Обращение Президента Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.

Уважаемые казахстанцы!

Я обращаюсь к вам по принципиальному для нашей страны вопросу. Это перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. Моим распоряжением создана специальная Рабочая группа. Они поработали неплохо. Я заслушал отчет о работе группы. Предстоящая реформа опирается на логику нашего развития и логику современного развития в целом. Основная суть – Президент отдает ряд своих полномочий Парламенту и Правительству. Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были реализованы именно при этой системе. Эта реформа нацелена на повышение эффективности системы управления. Мы построили новое государство, новую экономику, новое общество. Правильность выстроенной нами траектории развития подтверждена самой историей. Отмечая 25-летие нашей независимости, мы говорили о наших достижениях, в том числе и о работе властных структур, президентской системе. Однако мир сегодня меняется на глазах. Скорость и сложность общественных процессов нарастает и в Казахстане. Уже сегодня мы должны думать о том, как реагировать на глобальные и региональные вызовы, которые неизбежно поставит грядущая история перед нами.

Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль Правительства и Парламента значительно усилится. Данная работа будет проводиться по двум ключевым направлениям.

Во-первых, следует передать значительную часть установленных законом полномочий Президента по регулированию социально-экономических процессов Правительству и другим исполнительным органам. За данную сферу в полном объеме должны отвечать Правительство, министерства и акиматы. Делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов. Около 40 полномочий, которые можно передать или в Правительство, или в Парламент. Эти поправки Правительство в приоритетном порядке внесет в Парламент для принятия до конца текущей сессии.

Во-вторых, более сложная задача – сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне. Важно усилить роль Парламента в формировании Правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом. Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование Правительства. Исходя из этого, будет закономерным, если Правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным Мажилисом, а не Президентом, как это было раньше. Следует упростить порядок выражения недоверия членам Правительства со стороны Палат Парламента. Это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной. Целесообразно передать Правительству утверждение государственных программ, за которые оно будет нести всю полноту ответственности. Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав.

Президент может отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-министра. Все это повысит ответственность исполнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми полномочиями.

Утратили актуальность нормы о возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона. Предлагается усилить роль Парламента в отношении местной исполнительной власти. Кроме того, требуется проработать вопрос о совершенствовании деятельности Конституционного Совета, судебной системы и прокуратуры.

В то же время нам необходимы безусловные гарантии неизменности нашего конституционного строя. Рабочая группа будет дальше работать, им необходимо всесторонне изучить все эти вопросы и подготовить пакет предложений для последующего общественного обсуждения. Предлагаемая программа позволит решить три задачи. Во-первых, создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. Во-вторых, повышение роли Правительства и Парламента даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы. Да, это более сложная система управления, но и общество стало более сложным. Я сознательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает президент. И делаю это с одной- единственной целью – построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной.

В-третьих, в мире нет универсальной модели государственного устройства. Все находятся в поисках. Мы никогда не занимались копированием чужих моделей государственного устройства, находя свои, подчас уникальные, решения, хотя есть вопросы, в которых мы следуем в рамках международного опыта. Предлагаемая нами реформа опирается прежде всего на собственный опыт и потребности самого Казахстана. Программа реформ – это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный – в сторону демократического развития. Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован. Издан соответствующий Указ. Все это отвечает будущему развитию страны и соответствует Пяти институциональным реформам.

Пятый пункт «Открытое Правительство» как раз предполагал серьезное перераспределение полномочий. Для того чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, важно создать между ними соответствующие балансы и противовесы.

Стратегия перераспределения

Напомним, Глава государства выдвинул в активную фазу идею перераспределения полномочий между ветвями власти 15 декабря 2016 года на торжественном собрании в честь 25-летия Независимости Казахстана.

– История независимости показывает, что успех строительства нового государства, реформ обеспечен прежде всего сильной президентской властью, – сказал тогда в своем выступлении Назарбаев. – Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления, как это предусмотрено нашей Конституцией, и это предполагает наше развитие, историю, культуру, традиции. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между Президентом, правительством и Парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов.

Ускорение. Модернизация

Как известно, Нурсултан Назарбаев не откладывает высказанные замыслы в долгий ящик. Уже 11 января он издал распоряжение о создании рабочей группы по перераспределению властных полномочий, а вскоре Акорда обнародовала и ее персональный состав. В нем 12 государственных чиновников, депутатов парламента, авторитетных юристов и общественных деятелей во главе с руководителем Администрации Президента Адильбеком Джаксыбековым.

Одним из первых в тот же день, 11 января, прокомментировал создание этой группы директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Ерлан Карин. По его мнению, распоряжение Главы государства показывает серьезную нацеленность и решительность Президента в претворении в жизнь выдвинутой им инициативы.

