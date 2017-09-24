24 сентября 2017 В городе 102

Нурсултан Назарбаев побывал на спортбазе "Кайрата"

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Глава государства ознакомился со спортивной базой клуба, которая включает в себя пять полноразмерных футбольных полей, медицинский комплекс и оборудование для полноценного восстановления спортсменов.

Кроме этого, Президенту Казахстана была презентована концепция модернизации Центрального стадиона Алматы, а также планы по развитию спортивной инфраструктуры легкоатлетического спорта в мегаполисе.

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Нурсултан Назарбаев побеседовал также с юными спортсменами, обучающимися в академии футбольного клуба «Кайрат», и поинтересовался их достижениями в спорте и учебе.

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- Для эффективного занятия спортом в нашей стране созданы все условия. Казахстан демонстрирует прекрасные результаты на международных соревнованиях самого высокого уровня. У нас есть олимпийские чемпионы по боксу, борьбе, плаванию, легкой атлетике и другим видам спорта, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана отметил также, что во всех регионах страны проведена комплексная реконструкция стадионов и оказывается системная поддержка развитию футбола со стороны государства.

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев пожелал крепкого здоровья и ярких побед юным спортсменам.

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