Новости Алматы

Самые продвинутые пользователи платежных карт живут в Алматы

Среди регионов самое большое количество активных карт в мегаполисе – 2,9 млн единиц. За год количество пользователей увеличилось на 14,2 процента. Лидирует наш город и по объему безналичных платежей. Более половины таких финансовых операций приходится на Алматы – 1,0 трлн тенге.

Однако, как отмечают в Министерстве внутренних дел РК, внедрение информационных технологий, онлайн-услуг, доступность компьютерных средств и гаджетов, а также увеличение пользователей сети интернет влечет за собой рост киберпреступлений, появление новых способов их совершения. – Как правило, для регистрации «кошелька» достаточно лишь SIM-карты, которая зачастую используется только один раз. При этом необходимости в предоставлении анкетных данных либо других установочных сведений не имеется. Зафиксированы случаи использования «кошельков», созданных через абонентские номера зарубежных операторов связи, – говорится в сообщении ведомства.

В этой связи в Казахстане намерены проработать вопрос о закреплении норм, предусматривающих обязательную идентификацию владельца «электронного кошелька» помимо привязки к абонентскому номеру.

Наталья Глушаева

Аким Алматы поздравил горожан с Днём Первого Президента РК

Праздничный концерт и яркая шоу-программа состоялись в ледовом дворце «Халык Арена». Приветствуя алматинцев и гостей города, Бауыржан Байбек отметил, что политика и решения Елбасы всегда были продиктованы интересами и благополучием народа.

– Во все времена, особенно в переломные моменты истории, у каждого народа были лидеры, которые объединяли нации вокруг великих целей, совершали исторические прорывы. У нашего народа таким выдающимся общенациональным лидером стал Нурсултан Абишевич Назарбаев. Елбасы создал и укрепил современную казахстанскую государственность, провел страну через испытания кризисных лет, создал рыночную экономику, демократические институты. Обеспечил в стране стабильность, мир и согласие, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

Аким также отметил, что благодаря огромному международному авторитету Главы государства решен фундаментальный вопрос безопасности нынешних и будущих поколений – оформление государственной границы.

– Молодежь, будущее Казахстана, должна сохранить и приумножить достижения нашей Независимости. Пусть главными для вас станут принципы, о которых в программе «Рухани жаңғыру» говорит Елбасы. Это конкурентоспособность, открытость, прагматизм и культ знаний, – сказал аким.

Бауыржан Байбек подчеркнул, что развитие Алматы, его нынешние успехи и достижения стали возможными благодаря постоянному вниманию и системной поддержке Главы государства. Данью огромного уважения и благодарности стало волеизъявление алматинцев о присвоении одной из центральных улиц города имени Первого Президента Казахстана.

Концертную программу насытили красочные выступления творческих коллективов. На сцене ледового дворца прозвучали патриотические композиции в исполнении звезд отечественной эстрады Камшат Жолдыбаевой, Ерке Есмахан, Айданы Меденовой и других.

Алия КАЗБАЕВА

В ТРЦ Maxima прошла ярмарка государственных услуг и вакансий

В целом через госкорпорацию и портал электронного правительства оказывается 60% всех госуслуг. В ярмарке принял участие 21 государственный орган и четыре неправительственные организации – НПП «Атамекен», АО ФРП «Даму», Жилстройсбербанк, АО «ГФСС». Они оказывают наиболее востребованные и социально значимые госуслуги в сферах архитектуры и градостроительства, здравоохранения, образования, регистрации актов гражданского состояния, жилищных и земельных отношений.

Ярмарку посетили 1684 человека, из них по вопросам имеющихся вакансий – 231.

– Цель проведения ярмарки заключается в популяризации электронных госуслуг через госкорпорацию «Правительство для граждан» и портал электронного правительства в Алматы. В большинстве случаев население интересовалось вопросами регистрации актов гражданского состояния, возможностями получения услуг в режиме онлайн, вопросами оформления земельных участков и недвижимости, – отметила руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы Айгуль Байханова.

Посетители ярмарки воспользовались правом получения профессиональной консультационной и методической помощи со стороны местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных госорганов, в том числе и правоохранительных, а сотрудники здравоохранения консультировали и производили замер давления.

Всем желающим представилась возможность получить электронную цифровую подпись, любую услугу в электронном виде и разъяснение по порядку предоставления услуг.

Ближайшее проведение ярмарки запланировано в Алмалинском и Ауэзовском районах.

Юлия ЖОРОВА

Вице-премьер Аскар Жумагалиев ознакомился с IT-проектами в Алматы

Заместителю премьер-министра РК и акиму Алматы презентовали проекты, реализуемые в рамках программы цифровизации экономики Казахстана.

