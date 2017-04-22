Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Астаны и ходе подготовки к международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017»

Открывая встречу, Глава государства отметил важность предстоящей выставки EXPO-2017 для страны и народа, обратив внимание на необходимость проведения тщательной подготовки к приему зарубежных гостей и туристов из всех регионов Казахстана.

– Мы подошли к завершающему этапу подготовки, проведено немало работы. Столица должна быть готова встретить большое количество гостей. Необходимо подготовить инфраструктуру, гостиницы, культурные объекты, городские службы, – сказал Президент Казахстана.

Также Глава государства определил приоритетные задачи перед нацио-

нальной компанией и правительством.

– Строительство большинства объектов завершено и готово к эксплуатации. Впечатление гостей будет складываться с момента их прибытия в аэропорт и вокзалы. Важна полная готовность всей инфраструктуры. Аэропорты городов Алматы, Караганды и Кокшетау как резервные также должны быть готовы к встрече гостей, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил необходимость организации придорожного сервиса для туристов, которые прибудут на автотранспорте.

В ходе совещания Глава государства акцентировал внимание на организации культурно-массовых и особо значимых мероприятий в дни проведения выставки, информационной работе, безопасности гостей и жителей столицы, а также поинтересовался степенью готовности волонтеров для встречи гостей.

– По содержательному наполнению выставки. Не все страны-участницы утвердили свои проекты экспозиций. Поручаю «ЭКСПО» и МИДу ускорить процесс контентного наполнения всеми зарубежными участниками своих павильонов. Казахстанский павильон также будет в центре внимания. Туда отобраны 28 отечественных разработок, включая проекты наших вузов. Важно, чтобы наши экспонаты не уступали международным, – подчеркнул Президент Казахстана.

Абай КЕЛЕСОВ