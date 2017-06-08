Нурсултан Назарбаев: «Важно обеспечить высокий уровень безопасности»

Президент Казахстана провел совещание по вопросам проведения международной выставки EXPO-2017

Участники встречи рассмотрели общий порядок проведения знакового события и вопросы обеспечения безопасности граждан и гостей столицы в этот период. Глава государства отметил большой объем работ, выполненный в рамках подготовки и качественного проведения предстоящего мероприятия.

– Мы вплотную подошли к ключевому моменту – открытию выставки. Ожидается приезд большого количества гостей в столицу Казахстана. В настоящее время уже продано 1,2 миллиона билетов на посещение EXPO-2017 – это значительно больше, чем ожидалось, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент также подчеркнул, что, учитывая нестабильную ситуацию в мире, во время проведения выставки важно обеспечить высокий уровень безопасности гостей и граждан страны не только в Астане, но и во всех регионах. Каждый руководитель несет за это персональную ответственность.

На совещании присутствовали руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков, помощник Президента, секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов, генеральный прокурор Жакип Асанов, начальник Службы государственной охраны Амантай Куренбеков, министр обороны Сакен Жасузаков, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, директор Службы внешней разведки «Сырбар» Габит Байжанов, аким Астаны Асет Исекешев, председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Самат Абиш.

По итогам заседания Глава государства дал им ряд конкретных поручений.

Виктор АНДРЕЕВ