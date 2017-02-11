О базе данных неправительственных организаций

В реализацию Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций» от 12 апреля 2005 года в Казахстане создана база данных НПО (поправки внесены Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организаций» от 2 декабря 2015 года).

В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации, созданные в форме учреждения, общественного объединения, акционерного общества, фонда, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), а также в иных организационно-правовых формах, не предусмотренных статьей 17 настоящего Закона, филиалы и представительства (обособленные подразделения) иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, ежегодно до 31 марта представляют в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями сведения о своей деятельности, в том числе о своих учредителях (участниках), составе имущества, источниках формирования и направлениях расходования денег в порядке, утверждаемом уполномоченным органом в сфере взаимодействия с неправительственными организациями.

Порядок предоставления сведений НПО о своей деятельности регламентируется приказом министра культуры и спорта № 51 от 19 февраля 2016 года «Об утверждении Правил предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями и формирования базы данных о них».

Сведения о своей деятельности представляются неправительственными организациями в Министерство по делам религий и гражданского общества (МДРГО) по форме, согласно приложению к Правилам (приказ МКС от 19.02.2016 г. № 51), на казахском и русском языках ежегодно по 31 марта, следующего за отчетным периодом:

– до 1 марта 2017 года через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флеш-накопителях в формате Word);

– с 1 марта 2017 года НПО смогут предоставлять сведения через интернет-портал базы данных НПО http://infonpo.kz Авторизация на интернет-портале возможна при помощи ключа ЭЦП, полученного в ЦОНе.

При входе на интернет-портал «База данных НПО» http://infonpo.kz НПО смогут ознакомиться с руководством пользователя, где дан пошаговый алгоритм по работе с порталом.

Под отчетным периодом понимается календарный год, предшествующий году представления сведений в базу данных.

За непредставление, несвоевременное представление, а равно представление недостоверных или заведомо ложных сведений в базу данных Кодексом РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность (статья 489-1: пункт 1 – предупреждение; пункт 2 – за повторное нарушение – штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей либо приостановление деятельности сроком на три месяца).

Ответственное подразделение МДРГО по формированию базы данных НПО: Управление межведомственной координации Комитета по делам гражданского общества МДРГО РК.

Для получения дополнительной информации необходимо обратиться по телефонам горячей линии: 8 (7172) 74-04-28, 74-04-47.

Также свои вопросы НПО могут направить на электронный адрес Комитета по делам гражданского общества: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Форма предоставления сведений, памятка, методические рекомендации по заполнению форм отчетности в базу данных НПО, а также ответы на часто задаваемые вопросы расположены на сайте МДРГО (www.din.gov.kz/rus/pravovaya_baza/prikazy), на сайтах акиматов областей, гг. Астана, Алматы, Гражданского альянса Казахстана.

Адрес МДРГО: 010000, г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 8, 15-й подъезд, Комитет по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества.