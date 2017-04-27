Владимир Устюгов, аким Турксибского района:

Во исполнение реализации алматинского городского плана мероприятий на 2015–2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и противодействию теневой экономике за отчетный период аппаратом акима Турксибского района проделана следующая работа.

В аппарате акима Турксибского района имеется интернет-ресурс, на котором создан специальный раздел, посвященный противодействию коррупции. Так, например, на интернет-ресурсе акима Турксибского района г. Алматы функционирует раздел «Вопрос акиму», где каждый житель района может задать любой интересующий его вопрос и получить соответствующие разъяснения, в том числе и по вопросам противодействия коррупции.

На сайте функционирует раздел «Борьба с коррупцией» для обеспечения населения правовой информацией антикоррупционого характера.

Также на сайте опубликована аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков аппарата акима Турксибского района г. Алматы за 2016 год.

Все проводимые мероприятия по исполнению плана освещаются на интернет-ресурсе исполнительного органа.

В целях повышения эффективности противодействия коррупции обеспечивается прозрачность проведения электронных государственных закупок, что дает возможность эффективного использования бюджетных средств. Ведется отчетность по платежам и исполнению договоров по государственным закупкам. Данная информация размещается на веб-портале www.goszakup.kz

В рамках акции «Начни с себя!», инициированной партией «Нур Отан», государственные служащие аппарата акима Турксибского района продекларировали свои доходы и имущественное положение, которое представлено для широкой общественности на сайте акима. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» все сотрудники в течение установленного времени ежегодно сдают декларацию о доходах и имуществе.

В соответствии с требованиями Закона РК «О государственной службе» в аппарате акима района ведется работа по исключению протекционизма и отрицательного влияния групповых связей при продвижении на государственной службе, подбор и назначение кадров производится строго на конкурсной основе. В целях совершенствования системы контроля за выполнением требований Закона РК «О государственной службе» пересмотрены функциональные обязанности всех специалистов аппарата, которые строго определяют полномочия и ответственность каждого сотрудника за порученный участок работы.

В рамках реализации алматинского городского плана мероприятий на 2015–2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и противодействию теневой экономике проводятся сходы, встречи, собрания с населением, интернет-конференции, прямые линии с участием представителей государственных органов по актуальным вопросам жизнедеятельности района.

В целях формирования антикоррупционного мировоззрения и атмосферы нетерпимости коррупциии за 2016 год и І квартал 2017 года общественным советом по противодействию коррупции при Турксибском районном филиале партии «Нур Отан» совместно с аппаратом акима Турксибского района, правоохранительными органами, прокуратурой проведены мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений в коллективах ГКБ № 4, Управления по защите прав потребителей, Управления по делам обороны, ЛА-155/18, ЛОВД, вокзала Алматы I, ЦОНа, центра занятости, в войсковых частях.

Всего за 2016 год совместно с Турксибским районным филиалом партии «Нур Отан» проведено 60 мероприятий, за І квартал 2017 года – 14 мероприятий.

Также в целях повышения правового уровня населения руководителем аппарата акима района утвержден план мероприятий по организации правового всеобуча в аппарате акима района на 2016 год, ежемесячно разрабатывается учебно-тематический план школы правовых знаний.

Согласно утвержденным учебно-тематическим планам в течение года проводятся лекции по изучению и разъяснению действующих законодательных актов Республики Казахстан.

Усилия аппарата акима района направлены на изучение и разъяснение следующих документов: указы Президента РК, Закон РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Послание Президента народу Казахстана, законы РК «О государственной службе», «О противодействии коррупции» и другие нормативно-правовые акты.

Лекции проводятся работниками аппарата акима района с привлечением сотрудников прокуратуры, служб и подразделений района, преподавателей вузов.

Кроме того, 16.08.2016 года совместно с представителем Управления профилактики коррупции департамента Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан по городу Алматы Оразовым С. С., а также с сотрудниками аппарата акима района, первыми руководителями государственных органов района, ветеранами государственной службы, представителями неправительственных организаций проведен круглый стол на тему «Служебная этика и высокая морально-нравственная атмосфера в осуществлении деятельности по защите прав и законных интересов граждан».

С 13 по 17 февраля 2017 г. акимом района совместно с депутатами маслихата, руководителями УВД района, городских структурных подразделений, руководителями районных служб, представителями общественных организаций и объединений проведено пять отчетных встреч с жителями Турксибского района в разрезе округов. На отчетных встречах акима района приняли участие 1550 человек, где жители могли задавать вопросы, в том числе связанные с противодействием коррупции.

В ходе отчетных встреч всего от жителей поступило 56 вопросов, из них по транспорту – 19, коммунального характера – 16, по благоустройству района – 12, социального характера – 3, по торговле и правопорядку – 6.

По итогам встреч составлен план мероприятий по решению затронутых проблем.

В результате акимом района были решены 15 вопросов, даны разъяснения по 41 вопросу (из них на 24 вопроса даны ответы в письменном виде, направлены в уполномоченые органы 17 вопросов). При необходимости обращения рассматривались с выездом на место, все вопросы взяты на контроль.

В целях регулярного заслушивания отчетов руководителей служб и подразделений акимата о ходе исполнения алматинского городского плана мероприятий на 2015–2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и противодействию теневой экономике государственно-правовым отделом акимата составлен график их заслушивания. Указанный документ утвержден мной и согласован с прокурором района.

В соответствии с этим графиком с начала года проведено одно заседание районного координационного совета по борьбе с преступностью и противодействию коррупции с повесткой дня о соблюдении антикоррупционного законодательства, где были заслушаны отчеты руководителя управления государственых доходов по Турксибскому району и начальника отдела миграционной слубы Турксибского района.

При входе в здание апарата акима Турксибского района размещены информационные стенды с целью формирования правовых знаний у населения: «Наш долг – служение народу», «О противодействие коррупции», «О государственной службе в Республике Казахстан», «Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих)».

В аппарате акима района имеется телефон доверия по контактному номеру 221-48-70, куда каждый гражданин может сообщить о фактах нарушений, допущенных со стороны сотрудников, также имеются специальные почтовые ящики для писем и обращений граждан. С начала года в аппарат акима района поступило 127 письменных обращений граждан.

От жителей района жалоб на действие сотрудников аппарата акима не поступало.

Работа в данном направлении продолжается.