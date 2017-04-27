Нурсултан Назарбаев: «Без духовного развития не получится реализовать программу модернизации РК»

Глава государства принял участие в XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана. В работе нынешней сессии, ключевыми положениями повестки дня которой стали «стабильность, единство, согласие – основа модернизации», приняли участие свыше 1500 человек. В их числе: члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры вузов, представители дипломатических миссий, научной, творческой интеллигенции и СМИ.

Выступая перед участниками мероприятия, Глава государства подчеркнул, что 2017 год является уникальным и особенным в истории независимого Казахстана.

– В этом году на первый план всей нашей работы вышла системная модернизация. Во-первых, мы развернули модернизацию экономики. Во-вторых, мы начали политическую модернизацию. В-третьих, мы приступаем к модернизации общественного сознания. Как вы знаете, этому посвящена моя статья «Взгляд в будущее: направления модернизации общественного сознания», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана акцентировал внимание на основной цели программной статьи и поделился своим видением эволюции казахстанского общества.

– Прежде всего я обозначил облик казахстанца – каким я хочу его видеть. Во-первых, это созидательная личность, конкурентоспособная в глобальном мире. Во-вторых, это прагматик и реалист, ориентированный на достижение конкретных целей. В-третьих, это человек, укрепивший национальную идентичность и отказавшийся от всего, что сдерживает развитие нации. В-четвертых, это человек на пике глобальных знаний, для которого культ образования имеет первостепенное значение. В-пятых, это сознательный гражданин, который четко понимает – только эволюционное развитие дает народу шанс на процветание. В-шестых, это человек, обладающий открытым сознанием, полиязычный интеллектуал, готовый к переменам и восприятию лучшего мирового опыта, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил роль Национальной комиссии по модернизации общественного сознания, подчеркнув важность глубокого изучения положений, выдвинутых в программной статье.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что АНК примет активное участие в модернизации общественного сознания, и перечислил ряд проектов, в которых члены Ассамблеи могли бы реализовать свой потенциал.

– Первое. Большие возможности открываются для Ассамблеи в проекте «Малая родина» – «Туған жер». Второе. Самое непосредственное отношение к АНК имеет проект «100 новых лиц Казахстана». Сколько наших замечательных современников, активистов Ассамблеи трудится на благо страны. Таких людей надо показывать независимо от этнической, региональной, гендерной, религиозной принадлежности. Критерий здесь один: вклад в развитие Казахстана. Третье. Ассамблея может участвовать в проекте «Современная казахстанская культура в глобальном мире», – сказал Глава государства.

Также Нурсултан Назарбаев отметил актуальность проекта «Новое гуманитарное знание» для формирования сознания молодежи.

– Это будут лучшие учебники, переведенные на казахский язык с ведущих языков мира. Есть блестящие учебники по философии, социологии, экономике, культурологии, востоковедению на английском, русском, французском, испанском и других языках. Я уверен, включение этого научного массива в учебный процесс поднимет его на новый уровень, – поделился своим видением Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание присутствующих на современные глобальные риски, стоящие перед государством и обществом, и поручил центральным и местным государственным органам выработать новые нестандартные решения по сохранению мира и согласия в стране.

– Общество и граждане должны знать, что мир, стабильность не складываются сами по себе. Государство твердо держит руку на пульсе межэтнических и межконфессиональных процессов. Ассамблея народа Казахстана, все государственные органы ведут повседневную кропотливую работу над укреплением национального единства, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана, отметив правильность и своевременность принятых мер, определил ряд новых задач перед АНК и государственными органами.

– Задача первая. Надо формировать общественное сознание, отвечающее задачам системной модернизации. В этот процесс должны быть вовлечены все – государство и гражданское общество, образование и социальная сфера, частный бизнес и массмедиа, – поручил Глава государства.

В качестве второй задачи Нурсултан Назарбаев отметил необходимость укрепления гражданской идентичности и обеспечения единства и согласия. В этой связи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

– Поручаю Министерству по делам религии и гражданского общества совместно с акимами областей подготовить план деятельности советов общественного согласия Ассамблеи всех уровней по противодействию религиозному экстремизму на 2017–2018 годы. Также следует регламентировать работу советов общественного согласия АНК и разработать четкие критерии их деятельности. Кроме того, поручаю правительству, акиматам и АНК представить предложения по развитию благотворительности, обеспечению ее прозрачности. Акимам областей, городов Астаны и Алматы следует усилить новые направления работы АНК – советов общественного согласия, благотворительности и медиации, – дал указания Глава государства.

В ходе сессии Нурсултан Назарбаев уделил особое внимание информационной работе и поручил создать многофункциональный мультимедийный портал АНК в 2018 году, а также интерактивную историческую карту «Народ Казахстана».

– Электронная карта наглядно и детально покажет процесс консолидации всех национальностей на древней казахской земле – с учетом особой,государствообразующей миссии казахской нации. Поручаю Министерству образования и науки совместно с АНК разработать на научной основе такую интерактивную карту и презентовать ее на День благодарности в следующем году, – сказал Президент Казахстана.

Также Нурсултан Назарбаев призвал представителей бизнеса, творческой и научной интеллигенции принять участие в проекте «Малая родина» и направить свои усилия на поддержку своих земляков в аулах и селах.

Глава государства отметил глубокий смысл выступлений членов Ассамблеи народа Казахстана и предложил представителям СМИ провести их глубокий анализ.

В завершение выступления Глава государства поздравил всех казахстанцев с наступающим праздником единства народа Казахстана, пожелав мира, добра и благополучия.