Объявление о проведении государственными органами общих конкурсов для занятия вакантных и временно вакантных должностей

1. Управление государственных доходов по Турксибскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ РК объявляет конкурс на 3 вакантные единицы главных специалистов.

2. Департамент экологии по городу Алматы КЭРК МЭ РК объявил конкурс на 1 вакантную единицу главного специалиста.

3. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы объявляет конкурс на 1 вакантную единицу главного специалиста.

4. Управление образования города Алматы – объявлен конкурс на 2 вакантные единицы руководителей отделов.

5. Управление по вопросам молодежной политики города Алматы, объявлен конкурс на 1 вакантную единицу руководителя отдела.

6. Управление занятости и социальных программ города Алматы, объявлен конкурс на 2 временно вакантные единицы главных специалистов.

7. Аппаратом акима Жетысуского района города Алматы объявлен конкурс на 1 вакантную единицу главного специалиста.

Ознакомиться с более подробной информацией по данным объявлениям можно на официальных интернет-ресурсах указанных государственных органов, а также на официальном интернет-ресурсе Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции www.kyzmet.gov.kz.