Так, председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин презентовал пилотный проект «Е-штрафы», направленный на сокращение количества документов, необходимых водителям.

По его словам, все данные о водителе, включая наличие техпаспорта и страхового полиса, теперь можно будет проверить через планшет посредством ИИН. С вводом системы автолюбителям достаточно предъявить сотруднику полиции только водительское удостоверение. Выписанный штраф водители смогут оплачивать на месте либо через мобильный POS-терминал, и платеж автоматически отображается в платежной системе.

– Теперь оформление протоколов состоит всего из трех действий: ввод ИИН, госномера авто и статьи нарушения. То есть теперь водителям нет необходимости носить пакет документов с собой. Совместно с местной полицией уже протестировали систему, – отметил Багдат Мусин.

Аким Алматы поддержал внедрение проекта «Е-штрафы» в мегаполисе и поручил изыскать средства для оснащения патрульных служб города планшетами и мобильными термопринтерами.

Следующим пунктом посещения стал IT-квартал Tech-Garden, расположенный на территории автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий».

Резидентами IT-квартала стали 10 компаний и 15 стартапов. Все резиденты имеют доступ к современным технологическим платформам IBM, ARM, Autodesk, 1C и другим. Многие участники проекта уже конкурируют с известными зарубежными компаниями в области информационного обеспечения в нефтегазовой, металлургической отраслях, машиностроении. Они также готовы предложить свои разработки для совершенствования городской инфраструктуры.

Аскар Жумагалиев интересовался инновационной составляющей проектов и предложил проводить практические мастер-классы с участием стартап-компаний как из регионов Казахстана, так и стран ближнего зарубежья.

Сегодня Алматы активно выстраивает систему транзитно-транспортных коридоров, обеспечивающих безопасные и более короткие пути к крупнейшим рынкам мира. Международные потоки в страну поступают через точки международного почтового обмена Астаны, Алматы и Уральска, из них более 80% проходят через наш город. Отправления в основном поступают через интернет-магазины Китая, Сингапура, Германии, США.

Так же заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев и аким Алматы Бауыржан Байбек посетили информационно-логистический центр АО «Казпочта».

Председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов продемонстрировал гостям автоматизированную сортировочную линию.

Лента производительностью 6545 отправлений в час предназначена для обработки как международных, так и внутренних почтовых отправлений весом до 10 кг – бандеролей и международных мелких пакетов.

– Интерес к покупкам в Интернете возрастает с каждым днем. С начала года в Казахстан уже поступило более 9 млн зарубежных посылок, – сообщил Сакен Сарсенов.

По его словам, помимо снижения потерь и сокращения сроков доставки посылок, запускаются новые платежные инструменты: заработал собственный процессинговый центр, запущен эквайринг для интернет-магазинов Paypost. В планах следующего года запуск по всей стране пунктов выдачи посылок, функционирующих по системе франчайзинга. Все эти инструменты внедряются в рамках программы «Цифровой Казахстан».

Кроме того, «Казпочта» активно участвует в транзитных проектах, запуская хабы для отправлений из Китая в Европу и обратно через территорию Казахстана. Это позволит пропускать через нашу страну более 20 процентов всех транзитных объемов посылок из Китая в Россию и Европу.

Ирина ТУЛИНОВА

Виктор АНДРЕЕВ

Компании Сингапура примут участие в реализации проекта «Смарт сити» в Алматы

Предприниматели Сингапура выразили заинтересованность в реализации инфраструктурных проектов в Алматы. Двусторонние договоренности достигнуты в ходе рабочей поездки акима Алматы в Сингапур. Бауыржан Байбек встретился со старшим государственным министром иностранных дел, мэром Юго-Восточного района Сингапура Мухаммедом Малики Османом и старшим государственным министром торговли, промышленности и национального развития Сингапура Ко По Куном.

Особое внимание в ходе поездки было уделено взаимодействию с Агентством по наземному транспорту Сингапура, где были рассмотрены наилучшие практики интегрирования транспортной системы с развитием города в целом.

– Мы сейчас реализуем масштабную транспортную реформу и приехали перенять опыт Сингапура именно в смарт-решениях, которые позволяют улучшить жизнь людей, особенно в сфере транспорта. Ежедневно в Алматы передвигаются свыше 700 тысяч автомобилей, создавая давление на городской трафик. Сегодня мы делаем акцент на общественном транспорте. До конца года на треть обновим автобусный парк города, ведем подготовку проекта ЛРТ, создаем коридор для БРТ, продолжаем строить метро, обособленные полосы для автобусов довели почти до 100 км. Кроме того, регламентируется парковка, создаются велоинфраструктура и пешеходные зоны, – отметил Бауыржан Байбек.

