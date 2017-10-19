Новости районов

Алматинка Любовь Никитична Корченко отметила 100-летний юбилей

Родилась Любовь Никитична 17 октября 1917 года в селе Тургень Алматинской области. В 1938 году семья переехала в Алма-Ату, где она устроилась работать на Главпочтамт сортировщицей. Любовь Никитична является участницей трудового фронта, награждена юбилейными медалями. Муж Михаил Иванович погиб в 1941 году на фронте. Единственный сын Геннадий Михайлович – пенсионер, ему 79 лет. Есть внуки и правнуки.

Заместитель акима Бостандыкского района Маржан Балбаева и председатель совета ветеранов Хамит Биржанов поздравили именинницу и вручили ей памятные подарки. Вместе с тем в районе продолжается работа по чествованию ветеранов и людей пенсионного возраста, все мероприятия проводятся в рамках реализации проекта «Рухани жаңғыру».

Юлия НИКОЛАЕВА

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В Бостандыкском районе продолжают чествовать пожилых людей

Торжественный прием ветеранов акимом района Беккали Торгаевым состоялся в ресторане «Белые розы». В мероприятии приняли участие 75 человек. Выступая с приветственным словом, аким района отметил, что люди старшего поколения – яркий пример трудолюбия, патриотизма, беззаветного служения Родине.

– Спасибо вам большое за труд, вы – наша гордость и опора. От всей души поздравляем вас с праздником. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия. Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья, – сказал аким.

Собравшихся также поздравили председатель районного совета ветеранов и пенсионеров Хамит Биржанов и председатель первичной организации совета ветеранов присоединенных территорий Атта Гулеев.

Праздник для пенсионеров продолжила концертная программа, организованная студентами и преподавателями Академии искусства имени Т.Жур­­генова.

Сегодня в районе проживают 40 545 пенсионеров, из них 84 ветерана и инвалида ВОВ, 3740 участников трудового фронта.

В этом году более 500 инвалидов и ветеранов получили путевки в санатории «Аккайын», «Акбулак» и «Алтын Каргалы». Месячником пожилого человека охвачено всего 612 человек. На благотворительных праздничных встречах в ресторанах побывали 166 пенсионеров. Кроме того, 317 жителей района преклонного возраста получили праздничные продуктовые корзины, 64 воспользовались услугами салонов красоты, вручены две инвалидные коляски, 43 пожилым людям оказаны медицинские услуги на дому.

Юлия ЖОРОВА

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В ресторане «Әдiл» поздравили ветеранов и персионеров

В благотворительной акции приняли участие более ста человек из всех районов города. Представители старшего поколения наслаждались праздничным обедом, пели и танцевали.

Приветствуя собравшихся, руководитель городского Управления занятости и социальных программ Айгуль Ахметова рассказала о программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы.

– У каждого из вас есть дети и внуки, которым будет интересно узнать о мерах господдержки. Программа предполагает бесплатные краткосрочные курсы по востребованным на рынке труда профессиям для молодежи. Безработных при этом обеспечивают стипендией и оплатой за проезд. Также государство проводит молодежную практику сроком на шесть месяцев со стипендией более 56 тысяч тенге. Предоставляются социальные рабочие места до 12 месяцев, размер субсидий 35 процентов от заработной платы. Общественные работы сроком на 12 месяцев, размер платы более 48 тысяч тенге. Микрокредитование для безработных и самозанятых на сумму до 18 миллионов тенге сроком на пять лет. Если эта информация заинтересует ваших детей или внуков, они могут обратиться в Центр занятости Алматы, – сообщила Айгуль Ахметова.

В свою очередь председатель городского совета ветеранов Еренгаип Шайхутдинов поблагодарил руководство города за то, что не забывают представителей старшего поколения, которые в свое время очень много сделали для становления и развития республики.

Ирина ТУЛИНОВА