– Президент, в принципе, неоднократно высказывался по данному вопросу, что в будущем необходимо основательно подойти к теме перераспределения полномочий между ветвями власти, – напомнил Карин. – Когда Глава государства выступил в очередной раз по этому вопросу в декабре прошлого года, общественность, экспертное сообщество достаточно позитивно восприняли эту инициативу. Но вместе с тем были и мнения, что не останется ли это просто идеей, что власти только заявляют и вряд ли за этим якобы последуют какие-либо конкретные действия.

При этом глава КИСИ обратил внимание, что со дня обнародования замысла не прошло и месяца.

– Многие, наверное, предполагали, что если власти предпримут какие-то конкретные действия по данному вопросу, то это, возможно, произойдет позднее – весной или летом, – отметил политолог. – Но Президент показывает, что уже готов к практической реализации этой инициативы. Поэтому сегодня важен сам факт принятия данного решения.

– Выдвигая инициативу по перераспределению полномочий между ветвями власти, Президент подкрепляет предложенную ранее программу социально-экономической модернизации и теперь уже и политической модернизации, – подчеркнул Ерлан Карин, отвечая на вопрос, не является ли начинаемая реформа власти преждевременной. – Это говорит о том, что у Президента достаточно системное и комплексное видение задач по дальнейшему развитию государства. Это очень важный шаг, который говорит о том, что страна продолжает поступательные движения в части всесторонней модернизации. С другой стороны, важный момент в плане того, что власти объективно понимают меняющиеся новые условия и общественные ожидания.

Контуры единства

Контуры реформы власти обозначил и член рабочей группы, председатель Верховного суда РК Кайрат Мами.

– В целом сложилось общее понимание о необходимости сохранения ключевых характеристик действующей политико-правовой системы с усилением ответственности Парламента и правительства за состояние дел в стране, – отметил он на совещании в Алматинском областном суде. – Планируемые меры будут направлены на усиление правового государства, укрепление системы сдержек и противовесов.

При этом Мами особо отметил значимость для Казахстана института сильной президентской власти, подчеркнув, что за годы Независимости он полностью оправдал себя, обеспечивая единство государства в решении стратегических вопросов развития страны.

– Верховный суд буквально вчера также внес свое видение предстоящей реформы. Это подходы по вопросам судоустройства и судопроизводства, взаимоотношений с правительством, Парламентом, правоохранительными и другими государственными органами. Предложены меры, связанные с дальнейшим совершенствованием законодательства в рамках реализации Плана нации, а также рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития.

Министры не должны «гонять бумаги»

На прошедшем 24 января заседании рабочей группы Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на снижении количества полномочий, изначально отнесенных сугубо к компетенции Президента Казахстана.

– К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и Парламента, – отметил Глава государства.

Он также подчеркнул необходимость действенного усиления в системе государственного управления роли законодательной власти.

– В наших условиях правительство формируется победившей партией или фракциями, – сказал Назарбаев. – Таким образом, должна быть пересмотрена роль Парламента в отношении правительства по многим вопросам.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на ответственности госорганов за проводимые реформы и их успешную реализацию. Тут вновь не обошлось без критики.

– Реорганизацию правительства сделали, – напомнил Президент о шагах, предпринятых в этом направлении в 2016 году. – Сократили большое количество министерств, объединили. Для чего? Потому что каждый министр, получая поручения, готовит документ и «бросает» его зампремьеру или премьеру. А он (министр. – Прим. ред.) должен отвечать в своем ведомстве, и мы для этого сделали, чтобы он не гонял бумагу, а взял ответственность и брал, но этого не происходит до сих пор. Поэтому надо, чтобы правительство отвечало за программу.

– Разрабатывается программа, направляется мне, – уточнил Нурсултан Назарбаев. – Я утверждаю, как будто беру на себя. Парламент должен следить – разработал программу, утвердил в Парламенте, пусть выполняет эту программу. Каждый раз заслушиваем отчеты, каждый раз даем поручения – вот так работает правительство. Но так не должно быть. Каждый исполнительный орган должен заниматься своим делом. Сколько мы ни говорим, сколько ни делаем реформы, все равно остаются недоработки. Вот, например, сказали о Местной полиции, а она еще до сих пор не сложилась. Следствие ведут несколько организаций, так не должно быть. Изучали немецкий, другой международный опыт, все равно приходится снова говорить, снова заставлять делать!

Как сообщает Акорда, рабочая группа по перераспределению полномочий между ветвями власти внесла на рассмотрение Президента около 40 корректировок Конституции и 13 поправок, не требующих ее изменения.

Теперь очередь за всенародным обсуждением. Указом Президента определены сроки: «Вынести проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» на всенародное обсуждение, которое провести в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года. Опубликовать проект Закона в средствах массовой информации». Рабочей группе по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти поручено обеспечить анализ и обобщение предложений, высказанных в ходе всенародного обсуждения, доработку проекта закона с учетом этих предложений и внесение его на рассмотрение Президента Республики Казахстан.

Геннадий АНДРЕЕВ