Делегация Алматы также изучила опыт Агентства городского планирования, отвечающего за стратегическое планирование, разработку генерального плана и контроль строительства Сингапура.

– Согласно нашей новой концепции 90% всех жилых домов должны находиться в радиусе полукилометра от парков. Стратегия Сингапура – зеленый город, то есть город в саду, – поделился декан академии Агентства городского планирования Се Ка Пинг.

Тем временем в Алматы ведется подготовка проектов реконструкции парков и скверов, разрабатывается стратегия озеленения города. В следующем году планируется обновление 15 парков и скверов. Ожидается серьезная реконструкция Алматинского ботанического сада.

В ходе встречи с руководителями компаний, осуществляющих деятельность в сферах строительства, внедрения технологий и инжиниринговых услуг, аким Алматы представил инвестиционный потенциал города и рассказал об основных реализуемых инфраструктурных проектах: строительство БАКАД, перевод ТЭЦ на газ, проект ЛРТ, реконструкция аэропорта и другие.

По итогам рабочей поездки достигнута договоренность, что правительственное агентство Singapore Cooperation Enterprise, разрабатывающее программы и решения для иностранных партнеров, будет помогать Алматы в части внедрения смарт-технологий и окажет содействие в планировании эффективной городской среды и разработке мастер-плана города. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Центр развития Алматы, городское Управление архитектуры и градостроительства и Singapore Cooperation Enterprise.

Виктор АНДРЕЕВ

Фото Даурена ИСАЕВА

Аким Медеуского района Ержан Жилкибаев отчитался о проделанной работе

Об итогах социально-экономического развития за 10 месяцев в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» он рассказал в региональной службе коммуникаций Алматы.

По его словам, в масштабах города район обеспечивает 30 процентов всех налоговых поступлений, 70 процентных показателей финансовых операций и пятую часть оптового товарооборота.

– В районе непрерывно открываются новые бизнес-объекты, привлекаются частные инвестиции. Базисом экономики продолжает оставаться малый и средний бизнес. Ежегодный рост МСБ составляет 5,2 процента. Для их успешного развития активно внедряются государственные программы поддержки предпринимательства.

В рамках «Карты поддержки предпринимательства» реализуются восемь проектов с объемом инвестиций 12 млрд тенге и созданием 416 новых рабочих мест. По программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» – 14 проектов (сфера услуг, СТО, детсады) на сумму 8,6 млрд тенге с созданием 195 новых рабочих мест. По регио­нальной программе «Жибек жолы» – 10 проектов на сумму 1,1 млрд тенге (услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, рестораны, оздоровительные центры, фитнес-клубы), – сообщил аким района.

Сохраняются значительные показатели в сфере торговли. За 10 месяцев 2017 года розничный товарооборот достиг 288 млрд тенге. Доля оптового товарооборота в разрезе города составляет 18 процентов, или 1,4 трлн тенге, увеличившись на треть по сравнению с прошлым годом. Таким образом, несмотря на кризис, жители района не снизили количество покупок. Это взаимосвязано с открытием здесь новых торговых домов и супермаркетов (супермаркет Toi Mart).

Решаются проблемы со стихийной торговлей. Демонтировано 13 старых остановок, установлено 42 новых и еще 76 будет оборудовано до конца текущего года.

На 30 улицах проведен ремонт среднего дорожного полотна общей протяженностью более 16 км на сумму более 1 млрд тенге. На 97 улицах заменены столбы уличного освещения. Проведен текущий ремонт в скверах мкр. Думан, на Кайырбекова и бульваре Мендикулова на сумму 285 млн тенге. Также на ул. Тулебаева от пр. Абая до ул. Гоголя – на 232 млн тенге.

В 2018 году планируется капитальный ремонт скверов Шухова, у Госмузея, Журналистов и Дворца школьников. Проведен текущий ремонт пешеходных зон – ул. Уалиханова от пр. Жибек жолы до пр. Райымбека, пр. Жибек жолы от ул. Кунаева до р. Малая Алматинка на сумму 349 млн тенге.

Ирина ТУЛИНОВА

В городском Департаменте юстиции разъяснили принятые Казахстаном реформы по улучшению бизнес-климата

По отчету Всемирного банка произошло незначительное ухудшение позиции Казахстана в рейтинге Doing Business – 2018. В текущем году Казахстан занял 36-ю позицию среди 190 стран вместо 35-й в прошлом году.

