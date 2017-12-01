Нурсултан Назарбаев: цифры и факты

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

1 пик

В честь Первого Президента РК в 1998-м была названа горная вершина в северном склоне Заилийского Алатау – пик Нурсултан. Его высота – 4376 метров.

6 монументов и памятников

В Анкаре (Турция), Чолпон-Ате (Кыргызстан), Днепродзержинске (Украина), Комрате (Молдавия), в Алматы в Парке Первого Президента, в Астане в центральной части монумента «Казак елi», памятник в Талдыкоргане.

Почтовые марки

Почтовые марки с изображением Нурсултана Назарбаева выпустили в Нидерландах и Арабских Эмиратах. На казахстанских марках изображение президента появлялось много раз.

1 университет и 23 школы

Назарбаев Университет в Астане, открытый в 2010-м по инициативе Нурсултана Назарбаева. 20 учебных заведений составляют сеть элитных школ Назарбаев Интеллектуальные школы по всей стране. В Бишкеке и Оше две школы носят имя Нурсултана Назарбаева, а также лицей в Грозном.

Государственные награды РК

Высшая степень отличия «Халық Қаhарманы». «Алтын Қыран» орденi

Свыше 50 наград и орденов иностранных государств

Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» – высший орден Италии. Почетный знак «За заслуги перед Австрийской Республикой», ордена Святого Михаила и Святого Георгия. Наиболее выдающийся орден Великобритании в знак признания заслуг Нурсултана Назарбаева в деле ядерного разоружения – Золотая цепь ордена Пия IX – папский рыцарский орден, одна из высших наград Ватикана за «искусность и талантливость» в управлении государством. Великая цепь Бадра – высшая государственная награда королевства Саудовская Аравия. Орден Ожерелье Нила – высшая государственная награда Египта. Большой крест ордена Почетного легиона является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции, Высший орден Хризантемы – самый старший и значительный из японских орденов. Орден Белой розы – высшая государственная награда Финляндии. Орден Турецкой Республики – высшая государственная награда Турции. Орден Изабеллы Католической – гражданский орден Королевства Испания, вручаемый за услуги, оказанные государству.

Свыше 20 научных и академических званий

Нурсултан Назарбаев – доктор экономических наук. Защитил в 1992 году в Российской академии управления (г. Москва) докторскую диссертацию на тему: «Стратегия ресурсосбережения в условиях становления и развития рыночных отношений».

Почетный профессор Кембриджского университета, почетный доктор Пекинского университета, почетный член Исламской академии наук, почетный профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, почетный доктор Корейского университета.

Свыше 30 мировых общественных наград.

Более 50 книг на 32 языках народов мира

Библиография Президента Назарбаева насчитывает более чем 50 книг на 32 языках народов мира.

В 2013 году состоялась презентация книг Президента РК – Лидера нации Нурсултана Назарбаева «Жылдар мен ойлар» и «Времена и думы».

В 2017 году книгу Нурсултана Назарбаева «Жылдар мен ойлар» издали на латинской графике.

Нурсултан Назарбаев является автором более 200 политических, научных и публицистических произведений.

1 орден

Орден «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер нации Нурсултан Назарбаев» учрежден в 2001 году. Вручается за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, способствующей становлению, процветанию и славе нашей страны.

По данным Комитета по статистике, имя Нурсултан входит в двадцатку самых популярных имен в Казахстане. У президента около 40 000 тезок, родившихся с 1991 года.

Именем Первого Президента названы 10 улиц

В городах Адан, Невшехир, Кыршехир и Гебзе (Турция), в Грозном (Чеченская Республика), в Аммане (Иордания), в городе Магас (Республика Ингушетия), Арич (Армения), в Казани (Татарстан), в Алматы.

1 звезда

По Международному реестру звезд именем Н. А. Назарбаева названа звезда – Персеус RA 3h 23v Osd 40* 43,. Зарегистрирована в Международном регистрационном своде звезд в Швейцарии и записана в Астрономическом сборнике США, том 5.

1 музей

Музей Первого Президента Республики Казахстан открылся в 2005 году. Экспозиции рассказывают о жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева. Гордость музея – коллекция наград президента.

1 библиотека

В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации собрано более 20 тысяч изданий и 700 экспонатов из личной коллекции Нурсултана Назарбаева.