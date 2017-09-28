Новости Алматы

Почему встал троллейбус?

Этим вопросом в последнее время задаются наши читатели.

Сделали выделенку специально по Абая, мы так радовались, что по центральной магистральной улице можно с комфортом добраться из одного конца города в другой, а они теперь через день простаивают. Один за другим на дороге стоят по 10–15 обесточенных троллейбусов. Водители объясняют это обрывом проводов на линии либо отсутствием электроэнергии. Почему в пути пассажирам приходится пересаживаться на другой вид транспорта? – возмущается жительница города Акмарал Бутинбаева.

Ситуацию прокомментировал руководитель городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов.

– Троллейбусные электрические провода изношены на 80%, они проложены еще в советские времена. С тех пор в мире произведено много модернизированных образцов, которые облегчают проходимость штанг на системных поворотах и переходах.

В последний раз провода менялись в Алматы в 2005 году, и то частично. В ноябре проектно-сметная документация будет готова с учетом обследования, расчетов требуемых затрат.

Как только получим деньги, думаю, к весне следующего года начнем капитальную реконструкцию всех 32 троллейбусных линий.

Много проблем было и во время реконструкции моста через реку Есентай между Дворцом бракосочетания и цирком. До ремонта дорога здесь была четырехполосная, по две в каждом направлении. Во время реконструкции оставили одну полосу, отчего и вовсе в случае остановки троллейбуса либо ДТП, технической неисправности транспортных средств автомобильное движение на этом участке замирало как минимум на полчаса.

20 сентября запустили новый мост, теперь обрывы на троллейбусной линии не так сильно сказываются на автомобильном движении.

– Водители сетуют на то, что многие троллейбусы ездят без аккумуляторов, а если бы был свободный ход, то они мало-помалу двигались бы по маршруту даже без электроэнергии. Что мешает установить аккумуляторы на все троллейбусы?

– Аккумуляторы очень дорогие. Они пришли в наш парк в 2010–2011 годах, когда мы покупали эти троллейбусы.

– Сколько стоит один аккумулятор?

– Боюсь ошибиться, но тогда, когда мы считали, на один троллейбус приходилось около 30–40 тысяч долларов. В Казахстане аккумуляторы не выпускают, мы их вынуждены закупать за рубежом. Но несмотря на это инфраструктура обновляется. Из 212 троллейбусов 160 ежедневно выходят на линию. Из них только около 40 оснащены аккумуляторами, дающими возможность свободного хода.

По обновлению акуммуляторных батарей у нас тоже программа есть. Сейчас мы поручили «Алматыэлектротрансу» разработать финансово-экономическое обоснование на покупку этих аккумуляторов, изучив международный рынок. До конца текущего месяца они должны представить нам свои предложения.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

До конца года в Алматы будет построено и введено в эксплуатацию 1 888 300 квадратных метров жилья

С января по сентябрь сдано 8072 квартиры и индивидуальных строений частного характера общей площадью 1 049 008 квадратов.

Как продвигается процесс реализации президентских программ? Каково качество строительства? Об этом на днях шел разговор в городском филиале партии «Нур Отан», где собрались члены комиссии при депутатской партийной фракции в маслихате города. То есть те, кто контролирует модернизацию инфраструктуры ЖКХ, сетей водо– и теплоснабжения жилищной сферы.

Руководитель комиссии депутат городского маслихата Амиржан Набиев объявил в повестке дня рассмотрение хода реализации государственных программ инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и жилищного строительства «Нұрлы жер». По этим вопросам перед членами комиссии отчитались представители городских управлений строительства, а также архитектуры и градостроительства.

Они сообщили, что в этом году вопросы строительства жилья и инфраструктуры из программы «Нұрлы жол» и Программы развития регионов до 2020 года перешли в программу «Нұрлы жер», определяющую параметры жилищного строительства. Особо члены комиссии заострили внимание на бюджетном строительстве, итогов которого ожидают тысячи семей. Его в общей массе жилищного сегмента оказывается меньше, чем коммерческого: 256 против 7293 квартир. В сфере ИЖС возведено 523 объекта. По сравнению с прошлым годом рост составил 25 400 квадратных метров.

