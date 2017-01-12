О его времени

Сегодня исполняется 105 лет выдающемуся государственному и политическому деятелю Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву

Это человек-эпоха, с именем которого связаны достижения Казахстана в 1960-1980-х годах. Говорят, что он долгое время не указывал на визитке партийные должности, а вместо них писал «горный инженер». Именно эту специальность он получил по окончании Московского института цветных металлов и золота.

Инженером он стал потому, что его кумиром был первый казахский железнодорожник Мухамеджан Тынышбаев. Этим и было продиктовано желание овладеть профессией инженера.

После московского института горный инженер Кунаев поехал на «Балхашстрой», и первую казахстанскую медь давали при его участии. Потом Кунаева направили в Риддер (в 1941 году город был переименован в Лениногорск, а в 2002 году ему было возвращено историческое название, присвоенное по имени горного инженера Филиппа Риддера, открывшего здесь месторождение полиметаллических руд и заложившего рудник), где он возглавил рудоуправление. В те трудные военные годы каждую девятую пулю из десяти отливали из металла Лениногорского свинцового завода, которым руководил Динмухамед Кунаев.

В 30 лет он стал зампредом Совета народных комиссаров, в 1952-м, его, прекрасного инженера и ученого, как бы он ни сопротивлялся, избрали президентом Академии наук Казахстана. В 1955 году Д. А. Кунаева рекомендовали на пост председателя Совета Министров КазССР, в 1960-м он стал Первым секретарем ЦК, но в 1962 году из-за разногласий с Никитой Хрущевым по поводу передачи казахских земель Узбекской ССР его сместили с поста. Он хотел уйти окончательно в науку, но по партийной линии его вновь определили на прежнюю должность – председателем Совета Министров КазССР. Через два года вернулся на должность Первого секретаря Компартии Казахстана. На этой должности, будучи одновременно членом Политбюро ЦК КПСС, проработал до декабря 1986 года. За это время стал трижды Героем Социалистического Труда. Казахстан под его руководством превратился из аграрной республики в страну с мощной индустриальной базой.

В 1994 году Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым было принято решение об увековечивании памяти Динмухамеда Кунаева. В казахстанских городах и селах улицам было присвоено имя Д. А. Кунаева, а также Институту горного дела, АО «Лениногорский полиметалл», утверждена государственная премия его имени молодым ученым в области горного дела. В Алматы был открыт вуз имени Кунаева – Евразийская юридическая академия, и наконец создан музей, который вначале представлял только экспозиционную часть – фотографии и книги о жизни и деятельности Динмухамеда Кунаева. Многие посетители этого музея, расположенного рядом с домом, где жил Димаш Ахмедович, выражали пожелание узнать великого человека поближе через те вещи, которые его окружали. А увидеть все это, конечно, можно было только в его квартире, оставленной Димашем Ахмедовичем в наследство племяннику Диару – сыну своего младшего брата Аскара Кунаева.

Вскоре власти выделили Диару Кунаеву другое жилье, а квартира в двухэтажном доме, построенном в 1969 году на углу улиц Виноградова и Тулебаева, стала музеем, который открыли к столетию Д. А. Кунаева.

Мемориальная квартира-музей, где Динмухамед Кунаев прожил 24 года, состоит из 200 квадратных метров. По нынешним меркам это скромная квартира, состоит она из холла, большой гостиной, кабинета и одной спальни. Когда Леонид Брежнев, впервые побывав в Алма-Ате, пришел в гости к Кунаеву, то, уткнувшись из зала прямо в спальню, удивился: «И это все?». По воспоминаниям очевидцев, хозяин ответил, что ему с женой Зухрой Шариповной вполне хватает этого жилья, поскольку у них нет детей.

Диар Кунаев, когда жил в этой квартире, старался бережно относиться к вещам, помнящим своего прежнего хозяина, и оставил там все, как при жизни Димаша Ахмедовича: мебель, предметы обихода, сувениры, коллекцию зажигалок и ружей. Что касается коллекции ружей, то в 1987 году бывший Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана сдал ее МВД республики, оставив себе только два (одно подаренное Леонидом Брежневым, другое – Политбюро ЦК КПСС) на случай выезда на охоту. К сожалению, практически наполовину коллекция была утрачена, но около 20 штук (среди них знаменитых марок Mannlicher и Sauer и) все-таки вернулись в родные стены.

Первое и очень сильное впечатление в Квартире-музее Кунаева производит кабинет с превосходной библиотекой. По периметру комнаты полки от пола до потолка забиты книгами, которых насчитывается более пяти тысяч томов. Среди них техническая и справочная литература, военная и историческая мемуаристика, научные исследования по различным отраслям знаний. Художественная литература представлена мировой, русской, советской и казахской классикой.

Большой интерес вызывает уникальная коллекция зажигалок, среди которых подарки от Л. И. Брежнева, Президента Египта Г. А. Насера, премьер-министра Японии Я. Накасонэ, премьер-министра Великобритании Э. Итона, Президента США Дж. Кеннеди.

Стены этого гостеприимного дома видели многих известных людей – государственных и общественных деятелей, дипломатов, писателей, актеров, спортсменов и простых граждан, приходивших выразить свое уважение этому необыкновенному человеку.

Многочисленные подарки и сувениры, которые привозились из рабочих поездок по стране и из-за рубежа, свидетельствуют о том, как много и самоотверженно работал Димаш Ахмедович, представляя Советский Союз и свой родной Казахстан, в качестве лидера республики и дипломата.

Работники музея говорят, что многие посетители возвращаются в этот дом, хранящий особую ауру, которая оставляет у людей желание быть лучше, чище. Они хотят еще раз испытать эти чувства и еще раз убедиться в том, что такие люди, как Динмухамед Ахмедович Кунаев, рождаются раз в сто лет.

Индира САТБАЕВА