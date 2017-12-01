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01 декабря 2017
В городе
153-154-01.12.2017
505
Нурсултан Назарбаев об Алматы
ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК
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