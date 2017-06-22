Нурсултан Назарбаев: «Наши отношения можно назвать образцовыми»

Нурсултан Назарбаев посетил национальный павильон Финляндии вместе с Президентом Финляндской Республики Саули Нийнистё

В ходе посещения президенты двух стран ознакомились с экспозициями национального павильона Финляндии и осмотрели выставочный павильон Казахстана, расположенный в комплексе «Нұр Әлем».

Президент Казахстана поблагодарил Саули Нийнистё за личный визит и участие в открытии павильона Финляндии, отметив высокий уровень сложившихся отношений между двумя странами.

– Наши отношения можно назвать образцовыми. Мы с Вами неоднократно встречаемся на различных мировых площадках. Финляндия поддержала нас в выборе места проведения EXPO-2017, а также при получении статуса непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Казахстан также всегда оказывает поддержу Финляндии на международной арене, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства, подчеркнув важность развития двусторонних связей, выразил заинтересованность в укреплении отношений в таких сферах, как промышленность, фармацевтика, информационные технологии, образование и медицина.

В свою очередь Президент Финляндии поблагодарил Нурсултана Назарбаева за встречу и отметил роль Казахстана в решении актуальных глобальных и региональных вопросов.

– Мне всегда интересно Ваше мнение по поводу не только двусторонних отношений, но и касательно глобальных вопросов. Сейчас практически весь мир следит за процессом переговоров, проводимых в Казахстане. В частности, это сирийские переговоры на Астанинской площадке, – сказал С. Нийнистё.

Президент Финляндии выразил признательность Главе государства за личное посещение национального павильона и пригласил его посетить Финляндию с визитом.