Новости Алматы

Аким Алматы поздравил ФК «Кайрат» с победой в Кубке Казахстана

Приветствуя игроков, тренерский штаб и администрацию футбольного клуба, Бауыржан Байбек отметил, что благодаря слаженной работе всего коллектива и неизменной поддержке болельщиков алматинский клуб стал обладателем данного трофея уже в восьмой раз.

Футбольный клуб «Кайрат» основан в 1954 году. Сегодня в его инфраструктуру входят пять объектов с 16 футбольными полями. В академиях ФК «Кайрат» воспитываются 600 молодых футболистов из разных городов Казахстана.

В целом сегодня в городе создается необходимая спортивная инфраструктура, проводятся крупные международные соревнования. С прошлого года реализуется программа поддержки массового спорта «Спорттық Алматы», построено 280 дворовых площадок, в текущем году еще 450, в том числе мини-футбольные поля. В нынешнем году стартовал проект «Спорт в моем дворе».



Виктор АНДРЕЕВ

Фото Даурена ИСАЕВА

Приняты новые правила содержания жилищного фонда

Документ, утвержденный в маслихате Алматы, разработан Управлением жилья и жилищной инспекции для обеспечения прозрачной деятельности ответственных организаций и надлежащего содержания многоквартирных жилых домов.

При составлении правил учтены все проблемные вопросы горожан. В частности, проанализировано более трех тысяч жалоб на деятельность органов управления. Проект также основан на предложениях Общественного совета Алматы, ассоциации КСК и заинтересованных государственных органов.

Правила представляют механизм решения проблем для жителей, поскольку многие не знают свои права и обязанности. Документ регламентирует четкие процедуры: предельные сроки предоставления отчетов, проведения собраний и письменного опроса, ведения раздельного баланса по каждому дому, что повысит доверие жителей к КСК. Кроме того, в нем определены пошаговые действия жителей и органов управления при проведении собраний.

Также усилилась роль ревизионной комиссии, предложен порядок проведения текущего и капитального ремонта домов.

В Управлении жилья рассчитывают, что правила положительно отразятся на ситуации в сфере жилищного фонда и придадут импульс для решения имеющихся проблем.

Документ зарегистрирован в городском Департаменте юстиции и будет введен в действие с 23 октября.

Алия КАЗБАЕВА

Приём предложений в концепцию озеленения города продлён до 31 октября

Концепция озеленения города разрабатывается для улучшения комфортной городской среды по заданию городского Управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

В состав рабочей группы вошли ученые-лесоводы, архитекторы, биологи, экологи, экономисты, гидрологи, представители общественности.

Разработка концепции основана на анализе климатических условий, почвенного состава, уровня залегания грунтовых вод, биологического разно-

образия животного мира, в которых находится тот или иной район города.

Она будет содержать методику выбора посадочного материала, подготовку, посадку и уход за зелеными насаждениями, единую систему озеленения парков, внутридворовых территорий, санитарно-защитных зон.

Документ послужит основой для разработки городских программ по развитию системы благоустройства и озеленения территории, практической деятельности предприятий и организаций.

Концепция подразумевает улучшение состояния существующих зеленых насаждений и увеличение площади общего пользования до 13 кв. м на одного человека.

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Ника ИЛЮШИНА

В Алматы планируют запустить проект по повышению качества и скорости передачи данных внутри госорганов

В Ауэзовском ЦОНе прошла встреча специалистов Департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы, Центра по выплате пенсий, Управления здравоохранения, Центра судебных экспертиз и других госорганов.

Главной темой диалога стал пример пилотного проекта Восточно-Казахстанской области по ускоренной передаче данных об умерших в Центр по выплате пенсий, благодаря чему сэкономлено более 95 миллионов тенге.

– Некоторые недобросовестные лица после смерти своих родственников не всегда сообщают об этом и продолжают получать за них пенсии и выплаты. Так как сведений о кончине клиента нет в ЦВП, он продолжает перечислять деньги на счет умерших людей. Поэтому в целях актуализации информации по умершим людям и экономии бюджета мы пришли к выводу, что есть проблемы в информационном обеспечении, – сказала замруководителя Департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы Шынар Алимхан.

Собравшиеся дискутировали о том, как перейти к единой базе данных, которая могла аккумулировать все эти сведения воедино, и чтобы на ежедневной основе информация обновлялась.

Участники встречи внесли предложение о том, чтобы Республиканский центр здравоохранения, сосредотачивающий сведения об умерших, передавал их в ЦВП.

Юлия НИКОЛАЕВА

Жасотановцы провели дебатный турнир на переходящий кубок партии «Нур Отан»

Дискуссия состоялась в рамках проекта «Рухани жаңғыру» при содействии городского Управления по вопросам молодежной политики.

