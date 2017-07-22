«ОҢАЙ». Перезагрузка

Алматы: инструкция по применению

Введение дифференцированного тарифа на проезд в городском общественном транспорте запланировано на 1 августа.

Сейчас проект соответствующего постановления находится в городском Департаменте юстиции на регистрации. При безналичной оплате за проезд, в том числе посредством СМС, стоимость останется прежней – 80 тенге, а наличными придется выложить 150 тенге. Тем самым городские власти намерены усилить борьбу с теневым оборотом денежных средств и повысить рост привлекательности со стороны пассажиров к безналичному способу оплаты за проезд. Предстоящее нововведение породило массу вопросов у горожан, которые мы переадресовали члену Общественного совета Алматы Ерлану Смайлову.

– В связи с чем вводится дифференцированный тариф и почему остановились именно на этой цифре?

– В Общественный совет Алматы поступил проект постановления акимата города о введении дифференцированного тарифа на пассажирском транспорте. Идея заключается в том, что те, кто ездит по безналичной оплате, а это использование карточек «ОҢАЙ» и СМС-оплата, будут ездить также по 80 тенге. А кто оплачивает наличным расчетом – по 150 тенге за проезд. Эту сумму обосновали в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог и предоставили нам расчеты, оформленные в соответствии с требованиями, утвержденными правительством РК. Тарифная комиссия произвела расчет экономической себестоимости проезда и вынесла заключение, что средняя стоимость проезда в городе составляет 150 тенге. Это выглядит следующим образом: заработная плата водителей + среднее количество пассажиров одного маршрута в день + средняя сумма на накладные расходы (запасные части, техобслуживание) = 150 тенге за проезд (средняя сумма окупаемости затрат). Что касается данной инициативы и ее аргументации, скажу, что акимат дает цифру 70 процентов пассажиров, пользующихся безналичным способом оплаты за проезд. Понятно, что данный способ оплаты прозрачен и способствует тому, что можно прогнозировать доходную часть предприятий, пассажиропоток, на основании статистики делать выводы по развитию маршрутов, словом, полностью планировать экономику. Остальная часть пассажиров находится в зоне оплаты наличными расчетами, при этом из них порядка 25% – в тени. А это значит, что эти суммы оседают в карманах водителей и кондукторов. Деньги не попадают в бюджет, из них не платятся налоги, они не способствуют развитию автопарков, обновлению подвижного состава и так далее. И для того, чтобы стимулировать население платить все-таки прозрачными способами и увеличить собираемость денег, данная инициатива и была принята.

Поэтому Общественный совет поддержал введение дифференцированного тарифа. На самом деле это нормальная прогрессивная мера, и международный опыт говорит о том же. Денежные средства от произведенных транзакций поступают в централизованную электронную систему и на следующий день перечисляются компаниям-перевозчикам.

Вместе с тем у нас были ключевые условия, которые мы выдвинули, а именно настоятельно рекомендовали акимату обязательно исключить из этого постановления метрополитен. Потому что метро и так прозрачное, там люди не платят кондуктору или водителю, а приобретают проездной жетон. В этой связи нет логики в том, чтобы выводить из тени метро. По нашей рекомендации метро исключили. Второе наше предложение заключалось в том, чтобы у пассажиров были альтернативные безналичному расчету способы оплаты. Допустим, для тех, кто не пользуется карточкой «ОҢАЙ», потому что редко ездит на общественном транспорте, была возможность оплачивать проезд через СМС по той же стоимости 80 тенге или через банковскую карточку. Это тоже безналичный платеж, он так же прозрачный, фиксируется в системе, его видно. Деньги поступают перевозчику, правильно распределяются, не в карман, поэтому по всем критериям он соответствует прозрачности, подотчетности этого платежа. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы у пассажиров была возможность оплачивать не только карточкой «ОҢАЙ», но и другими видами безналичного платежа. На заседании Общественного совета заместитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бекзат Бекишев заверил, что этот пункт тоже будет выполнен.

– Иногда водители искусственно создают ситуацию, вынуждают пассажиров, имеющих карточку «ОҢАЙ», платить наличными, намерено выводят из строя платежный терминал. В данных обстоятельствах сколько и как будут платить люди за проезд?

– В этом случае мы рекомендовали усилить контроль за водителями. Чтобы они не ломали электронную систему, позволяющую рассчитываться безналом, мы предложили ввести следующую меру. Допустим, если система «ОҢАЙ» не работает, в чем пассажир, желающий оплатить проезд карточкой, не виноват, то проезд должен быть для него вообще бесплатным. И тогда это будет мотивировать водителей к работе через систему «ОҢАЙ» и снизит риск преднамеренной поломки устройств. А если вдруг по каким-то причинам система вышла из строя, очень быстро, в течение 10–15 минут принять меры к тому, чтобы наладить аппарат. Считаю, в целом данная инициатива здравая, и в конечном счете она сведет количество тех, кто ездит по наличке, к 3–4 процентам. А такие, конечно же, будут, это приезжие, люди, которые нечасто пользуются общественным транспортом.

Обсуждение актуализировало широкий спектр проблем, связанных с работой пассажирского транспорта. В этой связи представляется целесообразным разработка организационной и финансово-экономической модели (бизнес-модели) рынка пассажирских перевозок Алматы, а также «Дорожной карты развития общественного транспорта на 2018–2020 годы» с четкими планами по решению проблем, сроками и индикаторами измерения эффективности их исполнения. Разработка «дорожной карты» на регулярные перевозки пассажиров общественного транспорта Алматы начнется после обеспечения прозрачности рынка и будет внедряться с учетом введения дифференцируемого тарифа. «Дорожная карта», а также предусматривать поэтапное развитие общественного транспорта с учетом норм действующего законодательства, требований пассажиров и компаний-перевозчиков.

Обязательным нашим условием разработки бизнес-модели и «дорожной карты» должно стать участие всех заинтересованных сторон: акимата города, Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ОЮЛ «Ассоциация предприятий пассажирских перевозок Алматы», Общественного совета, профильных экспертов и представителей организаций по защите прав потребителей. А также открытость и прозрачность всего процесса для алматинцев.

– Отразится ли каким-то образом нововведение на пассажирах льготной категории?

– Представители акимата нас заверили, что оно никак не коснется льготников, социально уязвимых слоев населения. Для них тариф будет сохранен.

Соответственно, бесплатным проездом и льготами 50% от стоимости базового тарифа, по 40 тенге, по-прежнему будут пользоваться: участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, учащиеся общеобразовательных школ старше 15 лет, пенсионеры, достигшие 75 лет, учащиеся технического и профессионального образования, студенты высших учебных заведений очной формы обучения, инвалиды I и II группы, пенсионеры по возрасту, дети-инвалиды до 18 лет, многодетные матери, имеющие четырех или более детей до достижения ими 18-летнего возраста.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Статистика по общественному транспорту города

Количество пассажиров

ежедневно – 478 575 транзакций;

ежегодно – 174 680 062;

на троллейбусе ежедневно – 59 722;

ежегодно – 21 798 378;

на автобусе ежедневно – 406 438;

ежегодно – 148 350 010;

в метрополитене ежедневно – 12 416;

ежегодно – 4 531 674;

Прогноз социально-экономического эффекта от введения дифференцированного тарифа

Среднемесячное количество транзакций – 15 000 000;

Прогнозируемое среднемесячное количество транзакций после внедрения дифтарифа – 21 000 000.