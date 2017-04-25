Нулевая терпимость к религиозному экстремизму

К этому призвали организаторы республиканской конференции «Роль женских организаций в профилактике религиозного экстремизма среди молодежи», которая состоялась в Казахском государственном женском педуниверситете.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова, заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, представители центральных и местных исполнительных государственных органов, неправительственных и международных организаций, религиозных объединений, студенческой молодежи, эксперты.

По словам Армана Кырыкбаева, наше государство предпринимает решительные меры по борьбе с религиозным экстремизмом, в том числе и силового характера. Но такие шаги должны также подкрепляться серьезными идеологическими мероприятиями, которые городской акимат всемерно поддерживает.

Государственный секретарь подчеркнула, что Глава государства в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поставил задачу о необходимости проведения работы по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма и призвал активно подключиться к этой деятельности неправительственный сектор и религиозные объединения.

Сегодня в Казахстане проживает 4 млн молодежи. По данным Министерства по делам религий и гражданского общества, 79,6% парней и девушек придерживаются религиозных взглядов. Причем среди них доля активно исповедующих религию – 9,9%. Как известно, во всем мире молодежь – наиболее уязвимая группа, на которую легко могут воздействовать деструктивные псевдорелигиозные объединения. В связи с этим важно прививать истинные нравственные и духовные ценности еще в раннем детстве в семье.

– С 2013 года Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК совместно с Комитетом по делам религий и местными исполнительными органами в 10 регионах страны инициирован проект «Женщина и религия», – отметила Абдыкаликова. – Создана дискуссионная площадка для разъяснения молодежи вопросов вероисповедания на принципах светского государства. Мы активно сотрудничаем в данном направлении и с неправительственным сектором.

Госсекретарь подчеркнула, что в условиях нарастания вызовов и угроз глобализирующегося мира главной задачей светского Казахстана является продуманная и эффективная государственная политика в сфере борьбы с религиозным экстремизмом.

– Основным источником радикализации верующих является Интернет, – акцентировала Абдыкаликова. – Из года в год это влияние растет. Так, в первом квартале текущего года в казахстанском сегменте Интернета обнаружено и нейтрализовано более 100 тысяч фактов распространения идей терроризма и экстремизма. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов только за шесть месяцев прошедшего года зарегистрировано 315 случаев преступлений, содержащих признаки экстремизма и терроризма. Предотвращено 12 экстремистских актов. Государством на системной основе ведется целенаправленная профилактическая работа среди разных слоев населения. Адресной профилактикой охвачено около 32% последователей нетрадиционных религиозных направлений. Благодаря реализации действующей Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013–2017 годы профилактикой охвачено примерно 90% населения страны. Удалось вернуть лояльное отношение к ценностям казахстанского общества 70 лидерам и активистам салафитских общин. 91 казахстанцу помешали выехать за рубеж для участия в боевых действиях. За террористические и религиозно-экстремистские преступления осуждены 123 человека. Актуальной задачей на текущий день является необходимость привития стойкого иммунитета молодежи и женщинам к воздействию пропаганды религиозных экстремистских организаций.

Государственный секретарь обозначила ряд конкретных задач по противодействию религиозному экстремизму среди женщин и молодежи. Это, в частности, модернизация общественного сознания с акцентом на нулевой терпимости к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений, в соответствии с Посланием Главы государства.

– Террористические организации прикрываются религией и приобретают масштабный характер во всем мире, – отметила ректор Казахского государственного женского педагогического университета, член Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Динара Нукетаева. – В связи с этим в Казахстане созданы меры по обеспечению защиты общества от угрозы терроризма, эффективность которых постоянно повышается. Особое внимание уделено молодежной среде, а также формированию среди населения религиозного сознания, соответствующего традициям и культурным ценностям светского государства, где царит межнациональный мир и согласие. Эта задача требует целого комплекса организационных и правовых профилактических и воспитательных мер, совершенствования взаимодействия государства, общественных организаций и учебных заведений. По причине непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличилось количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черным одеянием. Это не соответствует ни традициям, ни культуре казахского народа. Необходим запрет подобных проявлений на законодательном уровне. Наша страна должна быть единым светским государством, чтобы развиваться дальше.

По словам руководителя Управления по делам религий г. Алматы Айдара Есенбекова, религиозная ситуация в Алматы в целом оценивается как достаточно стабильная. Но имеется ряд тенденций, которые заставляют организацию работать более активно в плане профилактики. В связи с этим Управление по делам религий Алматы проводит встречи, лекции, семинары в трудовых и молодежных коллективах.

– В прошлом году мы провели более 500 таких мероприятий с охватом 80 тысяч граждан, – сказал Есенбеков. – Также мониторим Интернет, социальные сети, откуда наше население, особенно молодежь, черпает информацию. Если видим, что появляются опасные сайты, информируем об этом правоохранительные органы, и они принимают меры по их закрытию. В прошлом году нами выявлено 100 таких сайтов. Мы сняли четыре фильма, 10 социальных роликов, разработали буклеты, которые распространяем, в том числе и в мечетях. Проводим большую разъяснительную работу среди студентов. Мы активно сотрудничаем с ДУМК, который имеет широкую сеть филиалов по стране.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