По программе «Нұрлы жер» в этом году строятся 193 дома площадью почти 532 тысячи квадратных метров на 10 247 квартир.

Было отмечено, что отставаний от плановых заданий нет и все отпущенные средства будут освоены. Вместе с тем у членов комиссии возникли вопросы по качеству строительства.

– Мы проинспектировали все строящиеся объекты и не нашли ни одного, где бы строго и четко исполнялись требования по ведению строительства, – сказал Амиржан Набиев.

Зато примеров безответственности, низкого качества, спешки не перечесть.

Управлению архитектуры и градостроительства члены комиссии сделали нарекание: почему в проекты строящихся микрорайонов закладываются необоснованно низкие нормы объектов соцкультбыта?

Детских садов в новых районах не хватает, школы переполнены, медучреждения не способны принимать всех нуждающихся.

На этом же заседании, взамен выбывших или не справившихся со своими общественными нагрузками, были избраны новые члены комиссии.

Василий ШУПЕЙКИН

Около 4,5 миллиарда тенге выделили алматинским бизнесменам

На что расходуются средства, выделенные по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», увидели журналисты во время пресс-тура. 154 бизнес-проекта одобрил региональный Координационный совет с начала года в Алматы. Всего бизнесменам до нового года выделят 4,4 миллиарда тенге. Предприниматели получат деньги в виде грантов, субсидирования и гарантирования займов.

– Банки второго уровня выдают коммерческие кредиты под достаточно высокие проценты – от 19–24%. В рамках ДКБ ставка вознаграждения для конечного заемщика составляет 7–10%. Все остальное покрывается за счет государства. Состав регионального Координационного совета сформирован на 60% из представителей бизнес-сообщества, также в него вошли представители местных исполнительных органов. Один из главных критериев отбора бизнес-проектов, рассматриваемых еженедельно, – это создание новых рабочих мест и пополнение городской казны. В Алматы средства по этой программе осваиваются на сто процентов, – сказала руководитель отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей Алматы Алма Турлыбаева.

Она также отметила, что в мегаполисе действует сразу несколько программ поддержки бизнеса, как республиканские, так и региональные. Так, по программе «Алматы-туризм» в нынешнем году профинансировали пять проектов на 398 млн. тенге. По «Алматы инновация» 90 млн. тенге разделили между двумя проектами. Также активно реализуются программы «Жибек жолы» по развитию торговли – профинансировано 66 проектов на общую сумму 4 млрд. тенге, и «Алматы өнім» – восемь проектов на 429 млн. тенге.

Алия КАЗБАЕВА

Уважаемые алматинцы!

В городе Алматы функционирует Проектный офис по реализации программы «Рухани жаңғыру».

Проектный офис принимает предложения, а также ведет разъяснительную работу по реализации программы модернизации общественного сознания.

По всем вопросам жители и гости города могут обращаться по телефону «горячей линии» проектного офиса города Алматы +7(727) 221-61-89 и направлять свои предложения на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Офис расположен по адресу: ул. Байсеитовой, 40, кабинет №71.

Впервые в Алматы создана интерактивная религиозная карта

Алматинский проект religionmap.kz не имеет аналогов во всем регионе Центральной Азии. Уникальная интерактивная карта информирует обо всех легально действующих на территории города религиозных объединениях, культовых сооружениях и миссионерах. В основном разделе «Религия и общество» представлены данные о деятельности официально зарегистрированных конфессий – ислама, христианства, буддизма, иудаизма и новых религий. Пользователь может найти на карте точную локацию религиозных учреждений, точек реализации литературы и атрибутики. В открытом доступе находятся и личные данные их руководителей, включая фото, образование, стаж работы, контактную информацию. Справочный блок ознакомит с нормативно-правовыми документами в области религии.

