Нужно работать сообща

Обсуждение Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева и выступления Главы государства по перераспределению полномочий между ветвями власти

В Доме дружбы прошла встреча, посвященная обсуждению Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева и выступления Главы государства по перераспределению полномочий между ветвями власти

Депутаты Мажилиса Парламента РК встретились с представителями творческой интеллигенции и Коалиции демократических сил Алматы.

Открывая встречу, председатель коалиции, первый заместитель председателя алматинского филиала партии «Нур Отан» Жулдыз Омарбекова отметила, что перед присутствующими стоит задача не только по разъяснению Послания Президента, но и по контролю за его исполнением.

– Городским филиалом уже активно ведется работа по разъяснению Послания. Сформированы информационные группы для масштабного обсуждения и разъяснения Послания Главы государства. В их состав входят более 300 человек. За членами политсовета закреплены 732 первичные партийные организации, – подчеркнула Жулдыз Омарбекова.

Затем выступила заместитель председателя Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции «Нур Отан» в Мажилисе Гульмира Исимбаева. Она отметила, что в своем Послании Президент Казахстана уделяет большое внимание вопросам образования. В частности, внедрению в учебный процесс современных информационных технологий, повышению финансовой грамотности, знанию казахского, русского и английского языков, а также обеспечению доступности качественного образования.

– В рыночной экономике постоянно растет спрос на обновление и расширение знаний, востребованность специалистов, восприимчивых к инновациям, обладающих нестандартным мышлением. В связи с этим учебные программы на всех уровнях образования должны быть нацелены не просто на усвоение материала, а на развитие способностей критического мышления, побуждение к творческому поиску, к самостоятельной продуктивной работе, – сказала Гульмира Исимбаева.

Депутат Мажилиса Парламента РК отметила, что Послание – это важный политический документ, над воплощением в жизнь поставленных Главой государства целей и задач нужно работать сообща.

В свою очередь Жулдыз Омарбекова подчеркнула, что алматинский филиал партии активно работает по каждому из обозначенных Президентом Казахстана пунктов.

– Мы первыми в стране запустили уникальное мобильное приложение, благодаря которому алматинцы могут быть в курсе всех событий, в том числе касающихся разъяснения Послания Президента РК. Активная работа продолжается, – отметила она.

Все участники заседания единогласно выступили в поддержку предложенного Главой государства нового курса экономических преобразований и всенародного обсуждения по модернизации системы государственного управления.

Маргарита НЕЖДАНОВА

Учёные-аграрии и депутаты Мажилиса Парламента РК обсудили Послание Главы государства

Во встрече с профессорско-преподавательским составом Казахского национального аграрного университета приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Абдиманап Бектурганов и Зауреш Аманжолова, пресс-секретарь Алматинского филиала партии «Нур Отан» Кайым-Мунар Табеев. Совещание было посвящено обсуждению Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Открыл встречу ректор университета, вице-президент НАН РК академик Тлектес Есполов. Он отметил, что Послание – главный шаг независимой страны, устремленной к светлому будущему, историческое решение на пути к демократическому процветанию.

– Радикальное изменение технологического уклада в современном мире требует перехода к новой модели экономического роста. И эта модель изложена в Послании Президента, – сказал Тлектес Есполов. – Сегодня Казахстан по объему ВВП занимает одно из ведущих мест в Евроазиатском регионе, являясь вторым после России. В Центральной Азии объем ВВП нашего государства значительно перекрывает общий объем ВВП остальных четырех стран региона. Это большое достижение. Теперь, когда мы вошли в число 50 конкурентоспособных государств мира, надо активнее реализовывать пять приоритетов развития, изложенных в Послании Президента, потому что только индустриализация поможет сделать рывок в развитии.

Ректор заострил внимание на том, что Президент в своем документе акцентируется на ускоренной технологической модернизации экономики, создании новых индустрий на основе цифровых технологий.

– В этой связи сегодня перед АПК Казахстана стоят кардинальные задачи по устойчивому развитию и наращиванию сельхозпроизводства, увеличению выпуска экспортно ориентированной, конкурентоспособной продукции и обеспечению продовольственной безопасности, – добавил глава вуза. – Для этого в Послании Президента и определены ключевые рычаги современной аграрной политики, с помощью которых будет и дальше формироваться конкурентоспособный аграрный сектор страны.

