Об объявлении конкурса на вакантные должности членов наблюдательного совета

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, 010000, город Астана, проспект Мәңгілік ел, 8, Дом министерств, 5-й подъезд, объявляет конкурс на вакантные должности членов наблюдательного совета:

050022, город Алматы, проспект Абая, дом № 91, республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Основным предметом и целью деятельности является осуществление научно- производственной деятельности в области здравоохранения, оказание медицинской помощи больным с онкологическим заболеваниями и выполнение научных исследований по актуальным проблемам совершенствования медико-организационных, диагностических и лечебных технологий при онкологических заболеваниях.

Требования к участникам конкурса: высшее образование, а также одно из следующих требований:

1) опыт работы не менее десяти лет в сферах образования и здравоохранения соответственно;

2) опыт руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместители) не менее пяти лет в сферах образования и здравоохранения соответственно;

3) членство в общественных объединениях в сферах образования и здравоохранения соответственно.

В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;

2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;

3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;

4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.

Перечень документов, которые необходимо представить для участия в конкурсе:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);

2) резюме на государственном и русском языках;

3) автобиография (в произвольной форме);

4) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) нотариально заверенная копия документа о высшем образовании;

6) нотариально заверенная копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;

7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Участник запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: «Оригинал». На этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес участника. После этого конверт запечатывается во внешний конверт.

Внутренний и внешний конверты должны:

1) быть адресованы Министерству здравоохранения Республики Казахстан, 010000, город Астана, проспект Мәңгілік ел, 8, Дом министерств, 5-й подъезд;

2) содержать слова «Конкурс членов наблюдательного совета республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10 часов 00 минут 15 июня 2017 г».

Конкурсная заявка направляется на государственном и русском языках по одному экземпляру.

Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, определяется со дня размещения объявления проведения конкурса в средствах массовой информации.

Прием документов для лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, заканчивается по истечении тридцати календарных дней со дня объявления проведения конкурса в средствах массовой информации.

Кандидаты, допущенные к конкурсу, проходят собеседование в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

Телефон для справок 8 (727) 292-68-82.