– За Министерством юстиции закреплены три индикатора, которые улучшили свои позиции. Это открытие предприятий, регистрация собственности, исполнение контрактов. Так, по открытию предприятий улучшение позиций наблюдается по четырем пунктам. Но при этом ни одна из процедур не была засчитана, несмотря на принятые законодательные реформы. По данному индикатору у нас четыре процедуры: открытие банковского счета, страхование работника от несчастных случаев, постановка на НДС и запрет печати, – рассказывает главный эксперт департамента регистрационной службы и организации юридических услуг МЮ РК Гульмира Ламашарипова.

По ее словам, в целях продолжения системной работы по улучшению делового климата в стране и позиции Казахстана в рейтинге Doing Business Всемирного банка подготовлены поправки в законодательство. Они предусматривают реформы по запрету всем государственным органам, организациям истребовать печать на документах у юридических лиц.

Анастасия МАЛЫШЕВА

Праздник для детей с ограниченными возможностями прошёл в рамках программы «Рухани жаңғыру»

Он состоялся в преддверии Международного дня инвалидов, провозглашенного 3 декабря 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН, направленного на привлечение внимания общественности к проблемам людей с особыми потребностями и их социальной адаптации.

Благотворительную помощь детскому отделению по уходу за детьми-инвалидами с психоневрологическими заболеваниями оказали меценаты Жетысуского района. В банкетном зале ОTAU они накрыли для ребятишек щедрый дастархан. Сладкое чаепитие сопровождалось выступлением аниматоров, шоу мыльных пузырей, твистингом, играми и конкурсами. Ребята охотно приняли участие в концертной программе, за что были поощрены подарками. Для тех, кто испытывает трудности в передвижении, накрыли столы у них дома.

Аппарат акима Жетысуского района выражает благодарность ТОО «Астық», «Гаухар», ИП «Абильбекова», КХ «Алмаз» за проявленную заботу и оказание помощи детям детского отделения по уходу за детьми-инвалидами с психоневрологическими заболеваниями.

Ника ИЛЮШИНА

В Доме дружбы состоялся круглый стол «Молодёжь за безопасный город»

На встрече, организованной республиканской молодежной организацией «Жарасым», присутствовали лидеры молодежных объединений, студенческих коллективов, представители власти и правоохранительных структур.

По мнению участников встречи, важным решением проблемы молодежной преступности является организация занятости молодежи, полезного досуга, а также патриотическое воспитание молодого поколения. Все эти меры проводятся в рамках «Дорожной карты развития и поддержки молодежи на 2017–2020 годы» и уже дали свои положительные результаты.

– По итогам девяти месяцев текущего года в Алматы наблюдается снижение подростковой преступности на 2,6 процента. Проведенный анализ показал, что 54 процента преступлений совершается иногородними несовершеннолетними, которые прибывают в город без сопровождения законных представителей на небольшой срок. Конечно, это затрудняет их раннее выявление и проведение соответствующей профилактической работы, – сказала представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Одной из действенных мер профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является повышение их правовой грамотности. Также совместно с заинтересованными государственными органами продолжается практика посещения несовершеннолетними, состоящими на учете, воспитательной колонии.

Участники встречи предложили привлекать к обеспечению общественного порядка молодежные организации. Молодые активисты станут внештатными помощниками участковым инспекторам. К инициативе согласились присоединиться лидеры около 10 студенческих объединений города.

В свою очередь представители власти отмечают, что акиматом на поощрение граждан за активное участие в обеспечении охраны общественного порядка в 2017 году выделено 18 млн тенге.

Наталья ГЛУШАЕВА

Уважаемые граждане!

В случаях, если вам стало известно о фактах коррупции (взяточничества) со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а равно если вы столкнулись с фактами затягивания вопросов при оказании государственных услуг, в том числе оформлении разрешительных документов на виды деятельности, со стороны вышеуказанных должностных лиц, вы можете обратиться в «ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ» КазНУ им. аль-Фараби, ГУК-3, пр. Аль-Фараби, 71, контактные телефоны: +7-701-801-86-88, +7-707-463-05-70, 8 (727) 221-12-55.

При появлении у гражданина информации о фактах коррупции и обращения им в приемную мы примем от него обращение в письменной форме, дадим оценку, какому правоохранительному органу следует эту информацию направить, и направим. Контроль исполнения этого обращения остается за нами, гражданин будет получать нашу поддержку в ходе рассмотрения его обращения.

Только совместными усилиями при участии населения можно добиться искоренения подобных фактов. Учитывая, что некоторые граждане, располагающие информацией, не хотят тратить время на «бумажную волокиту» либо желают сохранить анонимность, предлагаем писать свои письма на электронный адрес отдела собственной безопасности Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .