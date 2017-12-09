О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности

Сегодняшней темой является обсуждение законопроекта по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности.

Обсуждаемый проект закона предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, направленные на:

– повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности;

– повышение состязательности уголовного процесса, прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов;

– упрощение процедур расследования уголовных дел и обеспечение экономичности уголовного процесса;

– дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии;

– исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом;

Также одним из ключевых направлений законопроекта является исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом с параллельным расширением судебного контроля на досудебной стадии.

Данное направление соответствует 22-му шагу Плана нации «100 конкретных шагов», который предусматривает поэтапную передачу следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.

Так, следственному судье будут переданы полномочия по санкционированию негласных следственных действий, принудительного получения образцов и освидетельствования. В целях исключения дублирования санкционирование залога будет осуществляться только судом.

Упрощен и сам порядок. Ходатайство следователя о даче санкции будет идти прямо в суд, не через прокурора. Его будут только уведомлять, и если он не согласен, то должен направить свою позицию суду.

Через прокурора в суд будут идти только три санкции – взятие под стражу, домашний и экстрадиционный аресты.

В результате, кроме суда, никакой другой орган не сможет ограничивать права человека.

Санкционирования негласных следственных действий.

Согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу санкцию на проведение негласных следственных действий по постановлению органа досудебного расследования дают Генеральный прокурор Республики Казахстан и его заместители, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры.

Согласно предлагаемой редакции по законопроекту негласные следственные действия проводятся с санкции следственного судьи, суда на основании мотивированного постановления лица, осуществляющего досудебное расследование, либо иных должностных лиц, уполномоченных на вынесение соответствующего постановления настоящим кодексом.

Постановление о проведении негласного следственного действия в течение двадцати четырех часов после его вынесения вместе с материалами, подтверждающими обоснованность проведения указанного следственного действия, представляется следственному судье.

Санкционирование негласного следственного действия производится в течение двенадцати часов с момента поступления в суд соответствующего постановления.

В случаях необходимости истребования дополнительных материалов допускается рассмотрение постановления свыше установленного срока, но не более двадцати четырех часов.

В случае необоснованности вынесенного постановления следственный судья отказывает в его санкционировании.

При наличии сомнений в достоверности информации, представленной в ходе санкционирования негласного следственного действия, следственный судья вправе, санкционировав постановление, в течение двадцати четырех часов инициировать проверку его законности процессуальным прокурором.

Процессуальный прокурор обязан в течение пяти суток провести соответствующую проверку и о ее результатах уведомить следственного судью.

В случае если проверкой будет установлена незаконность постановления о проведении негласного следственного действия, прокурор обязан внести следственному судье соответствующее ходатайство.

Санкционирование негласного следственного действия в отношении судьи производится следственным судьей города Астаны по постановлению органа досудебного расследования, согласованному с Генеральным прокурором Республики Казахстан.

Санкционирование негласного следственного действия в отношении Генерального прокурора Республики Казахстан производится следственным судьей города Астаны по постановлению органа досудебного расследования, согласованному с первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан.

К новеллам в пользу прав человека отнесены сокращение сроков задержания граждан без санкции суда с 72 до 48 часов, а несовершеннолетних – до 24 часов.

Согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу постановление об избрании меры пресечения содержания под стражей, ходатайство перед судом о санкционировании ее применения со всеми приложенными материалами должны быть представлены в прокуратуру не позднее чем за восемнадцать часов до истечения срока задержания.

Прокурор после согласования данного ходатайства направляет его с подтверждающими материалами в суд не позднее, чем за двенадцать часов до истечения срока задержания.

А согласно обсуждаемому законопроекту при необходимости избрания в качестве меры пресечения содержание под стражей лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на применение данной меры. К постановлению прилагаются заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие обоснованность ходатайства.

В течение срока задержания подозреваемого лица прокурор вправе ознакомиться с материалами уголовного дела, подтверждающими обоснованность ходатайства.

Прокурор по результатам изучения ходатайства лица, осуществляющего досудебное расследование, выражает согласие с ходатайством либо отказывает мотивированным постановлением в его поддержании и (или) решает вопрос об избрании иной меры пресечения.

Прокурор не позднее, чем за восемь часов до истечения срока задержания, обязан представить следственному судье постановление о возбуждении ходатайства о санкционировании содержания под стражей с приложением копий материалов уголовного дела, подтверждающих обоснованность ходатайства.

Срок задержания до семидесяти двух часов будет только по сложным делам:

– по особо тяжким преступлениям;

– по террористическим или экстремистским преступлениям;

– по массовым беспорядкам;

– в совершении преступления в составе преступной группы;

– по незаконному обороту наркотиков, половой неприкосновенности несовершеннолетних, умышленным деяниям, повлекшим смерть;

– а также при невозможности обеспечить своевременное доставление лица к следственной судье вследствие отдаленности или отсутствия надлежащих путей сообщения, а также в условиях чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

Предусматривается введение процедуры последующего уведомления органом досудебного расследования лица, в отношении которого проводились негласные следственные действия, без ознакомления с их результатами. Лицо должно быть уведомлено в срок не позднее шести месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу.

Данный срок может быть продлен следственным судьей по мотивированному ходатайству органа досудебного расследования до одного года.

Лицо, в отношении которого проводились негласные следственные действия, в течение пятнадцати дней с момента уведомления имеет право обратиться в суд с заявлением о признании проведения соответствующих негласных следственных действий незаконным и возмещении причиненного вреда (при наличии такового).

Следственный судья по мотивированному ходатайству органа досудебного расследования может согласовать неуведомление лица о проведенных в отношении него негласных следственных действиях, если разглашение информации о факте проведения негласного следственного действия может представлять угрозу интересам государства, общества либо безопасности третьих лиц.

Введение механизма уведомления позволит человеку защищать свои права и свободы, в случае, если они были нарушены, всеми предусмотренными в законодательстве способами.

В целях повышения состязательности уголовного процесса законопроектом предлагается расширить права адвоката по сбору доказательственной информации через непосредственное обращение с ходатайством о проведении следственных действий (за исключением негласных следственных действий) в суд.

Согласно предлагаемой редакции статьи 70 Уголовно-процессуального кодекса адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, вправе ходатайствовать перед следственным судьей о назначении экспертизы либо производстве органом досудебного расследования следственного действия, за исключением негласного следственного действия, в том числе если органом уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства было необоснованно отказано либо по нему не принято решение в течение трех суток.

Таким образом, адвокаты смогут через судью обязать следователей проводить нужные им осмотры, обыски, эксгумации и другие следственные действия.

Вводится обмен сторон доказательствами. Это нужно, чтобы, не дожидаясь суда, восстановить права человека. У адвокатов будет право не раскрывать доказательство, которое имеет особое значение для защиты, и они хотят показать его только суду.

По окончании ознакомления подозреваемого и защитника с материалами дела лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано выяснить у них, заявляют ли они ходатайства и о чем именно, какие иные заявления они желают сделать.

При этом подозреваемый и его защитник предоставляют дополнительные доказательства и иную информацию, которые в обязательном порядке приобщаются к уголовному делу. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе произвести дополнительные следственные действия.

Непредставление сторонами в полном объеме имеющихся на тот момент доказательств и иных материалов влечет признание их недопустимыми в качестве доказательств.

При этом сторона защиты вправе независимо от мотивов не предоставлять органу досудебного расследования доказательство, имеющее, по ее мнению, особое значение для обеспечения интересов защиты подозреваемого.

Эти новшества должны повысить состязательность сторон и защиту прав человека.

Законопроектом в целях упрощения процедуры расследования уголовных дел и обеспечения экономичности процесса впервые предлагается ввести в уголовный процесс новую форму расследования – приказное производство.

Приказное производство будет применяться по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести на основании ходатайства подозреваемого, гражданского истца, если установлены факт деяния и совершившее его лицо, которое при этом не оспаривает имеющиеся доказательства своей вины, согласен с квалификацией его действий (бездействия), а также размером причиненного ущерба.

Кроме того, обязательным элементом является наличие согласия потерпевшего, гражданского истца о рассмотрении дела в порядке приказного производства.

По делам об уголовных проступках предлагается все материалы направлять после утверждения начальником органа дознания сразу в суд для рассмотрения уголовного дела по существу, минуя прокурора.

По преступлениям небольшой тяжести уголовные дела в порядке приказного производства должны направляться начальнику органа дознания / начальнику следственного отдела для согласования, а далее прокурору для утверждения постановления о применении приказного производства, после чего уже прокурор, изучив дело, в случае утверждения не позднее двадцати четырех часов, а по делам, по которым подозреваемый содержится под стражей, не позднее восьми часов направляет уголовное дело в суд.

В суде уголовное дело в срок до трех суток с момента его поступления должно будет рассмотрено судьей единолично, без проведения судебного заседания.

Таким образом, человек вину признает, доказательств достаточно, согласен на штраф, там не нужны длительные расследования и дорогостоящие судебные заседания, так как дело очевидное, сомнений ни у кого нет и никто не оспаривает.

Общий срок приказного производства до вынесения итогового решения судом не будет превышать восьми суток. По делам небольшой тяжести сократили время у прокурора с трех суток до одного дня. У суда будет трое суток вместо 15.

Отметим, что степень общественной опасности уголовных проступков и преступлений небольшой тяжести зачастую не соразмерна затратам на их расследование.

В связи с чем внедряемый институт призван максимально упростить уголовное судопроизводство по указанной категории, что является одной из заявленных целей проводимого реформирования.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в некоторых регионах в пилотном режиме в электронном формате расследуется уголовные дела.

Однако в действующем Уголовно-процессуальном кодексе не регламентирован электронный формат судопроизводства.

В этой связи согласно обсуждаемому законопроекту в Уголовно-процессуальный кодекс вводится новая статья 42-1 (формат уголовного судопроизводства).

В соответствии с нормами данной статьи уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется в бумажном и (или) электронном формате.

Лицо, ведущее уголовный процесс, по своему усмотрению может вести уголовное судопроизводство в электронном формате, о чем выносится мотивированное постановление.

В случае невозможности дальнейшего ведения уголовного судопроизводства в электронном формате лицо, ведущее уголовный процесс, переходит на бумажный формат, о чем выносится мотивированное постановление.