– Карта была разработана нашим Центром изучения и анализа с целью исследования религиозной ситуации в Алматы. Ведь помимо официально действующих 178 религиозных объединений существуют различные очаги напряженности, где, возможно, распространяется не прошедшая экспертизу религиозная литература, – отметил в ходе презентации заместитель городского Управления по делам религий Нурлан Кикимов. – Мы предлагаем горожанам подключиться к мониторингу для большей эффективности работы. Нацелен проект и на оперативное реагирование на правонарушения. Надеемся, что карта поможет нам внести ясность в ситуацию и проводить профилактику религиозного экстремизма и терроризма совместными усилиями.

Целевую аудиторию карты, добавили разработчики, помимо самих граждан составляют государственные и правоохранительные органы. База данных достаточно гибкая и всегда открыта для предложений по дополнению. Информация будет обновляться по мере необходимости. Пользователи также могут помочь выявить точки реализации незаконной литературы или подозрительными, на их взгляд, культовыми обрядами. Модераторы проверят указанный в заявке адрес и выйдут на обратную связь. Опция позволяет прикрепить к тексту фото или видео. Для большего удобства можно воспользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram.

Информация предоставляется на казахском и русском языках. Сайт адаптирован под мобильные устройства.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Управление здравоохранения Алматы организует день открытых дверей для школьников

Он проводится в рамках месяца школьной медицины. Так, в городском Центре новых информационных технологий в образовании состоялся первый в учебном году интерактивный урок. Заместитель главного врача по медицинской части Александр Лазарев ознакомил учащихся с работой сужбы «103». Во время урока школьники также узнали о правилах вызова бригады «103» и о работе единого медицинского call-центра 3000-103.

Александр Лазарев особо остановился на важности соблюдения правил дорожно-транспортного движения, призвав быть внимательными на дороге. Он продемонстрировал, какие могут быть травмы при ДТП и как правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим до приезда «скорой». К интерактивному уроку была подключена 51 школа.

А в городской поликлинике № 11 медики решили проконсультировать ребят с участием казахстанской велопутешественницы Акмар Мажитовой. На встречу пришли школьники Жетысуского района, которые буквально засыпали Акмарал вопросами.

Девушка за 60 дней проехала на своем велосипеде семь городов шести областей страны, Алматы стал восьмым пунктом в ее маршруте.

Нэлли СТАСОВА

Алматинцы отличаются качественными подделками известных брендов

Так, на сайте городского Департамента госдоходов появилась информация о пресечении незаконной деятельности подпольного цеха по сборке и упаковке смартфонов марки iPhone на территории торгового центра «Аэровокзал».

Задержанные изготавливали и реализовывали контрафактную продукцию в торговом доме «ЦУМ» и частным лицам из других регионов Казахстана.

Всего обнаружено более 30 штук готовой продукции марки iPhone разных моделей.

При этом отличить контрафактную продукцию от оригинала без вскрытия невозможно, так как при сборке использовалась оригинальная материнская плата, а другие части телефона собирались из дешевых поддельных комплектующих.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое после предварительного расследования будет направлено в судебные органы.

Незадолго до этого были выявлены подпольный цех по пошиву контрафактной спортивной обуви с использованием торговых знаков Adidas и Reebok, расположенный в Жетысуском районе, и цех по изготовлению виски торговой марки Jameson путем разбавления более дешевыми марками алкоголя. Изготовленная алкогольная продукция реализовывалась в увеселительные заведения Алматы по заниженной цене. А обувь производитель сбывал в собственном магазине в микрорайоне Айнабулак-2, на крупных торговых рынках мегаполиса и в других регионах страны.

Но вот парадокс, земляки в комментариях в Интернете просят не наказывать горе-предпринимателей. Напротив, восхищаются подделкой высокотехнологичных iPhone, кроссовок и виски: «Умеем, значит», «Надо поддержать ребят и поставить все на законные рельсы», «парней надо привлекать к программам развития РК».

