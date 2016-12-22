Оңай перезагрузка

Новый проездной, но по прежней цене

Возможность приобрести проездной сразу на пластиковую карту «ОҢАЙ» была успешно реализована для удобства пассажиров.

Напомним, после внедрения проездных на пластиковых картах приобретать, носить с собой и использовать проездной стало ненужным. После оплаты проездного (пополнение баланса карты) пользователю необходимо только по одной пластиковой карте регистрировать поездки в общественном транспорте Алматы.

Отметим, что с 1 января следующего года проездные будут нового образца, сменив прежние на картонном непрактичном носителе. При этом стоимость проездных на картах не изменится. На единой транспортной карте она составит 7200 тенге. На карте школьника – 1000 тенге, студента – 3000 тенге и на социальной транспортной карте – 2000 тенге.

Для активации проездного на транспортной карте обязательно должен быть неснижаемый баланс, равный тарифу одной поездки – 80 тенге. Поэтому при необходимости следует внести денежные средства на сумму стоимости проездного и одной поездки на общественном транспорте.

Нужно иметь в виду, что проездной действует в течение одного календарного месяца, то есть с 1 числа до последнего независимо от фактической даты его приобретения. Приобрести проездной на следующий месяц можно с 15 числа текущего месяца по 14 следующего.

Как приобрести проездной на карту «ОҢАЙ» через терминал QIWI:

1. Выбрать команду «Оплата услуг».

2. Выбрать команду «Транспорт и туризм».

3. Выбрать команду «ОҢАЙ».

4. Выбрать команду «ОҢАЙ оплата проездных».

5. Ввести 15 последних цифр номера транспортной карты (пластиковой).

6. Проверить активные тарифы и выбрать необходимую команду.

7. Для оплаты проездного необходимо

внести денежные средства на сумму стоимости проездного.

Сауле РАХМЕТОВА