Новости Алматы

В мегаполисе обсудили комплексную схему организации дорожного движения

Заместитель акима города Мурат Дарибаев напомнил, что население мегаполиса значительно возросло за последнее время и достигло одного миллиона 777 тысяч жителей. Кроме того, ежедневно в город из близлежащих областей заезжает более 200 тысяч машин. Из-за транспортной нагрузки средняя скорость автомобиля в час пик, согласно данным проведенных исследований, составляет 19 километров в час. Также он сообщил, что в настоящее время в городе уже полным ходом ведется транспортная реформа по увеличению пропускной способности. В центре мегаполиса организуются зоны для пешеходов, выделяются полосы для общественного транспорта и многое другое.

По информации заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Талгата Хосчанова, комплексная схема – это инструмент снижения транспортных проблем, таких как аварийность, низкая скорость передвижения в час пик, недостаток парковочных мест, выбросы вредных веществ и так далее.

– Хотелось бы отметить, что схема разрабатывалась внутри малого транспортного кольца, которое ограничивается проспектом Аль-Фараби, Восточной объездной автодорогой, Рыскулова и Саина. Но на малом транспортом кольце в данный момент ведется строительство в общей сложности 30 развязок. Не хватает еще нескольких, которые мы планируем реализовать. Все эти мероприятия проводятся с целью снижения нагрузки на центральную часть города.

Этот проект необходимо было внедрять еще лет 10 назад, заметил заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахметжанов. Поскольку транспортная система мегаполиса – это как кровеносная система организма. По его мнению, пробки в городе возникают из-за слабой системы регулирования светофорного движения. В свою очередь внедрение данного проекта позволит более правильно выстраивать и градостроительную схему Алматы.

Ирина ТУЛИНОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В Алматы выработали рекомендации, направленные на повышение эффективности работы по реализации пяти институциональных реформ Главы государства

Круглый стол «План нации «100 конкретных шагов» прошел в Доме дружбы. Ряд конструктивных предложений внесли представители государственных и общественных организаций, политических партий, предприятий и бизнес-структур, творческих и учебных коллективов, этнокультурных объединений.

– Новые перспективы развития, задачи и вызовы эпохи требуют новых подходов, реализация которых позволит вывести достижения Казахстана на новые исторические рубежи. Пять институциональных реформ Главы государства – это не просто адекватный ответ современным политическим и экономическим вызовам современности, это новое видение перспектив успешного развития Казахстана, этапов нового исторического пути. Безусловно, будущее нашей страны никого из казахстанцев не может оставить равнодушным, поэтому каждый участник круглого стола смог предложить свое видение алгоритмов масштабных преобразований, призванных существенно модернизировать жизнь страны, повысить качество жизни, – сказала представитель Ассамблеи народа Казахстана профессор Дана Мукатова.

Она подчеркнула, что программная статья Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» значительно конкретизировала содержание институциональных преобразований в духовной сфере и обеспечила гармонизацию политических, экономических и социальных реформ в стране.

Наталья ГЛУШАЕВА

Новая программа занятости изменит алматинский рынок труда

Конференцию провели ТОО «Нур Багдар» совместно с городским Управлением образования при участии отдела профессиональной ориентации Центра занятости Алматы.

Начальник отдела Керимкул Жекетаев напомнил собравшимся о принципах работы программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы». Специалист поделился своей точкой зрения в решении существующих проблем. Он, в частности, сказал:

– Новая программа ориентирована на создание эффективной системы получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развитие массового предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества, включая поддержку социально уязвимых групп населения.

Вместе с тем сохраняются системные проблемы, влияющие как на рынок труда, так и на дальнейший экономический рост, – это низкое качество трудовых ресурсов.

Принятые меры кардинально не изменили качественную структуру занятого населения.

Опросы на предприятиях страны, проведенные нацио-

нальными экспертами, показали, что порядка 73% потребности в кадрах приходится на специалистов технического и профессионального образования и рабочие профессии.

