Нурсултан Назарбаев: «Международная выставка EXPO – это новая вершина в продвижении национального бренда «Казахстан» в глобальном пространстве»

Президент Казахстана дал старт проведению международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Основной лозунг EXPO-2017 – «Энергия будущего», мировая экспозиция посвящена поиску альтернативных источников энергии. Она отражает озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления, которое оказывает все большее влияние на планету. Первое, что бросается в глаза на открытии, – это размах. Ведь всего за каких-то пару-тройку лет в голой степи возвели огромный выставочный комплекс. При этом на всей территории уместилось бы около 250 футбольных полей.

Павильон хозяев события просто воплощение этих новых технологий. Он построен в виде стеклянного шара, в который вмонтированы солнечные батареи, а наверху стоят два ветряка. После того как выставка завершится, здесь откроют центр зеленых технологий.

Уже сейчас, с первых минут работы мировой экспозиции, можно сказать, что впервые за много лет EXPO стало не выставкой идей, а выставкой готовых технологий. Только в нашей зоне собраны около 30 лучших технологий со всего мира, которые отбирала комиссия, куда входили нобелевские лауреаты. Поэтому и для специалистов, и для инвесторов это прежде всего площадка, на которой можно посмотреть на лучшие технологии и лучшие тренды в альтернативной энергетике.

Открывая «Астана ЭКСПО-2017», Президент РК особо подчеркнул, что выставка такого масштаба – это не только усилия одного государства, это труд международного сообщества, представляющего свои достижения всей планете.

«Международная выставка EXPO в Астане – это новая вершина в продвижении нашей страны, национального бренда «Казахстан» в глобальном пространстве. Заявляя тему «Энергия будущего», мы рассчитываем оказаться в самой сердцевине научного прогресса», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В выставке участвуют 115 стран и 18 международных организаций. Международные павильоны на территории выставки заняли 48 стран: Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Беларусь, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Испания, Италия, Катар, Китай, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Монако, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, США, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Япония.

В качестве партнеров Казахстана при организации и проведении ЭКСПО-2017 выступили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Программа развития ООН (ПРООН), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), ЮНЕСКО и другие.

Российский павильон – один из самых больших. Россия представит свои высокотехнологичные энергетические проекты, конечно же, атомные. Например, можно будет познакомиться с работой единственной в мире плавучей платформой с реактором, которая может обеспечить энергией двадцатитысячный город в любом отдаленном уголке страны и мира.

Одно из впечатляющих событий «Астана ЭКСПО-2017» – это настоящий айсберг, который привезли на Большую землю на ледоколе прямиком из Арктики. Кстати, в жаркое казахстанское лето это очень актуально. Впрочем, прохлаждаться участники не будут. Они нацелены на серьезные контракты.

Тем временем в Алматы, на площади Абая, более 2000 человек посмотрели прямую трансляцию с церемонии открытия EXPO-2017.

Открытие международной выставки алматинцы и гости города увидели с большого экрана, установленного у Дворца Республики.

Перед началом трансляции состоялась концертная программа. Прозвучали песни о столице Казахстана – Астане, которую сегодня благодаря крупнейшим международным событиям знают во всем мире.

Вели алматинскую программу шоумены Ильяс Ибраимов и Турар Рахимберлин.

– Выставка EXPO-2017 – это самый масштабный проект независимого Казахстана, – подчеркнул Ильяс Ибраимов.

В свою очередь Турар Рахимберлин отметил, что международная выставка стала поистине национальным проектом.

– В нем принимают участие все регионы республики, многие страны мира. На открытии в Астане присутствуют 17 глав государств и правительств, представители законодательных органов, – сказал он.

Ведущие пригласили всех собравшихся зрителей сделать коллективное селфи на фоне площади Абая, где установлен большой логотип международной выставки EXPO-2017».

А затем всем присутствующим предложили принять участие в танцевальном флешмобе.

Юная участница этого яркого импровизированного представления Настя Медведева получила в качестве приза билет на EXPO-2017 с открытой датой.

– Мы очень рады этому подарку и поедем на международную выставку, – сказала мама девочки Рабига.

А затем состоялась викторина на тему EXPO-2017. Ее участники, первыми правильно ответившие на вопросы, получали билет на международную выставку. Всего было разыграно десять билетов.

Одна из победительниц, Кульшат Аширбекова, подчеркнула, что гордится Казахстаном, страной, которая за 25 лет независимости смогла добиться такого большого прогресса.

Пенсионерка Елена Дмитриева, пришедшая на площадь Абая посмотреть открытие, согласилась с этим мнением.

– Наша страна добилась успеха потому, что у нас мир и согласие, и за это мы должны благодарить руководство страны, – сказала она.

Юрий КАШТЕЛЮК