Новости Алматы

Алматинские школьники сдали на утилизацию свыше семи тонн электронных отходов

В КазНУ имени аль-Фараби подвели итоги пилотного этапа акции «Школа за грамотную утилизацию электроники». Частью международного проекта E-Waste стали учащиеся шести алматинских ассоциированных школ ЮНЕСКО. Для них прошли соревнования по сбору электроотходов, мастер-классы и интерактивные игры. Менее чем за два месяца школьники принесли 7300 килограммов электролома. Победителям вручили сертификаты и призы.

Этой же теме был посвящен конкурс социальных видеороликов среди студентов. Главный приз в размере 300 тысяч тенге завоевали Мольдыр Карлыбаева и Айбек Молдабеков из Алматинского университета энергетики и связи. Второе место и 200 тысяч тенге получил студент университета имени Сулеймана Демиреля Жасулан Лес. На третьем месте с призом в 100 тысяч тенге – представитель Satbayev University Тамерлан Маратулы. Конкурсные работы поступили также из Караганды, Тараза и Костаная. Ролики победителей планируют опубликовать в социальных сетях, транслировать в вузах и при возможности на телевидении.

Проект E-Waste Kazakhstan обещают сделать многолетним. Ожидается, что следующий этап охватит все школы Алматы.

– Казахстанская экономика переходит на «зеленые» рельсы. Поэтому тот факт, что результат превзошел наши ожидания, важен вдвойне, – комментирует сотрудник Программы ООН по окружающей среде Олжас Атымтаев. – Мы направляем мышление молодежи в сторону ответственного потреб-

ления. Сейчас идет «обкатка» проекта. Вероятно, что в перспективе появятся общественные пункты приема электроники.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото Бориса ЧЕХА

В Жетысуском районе запустили круглосуточную горячую линию по WhatsApp «Қалыңыз қалай?»

Посредством прямой связи с населением аппарат акима района намерен оперативно реагировать на проблемы и вопросы жителей.

Связь осуществляется через мессенджер WhatsApp по номеру +7-700-384-27-60. В акимате обещают все поступившие сообщения перенаправлять в соответствующие ведомства для принятия мер.

– Жители могут круглосуточно звонить и отравлять СМС по телефону, задавать вопросы по волнующим их проблемам и получать ответы. За первую неделю запуска линии поступило 126 звонков, из них уже исполнено 82 вопроса, на исполнении – 44, – сообщила руководитель государственно-правового отдела района Маржан Марат.

К настоящему времени больше всего вопросов у жителей было к руководителям отделов жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и промышленности, социальной сферы.

Жетысуский район первым в городе проявил инициативу – быть на круглосуточной связи с горожанами. Как считают в администрации, это позволит реально оценивать состояние дел в районе и оперативно принимать меры.

Наталья ГЛУШАЕВА

Время работы государственных детских садов продлят

Данную меру вводят для того, чтобы родители после рабочего дня, который, как правило, длится до 18.00, успевали забирать своих детей. Вечерние группы будут платными. Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

По его словам, был проведен мониторинг работы дошкольных образовательных учреждений. Для решения проблемы нужно продлить время работы с 10,4 до 12 часов в 49,2 процента учреждений. Для этого рассматривается выделение дополнительных средств в бюджете. Также среди родителей проводится опрос на предмет необходимости открытия вечерних групп.

Всего в Казахстане работают 9844 дошкольных учреждения, среди которых 7053 государственных. Из них 53 процента действуют в режиме пятидневки и 12-часового рабочего дня.

Алия КАЗБАЕВА

Градостроительный совет Алматы утвердил проекты жилых домов в Наурызбайском, Бостандыкском и Алатауском районах

Благодаря новым объектам здесь появятся 276,8 тысячи квадратных метров жилья и 6,7 тысячи парковочных мест, шесть дошкольных учреждений и частная школа. На период строительства будет создано 4,5 тысячи рабочих мест.

Так, в Наурызбайском районе в мкр. Шугыла построят девять 16-этажных жилых домов и многоуровневый паркинг на 1026 мест. В рамках социальной ответственности бизнеса застройщик передает в коммунальную собственность земельный участок площадью 0,6 га под строительство детского сада.

В Алатауском районе в мкр. Ожет возведут жилой комплекс, состоящий из пяти семиэтажных зданий. На его территории обустроят два детских сада на 100 и 150 мест, подземный паркинг, а также трехуровневые дворовые парковки. В качестве рекреационной зоны предусмотрен бульвар со сквером.

Вместе с тем в Бостандыкском районе построят международную общеобразовательную школу на 360 учащихся и детский сад на 120 мест. На территории школы предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, бассейн и поле для соревнований.

А в квадрате улиц: пр. Аль-Фараби – пр. Сейфуллина – ул. Маркова – ул. Попова появится жилой комплекс, построенный по «зеленым» стандартам. При возведении домов разной этажности будут применять экологически чистые материалы, на террасах высадят деревья. Также здесь предусмотрены коммерческие помещения на первом этаже, два детсада на 350 мест и подземный паркинг. Срок реализации проекта составляет четыре года.

Помимо этого утверждены проекты еще двух многоквартирных жилых массивов. Первый – севернее бульвара Бухар жырау, восточнее реки Есентай из пяти домов, детского сада, подземного паркинга и коммерческих помещений. Второй – в квадрате улиц Гагарина – Березовского – Радостовца – Короленко. С похожей инфраструктурой построят шесть жилых 12-этажных зданий в Ауэзовском районе на улице Тепличной.

В Градсовете Алматы отметили, что при рассмотрении проектов особое внимание обращается на применение энергоэффективных решений, качество материалов внешней отделки, ночную подсветку фасадов зданий, условия доступа для маломобильных групп, площадь озеленения, нагрузку на транспортные потоки, благоустройство дворовых территорий.

Виктор АНДРЕЕВ

Уважаемые граждане!

В случаях если вам стало известно о фактах коррупции (взяточничества) со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а равно если вы столкнулись с фактами затягивания вопросов при оказании государственных услуг, в том числе оформлении разрешительных документов на виды деятельности, со стороны вышеуказанных должностных лиц, вы можете обратиться в ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ КазНУ им. аль-Фараби, ГУК-3, пр. Аль-Фараби, 71, контактные телефоны: +7-701-801-86-88, +7-707-463-05-70, 8 (727) 221-12-55.

При появлении у гражданина информации о фактах коррупции и обращении им в приемную мы примем от него обращение в письменной форме, дадим оценку, какому правоохранительному органу следует эту информацию направить, и направим. Контроль исполнения этого обращения остается за нами, гражданин будет получать нашу поддержку в ходе рассмотрения его обращения.

Только совместными усилиями при участии населения можно добиться искоренения подобных фактов. Учитывая, что некоторые граждане, располагающие информацией, не хотят тратить время на бумажную волокиту либо желают сохранить анонимность, предлагаем писать свои письма на электронный адрес отдела собственной безо-

пасности Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .