том, что необходимо на данный момент для развития социального предпринимательства в Казахстане, самыми распространенными вариантами ответов стали: повышение осведомленности (58%), соответствующая законодательная база (55%), учебные курсы и тренинги (51%), финансирование со стороны государства (40%), создание единого информационного ресурса о соцпредпринимательстве в Казахстане (40%).

В своих рекомендациях респонденты отметили необходимость повышать общую гражданскую культуру общества и прививать социальную ответственность школьникам и молодежи, рассказывать истории успехов социальных предпринимателей Казахстана.

– Мы считаем, что у социального предпринимательства есть существенный потенциал, чтобы способствовать развитию в Казахстане многоотраслевой экономики, – отметил заместитель директора Британского совета Роуэн Кеннеди. – Мы также работаем с нашими партнерами, чтобы поделиться международным опытом, который поможет дальнейшему росту социального предпринимательства в Казахстане. Так, например, в Великобритании социальное предпринимательство является одним из самых быстрорастущих секторов экономики. Это дает работу более чем миллиону человек, а их вклад в экономику страны составляет почти 20 миллиардов фунтов в год.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В Казахстане усилят поддержку внутренних мигрантов и упростят процесс трудоустройства для оралманов

Министерством труда и социальной защиты населения РК представлен проект новой концепции миграционной политики. Документ включает в себя план реализации поручений Президента Казахстана, озвученных на V Всемирном курултае казахов. По словам главы ведомства, государство продолжит стимулирование переселения из регионов субсидированием переезда на каждого члена семьи.

– С начала текущего года Правительством определены регионы выбытия, регионы приема и социальный пакет для поддержки переселенцев. При этом переселение является добровольным и осуществляется только при наличии вакансий у работодателей и гарантий трудоустройства, – отметила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. – Для управления данными процессами мы определяем долгосрочные точки экономического роста и связанный с этим спрос на трудовые ресурсы. Мы планируем дифференцировать потоки внутренней миграции на основе спроса работодателей с применением стимулирующих квот переселения.

По планам министерства, переселенцам будут предоставляться земельные участки для ведения огородничества, коммерческих целей и земель сельхозназначения на праве безвозмездного пользования.

Спикер также сообщила о создании единой базы данных по высококвалифицированным кадрам из числа этнических казахов со всего мира. Для активизации контактов с казахами, проживающими за рубежом, планируется привлечь Всемирную ассоциацию казахов. Министерство также предлагает переформатировать центры адаптации и интеграции оралманов для работы по принципу одного окна как с оралманами, так и внутренними мигрантами.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Коалиция демократических сил Алматы поддерживает переход казахского алфавита на латиницу

В стенах Международного университета информационных технологий состоялось расширенное заседание с участием общественных деятелей, представителей госорганов и молодежного крыла «Жас Отан».

На повестке дня стояло два вопроса: переход казахского алфавита на латиницу и успешный опыт проведения EXPO-2017 в Астане.

– Казахстан уже давно занял прочное место в мировом сообществе. Еще больше наша страна укрепила свои позиции после проведения выставки EXPO¬-2017, которая получила высочайшую оценку ведущих международных организаций, – говорит заместитель председателя Алматинского филиала партии «Нұр Отан» Кайым-Мунар Табеев. – Теперь мы должны поддержать еще один, без преувеличения, революционный шаг – переход казахского алфавита на латиницу. Это очень правильное решение, ведь в современном мире она используется во множестве языков. Большинство восточных стран уже давно пишут латинскими буквами.

Свое мнение также высказали ведущие ученые-филологи. Доктор филологических наук академик Национальной академии наук РК, президент международного офиса «Қазақ тiлi» Умирзак Айтбаев, в частности, сказал:

– Считаю, что переход казахского языка на латиницу на основе английского алфавита очень своевременен. Этот шаг поможет решить триединую задачу. Во-первых, облегчит для многих процесс овладения английским языком и позволит интегрироваться в глобальный мир. Во-вторых, откроет новые возможности для доступа к самым современным научным трудам. В-третьих, поможет объединить всех казахов, проживающих в разных странах мира.

В свою очередь, член рабочей группы по внедрению латинской графики заведующая кафедрой казахского языка и литературы Института языкознания имени Байтурсынова, кандидат филологических наук Назира Амиржанова в своем выступлении подчеркнула, что переход на латиницу сделает казахский язык более конкурентоспособным, к тому же он получит новый импульс для дальнейшего развития и совершенствования.

– Переход на латинскую графику для нашей страны необходимость. Этот процесс требует участия каждого гражданина, – отметила Назира Амиржанова.

Маргарита НЕЖДАНОВА

Коллектив городской Централизованной библиотечной системы поддерживает внедрение латиницы

Встреча, посвященная обсуждению одного из ключевых проектов статьи Главы государства «Рухани жаңғыру», состоялась накануне в Центральной городской библиотеке имени А. Чехова. Сотрудники филиалов ЦБС заострили внимание на том, что язык науки и высоких технологий де-факто построен на латинице. В этой связи языковая реформа, уверены спикеры, жизненно необходима.

– История открывает перед нами широкие возможности, но и вместе с тем налагает высокую ответственность перед будущими поколениями. Модернизация государственного языка – это историческая веха в духовном и культурном развитии страны и это действительно веяние времени, – отметила заместитель директора по развитию Централизованной библиотечной системы Алматы Алма Конарова. – Переход на латиницу – основа завтрашнего прогресса в мире науки. Это решение откроет неограниченные возможности для расширения информационных услуг и позволит сделать большой шаг навстречу научно-образовательному миру. Смена кириллицы на латинскую графику облегчит работу на компьютерах и упростит изучение казахского языка иностранными гражданами. Современный прогрессивный мир – это мир латинского алфавита.

Однако в то же время, подчеркнула спикер, необходимо с особой тщательностью проработать вопросы сохранения законов сингармонизма и ассимиляции.

– С переходом на латинский алфавит во время организации встреч с писателями и других мероприятий работникам библиотек станет проще контактировать с гостями города. Несмотря на то что молодому поколению будет намного легче воспринять этот процесс, мы, как граждане Казахстана, всецело окажем содействие в исполнении поставленных задач, – добавила замглавы ЦБС Алматы.

Марина ПЕСТРЯКОВА