На турнир в университет «Тұран» пришли свыше 60 студентов из дебатных команд вузов мегаполиса, представители молодежного крыла «Жас Отан», активисты партии.

Успешных выступлений присутствующим пожелал председатель алматинского филиала «Жас Отан» Мади Ахметов. Лучшим командам по итогам первого этапа дебатов вручили путевки в финал. Ребята обсудили одну из самых актуальных тем – перевод казахского алфавита на латинскую графику. А также остановились на основных направлениях статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и на вопросах противодействия коррупции среди молодежи.

По итогам встречи активистам вручили благодарственные письма, за самые яркие выступления конкурсантов удостоили номинации «Лучший дебатер».

На 4–5 ноября запланирован XV дебатный турнир на переходящий Кубок городского филиала партии «Нур Отан».

Алия КАЗБАЕВА

В Медеуском районе открылся мини-центр дополнительного образования для детей – новый учебный центр Little Step

Созданный в рамках реализации программы Главы государства «Рухани жаңғыру», он рассчитан на детей от двух до 14 лет и вмещает до 100 ребятишек.

На выбор детворе предложен широкий спектр занятий и кружков по интересам. Основной уклон будет сделан на трехъязычие – изучение русского, казахского и английского языков. Для малышей создан курс «Развивайка», благодаря которому они смогут узнать много интересного, научиться писать и читать. Для школьников педагоги будут проводить дополнительные занятия по математике, физике, геометрии, помогать с выполнением домашних заданий. Также при центре имеется своя художественная студия, в которой ребята познакомятся с казахскими традиционными видами ремесленничества. Имеются фитнес-студия, музыкальный зал, некоторые кабинеты оснащены интерактивными досками. Все оборудование для обеспечения центра приобреталось у казахстанских производителей.

– Название центра очень символично – «маленький шаг к большим победам». Цель нашего детского центра найти и развить в каждом ребенке способность к чему-нибудь. Все дети уникальны и талантливы, задача наших педагогов помочь малышу раскрыть свой потенциал, – говорит директор центра Сая Скакова.

Детский центр создал 20 новых рабочих мест, причем 40 процентов сотрудников были направлены сюда из Центра занятости.

В настоящее время в Медеуском районе функционируют 18 негосударственных детских садов и 52 частные дошкольные организации, в которых получают воспитание более 6000 детей от 2 до 7 лет. При этом, по словам представителей районного акимата, наблюдается дефицит мест в подобных учреждениях. С целью снижения загруженности дошкольных организаций в районе запланировано открытие еще 12 новых частных центров и детских садов.

Наталья ГЛУШАЕВА

В Алматы обсудили вопросы борьбы с бедностью и повышения качества жизни горожан

По информации специалистов, Правительство Казахстана по поручению Президента Нурсултана Назарбаева прилагает все возможные усилия для борьбы с бедностью и повышения продуктивной занятости населения. На местах также ведется активная работа, но население пока очень пассивно вовлекается в участие в государственных программах, которые помогут выйти из сложной ситуации. В связи с этим для наибольшей информированности населения решено привлечь к работе известных блогеров социальных сетей. По мнению чиновников, через них молодежь может получить информацию о госпрограммах.

Руководитель городского Управ­ления занятости и социальных программ Айгуль Ахметова рассказала присутствующим о Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы. По словам директора Центра занятости Алматы Мейрама Суюндукова, они перешли на новый формат работы: кабинетную систему заменила интерактивная. Соискателям предлагают и новое инновационное мобильное приложение для поиска работы Jumys.bar. Простота и эффективность коммуникации достигаются благодаря трем простым шагам. Соискатель заполняет анкету-резюме (видеорезюме). Далее выбирает вакансии или работодатель сам находит анкету. После возникновения взаимных интересов стороны могут связаться друг с другом с помощью чата или напрямую по звонку. В случае положительного результата работодатель подтверждает трудоустройство, прикрепив сканированную версию приказа.

В то же время присутствующие рассказали о существующем дисбалансе между выпускаемыми и востребованными профессиями, методике прогноза востребованности. Предложили проводить дни открытых дверей на производствах для школьников.

Председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматы Ерлан Стамбеков отметил, что необходимо вовлекать людей в предпринимательство и сделать либеральным налоговое законодательство. Он также предложил возродить дворовые клубы. Ректоры вузов не против, чтобы старшекурсники обучали ребятишек во дворах различным специальностям или языкам, а предприниматели готовы выделить под это дело помещения. Запуск этого проекта, по его словам, займет детвору и научит полезному делу.

В завершение мероприятия присутствующие подписали резолюцию с призывом лидеров общественного мнения в социальных сетях инициировать информационную кампанию по вовлечению казахстанцев для участия в госпрограммах. А также проводить акции, направленные на борьбу с бедностью и повышение качества жизни людей.

Ирина ТУЛИНОВА