Выразил свою личную позицию по этому поводу в Facebook и глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин:

– Парни подделывали iPhone?! Круто же! Мне кажется, надо, наоборот, предоставить им возможность заниматься легальным производством. Помочь поставить цех по изготовлению какой-нибудь техники в каком-нибудь технопарке! Выделить финансирование по льготной программе! Почему бы и нет?! Все-таки же объявили о цифровом Казахстане! А если они собирали iPhone, миксуя оригинальные платы с дешевыми комплектующими, явно ребята имеют продвинутые навыки и имеют неплохое предпринимательское начало!

Немного погодя на своей странице в Интернете он заметил, что в нашей стране необходимо поощрять нестандартность мышления. Если будешь мыслить, как все, вперед точно не прорвешься, и не решить проблему, которая образовалась при старом мышлении.

Ирина ТУЛИНОВА

В Медеуском районе открылся частный детский сад «Алиша»

Он расположен на ул. Жургенова, 58 и рассчитан на 70 детей.

В торжественной церемонии приняли участие аким района Ержан Жилкибаев, представители отдела образования, городская общественность.

– Данное мероприятие состоялось в рамках реализации Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», – говорит Ержан Жилкибаев. – Мы проводим работу по снижению дефицита мест в детских садах. Сегодня открыто 18 государственных детсадов, 52 частные дошкольные организации.

В них воспитывается 6666 детей. При этом наблюдается дефицит 2082 мест. Для решения этой проблемы в текущем году за счет инвесторов открыто семь дошкольных организаций на 291 место, запланировано еще 12. Это позволит снизить очередность до 469 мест.

Примечательно, что директор частного детского сада «Алиша» – мужчина.

– Вообще-то по образованию я экономист, учился в Китае. Но очень люблю детей, – говорит Бахтияр Ахметбеков. – Открыть детские садики в Алматы – давняя мечта моей мамы, это наш семейный бизнес. Мы взяли в аренду частное двухэтажное здание площадью более 500 кв.м и отремонтировали его. Сумма инвестиции составила 20 млн. тенге. За аренду платим порядка миллиона тенге. Сейчас хотим обратиться к государству, чтобы нам помогли участвовать в программе «Балапан». В этом случае родители будут платить за содержание ребенка в месяц не 60 тысяч тенге, как сейчас, а 40.

По словам Бахтияра, отличительная особенность «Алиши» в том, что здесь для детей созданы отличные условия пребывания, а также организовано отменное питание. С ребятишками занимаются опытные педагоги-воспитатели, к отбору которых здесь подходят крайне тщательно. Занятия в садике проходят на казахском и русском языках, также дополнительно три раза в неделю педагоги занимаются с детворой английским, а по желанию и китайским языками.

Желающих привести детей в «Алишу» предостаточно. Поступают заявки не только от местных жителей, но и со всего города. Так как потребность в подобных детских учреждениях в городе велика, семья Ахметбековых готовится открыть и второй детский сад на ул. Муканова и ул. Кирова.

Во время открытия «Алиши» состоялся семинар на тему «Рухани жангыру», который провела обладательница государственной награды – знака высшей степени отличия «Қазақстанның Еңбек Ерi», отличник народного просвещения Казахской ССР, ветеран педагогического труда, почетный гражданин города Аягуль Миразова.

– Недавно Президент Казахстана приезжал в Алматы и дал высокую оценку деятельности городского акимата, – отметила Аягуль Тореевна. – Обновление внешнего облика мегаполиса, строительство новых детсадов и школ, а также совместные инициативы городских властей и жителей созвучны программе Елбасы – «Рухани жангыру». Чтобы справиться с задачами, которые обозначил в своей программной статье Президент Казахстана, наша страна нуждается в образованных и высококультурных гражданах. Сегодня мы сталкивается с современными требованиями в воспитании и образовании. В дошкольном учреждении ребенок учится жить в коллективе, получает навыки культурного поведения и самообслуживания. Поэтому чем больше будет подобных инициатив по открытию частных детских садов, тем лучше для нашего общества, страны.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА