Алматы қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 27 сәуірдегі № 2/105-668 қаулысы

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 15 октября 2015 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных от улицы Желтоксан, по улицам Тимирязева, Жандосова, Сулейменова, Мустафина до улицы Саина в Ауэзовском районе города Алматы, для реконструкции уличной сети с системой скоростного автобусного транспорта согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:

1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Постановление акимата города Алматы от 27.04.2017 года, № 2/105-665

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 5 января 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по улице Жандосова от улицы Саина до микрорайона Таусамал в Ауэзовском районе города Алматы, для капитального строительства дороги согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:

1) передать земельные участки на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Алматы қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 27 сәуірдегі №2/105-666 қаулысы

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 6 августа 2015 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных севернее проспекта Райымбека, в Алатауском районе города Алматы, для строительства и эксплуатации станции метро, автовокзала с объектами обслуживания населения, автопаркинга согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственников, определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственников, обеспечить выплату компенсации в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд:

1) после сноса строений передать на баланс Управления финансов города Алматы земельные участки согласно приложению к настоящему постановлению;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденные земельные участки за Управлением финансов города Алматы согласно приложению к настоящему постановлению.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы C. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Алматы қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 27 сәуірдегі №2/105-667 қаулысы

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 16 февраля 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Курманбаева Муратбека, общей площадью 6,8608 га, доля 0,0577, расположенного по адресу: улица Басенова, дом 2, (кадастровый номер 20-313-012-132) в Бостандыкском районе города Алматы, для строительства городского онкологического центра.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 декабря 2017 года.

3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд:

1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанова.

Аким города Алматы Б. Байбек

Алматы қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 27 сәуірдегі №2/105-664 қаулысы

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

В целях исполнения Генерального плана города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 24 ноября 2016 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Акимовой Рискул Каримбековны, площадью 0,0800 га, расположенного по адресу: микрорайон «Сулусай», улица Достык, пятно 11, (кадастровый номер 20-315-073-021) в Медеуском районе города Алматы, для строительства магистральных сетей водопровода и канализации с бурением скважин.

2. Датой принудительного отчуждения определить 31 августа 2017 года.

3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней с момента принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Управлению земельных отношений города Алматы по завершению мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд:

1) передать земельный участок на баланс Управления финансов города Алматы;

2) зарегистрировать право собственности на принудительно отчужденный земельный участок за Управлением финансов города Алматы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы С. Макежанов.

Аким города Алматы Б. Байбек