Мажилисмены в свою очередь проинформировали собравшихся о содержании инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым конституционной реформы и Послания народу. Депутаты отметили важность исполнения всех приоритетных направлений Послания и необходимость участия в его реализации каждого гражданина республики. По их мнению, нужно активизировать работу членов информационно-пропагандистских групп в регионах, довести до каждого жителя страны суть основных приоритетов, в доступной форме изложить механизмы его реализации, доказать актуальность и своевременность поставленных целей.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Депутаты Мажилиса Парламента РК VІ созыва Зауреш Аманжолова и Абдиманап Бектурганов посетили Центральную городскую клиническую больницу

Депутаты встретились с коллективом клиники и дали подробные разъяснения по Посланию Президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Депутат Абдиманап Бектурганов в своем выступлении прокомментировал процесс перераспределения полномочий между ветвями власти в РК. Он отметил, что Кабинету министров дадут больше полномочий в сфере экономики, а в компетенции Президента останутся основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями власти.

В то же время депутат Зауреш Аманжолова подробно остановилась на четвертой приоритетной задаче – улучшении качества человеческого капитала, а именно изменениях в системе образования, медицины и социальной защиты. По ее мнению, это наиболее острые вопросы, решение которых требует более тщательной проработки и комплексного подхода, тем более что с 1 июля текущего года будет вводиться новая система обязательного социального страхования. В ходе встречи сотрудники клиники задали множество вопросов, на которые депутаты дали исчерпывающие ответы.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Молодые учёные рассмотрели пять приоритетов третьей модернизации Казахстана

Круглый стол по обсуждению Послания Главы государства провел Совет молодых ученых при Фонде Первого Президента РК.

– Послание Президента народу Казахстана является стратегическим документом, определяющим основные направления деятельности нашей страны. Очень важно, что молодые ученые принимают активное участие в его обсуждении, на них возлагается особая надежда как на наиболее активную, инициативную и передовую социальную группу, способную создавать инновационный и интеллектуальный продукт, который необходим обществу на современном этапе развития, – сказал заместитель исполнительного директора, директор Представительства фонда в Алматы Сергей Тохтаров.

С докладом «Пять основных приоритетов, призванных обеспечить темпы роста экономики в свете Послания Главы государства народу Казахстана», выступил председатель Совета молодых ученых при фонде, кандидат экономических наук, ассистент-профессор Махмут Томанов.

В своем выступлении он отметил важность Послания в контексте глобальной трансформации и перехода страны на новый уровень развития.

О вхождении Казахстана в эпоху информатизации и цифровизации рассказал член Совета молодых ученых при фонде, научный сотрудник отдела политологии Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Ермек Токтаров. Его доклад был посвящен вопросам готовности Казахстана к вызовам информационной эпохи.

Своим мнением поделились и те, чьи дороги в мир науки только-только открываются. Например, магистрант 2-го курса КазНУ им. аль-Фараби Дулат Касымов ознакомил присутствующих с методами применения информационных технологий в социальной сфере в условиях третьей модернизации.

Участники круглого стола отметили полезность живого конструктивного диалога о фундаменте построения новой модели экономического роста, которая положительно отразится на качестве образования, здравоохранения, занятости населения и еще больше укрепит позиции Казахстана на мировой арене.

Сауле РАХМЕТОВА

Коллектив педагогов школы-гимназии № 152 Алатауского района встретился с депутатом Мажилиса Парламента Ириной Смирновой для обсуждения Обращения и Послания Президента Н. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

Депутат ознакомила присутствующих с содержанием Послания Президента, отметив, что оно играет важную роль в будущем развитии Казахстана.

– Я верю, что страна, руководствуясь данным Посланием, непременно добьется больших успехов в реализации Стратегии-2050, – отметила Смирнова. – Ежегодные обращения и послания Президента страны народу Казахстана – важное событие для любого жителя республики. Каждый находит в нем главное для себя направление. Эта программа конкретных практических дел, безусловно, касается всех казахстанцев, и в первую очередь вас, педагогов – передовой части интеллигенции. В нашем стремительно меняющемся мире от вас, учителей, зависит многое. Без армии интеллигентов не будет эффективных управленцев на разных уровнях. Поэтому не случайно большая часть выступления Нурсултана Назарбаева была посвящена социальной сфере. Казахстан – социально ориентированное общество, в котором окружены заботой и вниманием люди старшего поколения, материнство, детство, молодежь.

– Президент обозначил главные приоритеты социально-экономического развития страны, стратегию развития на ближайшие годы. У народа нашего государства всегда найдутся силы и возможности для строительства процветающего государства, – отметила заместитель акима Алатауского района Маржан Балбаева. – Стратегические направления государственной политики по всему спектру ключевых вопросов станут новым этапом в достижении цели построения свободного и процветающего Казахстана.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