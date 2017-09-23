Новости Алматы

Сенаторы посетили Центр боевой и методической подготовки подразделений специального назначения в Алматы

Депутаты Сената Парламента РК во главе с председателем Комитета международных отношений, обороны и безопасности РК Даригой Назарбаевой ознакомились с материально-технической базой, побеседовали с личным составом подразделения специального назначения «Бүркіт». Экскурсию для высоких гостей провел главнокомандующий Национальной гвардии РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

Депутаты рассмотрели вопросы государственной и общественной безопасности региона, совершенствования обороноспособности воинских частей Нацгвардии.

– Сейчас продолжается капиталоемкая работа по укреплению обороноспособности страны. Она требует больших и постоянных расходов, потому что вооружение постоянно обновляется. Сильная армия не для войны, а для обороны и профилактики, – сказала Дарига Назарбаева.

После показательного выступления военнослужащих подразделения Руслан Жаксылыков от имени руководства войск выразил признательность депутатам за активизацию совместной

работы.

– Сегодня, как никогда ранее, мы ощущаем поддержку на уровне Сената Парламента в разрешении наших актуальных проблем, – отметил главнокомандующий Нацгвардии.

Напомним, Центр боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Министерства внутренних дел РК был открыт в апреле прошлого года с участием Президента Казахстана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Нурсултана Назарбаева.

Алия КАЗБАЕВА

В Алматы проходит Фестиваль здоровья

Он приурочен к 20-летию службы формирования здорового образа жизни.

Мероприятие под девизом «Наше здоровье в наших руках!» организовали городские Управление здравоохранения, Центр формирования здорового образа жизни при поддержке акимата Алматы. Фестиваль стартует в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в 9.00 марафоном, а финиширует на площади имени Абая перед Дворцом Республики. Здесь всех участников ожидает «Городок здоровья», где они смогут получить бесплатную консультацию узких специалистов, поучаствовать в спортивно-развлекательной программе. Самых активных горожан ждут призы и подарки.

По словам организаторов, цель акции – привлечь внимание общественности к ведению энергичного образа жизни. Ведь именно недостаток физической активности является значительным фактором риска развития таких заболеваний, как инсульт, диабет и рак. Самым надежным и доступным способом улучшения здоровья и увеличения долголетия являются не дорогостоящие лекарства, а спорт.

Во время акции специалисты возьмут у желающих анализы на сахар в крови, холестерин, расскажут, как уберечься от тех или иных заболеваний и правильно питаться.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

1 октября в Алматы начнется вакцинация населения от гриппа

Прививки проведут в поликлиниках, к которым граждане прикреплены, а также в специализированных центрах вакцинации.

– В этом году у нас будет циркулировать достаточно агрессивный вирус гриппа H1N1, – говорит главный специалист городского Управления здравоохранения Эльвира Ибрагимова. – Если человек привился, то заболевание пройдет в легкой форме. Ежегодно в Национальном центре по гриппу проводятся исследования и изучают вирусы. Поскольку они имеют свойство трансформироваться, то и состав вакцины с каждым годом меняется. На этот раз у нас будет использоваться вакцина российского производства. Алматы на бесплатной основе получил 100 тысяч доз вакцин, которыми планируется до 15 ноября провакцинировать население города. Бесплатную прививку смогут получить часто болеющие дети, пожилые люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины на втором и третьем триместре.

Нелли СТАСОВА

В Алматы модернизируют троллейбусные электрические линии

Это сделает поездки на общественном транспорте более комфортными. По словам руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максута Исахова, в мегаполисе насчитывается 32 троллейбусных маршрута, однако за последние десять дней обновились электрические провода только восьми из них.

– После модернизации троллейбусы смогут ходить с большей скоростью – до 60 километров в час, также планируем открыть дополнительные маршруты. Тогда пассажиропоток увеличиться по меньшей мере на 20 тысяч человек. Благодаря модернизации троллейбусное движение станет эффективнее на 20–30 процентов, – пояснил Максут Исахов.

Глава ведомства сказал, что сейчас тщательно изучается возможность запуска четырех новых троллейбусных маршрутов. По два маршрута – в сторону микрорайона Аксай и в нижнюю часть города. Однако о конкретных сроках их появления говорить пока рано.

Леля ВЕРЕСОВА

В алматинских школах появится новый урок – футбол

Совместно с Министерством образования РК и Федерацией футбола Казахстана клуб вводит уроки футбола в школы Алматы и Алматинской области.

Инициативу поддержали представители 27 школ мегаполиса. В настоящее время обсуждаются вопросы о внедрении нового спортивного предмета.

По словам представителей футбольного клуба, уроки будут проводиться в начальных классах, на двух языках – государственном и русском. Участие в занятиях с детьми примут специалисты тренерского состава «Кайрата».

Проект организован в рамках развития детско-юношеского футбола в стране. Проводить занятия планируется на каждом третьем часе урока физической культуры. Перспективных и талантливых учащихся будут передавать в группы по футболу специализированных учебно-спортивных учреждений.

Серафима ПИРОГОВА

В школах законодательно ограничат доступ к негативным сайтам

Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

– Вводится требование для общеобразовательных школ – ограничить доступ к порнографическим и другим сайтам, негативно влияющим на детскую психологию. Мы не можем вводить подобное ограничение дома, эта сфера ответственности родителей, но в школах мы это сделаем, – сказал министр.

В частности, он сообщил, что СМИ ограничат в использовании изображений и личных данных ребенка, пострадавшего от противоправных действий.

– Разберемся на примере. В отношении несовершеннолетнего совершено преступление сексуального характера. Помимо возможных физических травм, ему предстоит долгое психологическое восстановление. Если СМИ будут публиковать его имя, фамилию, возраст, даже в случае переезда в другой город, ребенок будет ловить на себе взгляды. И ни о каком психологическом выздоровлении речи не будет, – отметил Даурен Абаев.

Виктор Андреев

В Казахстане упорядочат систему управления многоквартирными домами

В ходе презентации концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выступил вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев.

– Жилищный фонд в республике насчитывает более 78 тыс. многоквартирных жилых домов (МЖД), сформировано порядка 13 тыс. единиц органов управления. Около 800 из них – в Алматы. Среди различных форм органов управления определенных законом вызывают особую обеспокоенность иные формы управления, куда входят производственные, потребительские кооперативы, ТОО, ИП, зачастую не имеющие прямого отношения к данной деятельности, – сказал вице-министр.

По его словам, в нынешней жилищной ситуации в стране отсутствуют четко определенные механизмы взаимодействия собственников квартир и органов управления, что создает определенные проблемы по эксплуатации МЖД, влияет на техническое состояние жилого фонда и создает конфликтные ситуации, которые выгодны «для нечистоплотных органов управления».

В этой связи концепцией предлагается разработать новую модель управления МЖД, где количество собственников помещений более 20 создают самостоятельное объединение, иначе говоря, орган управления. То есть необходимо внести изменения по регистрации органа управления в каждом МЖД: 1 дом – 1 объединение и 1 счет, сказал Тимур Токтабаев.

Вице-министр предложил конкретизировать права и обязанности собственников помещений и руководителей органов управления объектом кондоминиума, оптимизировать существующие формы управления. Также следует создать условия для развития сервисной деятельности по содержанию МЖД путем регламентации деятельности субъектов сервисной сферы.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

Алматинцы отметили День языков народа Казахстана

Торжественное мероприятие «Ана тілім – ардағым» состоялось накануне в театре традиционного искусства «Алатау» в рамках программной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Ежегодный фестиваль является частью реализации Государственной программы развития и функционирования языков на 2011–2020 годы. С Днем языков народа Казахстана собравшихся поздравил руководитель городского Управления по развитию языков Мамай Ахетов, отметив, что в нынешнем году исполняется 20 лет со дня принятия Закона «О языках в Республике Казахстан».

– Язык выступает не только средством коммцникации, через язык каждый человек имеет прямую взаимосвязь с культурным наследием и историей своего народа. Это основа и показатель грамотности и воспитания, – сказал Мамай Ахетов, открывая мероприятие. – Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем программном документе «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» выступил с предложением о переходе государственного языка на латинскую графику. Это решение позволит казахскому языку выйти на международный уровень, откроет дорогу к широким просторам глобального информационного пространства.

Глава ведомства добавил, что в Алматы за счет местного бюджета для госслужащих организованы курсы казахского и английского языков. В текущем году обучение на их базе проходят около 400 слушателей. Свыше 6000 работников государственных учреждений по Алматы прошли тестирование по системе КазТест. Результаты социсследования показали, что государственным языком на разном уровне владеют 80% населеления мегаполиса, русским языком – 92%, английским – 16%. Всеми тремя языками в разной степени владеют 12% алматинцев. Из 478 функционирующих в Алматы государственных и частных дошкольных учреждений обучение на казахском языке ведется в 180 организациях, на русском – в 130, смешанный языковой формат используют 168 учреждений. Среди 202 государственных школ преподавание на казахском языке ведется в 66 школах.

На сцене по традиции чествовали победителей ежегодных городских лингвистических конкурсов среди СМИ и молодежи. Завершилось мероприятие концертной программой.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Количество желающих прочипировать домашних питомцев увеличилось

Спрос алматинцев повысился с появлением возможности проведения бесплатной процедуры идентификации на дому.

– Данную услугу мы запустили для горожан, у которых нет времени или возможности приехать в ветеринарную клинику. Особенно такой вариант радует пожилых людей. Например, звонит бабушка, хочет прочипировать свою собаку, но не знает, как до нас доехать. Тогда мы отправляем ветеринарных врачей прямо к ней домой. Это очень удобно, – сказала представитель клиники «Империя Био» Яна Вернигорова.

Для этих целей в городе действует 11 мобильных групп. В среднем ветеринарные врачи чипируют более 200 животных в день.

Воспользоваться услугой может любой владелец собаки или кошки. При себе необходимо иметь удостоверение личности и ветеринарный паспорт. В случае отсутствия последнего его оформят на месте.

Чипировать животное можно с двухмесячного возраста. Сама процедура занимает не более пяти минут и абсолютно безвредна и безболезненна для него. При уколе используются одноразовые шприцы, что полностью исключает попадание инфекции во время процесса.

Отметим, чипы полностью соответствуют установленным стандартам и требованиям Международного комитета по учету животных (ICAR). Сами радиочастотные транспондеры производятся в Казахстане, страна происхождения электронных меток – Швейцария.

Заявки на бесплатную процедуру чипирования принимаются по телефонам: ТОО «Империя Био» – 249-85-55, CK V-GROUP INVEST – 249-85-85, ТОО «Барыс» – 317-28-78 либо в единый сall-center Центра ветеринарии – 321-00-02.

Напомним, программа бесплатного чипирования запущена в июле текущего года и продлится до конца ноября. Программа нацелена на установление численности домашних животных, их идентификацию в случае потери, кражи или попадания в отлов и обеспечение эпизоотической безопасности в городе. Всего за два с половиной месяца в Алматы прочипировано более 35 тысяч животных.

Виктор АНДРЕЕВ

Переход казахского алфавита на латинскую графику обсудили в Союзе писателей Казахстана

Литераторы и лингвисты обменялись мнениями о важности внедрения латиницы в государственный язык с учетом реалий современности.

Было отмечено, что на рассмотрение в Институт языкознания имени Байтурсынова поступило более ста вариантов казахского алфавита. Из них специалисты отобрали только два – диакритический и диаграфический.

– Переход казахского алфавита на латиницу – это веление времени. Сейчас 80 процентов мировых государств переходят на эту графику. Наш Глава государства принял принципиальное решение, и это ответ на требование современности, – сказал председатель Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин.

Спикер успокоил некоторых участников встречи, взволнованных тем, что с исчезновением кириллицы в прошлое канут тысячи томов казахской литературы.

– Надо учитывать то, что время не стоит на месте, мы должны использовать современные технологии. Сейчас представлены два проекта латинского алфавита казахского языка, и очень много мнений на этот счет. Конечно, есть и те, кто говорит, что вместе с кириллицей уйдет наша история, культура. Эти суждения существуют еще с 90-х, когда в стране только заговорили о переходе не латиницу. Но это, конечно, не так, – подчеркнул Нурлан Оразалин.

В основу обсуждения также легли преимущества и проблемные стороны диакритической и диаграфической систем.

