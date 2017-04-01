Нужна добавка

Благотворительным обедом требуется поддержка неравнодушных алматинцев

В Алматы раздают бесплатные обеды нуждающимся. Первая точка общественного фонда «Вега» открыта в Наурызбайском районе на территории Карагайлинской мечети, расположенной на улице Надырова, дом 1. По понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до 15.00 здесь накормят вкусным горячим обедом всех, кто в этом нуждается.

– Мы неоднократно организовывали бесплатную раздачу горячей пищи, однако это были разовые акции. А ведь питаться людям нужно каждый день, поэтому решили на постоянной основе открыть киоск по выдаче горячих обедов, – говорит основатель общественного фонда «Вега» Рустам Мавлянов. – Работаем в рамках задач, поставленных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который постоянно говорит о важности поддержки малоимущих слоев населения.

Также Рустам Мавлянов подчерк­нул, что фонд выражает благодарность акимату Наурызбайского района за выделенное место под киоск.

– Рады видеть у нас всех, кто испытывает нужду: пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетные семьи. С заботой и любовью приготовим для них здоровый обед из натуральных продуктов, – сказал он.

Пока из-за проблем доставки пищи до пункта раздачи киоск работает лишь три дня в неделю. Однако как только все вопросы благополучно разрешатся, получать горячий обед здесь можно будет каждый день.

– Сейчас у нас есть некоторые проблемы с финансированием. Проекту нужны спонсоры. Тем более что у нас большие планы на будущее. В дальнейшем планируем установить пункты выдачи горячего питания в каждом районе города, чтобы людям было удобнее и они не ехали через весь город, – делится Рустам Мавлянов. – В идеале в каждом районе города должна быть благотворительная столовая по примеру многих стран Европы, а также России. Надеюсь, что мы сможем создать нечто подобное и в Алматы.

Елена СОКОЛОВА