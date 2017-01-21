Алексей Цеховой, первый вице-президент МАИН, доктор технических наук:

Прошедший год завершился очень важным событием государственного уровня – 30 декабря Президент РК издал Указ № 404 «О государственной службе Республики Казахстан». Сам факт появления данного указа свидетельствует о том, что в стране начался реальный процесс формирования профессионального государственного аппарата.

Что принципиально нового можно увидеть в этом документе? Есть один ключевой момент: в п. 9 данного указа прописано, что в состав аттестационных комиссий могут входить помимо перечисленных административных государственных служащих и прочих также представители общественных советов, научно-экспертной и академической среды и, что очень важно, общественных объединений.

Я представляю классическое общественное объединение – Международную академию информатизации, которая давно сотрудничает с акиматом в продвижении самой идеи прозрачности государственного управления. Поэтому считаю очень важным, чтобы при реализации данного указа действительно в состав аттестационных комиссий попали достойные, профессиональные люди, способные отстаивать свою точку зрения и руководствующиеся той высокой задачей, которая стоит перед обществом и перед всеми нами – вхождение в число 30 конкурентоспособных государств.

Кроме того, очень важным моментом реализации данного указа является содержательная часть проверяемых знаний государственных служащих. Важно, чтобы они владели высокой современной культурой осуществления управленческих процессов. Сегодня в России и Китае для повышения качества управления государственными программами и с целью снижения коррупционных рисков масштабно используется инструмент проектного управления, который обеспечивает переход от управления по поручению к управлению по результатам. В Казахстане такой подход тоже развивается, и естественно, что в процессе аттестации должны выявляться знания именно этого направления.