В этой связи необходимо обеспечить доступ молодежи к бесплатному получению первой рабочей профессии, а также провести переподготовку и повысить навыки взрослого населения в рабочих профессиях, востребованных на рынке труда.

Успешный опыт развитых стран мира наглядно свидетельствует о том, что развитие микрокредитования повышает эффективность и масштабы предпринимательства, способствуя решению вопросов занятости и созданию новых рабочих мест.

Поэтому меры стимулирования развития массового предпринимательства будут включать в себя увеличение объемов, инструментов и инфраструктуры микрокредитования с учетом расширения сферы услуг и кооперации на селе, а также повышение предпринимательских навыков через обучение.

В мировой практике для решения проблем на рынке труда используются активные меры содействия занятости, которые осуществляются через развитие трудовых ресурсов (профессиональная подготовка и переподготовка), увеличение спроса на рабочую силу (субсидирование заработной платы, общественные работы), совершенствование деятельности институтов рынка труда, включая информационное сопровождение, а также развитие предпринимательства.

В экономическом плане это предполагает увеличение вероятности продуктивной занятости, рост производительности труда и заработной платы. В социальном – снижение безработицы, рост трудовой активности и развитие человеческого потенциала.

– Поэтому запланированные меры в рамках новой программы будут способствовать решению обозначенных проблем через содействие продуктивной занятости населения путем повышения потенциала трудовых ресурсов и вовлечения людей в предпринимательство в соответствии с лучшими практиками стран Организации экономического сотрудничества и развития, – резюмировал Керимкул Жекетаев.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Горожане смогут зарегистрировать автомобиль за 20 минут

До создания спецЦОНов процедура оформления транспортного средства занимала более шести часов. Сегодня при отсутствии штрафов и налоговых задолженностей процесс ускоряется в три раза – номера выдаются в течение двух часов. Теперь же спецЦОНы станут оперативнее и автовладельцы смогут сэкономить еще больше времени: регистрация переведена в электронный формат. Предложение было вынесено на рассмотрение совместно с Министерством внутренних дел РК и одобрено под руководством заместителя премьер-министра Аскара Жумагалиева.

– Сейчас, покупая автомобиль, вы вместе с продавцом приходите в спецЦОН, проходите проверку машины в ангаре, оплачиваете штрафы и задолженности, если они имеются. Затем сдаете документы на снятие и постановку авто на учет и ожидаете изготовления номера около двух часов. Теперь подача заявки будет осуществляться онлайн, – пояснил председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов на своей странице в Facebook. – Сначала вы подаете заявку на портале электронного правительства egov.kz, где сразу проходите проверку на неоплаченные штрафы, налоги, выбираете госномер. Далее продавец подтверждает сделку, и вы отправляетесь на сверку кузова в любой пункт техосмотра или ангар в спецЦОНе, при этом уже идет процесс изготовления нового техпаспорта. После сверки транспорта сотрудник полиции завершает регистрацию, и вы можете получить готовый номер и техпаспорт в спецЦОНе или заказать его доставку по удобному адресу через «Казпочту».

Марина ПЕСТРЯКОВА

Соревнования по авиамодельному спорту прошли в Алматы

Школьники боролись за кубок акима Турксибского района. Все участники тщательно готовились к состязаниям, старались сконструировать оригинальные самолеты, чтобы получить желанную награду. Старание ребят оценивало специальное жюри. Кульминацией соревнований стал одновременный запуск всех самолетов в небо.

По итогам соревнований победила команда Дворца школьников. Второе место заняли ученики школы-гимназии № 44, третье – представители областной станции молодых техников. Все участники получили грамоты и памятные подарки.

Подобные спортивные состязания проходят в Турксибском районе регулярно. Их главная цель – пропаганда здорового образа жизни.

Маргарита НЕЖДАНОВА

В рамках общегородского субботника в сквере по улице Дуйсенова высажено 120 деревьев

В акции, приуроченной также к месячнику пожилого человека, приняли участие аким Алмалинского района Жасулан Естенов, активисты районного совета ветеранов, неравнодушные жители.

– Уборка и благоустройство территории – одно из приоритетных направлений деятельности аппарата акима района. Сотрудники учреждений, организаций и жители стараются внести посильный вклад в развитие своего района как образцово-показательного, научного и культурного центра Алматы с чистыми и светлыми улицами, – сказал Жасулан Естенов.

В субботнике приняли участие и общественные, молодежные объединения, частные компании, КСК, старшеклассники, студенты.

Трудовой десант высадился на улицах, дворовых территориях, в местах общего пользования. Вооружившись шанцевым инструментом, перчатками и мешками для сбора мусора, активисты привели в порядок арычную сеть, пустыри и зеленые зоны, русла, берега рек и водоемов. Всего было определено 30 микроучастков.

В общей сложности в субботнике приняли участие 44400 человек. С помощью 119 единиц техники они собрали и вывезли 1980 м3 мусора, опавших листьев, веток и смета.

Виктор АНДРЕЕВ

Казахскому обществу глухих исполнилось 80 лет

В честь юбилея общественного объединения в театре традиционного искусства «Алатау» состоялся праздничный концерт. Открывая торжественное мероприятие, председатель городской организации «Казахское общество глухих» Нина Жуковская обратилась к истории создания учреждения, вспомнив, каким долгим и сложным был этот путь.

– За 80 лет своего существования объединение претерпело большие изменения, с каждым годом становясь сильнее и крепче. Когда-то в ветхих полутемных помещениях, разбросанных по окраинам городов, трудились инвалиды по слуху. Они запускали швейные цеха, где шили несложный ассортимент, изготавливали обувь, вязали рукавицы, носки, – рассказала Нина Жуковская. – Сегодня Казахское общество глухих имеет 16 региональных отделов и 19 учебно-производственных предприятий по всему Казахстану, в которых трудятся инвалиды по слуху. Алматинская городская организация является лидирующей среди региональных отделов по качеству предоставляемой помощи. Ведется работа по реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, оказывается помощь в решении социальных, бытовых, юридических вопросов и в трудоустройстве.

Последний аспект власти взяли под особый контроль. По словам руководителя городского Управления занятости и социальных программ Айгуль Ахметовой, с этого года государство начало субсидировать работодателей, создающих рабочие места для лиц с особыми потребностями. Всего в Алматы сегодня проживают свыше 43 тысяч инвалидов.

– Объем финансирования социальной поддержки инвалидов ежегодно увеличивается. В текущем году эта цифра выросла на 64%, что позволило закупить техническое вспомогательное оборудование и средства передвижения высокого качества, а также увеличить охват инвалидов до 22 457 человек, – сообщила глава ведомства.

В ходе праздничной программы ветераны и лучшие работники Казахского общества глухих награждены благодарственными письмами.

Марина ПЕСТРЯКОВА

В мегаполисе чествуют долгожителей

На днях сто лет исполнилось Ольге Пантелеевне Лисариди. С вековым юбилеем именинницу поздравили представители совета ветеранов Алмалинского района и администрации лицея № 134. Вручили ей подарки, высказали много теплых пожеланий.

Ольга Пантелеевна родилась 14 октября 1917 года в селе Прасковеевка Геленджикского района Краснодарского края. В 1942 году ее семья перехала на Кубань. Спустя шесть лет семью переселили из совхоза «Хатукай» Адыгейского округа в совхоз «Терек» Северо-Осетинской Автономной Республики. Позже Ольга Лисариди вместе с близкими переехала в Алматы. Сегодня она живет одна, но при этом в случае необходимости ей постоянно помогают двое детей.

– Я много лет работала в колхозе. Особенно тяжело было в годы Великой Отечественной войны, но мы смогли все преодолеть, – вспоминает Ольга Пантелеевна.

В Алмалинском районе проживают восемь долгожителей, к которым сотрудники аппарата акима проявляют постоянную заботу и внимание.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА