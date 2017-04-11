Настоящее решение зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы от 4 апреля 2017 года

О внесении изменений в решение акима Бостандыкского района города Алматы от 15 апреля 2014 года № 05 «Об образовании избирательных участков по Бостандыкскому району города Алматы»

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 23 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан», руководствуясь статьей 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», аким Бостандыкского района города Алматы РЕШИЛ:

1. Внести в решение акима Бостандыкского района города Алматы от 15 апреля 2014 года № 05 «Об образовании избирательных участков по Бостандыкскому району города Алматы» (зарегистрированый в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 23 апреля 2014 года № 1027, опубликованный в газетах «Алматы ақшамы» от 29 апреля 2014 года № 49-51 и «Вечерний Алматы» от 29 апреля 2014 года № 49-50) следующие изменения:

в приложении к указанному решению изменить границы избирательных участков № 242, 250, 253, 255, 256, 257, 261, 262, 268, 292, 293, 490, 491 согласно приложению к настоящему решению.

2. Аппарату акима Бостандыкского района города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе аппарата акима Бостандыкского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима Бостандыкского района Искакова Р.Д.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким Б. Торгаев

Согласовано:

Председатель территориальной избирательной комиссии

города Алматы Ж. Асанова

«___» марта 2017 года

Приложение к решению акима Бостандыкского района города Алматы от 15 марта 2017 года № 02

Избирательный участок № 242

Центр: город Алматы, проспект Гагарина, 135А, школа-гимназия № 94, телефон 392-05-50

Границы: от проспекта Абая по улице Жарокова (западная сторона) до улицы Жандосова, исключая дом 169 по улице Жарокова, по улице Жандосова (северная сторона) до улицы Айманова, по улице Айманова (восточная сторона), включая по улице Сатпаева дома 62, 62А, до проспекта Абая, по проспекту Абая (южная сторона) до улицы Жарокова.

Избирательный участок № 250

Центр: город Алматы, улица Панфилова, 205,

Специализированный лицей № 92, телефон 393-35-02

Границы: от улицы Фурманова по проспекту аль-Фараби (северная сторона) до улицы Володарского, по улице Володарского (восточная сторона) до улицы Попова, по улице Попова (южная сторона) до торца дома 1А, исключая его, до улицы Минусинской, по улице Минусинской (обе стороны), включая дом 23 по улице Минусинской, до улицы Тимирязева, по улице Тимирязева (южная сторона), включая дома по микрорайону Керемет 1, 3, 3/11, 5, до площади Республики, по границе площади Республики (юго-восточная сторона) до улицы Фурманова, по улице Фурманова (западная сторона) до проспекта аль-Фараби.

Избирательный участок № 253

Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 22В, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, телефон 292-67-38

Границы: от улицы Байтурсынулы по улице Габдуллина (северная сторона), исключая дом 9 по улице Габдуллина, до улицы Маркова, по улице Маркова (восточная сторона) до бульвара Бухар жырау, исключая по улице Римского-Корсакова дом 3, по бульвару Бухар жырау (южная сторона) до улицы Байтурсынулы, по улице Байтурсынулы (восточная сторона), включая дом 138/27, до улицы Сатпаева, по улице Сатпаева (южная сторона) до проспекта Сейфуллина, исключая дома 20, 22В по улице Сатпаева, по проспекту Сейфуллина (западная сторона) до улицы Никитина, исключая дома 1, 3 по улице Габдуллина, по улице Никитина (обе стороны) до улицы Байтурсынулы, по улице Байтурсынулы (восточная сторона) до улицы Габдуллина.

Избирательный участок № 255

Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 3А, школа-гимназия № 23, телефон 255-86-78

Границы: от проспекта Абая по улице Желтоксан (западная сторона) до улицы Тимирязева, исключая дома по улице Желтоксан 177А, 177Б и по проспекту Абая дом 24, по улице Тимирязева (северо-западная сторона), исключая дома по микрорайону Керемет 1, 3, 3/11, 5, до улицы Байтурсынулы, по улице Байтурсынулы (восточная сторона), исключая дом 138/27, до улицы Тютчева, по улице Тютчева (обе стороны) до проспекта Сейфуллина, исключая по проспекту Сейфуллина дом 546, по проспекту Сейфуллина (восточная сторона) до проспекта Абая, включая дом 20 по улице Сатпаева, по проспекту Абая (южная сторона) до улицы Желтоксан.

Избирательный участок № 256

Центр: город Алматы, проспект Абая, 32, Республиканское государственное предприятие «Казгидромет», телефон 278-36-51

Границы: от улицы Сатпаева по улице Байтурсынулы (восточная сторона) до проспекта Абая, по проспекту Абая (южная сторона) до проспекта Сейфуллина, включая по проспекту Сейфуллина дом 546, по проспекту Сейфуллина (западная сторона) до улицы Сатпаева, по улице Сатпаева (северная сторона) до улицы Байтурсынулы.

Избирательный участок № 257

Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 22, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, телефон 292-70-40

Границы: по улице Габдуллина дома 1, 3 – общежития и включая дом 22В по улице Сатпаева.

Избирательный участок № 261

Центр: город Алматы, улица Мусрепова, 23, школа-гимназия № 51, телефон 394-99-55

Границы: по границе домов микрорайона Коктем-1 дома 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45.

Избирательный участок № 262

Центр: город Алматы, проспект Абая, 48, Государственное коммунальное предприятие «Центральный стадион», телефон 292-47-10

Границы: от проспекта Абая по улице Байтурсынулы (западная сторона) до бульвара Бухар жырау, по бульвару Бухар жырау (северная сторона) до улицы Маркова, по улице Маркова (западная сторона) до улицы Габдуллина, исключая дом 13 по улице Маркова, по улице Габдуллина (северная сторона) до микрорайона Коктем-1, в микрорайоне Коктем-1 по границе домов 26, 27, 46, 47, 50, 51 и исключая дома 170, 180, 185, 189А, 217, 219 по улице Шагабутдинова и по микрорайону Коктем-1 дома 23, 45 до речки Есентай, по речке Есентай (восточная сторона) до проспекта Абая, по проспекту Абая (южная сторона) до улицы Байтурсынулы.

Избирательный участок № 268

Центр: город Алматы, улица Ауэзова, 84, Республиканское государственное казенное предприятие «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга», телефон 375-61-55

Границы: от проспекта Абая по улице Жарокова (восточная сторона) до улицы Жандосова, включая дом 169 по улице Жарокова, по улице Жандосова (северная сторона) до улицы Клочкова, по улице Клочкова (западная сторона) до проспекта Абая, по проспекту Абая (южная сторона) до улицы Жарокова.

Избирательный участок № 292

Центр: город Алматы, микрорайон Казахфильм, 34, общеобразовательная школа № 88, телефон 299-07-04

Границы: от проспекта аль-Фараби, включая дома по улице Болашак (южная строна), по улице Мамыр (обе стороны), по улице Мирас дома 1А, 2, 2А, 5, 7, 8, 13, 16, 18, 20, 22, по улице Байтерек дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, по улице Тауелсыздык дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 13, 14А, микрорайон Казахфильм дома 19А, 29, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44Б, 46, 51, по улице Алматинская Бос дом 36, по улице Новая дом 2, по улице Вишневая микрорайона Баганашыл (обе стороны) до улицы Витебской, по улице Витебской четная сторона до проспекта аль-Фараби.

Избирательный участок № 293

Центр: город Алматы, микрорайон Казахфильм, 15А, общеобразовательная школа № 70, телефон 299-24-02

Границы: включая дома по улице Жетысу (обе стороны), по улице Бейбитшилик дом 2, микрорайон Казахфильм дома 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и по улице Алматинская Бос дома 38, 39.

Избирательный участок № 490

Центр: город Алматы, микрорайон Алатау, улица Тауелсиздик, 33, коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 189», телефон 298-78-70

Границы: от улицы Самал, по улице Еркиндык (обе стороны) в восточном направлении, исключая дома по улице Болашак (южная сторона), по улице Мамыр (обе стороны), по улице Жетысу (обе стороны), по улице Мирас дома 1А, 2, 2А, 5, 7, 8, 13, 16, 18, 20, 22, по улице Байтерек дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, по улице Тауелсыздык дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 13, 14А и по улице Бейбитшилик дом 2 до улицы Есеналиева, по улице Есеналиева (западная сторона) в южном направлении до улицы Аккайнар, по улице Аккайнар (южная сторона) до улицы Мади, по улице Мади (обе стороны) до улицы Акиык, по улице Акиык (обе стороны) в южном направлении до улицы Наурыз, по улице Наурыз (обе стороны) до улицы Самал, по улице Самал (обе стороны) до улицы Еркиндык.

Избирательный участок № 491

Центр: город Алматы, микрорайон Алатау, улица Тауелсиздик, 83, врачебная амбулатория «Алатау», телефон 298-79-31

Границы: от улицы Самал по улице Карасай батыра (обе стороны) до улицы Акиык, по улице Акиык (обе стороны) в южном направлении до улицы Жулдыз, по улице Жулдыз (западная сторона) в западном направлении до улицы Самал, по улице Самал (обе стороны) до улицы Карасай батыра.