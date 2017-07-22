Новые горизонты духовного развития

взгляд в будущее: модернизация общественного сознания

Владимир Божко, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана»

С начала нынешнего года Президент Нурсултан Назарбаев выступил с тремя масштабными инициативами, направленными на дальнейшее всестороннее развитие государства и общества, – это конституционная реформа, Послание «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», которая призывает к духовному возрождению и построению единой нации.

Лидером нации поставлена задача опережающей модернизации общественного сознания, которая не просто закономерна и логически дополняет политическую и экономическую модернизацию, но и выступает их ментальной основой. В основе этой задачи лежат глубокие объективные закономерности развития государства и общества: без модернизации общественного сознания невозможно обеспечить кадровую составляющую для Третьей модернизации, нельзя создать эффективную общественно-политическую среду для осуществления масштабного экономического и социального прорыва.

В новой реальности ключевым принципом нашего развития должно стать внутреннее стремление каждого казахстанца к обновлению, конкурентоспособности, прагматизму, которые базируются на культе знания и открытости сознания. При этом наш национальный дух, собственный национальный код должны опираться на гражданские начала, быть восприимчивыми к инновациям и модернизационным трендам при сохранении национального «Я».

Безусловно, мы строим гражданскую нацию с опорой на общие духовные и исторические ценности, которые выступают основой нашей консолидации и единства. Успешная модернизация страны также возможна только при широкой общественной поддержке. Поэтому Ассамблея народа Казахстана, обладающая огромным гражданским потенциалом созидания, призвана внести свой весомый вклад в укрепление казахстанской гражданской идентичности, единства и согласия в обществе как базовой и фундаментальной основы процессов стратегического преобразования Казахстана.

Уже в текущем году все структуры ассамблеи активно включились в реализацию задач политической, экономической и духовной модернизации. Это этнокультурные объединения, советы общественного согласия, матерей, научно-экспертное сообщество, кафедры АНК во всех регионах, все этнические СМИ, дома дружбы и другие. Сразу же после опубликования статьи Главы государства Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением к соотечественникам, которое, по сути, призывает всех казахстанцев взять на себя личную гражданскую ответственность и принять активное участие в реализации программы «Рухани жанғыру».

Самое главное – на десятилетия вперед задан четкий вектор работы ассамблеи на основе новой идео­логической платформы, творчески развивающей уже достигнутые результаты в сфере идентичности и единства. В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» даны глубокие теоретические основы формирования единой нации в контексте модернизации общественного сознания, связанные с сохранением культурного кода, идентичности культуры, обычаев.

Серьезным проектом является поэтапный переход казахского алфавита на латиницу. Эта задача связана с особенностями современной технологической среды, коммуникациями, а также научными и образовательными процессами в ХХІ веке.

Проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» позволит вывести на качественно новый уровень подготовку кадров, адаптированных к глобальной конкуренции знаний. Прежде всего в гуманитарной сфере, потому что именно дефицит гуманитарного знания в глобальном мире приводит к тому, что технологический прогресс человечества не сопровождается социальным прогрессом. Ведущие американские компании в последнее время стали приглашать специалистов с гуманитарным образованием. Это не случайно, ведь именно этим людям предстоит заглянуть за горизонты будущего развития мира.

И конкретная задача Главы государства воспринимается как ответ на веление времени: «Начатые нами масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания». Поэтому программа духовной модернизации Главы государства – это документ, требующий всестороннего осмысления и обсуждения с точки зрения его претворения в жизнь. Речь идет о конкретном понимании понятия модернизации для народа Казахстана в контексте современности.

Президент абсолютно прав в том, что уроки модернизации ХХ века для нашего народа во многом трагические. Только в период голощекинской кампании насильственной коллективизации казахский народ лишился половины своей численности. В истории человечества эта трагедия заняла особое место как чудовищное преступление. Был нанесен огромный ущерб демографии нашего народа, его национальным устоям и традициям. В то же время в ХХ веке Казахстан добился заметных успехов, в числе которых индустриализация, здравоохранение, образование, наука. Тем не менее мы должны ясно понимать, что модернизация усилила социально-экономический потенциал Казахстана как территории, но модернизации нации не произошло.

А подлинная национальная модернизация началась только после обретения Казахстаном независимости на основе долгосрочной Стратегии Главы государства. Потенциал каждой нации в мире прямо связан с умением извлекать уроки из истории, способностью обретать полезный опыт. Глава государства как выдающийся реформатор призывает наш народ кардинально пересмотреть свое мировоззрение. «Открытость и восприимчивость к лучшим достижениям, а не заведомое отталкивание всего «не своего» – вот залог успеха и один из показателей открытого сознания», – убежден Президент.

Эпоха перемен поставила перед нами весьма актуальный вопрос: будет ли наш будущий успех основан только на экономической и технологической трансформации? Очевидно, что нет. Нам нужна конкурентоспособная культура, уходящая своими корнями вглубь истории и национальных традиций, и в то же время наша страна обретет новый облик в мировом сообществе государств.

Императивом нынешнего сложного времени является то, что крупные успехи в экономических реформах имеют идеологическое измерение и основу. Пожалуй, впервые за 25-летнюю историю нашего государства Президент с такой предельной ясностью и силой акцентировал тему сохранения духовного кода нации. Он призывает, с одной стороны, вспомнить традиции предков, а с другой – в соответствии с требованиями нынешней рациональной эпохи стать прагматиками. И тут же дает четкое определение современного прагматизма: «точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее». Нужно также обратить особое внимание на то, как Глава государства трактует задачу расширения горизонта нацио­нального самосознания.

Первое: никакая модернизация не может иметь место без сохранения национальной культуры. Второе: чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от тех элементов прошлого, которые не дают развиваться нации. Другими словами, нам предстоит обеспечить преемственность между прошлым и будущим, мы должны взять самое лучшее и отбросить все устаревшее. При этом Президент высказал принципиальную мысль: «Никто не вправе навязывать нам свое субъективное видение истории».

На пути реализации Третьей модернизации наш народ должен явить миру новый облик передовой нации, идущей в ногу с истинным прогрессом, справедливо гордящейся своими историческими истоками, культурными традициями, но не страдающей пороками ксенофобии. Это будет не «сомнительная идеология», а открытое мировоззрение, ставящее во главу угла современный прагматизм. Казахстан всегда был против революционных катаклизмов.

Наш путь – это эволюционный переход от экономики к политике, продуманная стратегия поэтапных реформ. Такой подход обеспечил феноменальный успех трансформации казахстанского общества.

В условиях глобализации важнейшей тенденцией является стремление овладеть мировыми языками, прежде всего английским языком. Надо признать, что наша молодежь не сможет приобщиться к лучшему мировому опыту и передовым достижениям, если не приступит к изучению английского языка, ставшего «лингва франка», то есть языком глобальных коммуникаций. Нам надо решительно поддержать и предложение Президента перехода на латинский алфавит казахского языка. Это, по сути, цивилизационный выбор.

В сфере образования будет реализована не имеющая аналогов в мировой практике программа: на казахский язык будет переведено с различных языков 100 лучших учебников. Это придаст мощный импульс вхождению Казахстана в мировое образовательное пространство.

Особое значение будет иметь проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Казахстан представит миру лучшие образцы своей культуры, что повлечет за собой ее конкурентоспособность на международном уровне. Мы должны знать и почитать не только героев славного исторического прошлого, но и в должной мере ценить наших выдающихся современников. На это нацелен президентский проект «100 новых лиц Казахстана».

Поскольку основным принципом концепции духовной модернизации является гармонизация прошлого и будущего, нужно иметь в виду следующее: приобщаясь к мировым достижениям, мы обязаны сохранить нашу национальную идентичность. Поэтому Президент предложил принять программу «Туған жер», которая перейдет в более широкую установку – «Туған ел».

Данная концепция имеет принципиальное значение, поскольку нацио­нальная идентичность – категория более устойчивая и консервативная, нежели экономический прогресс. Модернизация культуры предполагает и развитие цивилизованной политической культуры, укрепление общественных институтов. Президент призывает правильно усвоить горькие уроки XX века – века революций, войн и катаклизмов. Наши традиции не должны обрастать мишурой в виде дорогостоящих атрибутов «ярмарок тщеславия».

Бережное отношение к экологии, вежливое общение между собой, милосердие, казалось бы, азбучные истины, признаваемые всем обществом, но пока плохо воспринимаемые на индивидуальном уровне. Не воспитав в себе высокую мораль и культуру прагматизма, мы не сможем привить их детям, будущему поколению. И это тоже вопрос цивилизационного выбора. Мир постоянно меняется, появляются новые научно-технические достижения, новые производства и технологические процессы, но именно культура и национальные традиции не подвержены переменам.

Программа духовной модернизации Главы государства – это идео­логическая основа экономической, технологической модернизации Казахстана в противоречивую эпоху потрясений, катаклизмов, но и прогресса и развития. Мы, казахская нация, пройдя через духовную модернизацию, займем достойное место в цивилизованном мире. Это наш исторический выбор. Он зиждется на стратегических установках Главы государства.

Ведь Родина – это не только земля, территория, но и единая социально-культурная общность носителей общих мировоззренческих ценностей, языка, традиций, обычаев. Поэтому важно, чтобы смысл и положения статьи Президента дошли до всех слоев населения. Обсуждение должно активно вестись на уровне всего гражданского общества. В этом направлении Ассамблея народа Казахстана сыграет очень важную роль как драйвер и эффективный проводник идей и созидательной политики Главы государства.

Уверен, что новые масштабные задачи модернизации общественного сознания, поставленные Лидером нации, откроют перед нашим народом новые горизонты духовного развития.

«Казахстанская правда», 17 июля 2017