Новые полномочия для правительства

Директор Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан рассказал о проделанной работе по перераспределению полномочий Президента между ветвями власти

– Что сделано Министерством юстиции непосредственно? Как вы знаете, осуществление законопроектной работы реализуется в соответствии с установленными правилами. Согласно этим правилам мы создали специальную рабочую группу, которая разработала концепцию законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями, между ветвями государственной власти», – рассказал спикер в ходе лектория СЦК.

По словам Дархана Игембаева, в ходе анализа и мониторинга специалисты пришли к выводу, что необходима разработка проекта конституционного закона.

«Специалистами министерства проведен анализ 298 действующих законов, 11 конституционных законов, 20 кодексов. В ходе этой работы выявлены те полномочия, которые можно перераспределить на уровень Правительства и непосредственно уполномоченным органам. На сегодняшний день перераспределение осуществляется по следующим направлениям: в первую очередь это полномочия президента, регулирующие социально-экономические процессы, а также сферу бюджетного планирования и экономики в целом», – проинформировал представитель Минюста.

В качестве примера Дархан Игембаев привел то, что в настоящее время президент образовывает, формирует республиканскую бюджетную комиссию, формирует иные вопросы, связанные с деятельностью республиканской бюджетной комиссии.

– В ходе работы члены рабочей группы пришли к выводу, что исполнение бюджета, его формирование, представление отчета осуществляется фактически Правительством. В этой связи вполне закономерно передать эти функции непосредственно Правительству», – резюмировал спикер.

Бахыт АМАНОВ

Мурат Абдиров, доктор исторических наук, профессор университета международного бизнеса:

– В обращении Пре­зидента Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, считаю, подняты давно назревшие вопросы. Это шаг к действительной демократизации общества. По вопросу о перераспределении властных полномочий хотелось бы сказать следующее. Сегодня Парламент и правительство критикуют все кому не лень, притом что нужные полномочия у них отсутствуют. Поэтому верно, что поднимают роль и ответственность законодательной и исполнительной ветвей власти. На мой взгляд, необходимо расширить полномочия министров на своем участке деятельности, дать им все необходимые права, больше самостоятельности, а потом спрашивать за их работу. Министры находятся под постоянным прессом Администрации Президента, Парламента, СМИ, гражданского общества, согласовывают с ними каждый шаг, поэтому боятся самостоятельности и инициативы. От вечно испуганного и критикуемого всеми министра не будет толку. Нужно также продумать практику регулярных отчетов премьер-министра, его заместителей и министров перед населением страны, а не только перед Парламентом и Президентом.

Предлагаю изменить систему избрания Мажилиса. Сейчас депутаты избираются по партийным спискам. предлагаю проводить выборы по смешанной, мажоритарной системе: половину депутатов – от партий, другую часть – от одномандатных округов. Это позволит избирать в Мажилис новых людей, представителей народа, а не только политической партии. Так будет более справедливо и повысит эффективность работы Парламента при принятии нужных обществу законов.

По вопросу о внесении изменений в статью 26 Основного закона хотелось бы отметить, что референдум проводится по вопросу перераспределения полномочий между Президентом, Парламентом и правительством. Причем здесь вопросы собственности и права собственности. Эту тему следует обсудить отдельно, без спешки и более обстоятельно, не разжигая ненужные страсти в обществе.

У нас есть должность государственного секретаря. Это очень важный и ответственный пост в государстве, входящий в пятерку высшего руководства страны. Поэтому в Конституции нужно четко и подробно прописать его права и обязанности, круг вопросов, входящих в его компетенцию, разграничить полномочия Президента, Парламента, правительства и госсекретаря.

Елена Антонович, представитель «Ассоциации деловых женщин Казахстана»:

– Ассоциация деловых женщин Казахстана поддержала идею третьей модернизации страны, которую озвучил в своем Послании Глава государства Нурсултан Назарбаев. «Мы, как деловые женщины Казахстана, очень поддерживаем программу третьей модернизации Республики Казахстан. Мне, как представителю малого бизнеса, эта программа открывает большие возможности для дальнейшего развития. Я представляю дизайнерскую компанию, сектором деятельности которой является строительство. Видя, какими темпами развивается наша столица, как она застраивается, мы отмечаем в строительном секторе большие изменения. Строительную отрасль надо развивать, открывая предприятия по выпуску отечественных строительных материалов, что будет способствовать открытию новых рабочих мест, здоровой конкуренции, а также снижению цен на строительные материалы», – сказала Елена Антонович, представитель «Ассоциации деловых женщин Казахстана».

По словам спикера, для предпринимателя, особенно в сфере строительства, очень важно получить поддержку со стороны государства.

Это могут быть и льготные каникулы, т. е. уменьшение налогового давления, уменьшение контролирующих органов и количества проверок предприятий. Онлайн-платформы, где будет отображена вся информация о любой компании, которая создается или уже работает, будут способствовать развитию предпринимательства, что намного улучшит конкуренцию. Такие меры сделают эти отрасли привлекательными.

«Открытие строительных колледжей по подготовке в Казахстане своих профессиональных кадров является очень своевременным и актуальным», – подчеркнула Елена Антонович.