Нурсултан Назарбаев: «Алматы навсегда останется золотой колыбелью нашей Независимости»

Президент Казахстана совершил прогулку по обновленному Алматы и посетил административный центр Наурызбайского района.

Глава государства высоко оценил проделанную работу, вложение физических и душевных сил алматинцев, причастных к возведению молодого, стремительно процветающего района. В новом административно-деловом центре расположены местный акимат, суд, прокуратура, ЦОН, загс, «Казпочта», центр выплаты пенсий, управления государственных доходов, юстиции и другие значимые структуры и организации.

При строительстве нового района мегаполиса использовались 95% строительных материалов казахстанского производства. Возведены две школы, три поликлиники, 17 спортивных и детских площадок. Строительство 33 детских садов осуществлялось на принципах государственно-частного партнерства. Важным инфраструктурным достижением в развитии района стало 100%-ное обеспечение газоснабжением.

Аким Наурызбайского района Сайран Сайфеденов доложил Главе государства об 11-кратном увеличении налоговых поступлений, росте количества субъектов малого и среднего бизнеса в четыре раза и успешном развитии района в рамках стратегии полицентричности Алматы.

– С открытием административного центра все государственные услуги предоставляются в одном месте. В скором времени здесь появятся новые спортивные и культурные объекты, строятся жилье и детские сады, – отметил аким района.

Глава государства побеседовал и с членами совета ветеранов района.

– Рост численности населения Алматы требует соответствующего увеличения его площади. Три года назад было принято решение о создании Наурызбайского района. За это время для создания соответствующей инфраструктуры уже сделано немало. Будут приняты также необходимые меры для организации удобного и быстрого транспортного сообщения с центром города, – сказал Президент Казахстана.

В свою очередь от лица районной общественности члены совета ветеранов поблагодарили Нурсултана Назарбаева за позитивные преобразования, которые произошли за три года с момента создания района.

Глава государства побывал и в новой поликлинике Наурызбайского района, построенной в рамках программы «Туған жер».

Помимо оказания первичной медицинской помощи здесь планируется проведение скрининговых исследований на раннее выявление рака желудка. Также в поликлинике открыты отделения рентген-диагностики, кабинеты офтальмолога, оториноларинголога, торакальной и абдоминальной колопроктологии и другие.

Кроме этого, в поликлинике действует электронная регистратура, работает call-центр, базируются бригады скорой помощи для оперативного выезда к местным жителям.

Нурсултана Назарбаева также проинформировали об открытии в ближайшее время медицинского учреждения в микрорайоне Калкаман и о начале строительства поликлиники в микрорайоне Таусамалы.

В ходе рабочей поездки Глава государства прогулялся по проспекту Жибек жолы и улице Панфилова, а также по площади «Астана», реконструированных с учетом интересов пешеходов.

Президента Казахстана проинформировали о ключевых результатах проведенной масштабной реконструкции города с целью повышения комфорта для жителей и гостей Алматы.

Нурсултану Назарбаеву продемонстрировали современные решения по благоустройству города и эффективной организации безопасности пешеходов и других участников дорожного движения.

В целом в нынешнем году в Алматы проведена реконструкция почти трети исторического центра города: расширено общественное пространство, зеленые зоны, обновлены фасады зданий, установлена удобная уличная мебель, спортивные и детские площадки, произведен перенос инженерных сетей, проложены ливневая и арычная система, автоматическая система полива зеленых насаждений.

На проспекте Жибек жолы от Абылай хана до Кунаева вдоль всей прогулочной зоны выложена экологически чистая гранитная плитка, установлены новые сухие фонтаны, авторские малые архитектурные формы, новые фонари освещения, места для отдыха, детские и спортивные площадки, приведены к единому стилю входные группы, обновлены фасады зданий.

По улице Панфилова организован пешеходный коридор от Жибек жолы до Кабанбай батыра. Установлены фонтаны с подсветкой в ночное время, скамейки, урны, оригинальные фонари освещения, авторские малые архитектурные формы, современные детские площадки, пешеходные светофоры. При этом сохранен фрагмент найденной в ходе реконструкции булыжной мостовой 30-х годов.

Президент Казахстана остался доволен и реконструкцией площади «Астана». Облагороженную площадь украсили два фонтана, имеющие оригинальную подсветку в ночное время. Они расположены перед открытым амфитеатром с новенькой лестничной эспланадой. Сокращено количество полос проезжей части, а пешеходов и транспортные потоки теперь разделяют болларды. Высвободившееся пространство заняли велосипедные дорожки. Жителям и гостям города приятно будет пройтись по гранитной брусчатке, полюбоваться лавандовыми клумбами. Особую привлекательность «Астане» придают фонари освещения, выполненные в классическом стиле, и авторские малые архитектурные формы. Многочисленные лавочки приглашают прохожих присесть для созерцания и отдыха. Поздней осенью здесь высадят липовые и кленовые аллеи.

Главу государства ознакомили с проводимой в городе транспортной реформой. Так, в рамках внедрения системы платных парковок с охватом только лишь 10 процентов магистральных улиц города выплаты в бюджет выросли в пять раз – с 38 до 190 миллионов тенге. В рамках внедрения дифференцированного тарифа в городском общественном транспорте из теневого оборота за последний месяц выведено 700 миллионов тенге – с 600 миллионов до 1,3 миллиарда тенге. В текущем году отремонтировано 182 км дорог, обустроено 29 км тротуаров, организован велокоридор протяженностью 21 км. Протяженность выделенных полос для общественного транспорта доведена до 94,6 км.