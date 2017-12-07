Во исполнение п. 84 Плана нации «Сто конкретных шагов» с 1 января 2018 года адресная социальная помощь будет предоставляться только тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются. Усилится адресный характер социальной помощи. Государственная адресная социальная помощь (АСП) будет предоставляться трудоспособным гражданам с низким уровнем доходов только при условии их участия в программах активных мер содействия занятости и социальной адаптации.

Пилотный проект «Өрлеу» показал свою эффективность в решении проблем, участники этого проекта получили реальную помощь, в том числе трудоустройство.

Новый формат АСП с 2018 года является продолжением проекта «Өрлеу».

Новый формат АСП является единым пособием, объединяющим три ныне существующие социальные выплаты для малообеспеченных семей:

1) адресную социальную помощь;

2) государственное детское пособие до 18 лет;

3) специальное государственное пособие семьям, имеющим четырех и более детей до достижения 18 лет без учета дохода.

Новый формат АСП представляет собой сочетание трех видов социальной поддержки в одном пакете и предусматривает:

1) выплату адресной социальной помощи;

2) содействие в трудоустройстве:

– трудоустройство;

– направление на представленные работодателями вакантные рабочие места,

– направление на обучение с возмещением расходов на обучение и проезд с выплатой стипендии за счет государства,

– направление на молодежную практику, социальные рабочие места и общественные работы с субсидированием заработной платы за счет государства,

– предоставление микрокредита на открытие собственного дела или расширение бизнеса;

3) оказание гарантированных государством специальных государственных услуг для лиц, нуждающихся в социальном обслуживании.

В настоящее время государственная адресная социальная помощь выплачивается из расчета 40% прожиточного минимума. Прожиточный минимум в настоящее время составляет 27 843 тенге, 40 % прожиточного минимума составляет 11 137 тенге.

С 1 января 2018 года новый формат АСП предусматривает выплату 50% прожиточного минимума семьям или гражданам в виде обусловленной или безусловной помощи. Прожиточный минимум в 2018 году составит 28 284 тенге, 50% прожиточного минимума составит 14 142 тенге.

Безусловная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов, или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в активных мерах содействия занятости.

Например: состав семьи – шесть человек, из них несовершеннолетних детей четверо, отец – инвалид II группы, мать – по уходу за ребенком до семи лет.

Этой семье будет выплачиваться безусловная денежная помощь, так как взрослые члены семьи по объективным причинам не могут участвовать в активных мерах содействия занятости.

Доход семьи: семья является получателем СГП как многодетная = 9440 тенге в месяц. Инвалид II группы получает 41 093 тенге в месяц. Итого доход семьи составляет: 9440 + 41 093 = 50 533 тенге.

50 533 тенге на шесть человек, 8422 тенге приходится на одного человека, что ниже 50% прожиточного минимума.

Прожиточный минимум на одного человека составит 28 284 тенге, 50% прожиточного минимума – 14 142 тенге.

14 142 тенге – 8422 тенге = 5720 тенге – сумма безусловной денежной помощи, положенная на каждого члена семьи.

5720 тенге, помноженные на шесть человек, это 34 320 тенге – сумма ежемесячно назначаемой безусловной денежной помощи данной семье.

Обусловленная денежная помощь будет предоставляться малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии обязательного участия в активных мерах содействия занятости.

Например, семья из пяти человек: трое несовершеннолетних детей, мать безработная, отец работает, зарплата составляет 40 000 тенге в месяц.

40 000 тенге делится на пять человек, получается 8000 тенге. Прожиточный минимум составит 28 284 тенге, 50% прожиточного минимума – 14 142 тенге.

Сумма адресной обусловленной денежной помощи на каждого члена семьи составит: 14 142 тенге – 8000 тенге = 6142 тенге.

Данной семье будет назначена обусловленная денежная помощь в размере 6142 тенге на человека, на семью – 30 710 тенге.

Почему помощь обусловленная? Потому что в этой семье есть безработный член семьи, обязанный участвовать в активных мерах содействия занятости.

Таким образом, новый формат АСП поможет малообеспеченным семьям выйти из состояния бедности.

Зауре Абильдаева,

руководитель Ауэзовского районного отдела занятости и социальных программ