– В европейских языках за основу был взят латино-римский алфавит. В результате заимствования алфавита классической латыни возникает несоответствие между буквенным и звуковым составом языков. Многочисленные фонемы передаются 26 буквами латинского алфавита. Фонетическая система языков постоянно пополняется и обогащается. Находится в постоянном развитии. Что касается казахского языка, то сейчас по всему Казахстану идут обсуждения, какой же алфавит для нас приемлем. Я думаю, что к концу этого года уже будет принят единый стандарт алфавита на латинской графике, – сказала главный научный сотрудник Института языкознания имени А. Байтурсынова Зейнеп Базарбаева.

По мнению участников встречи, латинская графика поможет стране интегрироваться в мировое пространство, расширить границы культурно-образовательного пространства, а также сыграет важную роль в объединении казахов по всему миру.

Наталья ГЛУШАЕВА

На Общественном совете Алматы рассмотрели вопросы тарифной политики в сфере ЖКХ

После доклада исполняющего обязанности директора по оптовому рынку ТОО «АлматыЭнергоСбыт» председатель комиссии по вопросам инноваций, инвестиций, государственно-частного партнерства и жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета Алматы Асхат Асылбеков поинтересовался, почему в условиях 40-процентного профицита (избытка) электроэнергии цены на нее не падают? На это представитель компании сообщил, что на юге Казахстана, напротив, существует дефицит электроэнергии. Поэтому они вынуждены закупать ее даже с северных энергоисточников, которые ограничены квотой АО «KEGOC».

По информации заместителя председателя правления по экономике и финансам АО «Алматинские электрические станции» Зулькии Джанановой, до 2009 года больших вложений в энергетическую отрасль не было. Тогда же приняли решение об утверждении предельных тарифов, для того чтобы в сфере появились инвестиции. В последующем эти вложения позволили сократить количество аварий, улучшить экологическую составляющую и другое. Ежегодно на капитальные ремонты тратится порядка четырех миллиардов тенге.

Представителю АО «АЖК» тут же задали вопрос по поводу бесхозных сетей, на которых случаются аварии, в результате чего алматинцы вынужденно остаются без электричества. На что он ответил, что у компании есть договоры, на основании которых осуществляется ремонт этих сетей бесплатно. С 2010 по 2017 год затраты на эти цели составили 98 миллионов тенге, и сумма с каждым днем увеличивается. Вложенные средства компании никто не возвращает. Кроме того, совместно с сотрудниками городского акимата было проведено обследование и через суд в коммунальную собственность переведено 502 тысячи километров бесхозных сетей. Не так давно выявлено еще 178 тысяч.

Руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы Ермек Усенбаев признал, что эта проблема давно стала камнем преткновения, поскольку АО «АЖК» пока сложно взять эти сети на баланс и производить ремонт за свой счет. Однако он отметил, что в этом году на их ремонт из бюджета выделена определенная сумма и в ближайшее время, возможно, будет решен вопрос о том, кому передать их на баланс.

По словам генерального директора ТОО «Алматинские тепловые сети» Ерболата Амангалиева, на данный момент город на 90 процентов готов к отопительному сезону. До 10 октября планируется завершить реконструкцию последнего объекта в центральной части города.

Между тем реконструкцию водопроводных и канализационных сетей за свой счет осуществил и ГКП «Холдинг Алматы Су».

По информации представителя ТОО «КазТрансГаз – Алматы», повышение цены на газ в два раза произошло за счет расходов на транспортировку, реконструкцию и затрат на 100-процентную газификацию Алматы и присоединенных поселков. Программа по газификации имеет большое значение, поскольку речь идет об экологическом состоянии мегаполиса.

Подводя итоги, члены Общественного совета отметили, что повышение стоимости газа очень серьезно повлияло на остальные компании.

В целом же у каждой из них существуют предельные тарифы, которые теперь утверждаются постановлением Правительства РК на пять лет. За счет них осуществляются инвестиции в отрасль.

В завершение Асхат Асылбеков рекомендовал монополистам хорошо продумать каждую составляющую тарифа и по возможности сдерживать цены. Необходимо думать о том, как можно сэкономить и уменьшить расходы компаний, для того чтобы не обременять потребителя.

Ирина ТУЛИНОВА